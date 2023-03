En la metrópoli, los foros independientes son un importante reflector para las aspiraciones de bandas y solistas locales, nacionales y extranjeros.

Para que un espacio de este tipo sea rentable, se requiere de “una visión clara de hacia dónde quiere ir, qué quiere mostrar y cuál es su público meta”, dice Irken García, mánager general de C3 Stage, pero también debe contar con una buena cartelera, seguridad y servicio para la audiencia.

Jesús González, director general de Foro Independencia, añade que cada recinto va adaptando sus estrategias para ser efectivo y apoyar a los valores emergentes, “creer en propuestas y apoyarlas”.

Así, la escena actual de música independiente en la ciudad se conforma por artistas que innovan en el hip hop, el rap, el rock y otros géneros alternativos.

Irken agrega que “Guadalajara está abierta a escuchar”. De ahí la importancia de que vengan bandas nuevas, como las agrupaciones emergentes Ray Coyote, Paola Meza, George Rhoads, Real Albatross, La Vida Mía o Costa de Ámbar, entre otras.

“Guadalajara está abierta a escuchar”

Para que los foros independientes existan, debe haber una buena oferta musical y en ese sentido, tanto Irken García, mánager general de C3 Stage como Jesús González, director general de Foro Independencia, acotan que hay una buena escena sonora que además es diversa y plural, así que también eso refleja que el panorama alternativo es un buen negocio para los recintos.

“Sí es un buen negocio, obviamente debes de ser cauto y claro en el tema de tus cuentas, tener todo muy bien hecho para saber con qué reutilizar las ganancias, que siendo sincero también a veces no las hay, pero si seguimos vivos es por esa razón, porque cuidamos mucho lo económico y nos gusta que a los promotores y a las personas que llegan a trabajar con nosotros, les vaya bien, procuramos que a todos les vaya chido”, dice Jesús, quien resalta que su foro también está para apoyar a los valores emergentes, “no sólo es tener una buena administración para poder sobrevivir, es también creer en propuestas y apoyarlas, eso es vital para que la gente tenga empatía”.

En la misma línea, Irken resalta que C3 Stage también siempre está abierto a las nuevas propuestas. “Hay bandas que convocan desde la primera canción que logran y hay otras que a lo mejor ya tienen 10 o 15 años en la escena y tal vez no logran el mismo poder de convocatoria. Pero a nosotros como C3 nos encanta abrir el escenario para los nuevos proyectos, o los que a lo mejor no son nuevos, pero ya tienen una carrera y algo que decir, todos son bienvenidos, y esto es más un reto que buscar hacer negocio, es decirle a Guadalajara que aquí hay cosas que suceden”.

Sobre la escena actual de música independiente en la ciudad, los dos especialistas coinciden que hay artistas que están haciendo cosas innovadoras en el hip hop, el rap, el rock y otros géneros alternativos. “Guadalajara es una ciudad que está abierta a escuchar, y cuando le llega el proyecto correcto, se anima a comprar un ticket, por eso es importante que vengan bandas nuevas, porque si no hay estímulos iniciales, a lo mejor esos proyectos no van a crecer, por eso es importante que esas agrupaciones independientes toquen”, expresa Irken, quien resalta que hay importantes talentos como: Ray Coyote, Paola Meza, George Rhoads, Real Albatross, La Vida Mía, Costa de Ambar y Blnko, entre otros.

“Es tan efímera una canción nueva, que a lo mejor esa misma demanda hace que cada vez haya más gente que se anime a tener algo que decir, agarrar un guitarra y comenzar a tocar. Es un momento de la música muy bueno, tanto hablando de Guadalajara como de la escena nacional e internacional”. Sobre qué género podría estar dominando la escena de los talentos locales, resalta que hay un poco de todo, “muchos de los proyectos no se quedan en un solo género, Blnko es un morro que hace trap, reggaetón, rock y punk, su performance nos recuerda al emo de los 2000 y él no está tan grande, no creo que lo haya vivido tanto, pero agarró ese estilo y lo está explotando. El punto es que no todos los artistas nuevos se están encasillando en un solo género”, pone como ejemplo también a George Rhoads que está combinando al regional mexicano con los sonidos indie y su propuesta sonora la ha llamado “Sierreño Dream”.

También coincide Jesús que la evolución de los artistas es buscar sus identidades. “Pero el nicho está, al que le gusta el punk o al que le gusta el metal con todas su variantes, ha habido un crecimiento muy fuerte en Jalisco del hip hop”, él recomienda a bandas como Flores y Fuego, Ella Se Peló y Jesus Rex Mafia.

Novecientosiete, es un foro de música de la ciudad que también apoya las expresiones multiculturales. ESPECIAL

Acrecientan la oferta cultural

La metrópoli tapatía alberga un mar de expresiones artísticas, una de estas corrientes es la música alternativa, la cual encuentra su cauce en los foros independientes, que a su vez son un importante reflector para que bandas y solistas sean escuchados en vivo por la audiencia y así comiencen a generar un vínculo importante con ésta.

Guadalajara, a lo largo de los últimos años ha tenido un desarrollo importante de recintos culturales que albergan las expresiones musicales diversas, muestra de ello son lugares como: C3 Stage, Foro Independencia, Centro Cultural Breton, Novecientosiete, Cuerda Cultura, Centro Cultural Décadas y Guanamor Teatro Studio.

Al respecto, los directivos de C3 Stage y Foro Independencia explican cómo funcionan y cuáles son sus principales retos: “Nuestro foro abrió hace aproximadamente 10 años con un show con Bomba Estéreo. El C3 Stage es un foro multicultural, que como la palabra lo indica, le abre las puertas a la cultura, evidentemente en su mayoría, sobre lo musical, pero también hemos hecho exposiciones, obras de teatro, stand up, fiestas y aniversarios. Pero en su mayoría, lo que ofrece C3 de cartelera al público son conciertos, aquí ha estado The Rasmus que va a volver a estar, también No Te Va Gustar y Los Auténticos Decadentes, entre otros”, comparte Irken García.

Jesús González, fundador de Foro Independencia, resalta que su espacio cumplirá nueve años en septiembre próximo: “El proyecto nace de la casualidad, nos encontramos con una bodega, que es donde actualmente se encuentra y decidimos emprender este negocio. Obviamente le hemos hecho mejoras con el paso del tiempo”, también refrenda que Foro Independencia es un espacio cultural abierto a todas las expresiones. “Siempre nos hemos ido por la música alternativa, por cuestiones de gustos nos fuimos con el punk y el ska, pero poco a poco fueron llegando promotores de otros géneros y hemos tenido desde indie, pop, rap, reggae y metal. Somos un espacio totalmente abierto mientras sean expresiones en las que no haya racismo, homofobia y mensajes de odio”.

Sobre cuál es la razón por la cual consideran que C3 Stage y Foro Independencia están en el gusto del público, responde Jesús González que en el caso de su inmueble es porque la audiencia se siente libre, “pueden ir como quieran, si llegan con su bici o su perro (hay espacio), es un lugar para todas las familias. Aceptamos a todos sea la condición que sea, los tratamos con mucha dignidad y respeto”. En tanto Irken resalta que tanto C3 Stage como C3 Rooftop cuentan con una oferta cultural-musical atractiva.

Los retos que encuentran los foros independientes, refieren Irken y Jesús, precisamente es mantener su independencia, “es complicado, porque al inicio se trata de que te conozcan, mantener a tu equipo, además de ir mejorando, ya sea comprando equipo, mejorando la parte técnica para que bandas y promotores hagan mejor sus eventos”, dice Jesús, quien recuerda que como foro también tuvieron que hacerle frente a la pandemia y a un robo que ocurrió en ese tiempo.

Finalmente, resalta Irken que en C3 Stage, así como cualquier foro que quiera aventurarse al ámbito cultural, “siempre encontrará un montón de retos, digamos que Guadalajara es un tanto complicada al momento de adquirir un ticket. Entonces, siempre es un constante reto mantenerse, desde elegir una buena cartelera, a qué público quieres llegar y qué tipo de shows quieres hacer dentro del foro”.

El Foro Independencia es un sala de conciertos que se encuentra en el centro de Guadalajara. Ofrece shows de artistas nacionales e internacionales. CORTESÍA

Apoyo a los independientes

No es misterio para nadie que durante la pandemia y la contingencia sanitaria que desató el COVID-19, los foros para actividades escénicas y musicales son los espacios artísticos que más se vieron afectados; si bien la infraestructura cultural aprovechó ese lapso para revisar materialmente sus escenarios, la escena independiente sufrió y vio desaparecer buena parte de los suyos.

Sin embargo, existen apoyos que proveen instituciones de los tres órdenes del gobierno para paliar, por lo menos, esta situación en el caso de la música.

En el ámbito federal

En la Secretaría de Cultura federal existe la Coordinación de Apoyo a Artistas y Promotores Culturales Independientes de la Dirección de Comunicación Social, la cual tiene como objetivo impulsar el trabajo de diversos colectivos que se constituyen como industrias creativas emergentes; esto brinda a compañías de danza y teatro, galerías, músicos, intérpretes, artistas urbanos, colectivos, entre otros, una plataforma de difusión de su quehacer artístico y, para obtener información al respecto, se pueden enviar propuestas y proyectos al correo: losindependientes@cultura.gob.mx.

El ámbito estatal

Por lo que toca al ámbito estatal, Jalisco no es distinto de otras ciudades como ecosistema musical; existe una gran diversidad de comunidades musicales —sea que escuchen rock, pop, folk, electrónica, trova, géneros urbanos o incluso experimentales—, todas buscan un medio de salida para oír cosas nuevas, mostrar proyectos o darse a conocer. Para ello surgen continuamente foros independientes que han logrado dar cabida a todos aquellos que buscan un medio para poder expresarse creativamente.

La Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco apoya de diversas maneras a la comunidad musical independiente; una de ellas es el Fondo Jalisco de Animación Cultural que ofrece a municipios la posibilidad de gestionar para incrementar la oferta cultural y su calidad, lo que permite la programación de actividades para el desarrollo de la vida cultural de la población.

La SC tiene también el programa Proyecta, y dos de sus áreas se relacionan con la posibilidad de apoyar espacios independientes. Primero, la sección “Proyecta: Industrias Culturales y Creativas” que apoya económicamente a quienes intervienen en las etapas de la cadena de valor de las industrias culturales y creativas, para generar bienes o servicios culturales.

Asimismo, existe “Proyecta Producción”, que intenta generar condiciones favorables para la producción de bienes y servicios relacionados al sector cultural y artístico en Jalisco, por medio de acciones que conduzcan a propiciar en la población un consumo de bienes y servicios culturales para el intercambio entre consumidores y el sector cultural y artístico de la entidad. Como el anterior, lo necesario es revisar la página web: sc.jalisco.gob.mx/acerca/programas.

Si bien no ha sido fácil para los foros independientes sobrevivir a las condiciones planteadas los últimos años, la SC ha buscado apoyar a través del reconocimiento de quienes han contribuido a forjar estos espacios, ejemplo de lo cual es la entrega de los Premios Minervas, que atienden a la escena musical independiente, en colaboración con Jalisco TV.

El Estudio Diana, es un espacio cultural íntimo para las propuestas artísticas independientes. ESPECIAL

Toma nota

Principales foros independientes en la ciudad

Novecientosiete: Nueva Galicia 135, Zona Centro, Guadalajara.

Nueva Galicia 135, Zona Centro, Guadalajara. Cuerda Cultura: Calle Garibaldi 580, Zona Centro, Guadalajara.

Calle Garibaldi 580, Zona Centro, Guadalajara. Centro Cultural Breton: Juan Manuel 175, Zona Centro, Guadalajara.

Juan Manuel 175, Zona Centro, Guadalajara. Décadas: Calle Galeana 362, 9 esquinas, Guadalajara.

Calle Galeana 362, 9 esquinas, Guadalajara. Estudio Diana: Avenida 16 de Septiembre 710, Centro, Guadalajara.

Avenida 16 de Septiembre 710, Centro, Guadalajara. C3 Stage y C3 Rooftop: Avenida Ignacio L. Vallarta 1488, Col Americana, Lafayette, Guadalajara.

Avenida Ignacio L. Vallarta 1488, Col Americana, Lafayette, Guadalajara. Foro Independencia: Epigmenio González 66, Mexicaltzingo, Guadalajara.

Epigmenio González 66, Mexicaltzingo, Guadalajara. Guanamor Teatro Studio: Avenida Parres Arias y Periferico Nucleo Calle 2, Industrial los Belenes, Zapopan.