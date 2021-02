Crecen 13 delitos en último año; cuestionan trabajo de la Fiscalía

El Gobierno de Jalisco destaca la reducción de los delitos patrimoniales el año pasado, pero 13 ilícitos incrementaron en el comparativo 2019 y 2020.

Según el último informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de un total de 38 delitos, 25 se redujeron y 13 subieron, como homicidio culposo, trata de personas, robo a transportistas, robo a institución bancaria, corrupción de menores, feminicidio, violencia familiar, contra el medio ambiente y los delitos cometidos por servidores públicos, entre otros.

En el caso de los homicidios dolosos, hay una leve reducción, por lo que persiste la violencia: en 2019 se documentaron dos mil 665 víctimas, mientras el año pasado fueron dos mil 621. Sin embargo, no se sumaron todos los 433 cuerpos hallados en las fosas clandestinas en 2020.

Anuar García, presidente de la organización México SOS Capítulo Jalisco, dice que “si se hicieran las pruebas adecuadas, podrían establecer la temporalidad de los cadáveres. Sería perfectamente atribuible al 2020”.

Arturo Villarreal Palos, académico de la UdeG, recordó que “la violencia intrafamiliar muchas veces no se denuncia. La cifra negra ronda el 93% en general”.

El pasado 11 de enero, el Gobierno de Jalisco reportó una baja de 40% en los delitos patrimoniales, por lo que consideró que hay “avances importantes”. No obstante, el comparativo lo hizo entre los años 2018 y 2020.

Anuar García agrega que el manejo de datos del Gobierno “es algo más político que real”.

Ejecutan a siete al día en Jalisco

REPORTE. En Jalisco, 13 delitos aumentaron entre 2019 y 2020, como homicidio culposo, trata de personas, robos a transportistas y bancos, así como feminicidios. ESPECIAL

En las estadísticas del año pasado se incluye el asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval

La madrugada del pasado 18 de diciembre, el gobernador informó a través de su cuenta de Twitter: “Con un profundo dolor quiero informarles que hace unos momentos, el ex gobernador de nuestro Estado, Aristóteles Sandoval, fue víctima de un ataque directo en Puerto Vallarta. Lamentablemente ha fallecido. Mi solidaridad con su familia en estos momentos tan difíciles”.

El asesinato del ex mandatario provocó que un grupo de ciudadanos se manifestara en Casa Jalisco para exigir que este hecho no quede en la impunidad. Colocaron una lona en la que se leía: “Las y los jaliscienses exigimos seguridad, justicia y paz”.

El año pasado, en Jalisco se registraron dos mil 621 homicidios dolosos. Estos se ubican por debajo de las víctimas de 2019 (dos mil 665), aunque en ambos años, el promedio de asesinatos fue de siete al día.

Anuar García, presidente de la organización México SOS en su Capítulo Jalisco, insistió en que el manejo de esa estadística debería ser distinta, pues se deben considerar los cuerpos que son hallados en las fosas clandestinas, pero eso depende de que se hagan las pruebas genéticas de manera correcta.

“Si hicieran las pruebas adecuadas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pudieran establecer la temporalidad de los cadáveres, cosa que no realizan”.

De acuerdo con un diagnóstico de la organización México Evalúa, durante el primer semestre de 2020 se cometieron, en promedio, cuatro asesinatos diarios en la metrópoli. Además, subrayó que este delito registró un incremento de 135% entre 2015 y 2019.

“El flujo constante de personas, el deterioro de los espacios públicos y las dinámicas de convivencia en las zonas de alta marginación social, son algunos de los factores que generan condiciones propicias para la comisión de tales actos delictivos”, se puntualiza en el documento.

Sobre el asesinato de Aristóteles Sandoval, la Fiscalía informó que, por encubrimiento, ya fueron sentenciadas 11 personas.

Los cuerpos localizados en los entierros ilegales (fosas) también deberían contabilizarse en las estadísticas de los homicidios (dolosos)

-Anuar García, presidente de México SOS en su Capítulo Jalisco.

Sin freno, violencia familiar y feminicidios

El 30 enero de 2020, un sujeto acudió al domicilio de su ex pareja, a quien amenazó y agredió para después prenderle fuego a la vivienda. Los hechos ocurrieron en la Colonia 5 de Mayo, en Guadalajara. Lo anterior, pese a que la víctima contaba con una orden de restricción emitida por el Centro de Justicia para las Mujeres. El hombre intentó escapar, pero finalmente fue detenido por elementos de la Comisaría.

Éste fue uno de los primeros hechos, de un total de 11 mil 890 casos denunciados durante el año pasado en Jalisco, por el delito de violencia familiar, superando los 11 mil 053 del año previo, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México.

Debido al aumento de la violencia en los hogares durante el encierro de la pandemia por el COVID-19, en septiembre pasado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y la Red Nacional de Refugios (RNR) lanzaron la campaña “Distancia Segura y Sin Violencias”. A través de ésta, las organizaciones civiles brindan asesorías legales en 17 Entidades a las mujeres en situación de violencia, a las familias víctimas de desaparición y los feminicidios. La atención se otorga de manera virtual (a través de las redes sociales o vía telefónica).

En el caso de Jalisco, las integrantes del Comité de América Latina y El Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) atienden los casos locales en las siguientes líneas telefónicas: 333-0289798 y 333-2005460.

Durante el anuncio de esa estrategia, la Red Nacional de Refugios informó que dos de cada 10 mujeres que solicitaron el apoyo durante el periodo de la crisis sanitaria ya habían acudido a las instancias gubernamentales, pero no recibieron el apoyo esperado.

Además de la violencia familiar, los feminicidios también aumentaron durante el año pasado en el Estado.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020 se registraron 68 muertes violentas contra mujeres por razón de género en Jalisco, mientras que en 2019 se denunciaron 64.

Tan sólo el pasado 17 de octubre se registraron dos feminicidios en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El primero fue en el fraccionamiento de Lomas del Mirador en Tlajomulco de Zúñiga, en donde una mujer fue asesinada de un impacto de bala en el cráneo. Los familiares denunciaron que, antes del ataque, la víctima discutía con su marido.

Después se reportó otro en Zapopan, ocurrido en el Fraccionamiento Lomas del Mirador. Tras recibir un reporte sobre un hombre que se comportaba de manera agresiva, los policías acudieron al lugar en donde observaron que había manchas de sangre en el suelo. Tras ingresar al domicilio, se percataron que la esposa se encontraba sin vida. Presentaba golpes y un corte en el cuello.

Coordinación de Seguridad del Estado

Sin respuestas

Gerardo Octavio Solís, fiscal general

Juan Bosco Pacheco, secretario de seguridad

Ricardo Sánchez, coordinador de seguridad

Se solicitaron entrevistas al Gobierno de Jalisco para abordar los indicadores de inseguridad, pero no se otorgaron. También se enviaron por escrito los siguientes cuestionamientos al fiscal, al secretario de Seguridad y al coordinador de Seguridad, pero tampoco se dio respuesta:

¿Qué nuevas políticas públicas, programas o estrategias se implementaron en el 2020 para reducir los delitos en Jalisco?

¿Qué estrategias se pusieron en marcha para garantizar que la ciudadanía presente las denuncias durante la pandemia?

¿Cuál es el tiempo promedio que deben esperar los ciudadanos para presentar una denuncia y cuál era antes de la pandemia?

Ante la crisis sanitaria, ¿cuántos trabajadores no laboran?

¿Qué se está haciendo para reducir los delitos relacionados con la violencia familiar y los feminicidios?

Las recomendaciones

La organización México Evalúa realizó un análisis de la operación de las Policías de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque: “Bases para un modelo metropolitano de inteligencia policial”. En éste se destaca el aumento de los asesinatos entre 2015 y el primer semestre de 2020.

“El panorama es poco alentador, y se requieren estrategias y acciones que atiendan las causas de la violencia. Para ello, es necesario entender en dónde, cuándo y por qué se cometen los delitos -en especial los homicidios- en la metrópoli, así como cuáles son los perfiles de las víctimas y los agresores”, se advierte en el documento.

Aunque en el análisis se reconoce que las Policías municipales recopilan datos valiosos a través del patrullaje cotidiano, la atención de las situaciones de emergencia y las interacciones con la comunidad, se señala que la información no es suficiente. “Es necesario transformarla en inteligencia para orientar el trabajo policial y diseñar estrategias de seguridad efectivas”.

Se recomienda digitalizar el proceso de recepción de las llamadas de emergencia para evitar la pérdida de información y agilizar el proceso de comunicación e intercambio de datos con otras áreas de las Comisarías.

También se pide equipar a las patrullas con dispositivos electrónicos, que tengan cámara y GPS, recabar evidencias audiovisuales del lugar de los hechos y llenar el Informe Policial Homologado sin omitir información valiosa para el análisis delictivo.

Otra solicitud es organizar reuniones de seguimiento con los vecinos para rendir cuentas sobre los avances de las peticiones ciudadanas y los resultados de las estrategias de seguridad es otra sugerencia.

Se agrega que la cooperación de información entre las Policías, sobre todo en tiempo real, facilitaría la coordinación de éstas para atender las emergencias y diseñar operativos conjuntos.

Puntos críticos

“Los muchachos no eran de aquí, aquí los vinieron a matar y los aventaron al canal. Eran de allá arriba, de la Colonia Francisco I. Madero. Estaban chiquitos, pero lo raro es que uno hasta traía chaleco antibalas. De nada le sirvió porque le dispararon en la cabeza”, contó una de las vecinas que presenció un triple homicidio sucedido el miércoles pasado en la Nueva Santa María, en Tlaquepaque.

La Fiscalía estatal informó que ninguno de los jóvenes asesinados tenía más de 23 años de edad.

Según la organización México Evalúa, la mayoría de los homicidios ocurren en los límites de los municipios.

Alán López, investigador del Programa de Seguridad, explicó que 16.3% de los “puntos críticos” en Tlaquepaque están en la frontera Norte con Guadalajara, en colonias como Guayabitos, Buenos Aires y Nueva Santa María.

El municipio tapatío concentra más de la mitad de los focos rojos (55%) en la frontera Sur con Tlaquepaque, principalmente en Loma Linda, Lomas de Polanco, Echeverría, 18 de Marzo y Polanco Oriente. En el caso de Zapopan, 44% de esas zonas de alta incidencia se detectaron en la frontera Sur con Tlaquepaque y Tlajomulco, en Los Cajetes y El Campanario.

Ilícitos en aumento en Jalisco (2019-2020)

Víctimas

Delitos 2019 2020 Homicidio culposo 818 948 Feminicidio 64 68 Aborto 5 13 Trata de personas 5 24 Corrupción de menores 157 159

Carpetas de investigación

Delitos 2019 2020 Robo a transportista 303 413 Robo a bancos 21 26 Violencia familiar 11,053 11,890 Tráfico de menores 0 1 Incesto 0 38 Evasión de presos 0 2 Contra el medio ambiente 69 72 Delitos cometidos por servidores públicos 324 356

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública.

MANIFESTACIONES. Jalisco es de los principales Estados con más desapariciones de personas en el ámbito nacional. EL INFORMADOR/F. ATILANO

EFECTOS DE LA PANDEMIA

Complican presentación de las denuncias

El año pasado, en medio de la pandemia por el COVID-19, Jalisco presentó una reducción en las carpetas de investigación abiertas por los delitos del fuero común, en comparación con 2019. Expertos en materia de seguridad coinciden en que esto obedece a que la gente ha estado en confinamiento y que los trámites para presentar las denuncias se volvieron más “engorrosos”.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020 se presentaron 126 mil 601 denuncias en Jalisco, mientras que en el año previo se documentaron 156 mil 654.

Anuar García, presidente de la organización México SOS en su Capítulo Jalisco, recordó que debido a la contingencia sanitaria se ha reducido el personal que acude a laborar a las oficinas del Gobierno, incluida la Fiscalía estatal. Además, no todas las denuncias avanzan. “Llegas y hay un filtro… y te dicen si te toman o no la denuncia porque, de entrada, catalogan si puedes o no presentar la denuncia. Pueden pasar tres o cuatro horas y tu denuncia ni siquiera puede ser presentada”. Puntualizó que en la Fiscalía se tiene un área de “asuntos no judicializables” a donde envían una gran cantidad de carpetas de investigación. “Y todas esas tampoco forman parte de las cifras de carpetas de investigación (que reporta la dependencia estatal al Sistema de Seguridad Pública)”.

Arturo Villarreal, académico de la UdeG, coincidió en que la pandemia influyó en la baja de denuncias: “Siempre ha sido complicado denunciar. Sabemos que 60% de las personas no denuncian por causas imputables al Gobierno”.

HALLAZGO DE CUERPOS

Jalisco, líder en las fosas clandestinas

El año pasado, Jalisco concentró cuatro de cada 10 cadáveres hallados en fosas clandestinas. Es el primer lugar nacional, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob).

De los mil 086 hallazgos del año pasado en el país, 433 se documentaron en Jalisco (39.8%). “Obedece al incremento de la violencia, particularmente de los grupos delictivos, de manera destacada en Jalisco y Guanajuato, donde se registra el mayor nivel de confrontación”, acentuó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

El Salto y Tlaquepaque fueron los que tuvieron más cuerpos recuperados: 189 entre ambos municipios.

En México se reportó una baja de 33% en las fosas encontradas en 2020, en comparación con 2019, así como 22% menos denuncias por desaparición.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, indicó que la principal prioridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador es la búsqueda de las personas desaparecidas. “Vamos a intentar por todos los medios para que ningún crimen quede impune”.

DATO

Acumulado

Entre los años de 2006 y enero de 2021, más de 82 mil personas han desaparecido en el país.

En el 2020 se registró una disminución de 22.39% en el número de denuncias por desaparición respecto al 2019.

Entre diciembre de 2018 y diciembre del año pasado, se recibieron 37 mil 807 denuncias, pero 56.4% fueron resueltas.

Sigue #DebateInformador, participa en Twitter en el debate del día @informador

Seguridad

¿En su colonia mejoró la seguridad pública en el último año?

JL