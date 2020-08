Coronavirus afecta a 95 mil alumnos de Tiempo Completo en Jalisco

Ante el cierre de los planteles por el COVID-19, los alumnos de la Escuela de Tiempo Completo “Margarito Ramírez”, en Zapopan, dejaron de recibir el servicio de alimentación en el pasado ciclo escolar. Y lo mismo ocurrirá en el siguiente hasta nuevo aviso.

En Jalisco hay 945 espacios de este programa federal con más de 95 mil alumnos afectados en diferentes grados porque no tendrán clases presenciales con horario ampliado de 08:00 a 15:45, que es el principal beneficio para ellos y sus familias.

No existe una fecha precisa para regresar a las aulas, por lo que este modelo también se impartirá virtualmente. Sin embargo, hay otro problema: al igual que el resto de las Entidades, Jalisco está a la espera de que la Federación asigne el presupuesto del segundo semestre del año. Se solicitaron otros 146 millones de pesos porque sólo se etiquetaron los recursos de los primeros seis meses (148 millones).

Ante las clases por televisión abierta para evitar contagios del nuevo coronavirus, las Escuelas de Tiempo Completo serán las más afectadas. EL INFORMADOR/Archivo

Estancado, el programa de las Escuelas de Tiempo Completo

Entre los años 2013 y 2017, Jalisco tuvo el mayor crecimiento en la adhesión de planteles al programa de Escuelas de Tiempo Completo, al sumar 798 planteles, según el histórico de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Actualmente se cuenta con 945.

En los ciclos escolares comprendidos entre 2007 y el primer semestre de 2013, las escuelas con horario ampliado pasaron de seis a 99. Y el ciclo escolar 2013-2014 concluyó con 541 planteles bajo este modelo.

Ese plan continuó en crecimiento hasta alcanzar las 897 instituciones escolares al cierre del periodo 2016-2017. Desde entonces, sólo se han sumado otras 48.

En enero del año pasado, el Gobierno de Jalisco anunció que, al cierre de su administración, las más de 13 mil escuelas de nivel básico que hay en Jalisco operarían bajo el modelo de Tiempo Completo, pero hay un estancamiento.

Además del programa federal, se comenzarían a incorporar más centros escolares a través del programa “Escuelas para la Vida”, que arrancó en 2019 con 50 planteles. Durante este año se mantiene en el mismo número, por lo que el crecimiento ha sido mínimo y se encuentra lejos de la meta planteada.

Este programa de “Escuela para la Vida” beneficia a cinco mil alumnos, con talleres en un horario ampliado de cultura, activación física y formación cívica.

Paulina Hernández, directora de Mexicanos Primero en su Capítulo Jalisco, acentúa que los aprendizajes adquiridos por los estudiantes en Escuelas de Tiempo Completo han mostrado mejores resultados, frente a quienes estudian en horario regular.

Una de las pruebas con datos favorables es el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea). “Sí hay manera de conocer estadísticamente que tienen los mejores resultados”.

Para conocer si el modelo de este programa sigue arrojando buenos resultados o hay un retroceso debido a la pandemia, Hernández reconoce que es necesario esperar a que se realicen estas evaluaciones, aunque desconoce cómo van a funcionar las pruebas estandarizadas por los cambios que se presentaron en algunos institutos, tras la nueva reforma educativa.

Con relación a las estrategias que se están implementando en el Estado para brindar educación durante la contingencia sanitaria, acentúa que son positivas las asesorías presenciales que impartirán los docentes de Jalisco a los alumnos. “Estamos pensando que, a lo mejor, un docente podrá ver a sus estudiantes una o dos veces al mes, mínimo. Esperemos que no dure tanto el tema de estar a distancia”.

Otro punto positivo es que cada centro educativo decidirá cuál es la manera en que tendrá acercamiento con el alumnado y las familias de éstos.

GUÍA

El plan costaría más de cuatro mil millones de pesos

Si las más de 13 mil instituciones de educación básica de Jalisco se sumaran al modelo de Escuelas de Tiempo Completo, se necesitaría un presupuesto de cuatro mil 680 millones de pesos.

Este medio realizó ese cálculo tomando como referencia que cada institución estatal adherida al programa federal recibió, durante 2018, un promedio de 342 mil 076 pesos durante el ciclo escolar 2018-2019. Cuando se realizó la revisión, en Jalisco había 13 mil 682 escuelas en total.

Maestros de la primaria “Margarito Ramírez” consideran que las ventajas del programa de Escuelas de Tiempo Completo es la forma de trabajo, los horarios y los sueldos. Ana María García, maestra de segundo año, destacó que la experiencia ha sido positiva.

Puntualizó que durante el horario, de las 8:00 a las 15:45 horas, los niños y niñas reciben clases y aprovechan los ocho clubes que tiene la escuela.

Raúl Miranda, maestro de sexto grado, contó que se le hace más entretenido este sistema, ya que aprovecha para dar clases de música a los alumnos, que es su pasión. Subraya que tiene mayores beneficios. “Yo trabajaba en doble turno y era moverte de un lugar a otro… y confrontar dos turnos”.

Las afectaciones

La organización Mexicanos Primero reportó que, al corte de junio pasado, se agotó 95% del presupuesto federal autorizado al programa de Escuelas de Tiempo Completo para todo 2020. “Con los recursos que quedan, si no hay una acción urgente para redireccionar otros fondos, el programa no podrá continuar en el ciclo escolar 2020-2021, justo cuando niñas, niños y jóvenes van a requerir mayor tiempo de aprendizaje, así como alimentación para hacer frente a las consecuencias de la emergencia sanitaria”.

Sin estos fondos, reportó la organización, las 27 mil 063 escuelas adheridas al programa a nivel nacional no podrán seguir con el plus de horas y actividades (3.5 millones de alumnos). Se agrega que no es una sorpresa, pues el programa sufrió un recorte de 50% en su presupuesto, con respecto a 2019.

Ante este recorte presupuestal, en febrero pasado, Mexicanos Primero presentó una demanda de amparo en contra de todas las autoridades involucradas en esta decisión. “El juicio sigue en trámite y se llevará hasta sus últimas consecuencias para controvertir la gravísima situación en la que se encuentra el programa federal”.

Jalisco se encuentra lejos de la meta para que todos los centros escolares del nivel básico operen bajo el modelo del horario ampliado. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

Realizan ajustes

Desde que inició la pandemia a nivel nacional, las coordinaciones locales del programa de Escuelas de Tiempo Completo empezaron a trabajar en un plan a distancia. En el caso de Jalisco, éste se desarrolló a través de la estrategia “Aprende en Familia”, informa la directora de Programas Estratégicos de la Secretaría de Educación en Jalisco, Nadia Soto. “En donde los alumnos hacen actividades en casa, sin un horario establecido, sino transversales a su día a día. Así puedan establecer el desarrollo de habilidades socioemocionales, la lectura, las matemáticas y el fomento a la vida saludable”.

Informa que se les asignan actividades sencillas. Por ejemplo, que lean un cuento, identifiquen quién es el autor e investiguen de éste. “Y con eso fortalecemos la comprensión lectora y fortalecemos el área de español; o por ejemplo, cuánto mide tu recamara. Hacemos cosas que no le obligan al alumno estar frente a una computadora o recibiendo mensajes o tareas, sino que son actividades del día”. Agrega que se realizan ajustes para el plan que se pondrá en marcha a partir del próximo ciclo escolar 2020-2021.

Se tienen tres escenarios para el regreso a clases y todo el ciclo escolar: a distancia, presencial o semipresencial , dependiendo cómo se encuentre el semáforo epidemiológico. A nivel nacional, dice, se encuentran rediseñando los ficheros de las actividades didácticas que se enviarán a los Estados para iniciar el ciclo de manera virtual. “Las actividades que eran de tiempo completo serán transversales, cuidando el modelo educativo y que los niños continúen con su aprendizaje, pero no bajo un horario establecido como lo hacemos en una jornada”.

TESTIMONIO

Abandona el trabajo para ayudar a sus hijas

Patricia García tiene cuatro hijas, de las cuales, tres estudian en Escuelas de Tiempo Completo. Debido al COVID-19, tuvo que decidir si continuar en el trabajo o renunciar para quedarse en casa al cuidado de ellas.

“Ya no fui a trabajar porque no había quién me cuidara a mis niñas. Prácticamente me tuve que quedar en la casa para ayudarles con las tareas. En verdad sí se nos hizo complicado”.

Sus hijas estudian en la Escuela de Tiempo Completo “Margarito Ramírez”, conocida como la Urbana 704, en la colonia Santa María del Pueblito en Zapopan. El horario es de las 8:00 horas a las 15:45 horas.

Recuerda que el cierre del ciclo escolar pasado fue complicado porque les dejaban “bastante” tarea y trabajos. El resolverlos les tomaba prácticamente todo el día. Además, reconoce que le fue difícil ayudarles porque los métodos de enseñanza actuales son distintos a los que ella conoció como estudiante.

Si se le complicaba alguna actividad, optaba por buscar la información en internet. “Lo que no sabía y me preguntaban, pues me metía a Youtube para investigar, para explicarles cómo se hacían las cosas o enseñarles ejemplos y que ellas vieran. La verdad, para mí fue complicado”.

Declara que en los últimos meses del ciclo escolar pasado estuvieron trabajando en la plataforma digital diseñada por la Secretaría de Educación en Jalisco, y las actividades diarias se enviaban al correo de los maestros. Entre éstas, se encontraban las programadas por los titulares de los clubes que se imparten en la escuela: artes, matemáticas avanzadas, inglés, robótica, coro, laboratorio de ciencias, teatro y danza.

“Es muy buena escuela, les enseñan bastantes cosas. Está bien adaptada para una Escuela de Tiempo Completo. Lo único es que sí se complica porque los papás no estudiamos con el mismo modelo educativo”.

La situación se tornó difícil al no contar con el ingreso que ella tenía cuando trabajaba en un negocio de comida, y con las clases a distancia también había que comprar materiales para cumplir con las actividades de los clubes que se imparten en este tipo de escuelas.

“Las cosas se han elevado bastante por la situación que estamos pasando. En realidad, de por sí en la colonia en la que vivo es algo cara. Sí me afectó también en lo económico, porque tenía que comprar los materiales para poder trabajar y estar mandando todas las tareas”.

El único gasto que dejó de realizar por el cierre de la escuela fue el de la comida que les dan a los niños en esta institución. Los alimentos tenían un costo diario de 17 pesos por estudiante.

“Desde que surgió lo de la pandemia cerraron completamente la escuela. Ya no estuvimos pagando. Se pagaba por los niños que estuvieran acudiendo a la escuela”.

El preescolar es uno de los niveles más complejos para trabajar desde casa. NOTIMEX/Archivo

Preparan estrategia para el preescolar

Tras reconocer que el preescolar es uno de los niveles más complejos para trabajar desde casa, el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, informa que durante las dos primeras semanas de este mes, los maestros diseñarán las estrategias para acompañar a los papás en los procesos de aprendizaje.

Para ello, explica, hay cuatro claves que permitirán mejorar las clases a distancia. La primera, que los padres de familia garanticen el contacto con las instituciones, pues no es un nivel que pueda omitirse. La segunda, atender las instrucciones que los maestros les harán llegar, incluidas las metodologías de trabajo. Recuerda que durante estas semanas de vacaciones se tuvo tiempo para cambiar el enfoque pedagógico y didáctico, el cual favorecerá las actividades que requieren periodos largos, como son los desafíos, los retos y los trabajos que van más allá de desarrollar actividades de pocos minutos.

El tercer punto es la posibilidad de que los niños puedan acudir a las escuelas previa cita para ser atendidos por el maestro. “No es que se esté abriendo la puerta para que haya clases presenciales. Es simple y sencillamente para un esquema de asesorías. Esto ayudará mucho a los padres de familia”.

El cuarto elemento es el aumento de los recursos que se tienen en la plataforma digital que se utiliza para facilitar el cumplimiento de las actividades y tareas escolares, en el caso de quienes tengan conectividad en casa.

Otra opción que tiene mayor alcance es la televisión abierta. La incorporación de los canales de las cadenas privadas al modelo de educación a distancia, precisa, permitirá duplicar la cantidad de horas en que se transmiten los conocimientos. “No significa que los niños tengan que estar pegados al televisor todo el día”.

