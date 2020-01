“Conejeros” cometen dos robos al día

El pasado 11 de diciembre, policías de Zapopan que patrullaban por el Fraccionamiento Valle Real vieron a dos personas que forcejeaban en el cruce de Santa Margarita y Paseo la Toscana; uno de ellos pedía auxilio. Cuando los oficiales llegaron hasta ellos, quien pedía ayuda les informó que minutos antes había retirado 300 mil pesos de un banco de esa zona.

Dijo que tras visitar la sucursal de Santa Margarita y Jardín Real fue a un restaurante contiguo, pero antes de entrar un hombre trató de arrebatarle por la fuerza el maletín con dinero, por lo que comenzó a forcejear con él. Los oficiales detuvieron al presunto ladrón y días después éste fue vinculado a proceso.

Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2019, los ladrones “conejeros” habían perpetrado 605 atracos, prácticamente dos por día (casi tres, si se toman en cuenta sólo los días hábiles). La cifra es menor que los 904 casos registrados en 2018, aunque falta sumar los que ocurrieron durante diciembre.

De acuerdo con la plataforma Seguridad Map, los puntos que más incidencia de estos delitos registran son las colonias aledañas a la Glorieta Minerva, en la zona de los Arcos, y sobre las calles cercanas a la Avenida Vallarta, desde Enrique Díaz de León hasta Inglaterra, además de Providencia, Chapultepec y Mezquitán Country.

Otros puntos de incidencia en Guadalajara son el Mercado de Abastos y 8 de Julio, en su cruce con Lázaro Cárdenas.

En Zapopan, donde más roban a clientes bancarios es sobre las avenidas Patria y Ávila Camacho, por el cuadrante entre Periférico, la Carretera a Tesistán y Avenida Santa Margarita y hacia la zona de La Tuzanía.

En Tlaquepaque, las cuadras aledañas a la Zona Centro son donde más han ocurrido; mientras que en Tonalá es desde la cabecera municipal hacia el Periférico, y a lo largo de Río Nilo hasta Malecón.

La tendencia indica que siete de cada 10 víctimas son hombres.

Y por ser Guadalajara el municipio que más sucursales concentra en la zona metropolitana, es donde ocurre la mayor parte de los robos: cuatro de cada 10. En Zapopan se presentan dos de cada 10; otros dos de cada 10 en los otros municipios metropolitanos (principalmente en Tonalá y Tlaquepaque), mientras que el resto se ha reportado en las demás localidades de la Entidad.

EL INFORMADOR/E. Victoria

"Conejeros" roban 60 mil a sus víctimas, en promedio

De enero a septiembre de 2019, los delincuentes despojaron de 31 millones a cuentahabientes

A partir del año 2013, ese delitocreció simultáneamente con la reducción de atracos a bancos

El pasado 16 de mayo pasado, un cuentahabiente salió de un banco en la Calzada Independencia y Circunvalación, de donde acababa de retirar 100 mil pesos. Al llegar al cruce de Monte Olivete y Kilimanjaro un grupo de hombres en un auto azul lo asaltó. Un par de horas después esa banda robó a otro hombre que salió de una sucursal en Colón y Francisco Vázquez Coronado, de donde sacó 27 mil pesos.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía del Estado, de enero a septiembre de 2019 los ladrones habían robado 31 millones 212 mil pesos a 519 cuentahabientes, un promedio de 60 mil pesos por víctima.

Tal cantidad es poco menor al promedio de lo que los ladrones “conejeros” obtuvieron por cada asalto en 2018, cuando la suma total en los robos ascendió a 70 millones 846 mil pesos en 904 casos: un botín promedio de 78 mil pesos.

Desde 2016 y hasta septiembre pasado, los ladrones han robado 117 millones 253 mil pesos a los cuentahabientes en la Entidad.

Fue justo en 2018 cuando las víctimas comenzaron a ser despojadas de mayores cantidades de efectivo, puesto que en 2017 los criminales hurtaron sólo seis millones 188 mil pesos en 611 atracos, unos 10 mil pesos por hurto.

Esto da cuenta de que los clientes bancarios, quienes constantemente son exhortados a realizar operaciones bancarias con cheques, transferencias o tarjetas para evitar ser víctimas, prefieren cargar más efectivo.

El delito de los robos a cuentahabientes comenzó a crecer a la par en la reducción de los atracos a bancos, a partir de 2013. Ese año se presentó la cifra más alta de asaltos a sucursales, con 139.

Aunque los robos “conejeros” en ese año duplicaron la cifra de atracos bancarios, los asaltos a cuentahabientes se dispararon desde entonces hasta llegar al máximo de 904 en 2018, cuando solamente robaron 32 bancos.

Según los expertos, esta inversión en las tendencias deriva de que los ladrones se dieron cuenta de que pueden obtener mejores botines y correr menor riesgo al asaltar a los ciudadanos que al robar un banco, donde las medidas de seguridad se han incrementado, se manejan menores cantidades de efectivo en ventanillas y las penas por estos delitos son mayores.

¿Cómo operan los atracadores?

De acuerdo con la Policía de Guadalajara, se han detectado distintas prácticas de operación de los ladrones “conejeros” cada vez más sofisticadas debido al aumento en la seguridad dentro de los bancos, al prohibir, por ejemplo, el uso de teléfonos.

Para llevar a cabo un robo “conejero” es necesario un cómplice dentro de la sucursal, quien avisa a los ladrones en la calle cuando un cliente sale con una fuerte suma en efectivo. Ya en el exterior, los delincuentes siguen a las víctimas y las sorprenden donde las encuentran más vulnerables: alguna calle despoblada, estacionamiento o hasta en un crucero.

Una de las maneras en cómo los atracadores pueden detectar a las víctimas sin ser descubiertos es al hacerse pasar por clientes. Llegan a las ventanillas con el pretexto de cambiar un billete por monedas. Así vigilan las operaciones de los cuentahabientes.

Los delincuentes vigilan las operaciones de los cuentahabientes con el pretexto de cambiar un billete por monedas en ventanillas bancarias

También pueden esperar afuera de la sucursal con un dispositivo Bluetooth en la oreja con el que se pueden mantener comunicados con sus cómplices sin ser advertidos.

Algunos expertos han señalado que también puede existir complicidad con los cajeros de los bancos, aunque son excepciones. La Fiscalía sólo ha informado de un detenido empleado bancario por este delito. Sin embargo, se ha solicitado a los bancos que también prohíban a sus trabajadores usar teléfonos.

Apoyo. Policías acompañan a ciudadanos que retiran cualquier cantidad de dinero. Los escoltan hasta donde el cuentahabiente les indique. EL INFORMADOR/A. Camacho

Ciudadanos buscan cada vez más el servicio de traslado de valores

En 2019 la tendencia en robos a clientes bancarios se ha reducido con relación a aquellos registrados el año previo, cuando se presentó una cifra récord de 904 asaltos “conejeros”, según información recabada vía Transparencia. En 2019 se presentaron alrededor de 200 atracos menos hasta noviembre, lo que las autoridades atribuyen a una “mayor confianza” hacia el servicio de traslado de valores.

“A partir de octubre de 2018 el ordenamiento fue que estuviéramos reforzando el tema del Traslado Seguro con el fin de evitar al máximo que los ciudadanos sufran en su economía e integridad física”, informó Alejandro Tovar, comandante de la Policía de Guadalajara.

El programa gratuito, que consiste en que el ciudadano solicita a la Policía una patrulla de escolta desde el banco hasta el destino, ha sido divulgado más a través de medios de comunicación, redes sociales e incluso por parte de los oficiales que patrullan las sucursales, aseveró el comandante.

Sin precisar la cantidad de servicios prestados, estimó que en el año pasado la cifra de solicitudes se duplicó con respecto a 2018.

Tovar exhortó a la población a hacer uso de ese servicio, aunque tengan algún grado de desconfianza hacia los oficiales, pues en años anteriores muchos clientes bancarios se abstenían de pedir el apoyo a los policías por esa causa. “Los resultados están ahí. Se ha disminuido el robo ‘conejero’ por parte del apoyo”.

Aseveró que hasta la fecha no se ha recibido reporte ni queja alguna de los miles de servicios que prestan los policías.

Se sienten inseguros al retirar efectivo

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), ocho de cada 10 jaliscienses consideran el cajero automático en la vía pública como uno de los espacios más inseguros.

Los encuestados dijeron sentirse más vulnerables incluso que en el transporte público, la calle, el parque y la carretera.

En el estudio también se resaltó que, debido a la delincuencia, los ciudadanos modificaron sus conductas. Al menos 60% de los entrevistados respondió que no permite que sus hijos menores de edad salgan a la calle, 58.2% ya no usa joyas y 44.2% prefiere no cargar efectivo.

UNA LLAMADA

Solicite el traslado de valores

Guadalajara:

33 1201 6070.

Zapopan:

33 3836 3600.

Tlaquepaque:

33 3050 3050.

Tonalá:

33 3586 6100.

JL