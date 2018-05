Cosío promete 20 kilómetros de transporte masivo

De ganar la gubernatura, el candidato del Partido Verde, Salvador Cosío Gaona, se compromete a construir 20 kilómetros más de transporte público masivo eficiente, que incluiría ampliaciones de las actuales líneas del Tren Ligero, dos nuevas rutas, un tren interurbano y un tranvía, para lo cual requeriría una inversión de 27 mil millones de pesos (MDP), que brindaría servicio a más de 200 mil usuarios.

La Línea 1 del Tren Ligero tendría que ampliarse hasta la Avenida Adolf Horn, a través de un tramo subterráneo , y costaría alrededor de dos mil millones de pesos. La gestión del proyecto podría llevar un año.

La Línea 2 se ampliaría de Tetlán a Tonalá para conectarla a la Línea 3. El candidato asegura que el proyecto ya está hecho.

La línea 4 sería de donde concluye Adolf Horn hacia Santa Fe, y la 5 tendría que correr hasta Santa Anita por la parte de atrás de Camino Real.

Cosío plantea también la construcción de un tren interurbano, un proyecto que se hizo en 1991 y del cual ya se tiene el derecho de vía, “pero se quedó trunco”. La propuesta es que inicie en la estación Washington y recorra la Avenida Inglaterra hasta llegar a Tequila, “que al mismo tiempo sería un tren de cercanías entre Guadalajara, El Arenal, Amatitán y Tequila”.

Otro de los proyectos que considera viable es el tranvía en Zapopan que fue presentado hace unos años por el ex alcalde Héctor Vielma, que iría por Juan Gil Preciado. La inversión se estima en mil 700 millones de pesos, “te conecta toda esa parte al gran desarrollo que tenemos, enorme, que va por la Carretera a Colotlán. Hay más de 150 mil habitantes”.

Los proyectos arrancarían con la construcción del tren interurbano y el tranvía, que podrían tardar un año. Continuaría con la ampliación de la Línea 2, que tomaría un año y medio, y el crecimiento de la Línea 1 se proyectaría para el segundo año de la administración. Lo más complejo, dice, serían las Líneas 4 y 5. La primera se terminaría, pero la segunda se dejaría cuando menos gestionada.

Para concretarlas, pretende buscar recursos privados, “en casi todo el mundo es dinero privado, mixto, son concesiones”. Incluso, menciona que conoce empresarios de Corea, Japón y China, que podrían invertir.

Peribús

Con relación a su proyecto Peribús, comenta que se podría construir una ruta de 40 kilómetros, pero con unidades más “esbeltas, un servicio de un megabús articulado podría ser muy exitoso”.

El proyecto de transporte masivo de Salvador Cosío costaría 27 mil millones de pesos en todo el sexenio. EL INFORMADOR/Archivo

Urgente, una reingeniería vial

Cosío explica que en materia de movilidad urge también una reingeniería vial, la cual se abandonó desde hace varias administraciones. Se retomaría, por ejemplo, un proyecto que se puso en marcha hace más de 20 años. “Se llama sincronía digital y semaforización. Se sincronizó López Mateos, Américas, Niños Héroes, Federalismo y Circunvalación, pero lógicamente se dejó de invertir”.

Acentúa que es necesario poner en marcha un proyecto similar para sincronizar los semáforos con un costo de alrededor de 480 millones de pesos.

Las avenidas a intervenir serían Federalismo, Enrique Díaz de León, Américas, las laterales de Lázaro Cárdenas, Mariano Otero, López Mateos, Revolución, García Barragán, Niños Héroes, Guadalupe, Patria, Avenida México, Hidalgo, López Cotilla, Morelos, el eje de Francisco Javier Gamboa y Luis Pérez Verdía, Circunvalación, Calzada Olímpica y González Gallo. Insiste en que de nada sirve que se invierta en proyectos de transporte masivo si no se tiene una reingeniería vial, reordenamiento de rutas y sincronía digital de semáforos.

Aplicaría desarme “inteligente”

Ante el incremento en el índice delictivo, uno de los temas centrales que propone Salvador Cosío en materia de seguridad, son operativos de despistolización. Destaca que la ciudadanía no tiene confianza en los policías y, por ello, “se está armando”. El desarme iría acompañado de instrumentos digitales modernos, “inteligentes”.

“Pones un vehículo con una computadora, con un equipo moderno, que no es muy costoso, que te identifica cuerpos encajuelados o bultos que pudieran parecer un cuerpo encajuelado. Te identifica si traes armamento, incluso alguna cosa que pudiera ser droga”.

Por ejemplo, estos operativos “inteligentes” se podrían instalar en casetas de peaje, “puede estar disfrazado de una revisión de agricultura, de verificación ambiental…”.

Estos operativos irían emparejados a las acciones en áreas rurales, sobre todo en zonas conflictivas, “las vas a convencer que ya tienes protección, que ya la vas a proteger. Sería un programa secundario”.

—¿Por qué, salvo las fronteras del Norte y Sur del país, no existe en otro Estado ese desarme “inteligente”?

—No se ha invertido en eso.

—¿Cuántos puntos “inteligentes” instalaría en el Estado?

—Son estaciones móviles. Esas “arañas” que tienes también puedes equiparlas, lo que tenemos ahorita no sirve, porque nada más es una cabina blindada… a veces ni blindada.

Hay que invertirle a la revisión de la despistolización. Creo que de entrada con 200 millones de pesos. Para tener cuando menos la posibilidad de 100 equipos. Cada equipo debe costar dos millones de pesos.

“En seis meses mejorará la seguridad”

Si gana las elecciones, el candidato propone que en los primeros seis meses de su Gobierno se podrían ver los primeros resultados en materia de seguridad. Además del desarme “inteligente”, propone acciones para mejorar en Jalisco el Nuevo Sistema de Justicia Penal y reformas para separar nuevamente las áreas de procuración de justicia y seguridad pública.

Asegura que siempre fue un crítico de la fusión de ambas dependencias propuesta en 2013 por el actual gobernador, quien ya envió una iniciativa al Congreso para contar con una Fiscalía autónoma y separar a la Policía Estatal. Sin embargo, ésta no ha sido aprobada “porque somos rehenes de la elección. Es urgente regresarlas como estaban antes”. Su propuesta es que sea una Fiscalía autónoma, pero sólo con procuración de justicia.

Además, comenta que es necesario actuar para recuperar territorios y las Policías que actualmente están en manos del hampa, “es entrarle con voluntad, pantalones”. Este trabajo, puntualiza, va ligado a un auténtico sistema “de control de confianza” a través de un nuevo modelo de evaluación.

Con relación al nuevo sistema de justicia, propone destinar 100 millones de pesos en materia de capacitación y actualización de los policías estatales y municipales.

“Porque así como está (…), la Policía no le entra como primer respondiente, porque no sabe cómo hacerlo”.

— ¿Cuánto le subiría de presupuesto a las dos dependencias de seguridad? Hoy tienen 8 mil millones de pesos.

— Hay que ampliarle (el presupuesto) a ambas. Le pondría a cada una mil millones de pesos. Al rubro de seguridad y al rubro de procuración.

— Y con eso, ¿en cuánto tiempo veremos una mejoría en los indicadores?

— En los primeros seis meses. Tienes que hacerlo, porque tienes que empezar desde antes, una vez electo comienzas.

En los proyectos más ambiciosos, Salvador Cosío no descarta la participación de la iniciativa privada. EL INFORMADOR/Archivo

ECONOMÍA Y COMBATE A LA POBREZA

Va por la interconexión de pueblos

Para atraer un mayor número de inversiones, mejorar las exportaciones y la generación de empleo en el Estado, Cosío remarca que le apostaría al desarrollo regional que se potenció en la década de los noventa y que se abandonó a partir de las administraciones panistas y la actual priista.

Señala que hay alrededor de 30 carreteras secundarias que unen regiones y a las cuales les falta entre tres y cinco kilómetros para concluirse.

“Faltan como unos 80 kilómetros de carreteras secundarias, algunas para concluir, algunas para unir”.

El candidato se compromete a construir 100 kilómetros de carreteras regionales en un lapso de dos años, lo que generaría dinamismo económico en las regiones y atenuaría la delincuencia.

Para mejorar la economía de estas zonas, propone hacer atractivos de nuevo a Lagos de Moreno, Ocotlán- La Barca, “como un área semiconurbada, un área única de competencia regional económica”.

En el caso de Puerto Vallarta buscaría que no se centre sólo en el turismo sino también en las industrias ecológicas, que provean todos los insumos que requiere la hotelería y que actualmente se compra en otras partes. “Sería atractiva de nuevo la cuestión de la agricultura renovada, con impulso moderno en la zona de Autlán-Ciudad Guzmán”.

Se tiene que pensar también, dice, en cómo acercar el corredor Acatlán de Juárez-Villa Corona a Guadalajara. Propone retomar el proyecto del Centro Logístico conocido como Puerto Seco.

Además del Puerto Seco y del aeropuerto de Ciudad Guzmán, agrega que revisará “la movilidad aeroportuaria regional: la pista aérea de Autlán de Navarro, la de Talpa, Tomatlán y Mascota, la de San Felipe de Hijar, la de Colotlán, a las cuales les daría de nuevo uso comercial… vuelos comerciales del aeropuerto de Lagos de Moreno, que están olvidados. Están cerradas las pistas por el pretexto del narcotráfico, pero las pistas están ahí”.

Otro corredor a impulsar sería el de El Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo, “le apuesto al desarrollo regional, a la redinamización de la regiones eje: Lagos, Ocotlán, La Barca, Vallarta y Guzmán, para mover la economía y despresurizar”.

—¿Aplicaría estímulos económicos a las empresas?

—Sí. Tiene que haber un esquema de estímulos económicos.

—¿Crear una dependencia más?

—Un Instituto para la Competitividad. Hay cuando menos 40 millones de pesos que podrían volcarse hacia el tema de competitividad.

El tema que nos tiene muy amolados es la excesiva burocracia. Tú puedes abrir un negocio muy fácil en Nuevo León, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Guanajuato, en Colima, hasta en Nayarit, pero aquí es un infierno, es un viacrucis, porque es costoso, es moche, es lana, es tiempo, es todo.

—¿Qué propone?

—Un esquema de simplificación de trámites, es meterte a aspectos legislativos y desregularizar algunas cosas, meterte mucho en ese aspecto a la buena fe. Si lo que dijo no era cierto, lo clausuras, pero déjalo abrir.

—¿Habrá licencias inmediatas?

—Hay que fusionar la Secretaría del Trabajo con la de Desarrollo Económico, así funciona en muchos Estados.

—Si el año pasado se rompió el récord de empleo en Jalisco, ¿cuál sería su meta?

—Mi meta no tendría que ser cuantitativa, sería cualitativa. Mi meta sería que haya un equilibrio… pueden ser los mismos empleos, pero remunerados.

—¿Qué daría de estímulos a los empresarios para que suban los salarios?

—Hay varias fórmulas. El asunto puede ser por certificación de procesos, puede ser por productividad y, sobre todo, incentivos fiscales. Que los sigan pagando, pero lo puedes amortizar por rendimiento, por bonos, por alcances, por nuevo empleo.

MEDIO AMBIENTE

El candidato promete invertir tres mil millones de pesos para expropiar terrenos en La Primavera, con la intención de evitar más daños en la zona. EL INFORMADOR/Archivo

Proyecta un instituto ambiental “autónomo” y expropiar La Primavera

Tras señalar que el Gobierno de Jalisco está reprobado en gestión y justicia ambiental, el candidato a la gubernatura subraya que proyecta la creación de un instituto ambiental autónomo, que no dependa de manera directa del Ejecutivo, como sucede ya con los organismos de transparencia y electoral.

Comenta que el titular del instituto deber ser un experto en el tema, contar con un consejo técnico sólido, en el que participe la academia, “porque para nosotros la gestión ambiental es fundamental y no debe estar manoseada ni partidizada”. Por ello, dice, eliminaría la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), pues considera que no sirve.

También se deberá dar autonomía a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) y la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur), “de nada sirve que tengas descoordinado el tema de desarrollo urbano y ambiental”. Se requerirá también firmar convenios con dependencias federales para coordinar el trabajo.

A la Proepa se le daría mayor capacidad de inspección y verificación con una bolsa de 30 millones de pesos, para pasar de 30 a 500 inspectores.

Para fortalecer a la Prodeur propone destinarle de tres a cuatro millones de pesos para sus esquemas técnicos.

—¿Cuáles son sus tres principales temas para mejorar el medio ambiente?

— Guadalajara es una urbe con mayor incidencia de contaminación que la Ciudad de México, pudiera ser que la mayor problemática sea el aire aquí, pero la problemática más importante es la contaminación de agua.

—En emisiones contaminantes, ¿van los verificentros? ¿Aplicaría el Hoy no circula?

—El Hoy no circula no lo veo como algo que pueda funcionar, creo que no ha funcionado en otras partes del mundo.

—¿Los verificentros son claves?

—Verificentros oficiales, no. Me iría a la verificación por concesión, con empresas que tienen la confianza de la sociedad: son las agencias automotrices, talleres grandes que tienen un nombre comercial que van a perderlo todo si hacen tonterías.

—¿En cuánto tiempo tendremos el 80% de los vehículos verificados en Jalisco?

—Teniendo la cooperación del Congreso, que ése es el problema, habrá que ver cómo nos apretamos para que funcionen los cambios. Es un programa que debe madurar en seis meses.

—¿Incrementaría la multa para los omisos?

—Sí. Me iría a una multa que pudiera ser de hasta 15 mil pesos.

—¿Entonces, la red de verificentros de Jorge Kahwagi no?

—Sin generalizar, tenemos que verificar a los verificadores con nuevos parámetros.

—¿Qué hará para proteger La Primavera?

—En el tema de La Primavera, aunque dicen que es inviable, es viable. En los terrenos hay muchos en los que no puedes hacer nada, más que verlos. Si se queman, tienes una pena. Quitémosle ese problema al dueño. Hay que pagárselos, no debe costar más de 10 pesos el metro.

—¿De dónde sacaría dinero para expropiar?

—Estás hablando de tres mil millones de pesos que no es demasiado. Estás hablando que se pueden conseguir y pagar en parcialidades. Y sale más barato eso a la larga, que estar sufriendo el problema de estar combatiendo incendios criminales.

—¿En cuánto tiempo prevé expropiar La Primavera?

—Es un proceso que no debe durar más de tres meses. El pago tiene que pactarse. Tiene que hacerse, se tiene que dar un manotazo. Refuto el señalamiento de que es una tontería.

Invertiría 11 mil millones en sanear el río Santiago

En el tema de la contaminación de agua y con el emblema del río Santiago, Salvador Cosío promete una inversión millonaria para sanearlo.

“Sanear el río Santiago te cuesta más o menos 11 millones de pesos, que deben salir en principio de fondos de créditos. Hay bolsas transnacionales que pueden ser accesibles, pero el pago final no debe ser del ciudadano, deben ser las empresas contaminantes. Las sanciones deben ser más sólidas.

—¿En cuánto tiempo sanearía el río?

—Es un proceso. Llevará cuatro o cinco años, pero tiene que empezarse a sanear ya, quien te diga que lo puede sanear en un año, miente. Hay que entrar con esquemas correctivos rápido. Hay que entrar a revisar cómo están las empresas contaminando. Sancionarlas, que paguen.

—¿Y Chapala?

—Otro tema. Tiene que haber una revisión de las plantas de tratamiento. Hay que entrarle a ayudar a los pueblos ribereños. Revisar las descargas que se realizan al lago. Me iría a rehabilitar y hacer óptimo el acueducto que ya existe. Y me iría al tema de las fugas y rehabilitación de pozos.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de las propuestas de Salvador Cosío?

Participa en Twitter en el debate del día @informador