Convocan a cruzada para viajar por México tras la crisis sanitaria

La Secretaría de Turismo convoca a una cruzada nacional para viajar por México tras la crisis sanitaria. La primera acción es que se frenó la cancelación de los fines de semana largos. Otra es vigilar el “semáforo” de Salud para reactivar los Estados en “verde” a partir de junio o julio, con fuertes medidas sanitarias.

Sólo en abril pasado se estiman pérdidas por 239 mil millones de pesos en el sector, por eso las estrategias incluirán promociones en vuelos, camiones y hoteles en los 16 Estados con playas y los 121 Pueblos Mágicos.

Vallarta, Costalegre, Guadalajara, Tapalpa, Mazamitla, San Sebastián, Tequila, Talpa, Mascota y San Juan de los Lagos forman parte de la lista de municipios y zonas de Jalisco que entrarían en la próxima cruzada.

Crisis turística, la peor desde la Segunda Guerra Mundial

La Secretaría de Turismo Federal (Sectur) convoca a una cruzada nacional para viajar por México, después de reconocer que el sector atraviesa por la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

“Esta pandemia ha sido tremenda para el turismo a nivel mundial y para nuestro país. Me toca ahora enfrentar esta problemática, pero vamos a salir adelante”, subrayó el secretario Miguel Torruco.

Comentó que hay bastantes cierres de negocios turísticos en México, pero todavía no hay una previsión sobre el nivel de mortandad de empresas tras la crisis sanitaria que provocó el coronavirus. “Habría que esperar, cuando menos hasta agosto, que ya estén reactivados poco a poco el sector hotelero y restaurantero para cuantificar los daños y no adelantar vísperas para no pretender dar datos que no están al 100% estudiados”.

Reiteró que los fines de semana largos van a continuar para detonar el turismo interno, “lo que dará la oportunidad de mayor integración y convivencia familiar”.

Destaca que el Presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó mantener los fines de semana largos (conocidos como “puentes”) para detonar el turismo interno, informó Miguel Torruco. “Quisiera dar una buena noticia: el Presidente me autorizó dar a conocer que, para detonar el turismo, que es fundamental, van a permanecer los fines de semana largos”.

Desde Palacio Nacional, explicó que los fines de semana largos aumentan la ocupación hotelera en más de siete puntos porcentuales, además de que hay más de dos millones de turistas alojados en los hoteles y detonan el aparato productivo del país.

Además, cinco millones de turistas adicionales viajan a lo largo y ancho de México, sobre todo en los 121 Pueblos Mágicos, con una derrama de 38 mil 400 millones de pesos.

“La actividad turística no sólo es esencial para el país, sino prioritaria. Por ello debemos de reactivarla de manera urgente para evitar mayores pérdidas de empleos y más afectaciones, respetando el rigor de los semáforos de la Secretaría de Salud”, afirmó Torruco. “Seguiré insistiendo en otros puntos propuestos por la cúpula empresarial nacional para que el sector salga adelante”.

A inicios de febrero de este año, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso desaparecer los fines de semana largos a partir del próximo ciclo escolar, con el argumento de la necesidad de recuperar la memoria histórica.

Los fines de semana largos nacieron en 2006 a partir de una modificación a la Ley Federal de Trabajo, la cual estableció que los días de descanso correspondientes a las conmemoraciones del 21 de marzo (por el Natalicio de Benito Juárez), el 5 de febrero (por el Aniversario de la Promulgación de la Constitución) y el 20 de noviembre (por el inicio del Movimiento de la Revolución Mexicana), sean feriados al siguiente lunes inmediato.

Luego se ampliaron los días festivos en el país.

Puerto Vallarta, Guadalajara, Tapalpa, Mazamitla, San Sebastián, Tequila, Talpa, Mascota y San Juan de los Lagos forman parte de la lista de destinos que podrían reactivar el turismo.

Recomendaciones

Los recursos recaudados por los Gobiernos vía impuestos que se aplican a las actividades turísticas, son una de las opciones que se manejan para reactivar al sector una vez que se reestablezca la actividad económica, la cual tendrá severas afectaciones por la pandemia del coronavirus.

Francisco Madrid Flores, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac, indicó que tras el diagnóstico “Estimación del Impacto de la Actividad Turística en México por el COVID-19 en abril de 2020”, se determinó que es necesario un plan emergente para apoyar a toda la cadena del turismo nacional.

Acentuó que el Gobierno federal podría redireccionar los ingresos que capta por vía del Derecho de No Residente (DNR) para apoyar a la industria turística. Recordó que el DNR, hasta hace dos años, se utilizaba para promocionar los destinos turísticos del país.

En el caso de los Estados, 100% de los recursos captados por el Impuesto de hospedaje debería ser utilizado también para apoyar a la industria.

La promoción es uno de los componentes que se proponen para el plan emergente que se requiere para apoyar a las 450 mil microempresas turísticas que operan en el país.

También se propone la elaboración de un paquete legislativo de emergencia, al cual darán seguimiento. Primero se trabajará con el Consejo Nacional de Fomento Turístico y después con los legisladores.

Empleo en México

De acuerdo con la estadística de DataTur, durante el cuarto trimestre de 2019, la población ocupada en el sector del turismo de México fue de cuatro millones 438 mil empleos. “Un máximo histórico”.

El empleo turístico aumentó 6% en el cuarto trimestre de 2019, con respecto al mismo periodo de 2018.

De acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el coronavirus pone en riesgo a 50 millones de puestos de trabajo en el sector de viajes y turismo a nivel global.

Pega primero

Entre los años 2012 y 2017, el turismo internacional tuvo una expansión importante en el país, la cual se vio afectada después por la inseguridad. Esto provocó que el Gobierno de los Estados Unidos emitiera advertencias de viaje a sus connacionales para evitar viajar a México.

Las recomendaciones de no viajar se concentraron en los Estados de Colima, Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas.

En el mercado nacional del consumo turístico, en los tres primeros trimestres del año pasado se reportó una caída de 1.5%, comparado con el mismo periodo de 2018.

Sin embargo, la caída provocada por el coronavirus será mayor.

GUÍA

Se quedan los “puentes”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó mantener los fines de semana largos, conocidos como “puentes”, para detonar el turismo interno.

A pesar de que el calendario escolar sufrirá cambios debido a la pandemia, la Ley Federal del Trabajo indica que aún quedan tres días de asueto oficiales en el 2020.

El Artículo 74 de esa ley dice que “el día festivo o día feriado, es aquel que no es día laborable y se considera como descanso obligatorio”, de los cuales aún quedan los siguientes en el año:

El 16 de septiembre, día del inicio de la Independencia, es oficial y caerá en miércoles para los trabajadores.

También es festivo el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre.

El último fin de semana largo del año será el 25 de diciembre, que caerá en viernes, durante las fiestas navideñas.

Fuerza laboral

En 2019 se registraron 4.4 millones de trabajadores en el sector turístico en el país.

Deben aplicar pruebas para detectar el virus

El turismo es una actividad esencial no sólo por la generación de empleos sino también por todos los impactos favorables que provoca, además de generador de divisas, por lo que requiere todo el acompañamiento, expuso la senadora Josefina Vázquez Mota.

“El turismo requiere todo el respaldo que sea necesario a las micro, pequeñas y medianas empresas”, advirtió ayer, tras precisar que la recuperación en este ramo sería hasta 2023.

Para la reapertura de las actividades de este sector “es necesario aplicar un millón de pruebas mensuales para detección del COVID-19”.

Señaló que en otros países del mundo la reactivación turística sigue todos los protocolos sanitarios, “pero aquí habría que implementarlos… y que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) resuelva la burocracia interna y permita el acceso a estas pruebas”.

También remarcó el desplome de la industria turística en los principales centros del país. En el caso de Cancún fue de 100% en abril, mientras que Puerto Vallarta y Los Cabos presentan 99 por ciento. “A nivel mundial, las repercusiones son de 80%. Ha generado entre 100 y 120 millones de personas desempleadas en el mundo… y la caída del Producto Interno Bruto (PIB) es de 8%”.

Añadió que en estos momentos “no tenemos capacidad para cuantificar cuánto van a durar las condiciones de crisis, pero es necesario que sepan que el fisco va a dejar de recaudar 100 mil millones de pesos este año”.

Proponen quitar veda en las campañas electorales de 2021

El secretario de Turismo de Querétaro, Hugo Burgos García, propuso incluir a ese sector entre las actividades gubernamentales sin veda en las campañas electorales de 2021.

Recordó que el Gobierno de Quintana Roo propuso declarar al turismo como actividad esencial para lograr su recuperación económica lo más pronto posible tras la pandemia. “Nosotros apoyamos decididamente esa propuesta y vamos más allá: que la promoción turística en el país no sufra veda durante las campañas electorales de 2021”.

Puso de manifiesto que justo en los meses de 2021 en que habrá campañas electorales, será el pico de la reactivación económica a nivel nacional. “El turismo no se va a reactivar tan pronto como lo estamos pensando, por lo que deberá considerarse la propuesta y hacer la promoción turística”.

Durante el periodo de las campañas electorales, la publicidad de los programas del Gobierno queda en veda, excepto los rubros de seguridad, salud y educación. “Que le pongan las reglas que quieran, pero que el turismo quede como actividad esencial para la reactivación económica del país”.

Remarcó que este sector, como otros, tardará hasta dos años para lograr su reactivación total luego de la pandemia.

CLAVES

Las afectaciones

Panorama. Tras las cancelaciones de vuelos, el cierre de los hoteles y el paro de las actividades en destinos turísticos del país por la emergencia sanitaria del coronavirus, este sector perdió, en un escenario pesimista, 239 mil 200 millones de pesos tan sólo durante abril; es decir, alrededor de ocho mil millones al día, según estimaciones del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur).

Alerta. Francisco Madrid Flores, director del organismo, explicó que ese escenario extremo se presentará si se concretó una cancelación de 75% de los viajes domésticos y 80% de los correspondientes al turismo internacional, aunque aún no hay cifras oficiales. Lo anterior, debido a que se tenía proyectado un aumento en la derrama económica por las vacaciones de las Semanas Santa y de Pascua, pero la mayoría de los hoteles lucieron cerrados, principalmente en playas como Puerto Vallarta.

Comparativo. Para plantearlo en perspectiva, detalló, las pérdidas que se tendrán en ese mes representan 25% más de lo que costaría todo el proyecto de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. También 1.7 veces la inversión del Tren Maya, que son las principales obras del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. “El escenario menos pesimista nos habla de una afectación en números redondos de 160 mil millones de pesos”.

Reporte. Mientras tanto, en marzo pasado se registraron las primeras caídas de reservaciones aéreas: las internacionales disminuyeron 95% y las nacionales, 58.7 por ciento.

Crisis. Destaca que mayo será el mes con la mayor pérdida en el sector, por el confinamiento y el freno a las actividades no esenciales decretado por el Gobierno federal.

Gobiernos estatales prevén reiniciar la actividad turística en la primera quincena de junio, pero con fuertes medidas sanitarias para evitar brotes del coronavirus. Requieren del aval del Gobierno federal. AFP

Prevén reabrir el 10 de junio

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dio a conocer que buscará que el turismo en el Estado sea considerado actividad esencial y pueda recibir turistas el 10 de junio próximo.

Anunció el restablecimiento de las actividades económicas a partir del primero de junio de acuerdo con el color del semáforo federal, que está en rojo y no podría recibir turistas. Pero reiteró que pretende que el turismo sea considerado actividad esencial para Quintana Roo y así poder reanudar las actividades del esparcimiento, con estrictos protocolos sanitarios, priorizando el cuidado de la salud.

Sostuvo que hay mediciones en las que se remarca la posibilidad de reanudar el turismo con actividad reducida; es decir, con el semáforo en color naranja, pero al relajarse los cuidados y el confinamiento en los más recientes días, se rebasó el límite y el semáforo volvió al rojo.

Explicó que ante el Consejo Nacional Empresarial Turístico expuso la importancia del turismo para Quintana Roo. “Es una actividad esencial porque se ha perdido una gran cantidad de empleos (80 mil empleos)”.

