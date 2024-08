Coordenada y Corona Capital GDL toman una pausa; preparan su gran regreso en 2025

Guadalajara siempre ha sido amante de la música y tierra fértil para festivales musicales, desde el Sonofilia, Motorokr y Zero Fest a mediados de la década de los 2000, hasta propuestas que nacieron, pero que tras una o varias ediciones desaparecieron, tal es el caso del Maquinaria Fest, Festival Xtremo, Revolution Fest, Anagrama Fest, Roxy Fest, Tequila Sound Festival, La Kermés, Festival Adverso, Flow Fest y Arre Fest.

Sin embargo, existían dos propuestas que parecían consolidadas y ya una tradición en la Perla Tapatía: El Coordenada Guadalajara y el Corona Capital Guadalajara (Corona Capital GDL), ambos organizados por OCESA, creadores del Vive Latino y Corona Capital en Ciudad de México. Este 2024, los dos festivales emblemáticos no estuvieron presentes en el calendario, dejando a muchos aficionados preguntándose sobre las razones detrás de su ausencia y su futuro.

Desde su debut en 2014, el Festival Coordenada se ha consolidado como un evento musical de referencia en la Perla Tapatía, presentando a artistas de la talla de The Hives, Blur, Phoenix y Jack White, en distintas locaciones como el Parque Trasloma, la Explanada del Estadio Akron y el Valle VFG. Por su parte, el Corona Capital Guadalajara, lanzado en 2018, se convirtió en una extensión natural del icónico festival de la Ciudad de México, destacando por sus carteles con estrellas internacionales como The Killers, Tame Impala y The Strokes.

A pesar de su éxito y popularidad, ambos festivales se han quedado fuera de la alineación de este año. En entrevista con EL INFORMADOR, Carlos de la Torre, director de OCESA Jalisco, explica que esta decisión no significa un cierre definitivo, sino más bien una pausa estratégica. “Estamos en una etapa de concientización para regresar con su mejor versión. No se cancelaron ni se acabaron, simplemente estamos evaluando para regresar con lo mejor para Guadalajara, que se lo merece tanto”, afirma De la Torre.

El Coordenada comenzó como un esfuerzo por ofrecer a Guadalajara un festival de calidad que combinara talento nacional e internacional. A lo largo de sus ocho ediciones, el evento creció tanto en popularidad como en duración, pasando de un sólo día a un formato de dos días, y cambiando su sede para acomodar a un público cada vez mayor. Por otro lado, el Corona Capital Guadalajara trajo un enfoque más internacional, atrayendo a fanáticos del rock y la música alternativa de toda la región, desde su primera edición con The Killers, Alanis Morissette y David Byrne.

Carlos de la Torre. El director de OCESA Jalisco comparte que cerrarán el año con grandes sorpresas. EL INFORMADOR/J. Urrutia

Guadalajara, un punto clave para la música en México

La ciudad no sólo es un mercado importante por su población, sino también por su capacidad de atraer a visitantes de otras regiones y países, gracias a su conectividad y atractivo turístico. “No estamos haciendo los festivales sólo para Guadalajara, se hacen para los más de 26 millones de personas que viven en el occidente del país”, comenta De la Torre, enfatizando la importancia estratégica de la ciudad como un centro de entretenimiento.

Si bien Guadalajara ha sido históricamente un bastión del rock, en los últimos años ha habido un cambio notable en los gustos musicales de su audiencia. “Guadalajara siempre ha sido rocanrolera, pero actualmente el reggaetón y el regional mexicano están muy presentes. También les gusta que vengan esas grandes personalidades, artistas que rara vez visitan México”, señala De la Torre. Este cambio ha obligado a los organizadores de festivales a reevaluar sus estrategias para satisfacer a un público más diverso y abierto a distintos géneros.

Aunque este año no se realizarán los festivales Coordenada y Corona Capital Guadalajara, OCESA ha compensado con una serie de conciertos de gran calibre: “Tenemos las dos fechas de Morat, en el estadio 3 de Marzo, que están sold out; las dos fechas de Maná, también en ese estadio, la primera ya es lleno total por eso abrimos una segunda fecha; The Killers, que también están en el estadio 3 de marzo ya es sold-out. Vienen Emmanuel y Mijares al auditorio Telmex, ahí mismo Ha*Ash y más sorpresas que se sumarán de aquí a diciembre. Para aquellos que dicen que no tuvimos festivales este año les comentamos de toda nuestra cartelera de conciertos, la oferta está cubierta, aguántenos con los festivales”, dice el director de Ocesa Jalisco.

Café Tacvba. La agrupación ha sido una presencia constante en el Coordenada Guadalajara. EL INFORMADOR/Archivo

Coordenada Guadalajara

2014, primera edición; llegó de la mano de Ocesa, en conjunto de Cultura UDG, con el objetivo de posicionarse como un festival tradicional de la Perla Tapatía. Se llevó a cabo el 2 de noviembre, en el Parque Trasloma y los Headliners fueron: The Hives, Zoé, Editors y Bunbury & Calamaro.

2015, segunda edición; realizado en el mismo recinto del 2014, tuvo como cartas fuertes a: Blur, Café Tacvba, Natalia Lafourcade y Los Tres.

2016, tercera edición. Headliners: Los Fabulosos Cadillacs, Wolfmother, Capital Cites y los británicos Bloc Party, en esa ocasión abarrotó El Parque Trasloma con más de 25 mil personas.

2017, cuarta edición. El Coordenada se extendería por primera vez a dos días. Headliners: Phoenix, Interpol, Molotov, Paramore, Garbage, Mon Laferte, Los Auténticos Decadentes, Band Of Horses y Caligaris.

2018, quinta edición; continuó con la oferta para dos días y tuvo como estelares a: Cypress Hill, The Offspring, Fobia, Panteón Rococó, Residente, St. Vincent, Bunbury, Deadmau5, DLD, Enjambre, Vicentico y Zoé. Se realizó por última ocasión en el Parque Trasloma.

2019, sexta edición; se realizó en la Explanada del Estadio Akron, dos días de jornada y contó como cabezas de cartel a: The National, The Neighbourhood, Vampire Weekend, Babasónicos, Billy Idol, Café Tacvba, Juanes, LP, Ska-P y The Kooks,

2020 y 2021 no se realizaron debido a la emergencia sanitaria en el país, por COVID-19.

2022, el festival regresó con dos días de jornada musical, ahora con sede en el Valle VFG, con los actos estelares de Jack White, Los Fabulosos Cadillacs, Caifanes, Apocalyptica, Love Of Lesbian, Carla Morrison y Caligaris.

2023, el festival se realizaría un sólo día, de nuevo, en el Valle VFG con propuestas estelares de: Queens of the Stone Age, Simple Plan, Junior H, DLD, Jumbo, Panteón Rococó, Porter, Siddhartha y The Drums.

Sophie Ellis-Bextor se presentó en el Corona Capital Guadalajara 2023. EL INFORMADOR/J. Urrutia

Historia del Corona Capital Guadalajara

El Corona Capital Guadalajara, (único formato de Corona Capital realizado fuera de Ciudad de México) tuvo su primera edición en 2018, en el Foro Alterno de la Universidad de Guadalajara. Los Headliners fueron: The Killers, Alanis Morissette y David Byrne.

En 2019, para su segunda edición, cambió de locación; ahora se hizo en las inmediaciones de la Explanada del Estadio Akron. Los Headliners fueron: Tame Impala, The Chemical Brothers, Phoenix y Yeah Yeah Yeahs.

En 2020 creció a dos días planeadas originalmente para mayo; sin embargo, debido a la pandemia, el festival fue reagendado para septiembre del mismo año y eventualmente, aplazada ésta, su tercera edición, hasta mayo de 2022. Finalmente, se realizó teniendo como Headliners a The Strokes y Kings of Leon. La edición 2023 se realizó los días 20 y 21 de mayo en el Valle VFG.

MÁS ESCENARIOS

El futuro de los festivales y la llegada de la Arena Guadalajara

Con la inauguración de la Arena Guadalajara prevista para finales de 2024, la ciudad se prepara para una nueva era de entretenimiento. Este espacio promete aumentar la capacidad para grandes conciertos y eventos, convirtiéndose en un nuevo pilar en la región, ante eso, el directivo reflexiona “Nosotros encantados de que venga más entretenimiento al estado. Creo que lo que les hemos venido dando los últimos 25 años como compañía ha sido calidad, han sido experiencias inolvidables”, comparte el director de Ocesa Jalisco.