Coordinación de Seguridad: cara y sin evaluar

Sin reportar resultados medibles, la Coordinación General Estratégica de Seguridad de Jalisco, encabezada por Macedonio Tamez, tiene etiquetado para este año un presupuesto mayor. El pasado tuvo 259.7 millones de pesos. En 2020 casi se triplicó: tendrá 723.5 millones.

Vía Transparencia se pidieron datos de la Coordinación en 2019, pero se evadió la respuesta. Tamez confirmó que no publica resultados. “El indicador de la Coordinación es el de cada dependencia. Nuestro trabajo es coordinar el trabajo de otros, que son los operativos”.

En su portal de internet aparece una leyenda que informa que, al ser un ente de reciente creación (6 de diciembre de 2018), “actualmente no cuenta con rendición de cuentas en objetivos y resultados, pero una vez que obre tal información, se podrá consultar (en el Sistema MIDE Jalisco)”. Lo anterior significa que no hay una evaluación en el primer año.

Con relación al Plan Operativo 2019 de la Coordinación, se respondió con ocho fichas técnicas de indicadores y seguimiento de su presupuesto; sin embargo, el ejecutor del gasto fue el Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia. Tampoco hay información.

Sobre el alza en el presupuesto, el argumento es porque además de tener sectorizado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la Coordinación incluye el recurso para la operación del Escudo Urbano C5, el Centro de Control y Confianza, el Centro de Prevención Social y el Consejo de Seguridad, entre otros organismos también cuestionados por sus resultados. Por ejemplo, Ciencias Forenses está rebasado por el aumento de cadáveres y en el sistema de videovigilancia se invirtieron 895 millones, pero el año pasado sólo reportó un arresto cada dos días, en promedio.

Tamez argumenta que el presupuesto será manejado por cada uno de estos organismos y asegura que la Coordinación únicamente gastará 58.4 millones de pesos.

Aumento en presupuesto para seguridad no frena violencia

En los últimos ocho años, el presupuesto destinado a las dependencias responsables de la seguridad y procuración de justicia en Jalisco prácticamente se duplicó: pasó de cuatro mil 652 millones de pesos durante 2013 a ocho mil 624 millones durante este año; sin embargo, los delitos violentos no bajan.

Tras un comparativo del primer año de Gobierno de las últimas tres administraciones, algunos delitos se dispararon entre los años 2007 y 2019.

El homicidio doloso pasó de 389 a dos mil 672 víctimas en ese periodo. Se incrementó siete veces en el comparativo anual.

El presidente de la organización México SOS Capítulo Jalisco, Anuar García, destaca que lo mejor que puede hacer el Gobierno del Estado para combatir la inseguridad es destinar más recursos; sin embargo, señala que existe una “mala planeación” en la aplicación de éstos. “Se entregaron 29.1 millones para la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, y 34.5 millones para entretenimiento en el Estado; por otro lado, se dieron 169 millones para la promoción de los logros del Gobierno”.

Otro de los delitos que más creció fue el robo a negocio. Mientras en 2007 se iniciaron dos mil 780 averiguaciones previas, el año pasado se abrieron 14 mil 832; el robo a transeúntes también se incrementó de dos mil 565 a 15 mil 289, respectivamente.

Sobre el robo a vehículo, en 2007 se denunciaron seis mil 359 ilícitos y durante el año pasado fueron 16 mil 135.

El aumento en el presupuesto de seguridad para este año incluye una bolsa de 266 millones para la creación de 665 plazas para la Fiscalía del Estado; 493.4 millones para sueldos de policías estatales, investigadores y viales. Además de 46 nuevas plazas para la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Aunque en este año se tendrá mayor presupuesto para el rubro de seguridad, se da en medio de un recorte en la llegada de recursos federales. Lo anterior, debido a que no fueron tomadas en cuenta las gestiones del Gobierno estatal para impulsar proyectos estratégicos, como la petición de 500 millones de pesos para equipar a la Policía Metropolitana.

El dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Guadalajara, Xavier Orendáin, declara que la disminución de los recursos es preocupante, ya que también impactará a nivel municipal. “Habrá menos inversiones en necesidades básicas y nos parece un retroceso que sin duda tendrá una incidencia en la inseguridad”.

Histórico del presupuesto anual en seguridad en Jalisco Año Presupuesto 2013 4,652’527,838 (Procuraduría de Justicia y Secretaría de Seguridad). 2014 5,561’617,912 (Fiscalía General del Estado). 2015 6,521’036,226 (Fiscalía General del Estado). 2016 5,996’246,255 (Fiscalía General del Estado). 2017 6,450’051,248 (Fiscalía General del Estado). 2018 6,606’767,337 (Fiscalía General del Estado). 2019 7,121’783,947 (Fiscalía del Estado, Secretaría de Seguridad y Coordinación Estratégica de Seguridad). 2020 8,624’768,098 (Fiscalía del Estado, Secretaría de Seguridad y Coordinación Estratégica de Seguridad).

Fuente: Presupuesto de Egresos del Estado.

Gasto

El presupuesto para este año de la Coordinación General de Seguridad se incrementó a 723 millones 523 mil 749 pesos.

Incluye al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Escudo Urbano C5 y Consejo de Seguridad, entre otros.

Comparativo de las últimas administraciones estatales

Averiguaciones previas o carpetas de investigación en el primer año de Gobierno en Jalisco:

2007: 73 mil 610

2014: 91 mil 576

2019: 156 mil 653

CLAVES

Panorama. Durante el primer año de la presente administración estatal, en Jalisco aumentaron 18 delitos del fuero común, de 41 modalidades y subtipos que reporta la Fiscalía al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Muertes. Por ejemplo, en 2018 se registraron dos mil 418 víctimas de homicidio doloso, frente a las dos mil 672 asesinatos del año pasado.

Registro. Las carpetas de investigación que se incrementaron fueron las de personas desaparecidas, violación, abuso sexual, trata de personas, robos con violencia, fraudes, falsificación, amenazas y violencia familiar, entre otros ilícitos.

Bajan sentencias

Durante el año pasado, en Jalisco se registró un promedio de nueve víctimas de homicidios al día. En total se cometieron tres mil 497, de los cuales, dos mil 672 fueron dolosos, lo que significó un nuevo récord de asesinatos.

Sin embargo, mientras los homicidios aumentaron, las sentencias condenatorias por este delito disminuyeron.

En 2015 se dictaron 460 sentencias condenatorias en el primer partido judicial (área metropolitana), especializados foráneos y mixtos, y durante el año pasado se emitieron 337, informa el Consejo de la Judicatura de Jalisco.

“Hay más cosas importantes…”

Luego de que la semana pasada la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) señalara que las autoridades no han cumplido con todos los puntos de la recomendación 10/2019 sobre la crisis forense que se vivió a finales de 2018 en el Estado, el titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, declaró que “hay más cosas importantes” para atender. Sin embargo, la dependencia a su cargo está obligada a atender este tipo de temas, pues cuenta con presupuesto para ello.

La Coordinación tiene asignado para este año una bolsa de 26.9 millones de pesos para destinarlos en la materia. Las acciones desarrolladas serán monitoreadas cada mes, de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Evaluación de Desempeño del Presupuesto de Egresos 2020.

En el indicador “Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco”, se establece que la dependencia debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos.

En los 24 puntos de la recomendación presentada en mayo de 2019 se solicita que los titulares de la Fiscalía del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), áreas coordinadas por Tamez Guajardo, ofrezcan una disculpa pública a los familiares de los desaparecidos, colectivos y la comunidad en general, como una medida de la reparación del daño.

El coordinador declaró que en lo personal no está de acuerdo con ese tipo de recomendaciones: “Aducen a la doctrina internacional de derechos humanos, pero la doctrina no es obligatoria. Quisiera que me dieran oportunidad de revisar el texto, estamos trabajando mucho como para ponernos a leer los documentos de medio kilo. Déjenme revisar y se responderá en su momento”.

Como parte del propósito que se tiene a través del indicador que debe cumplir la dependencia, se destaca que es necesario “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales…”.

El funcionario reiteró que no se tiene una crisis en los Servicios Médicos Forenses (Semefo), pese a que el IJCF ha informado que las instalaciones de Tlaquepaque se encuentran saturadas y las regionales están al límite de su capacidad.

“Actualmente ya no hay crisis, estamos respondiendo con diligencia. No sólo se están emitiendo miles de dictámenes periciales de todo tipo, sino también hay un nivel de identificación extraordinario que permiten alimentar las carpetas de investigación y permiten devolver y entregar los cuerpos a los familiares…”.

Coordinación de Seguridad, sin rendir cuentas

Además de coordinar el trabajo de la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad, la Coordinación General Estratégica de Seguridad a cargo de Macedonio Tamez Guajardo tiene sectorizado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), al Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), al Escudo Urbano C5, al Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia, entre otros.

A más de un año de su puesta en marcha, la Coordinación continúa operando sin publicar resultados sobre sus acciones. Cuestionado sobre esto, Tamez Guajardo insistió que son el resto de las dependencias las que deben presentar los avances, pese a que el área sí tiene indicadores que deberá cumplir durante este año.

—¿Por qué la dependencia aún no publica resultados e informes trimestrales?

—La Coordinación lo que hace es vincular a las diversas autoridades en el tema de seguridad, de tal manera que la información fluirá de cada una de estas autoridades. Me refiero a la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad, Ciencias Forenses, el C5, Consejo Estatal de Seguridad…

—¿La Coordinación cuándo informará de sus resultados? Tiene presupuesto y personal.

—Lo que hizo la Coordinación lo expresó en el Informe el gobernador el pasado mes de noviembre, ahí está todo plasmado. Pueden consultarlo.

—Se revisó, las dependencias tienen indicadores y rinden cuentas, menos la Coordinación.

—Es que el indicador de la Coordinación es el de cada dependencia, porque como el nombre de la institución lo señala, nuestro trabajo es coordinar el trabajo de otros que son los operativos.

En su portal de transparencia, en el apartado sobre los informes que debe rendir de manera trimestral, la Coordinación no cumple con esta obligación, solamente deriva al informe anual brindado por el gobernador en noviembre pasado.

Con relación al Plan Operativo 2019 de la Coordinación, vía Transparencia se anexaron ocho fichas técnicas de indicadores y seguimiento del presupuesto, pero la unidad ejecutora del gasto era el Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia. Dos de éstos eran con la medición anual, por lo que al corte de noviembre pasado se reportaban en ceros.

Otros dos relacionados a las denuncias (con reporte de manera trimestral), no tenían avances.

En el resto se informan los resultados hasta el segundo trimestre.

LA VOZ DEL EXPERTO

Falta coordinación

Anuar García (representante de México SOS Capítulo Jalisco)

A pesar de que Jalisco es uno de los Estados con mayor presencia de elementos de la Guardia Nacional, las autoridades locales no han logrado la coordinación necesaria en materia de seguridad con la Federación, considera Anuar García, aunque reconoce que, en parte, obedece a temas políticos.

“Falta la coordinación entre Macedonio Tamez Guajardo, como coordinador de Seguridad, con el Gobierno federal. Lo que vemos es que el Gobierno federal de alguna manera politiza el tema de la seguridad. Jalisco, por no ser un Estado que tenga un gobernador de Morena o del PRI, porque vemos que tienen una alianza, han politizado el tema de la seguridad y le han dado menos recursos a Jalisco”.

Indica que ha sido fallida la estrategia del Gobierno federal para pacificar al país a través de la Guardia Nacional.

“Porque ya habíamos mencionado que los militares jamás darían respuesta porque no están capacitados”.

Por otro lado, agrega, no se ha logrado la coordinación de este grupo élite con la Policía Metropolitana, que se puso en marcha el año pasado en el Estado. Recuerda que es la apuesta para disminuir todos los delitos.

“No les dieron los 500 millones de pesos que habían solicitado para la Policía Metropolitana, sino que Alfonso Durazo (secretario federal de Seguridad) les dijo que enviaría elementos de la Guardia Nacional, los cuales siguen brillando por su ausencia”.

Piden reforzar prevención y procuración de justicia

Más que replantear la estrategia de seguridad, el presidente de Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendáin, considera que es necesario reforzar cuatro aspectos principales: la prevención, el estado de fuerza, la procuración de justicia y la corresponsabilidad ciudadana.

“Un pequeño porcentaje de la población es el que comete el mayor porcentaje de hechos delictivos. La mejor estrategia es involucrarnos todos, recuperar el espacio público, con más corporaciones limpias… y que apostemos por un tema que hemos empujado en la Cámara de Comercio, que es la integridad. Que recuperamos la integridad y la confianza”.

Remarcó que hay algunos avances en la estrategia de seguridad, por ejemplo, con la creación de la Policía Metropolitana, la presencia de la Guardia Nacional, la homologación salarial de los policías y la disminución de los delitos patrimoniales.

Como retrocesos observa el asesinato de los policías, “eso merma la confianza de las corporaciones”. Durante el año pasado (con corte al 21 de diciembre) se registraron 30 homicidios en contra de elementos de las corporaciones de Jalisco.

También ve como negativo el problema de los desaparecidos. “Hemos estado muy cercanos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Lo mismo, cada desaparecido es un duelo que no se puede terminar, cada desaparecido es una familia que todos los días tiene la incertidumbre de dónde estará… se pierde completamente la paz”.

Por su parte, Rubén Masayi González Uyeda, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), destaca que en el tema de seguridad se tiene la esperanza de que los modelos que están desarrollando los Gobiernos federal, estatal y municipal tengan efecto. “Pero seguimos viendo una constante agresión hacia la ciudadanía, hacia nuestros transportes de carga. Aunque dicen que han bajado, es complicado”.

De acuerdo con la estadística reportada por la autoridad ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 se abrieron 303 carpetas de investigación por este tipo de delito, el más bajo de los últimos cinco años.

Sin embargo, en enero pasado se reportaron 32 robos de transporte, mientras que en el mismo periodo de 2018 fueron 27.

“Sí deberíamos ver números más significativos la baja en Jalisco, porque la preocupación está y el alto costo también. ¿Qué nos queda a nosotros? Nos perjudica. Todos los días es el alto costo de asegurar nuestros camiones, nuestras empresas, los edificios, todo, con un dinero que debería estar destinado al desarrollo”.

Con relación al trabajo de la Coordinación de Seguridad, subraya que Macedonio Tamez les ha dicho que hay resultados. “Tenemos que creer en ellos. Los resultados son los que van a decirnos si fue adecuada (la estrategia de seguridad)”.

GUÍA

Las empresas aumentan gastos para protección

De acuerdo con un estudio realizado a nivel nacional por la Coparmex, más del 60% de los empresarios manifiesta el tema de seguridad como su principal preocupación, lo que generó un aumento en el gasto para evitar mayores pérdidas, destaca el titular del organismo en Jalisco, Mauro Garza Marín. “Un primer tema es el incremento en (la contratación) de los seguros. Número dos: una vez que se logra cobrar la parte de los seguros, pues no se cobra al 100%, siempre hay una parte del deducible que se pierde”.

La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2018 reveló que las unidades económicas gastan desde 135 mil pesos hasta un millón de pesos en medidas de protección cada año. Adicional a los gastos para la compra de seguros, otra de las desventajas del robo de material o equipo es que los negocios pueden incumplir con sus obligaciones. “Se suma la competencia desleal”.

Denuncian alza en robos de mercancías

La industria manufacturera registra un incremento en el robo de mercancías en las carreteras de Jalisco, por eso aumentaron los gastos de seguridad para transportarlos.

César Castro, presidente de la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Occidente (Index Occidente), explica que el valor de las mercancías robadas aumentó hasta 100%, “y los embarques del producto terminado en la industria electrónica son de millones de dólares”.

Acentúa que se requiere de una evaluación a fondo de las estrategias que se han implementado y urgió a que exista una mayor coordinación entre las dependencias estatales y federales.

Asegura que, cuando hay incremento en los robos al transporte de mercancías, es una señal de que el trabajo de la coordinación no está funcionando.

Daniel Curiel Rodríguez, excoordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, reconoce que la ciudadanía percibe una mayor inseguridad, pero se trata de un problema nacional. “Mientras esas cifras no mejoren, el robo de vehículos, el robo a negocios y al transporte de carga, difícilmente va a mejorar la percepción de inseguridad”.

Para el empresario es urgente más coordinación entre las Policías. Considera que la Coordinación de Seguridad es positiva, ya que se trata de un tema complicado.

Por otra parte, el empresario Luis Germán Cárcoba García, reconoce que algunos números han mejorado. “Pero evidentemente tenemos un entorno, un sentimiento de inseguridad muy grande”.

Refiere que hay una baja en algunos delitos, pero los del fuero federal se mantienen al alza.

El empresario Arturo Márquez González también acepta que se han realizado acciones para combatir la inseguridad, pero el problema persiste en las corporaciones federales.

“Apenas estamos viendo ciertos resultados y eso lo tengo que reconocer (en Jalisco)”.

Comenta que uno de los principales problemas fue que, con la creación de la Guardia Nacional, se creó un vacío que aprovechó la delincuencia organizada. Por este motivo, en Jalisco el sector empresarial pidió que hubiera una continuidad de los mandos. “Estamos hablando de un año prácticamente de lagunas. Aquí en Jalisco vimos un repunte impresionante de ejecuciones y narcofosas”.

