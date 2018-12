Con registro estatal, depuran más de tres mil taxis en la ZMG

Aunque en el Área Metropolitana de Guadalajara aún operan unidades pirata, amparadas y mototaxis, la administración de Aristóteles Sandoval concluyó el reordenamiento de taxis convencionales. En total, 10 mil 687 conductores cuentan con una concesión para prestar el servicio en la ciudad.

Tras la conclusión del reempadronamiento que llevó a cabo la Secretaría de Movilidad (Semov), se determinó que ocho mil 793 contaban con concesiones en regla, de una depuración de 13 mil 969 expedientes que se analizaron

Al finalizar el registro estatal de taxis, se determinó que mil 894 conductores podían obtener una concesión, tras comprobar que tenían más de 10 años de antigüedad prestando el servicio, pero sin ser los titulares de los permisos: mil 484 se entregaron en 2017 y 410 en este año.

Mientras tanto, en el interior del Estado se cuenta con ocho mil 793 concesiones en regla, distribuidas en 113 municipios; es decir, en Jalisco, 19 mil 480 taxistas cuentan con permisos de la autoridad.

En sus últimos días como director de Transporte Público, Gustavo Flores, recordó que en 2013 no había un dato certero sobre el total de las concesiones, “de ahí que muchos se desprendieron con problemas, entre clonados, duplicados, en fin… por eso dimos el dato de los 12 mil 300 que había en la zona metropolitana y cerca de siete mil 500 en el interior del Estado. Derivado de esto es que se han hecho los operativos (en contra de los taxis irregulares)”.

A pesar de que lanzaron convocatorias para entregar más concesiones, aclaró que aún se encuentran entregando permisos a quienes cumplieron con todos los requisitos, “están compareciendo y tienen que ratificar el interés”, aunque ahora será la nueva administración la que continúe con el procedimiento, bajo el mando de Diego Monraz en la Secretaría de Transporte.

En días pasados, el Instituto de Movilidad emitió la última declaratoria de necesidad para incrementar el número de taxis en el interior del Estado. En total, se entregarán 756 concesiones: 52 en el Área Metropolitana Sur, 445 en Zona Metropolitana de Puerto Vallarta, 92 en la de Ocotlán, así como 117 para cuatro ciudades con más de 50 mil habitantes.

Antes de cerrar como gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz destacó que de los principales temas que se hicieron bien en Movilidad se encuentra el reordenamiento del transporte público, “el tema de la renovación de taxis, muchos de estos híbridos. El tema de la Ley (de Movilidad y la regulación de las Empresas de Redes de Transporte). El otro tema es la implementación de la ruta-empresa”.

Germán Mayorquín, secretario general de la Federación de Trabajadores Autotransportistas y Similares del Estado, comentó que se hizo un reempadronamiento con un “costo elevado” para el concesionario. El registro tenía un costo de cuatro mil 138 pesos, mientras que todo el proceso para quienes obtuvieron concesiones fue de alrededor de 10 mil pesos. “Espero que ya tengan un registro exacto de concesiones para evitar el ‘pirataje’ y evitar concesiones que estuvieron al margen de una autorización debida o reglamentada por la Secretaría de Movilidad”.

Tras comprobar que tenían más de 10 años de antigüedad prestando el servicio, se entregaron, en 2017, mil 484 concesiones a choferes, y 410 en este año. EL INFORMADOR/Archivo

Se recuperan tras la “embestida” de Uber

En 2015, cuando la empresa Uber comenzó a operar en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), los taxistas convencionales registraron pérdidas de hasta un 50% en algunas zonas. Sin embargo, tras la modernización del servicio han logrado hacer frente a esta competencia que consideran “desleal”.

El secretario de la Federación de Trabajadores Autotransportistas y Similares del Estado de Jalisco, Germán Mayorquín Ruiz, recuerda que hace tres años las principales afectaciones se presentaron en sitios de la zona hotelera, como 22, 40, 37, 46, 133 y 105, que están en la zona Poniente de la ciudad. En estos lugares impactó alrededor de un 40%, “incluso en el Sitio 22; en los hoteles, hasta 50%”. En la zona Oriente también les pegó en alrededor del 40 por ciento.

Destacó que, con la modernización y el reordenamiento de taxis, han logrado bajar los daños entre 15% y 20%, “lo hemos minimizado ya, con los cambios que se han realizado. Ahora con el cambio de imagen de los taxis, mejorando las unidades, ya muchos de los ciudadanos perciben con mejores ojos el servicio de taxi, porque traemos carros mejor o con una gama superior a los que trae Uber X, y con unidades limpias”.

En la pasada administración, la Secretaría de Movilidad exigió a los taxistas portar uniforme, “que es una camisa blanca y pantalón al tobillo con calzado cerrado, traer un gafete a la vista. Todos esos componentes que de alguna manera nos exigieron y, nosotros como gremio aceptamos para poder mejorar el servicio y poder empoderarnos sobre nuestro trabajo, parece que a la larga lo estamos logrando, hay una percepción buena de mucha de la gente sobre los taxis”.

Reconoció que aún les faltan muchas cosas por ajustar para mejorar la calidad del servicio, como son las condiciones de los vehículos. Sin embargo, informó que en la Dirección de Sitios de Movilidad se generan entre 100 y 180 sustituciones de taxis convencionales a carros nuevos, que corresponden a concesionarios que se les venció el permiso y cuentan con unidades fuera de la norma, la cual establece que no pueden operar con vehículos con más de 10 años de antigüedad.

El líder transportista opinó que actualmente se han logrado sustituir entre 30% y 40% de las más de 10 mil unidades que hay actualmente, “cada vez se ven más carros con imagen nueva, carros más nuevos”.

Van por plataforma para el transporte

En la pasada administración se intentó crear una plataforma para el transporte, con el objetivo de hacer frente a la competencia de las Empresas de Redes de Transporte, como Uber, pero los taxistas convencionales decidieron ponerle pausa para buscar opciones que no les pegara más en el bolsillo.

En años anteriores, los conductores de este sector solicitaron el apoyo de las autoridades para la creación de una aplicación, aunque no recibieron ayuda. A pesar de que sí pusieron en marcha algunas, “al final de cuentas nos quería cobrar un tema como Uber. Y Uber impone un moda: primero cobran muy barato, posteriormente entran las tarifas dinámicas que manejan estas unidades y se hace muy caro el servicio”, apuntó Germán Mayorquín Ruiz. Recordó que en ese tipo de empresas, a los socios les cobraban primero 10%, pero ahora van en 25%, “sí buscamos una plataforma. Al principio andábamos con 6%, luego 12% y ahora 20%. Al final de cuentas no podemos ceder tanto a una plataforma, somos los taxistas con el parque vehicular, con el factor humano, y pues no fue negociable”.

A pesar esto, el líder de taxistas explicó que las centrales obreras de la CTM y CROC, en conjunto con la Federación, buscarán una plataforma que sea de su propiedad, “para cobrar una tarifa de 5% o 6% del viaje para que sea redituable tanto para el que realiza la plataforma como para el transportista, y estar vigentes ante las necesidades y la tecnología que está demandando el ciudadano”.

Los pagos

Empresas como Uber están obligadas a destinar 1.5% de sus ingresos a un fondo verde estatal.

Este medio publicó que, de enero a julio de este año, la compañía de Uber pagó 70 millones de pesos correspondientes a esta última aportación.

La Sepaf reportó que en enero pasado la aportación fue de 55.8 millones de pesos y, en julio, de 14.6 millones. Sin embargo, no detalló a qué se destinaron los fondos.

Renuevan más de 3 mil 600 unidades

Tras el reempadronamiento de taxis convencionales, el Gobierno del Estado reporta que se han renovado alrededor de tres mil 600 unidades que cumplen con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica.

En el último Informe de Gobierno de Aristóteles Sandoval, el Ejecutivo informó que de las mil 894 concesiones que se otorgaron recientemente se han adquirido mil 771 unidades nuevas.

“Las Empresas de Redes de Transporte son un modelo que se ha integrado a la prestación del servicio tipo taxi; sin embargo, las reformas a la Ley de Movilidad y su reglamento obligaron a dar pasos contundentes en el ordenamiento de este tipo de transporte, que ahora entra en la categoría de servicio público, de forma que adquirieron derechos y responsabilidades como tal”, se destaca en el documento.

El Gobierno del Estado abrió una línea de crédito por hasta 100 millones de pesos para fungir como aval de los taxistas que optaran por adquirir un vehículo híbrido; sin embargo, 98% decidió hacerlo a través de las líneas de crédito tradicionales, reconoció el pasado director de Transporte Público, Gustavo Flores.

Los concesionarios declinaron al apoyo estatal debido a que los autos ecológicos tienen un costo de alrededor de 400 mil pesos, y los pagos mensuales son de 13 mil pesos. Aunque estas unidades gastan hasta 40% menos de gasolina, en comparación con los vehículos tradicionales.

Por su parte, Mayorquín informó que los taxistas optaron por créditos directos en agencias o cajas populares, debido a que las mensualidades son entre cinco o seis mil pesos.

Recordó que las autoridades estatales argumentaron que había conductores que pagaban rentas de entre 12 mil y 15 mil pesos mensuales. Con esto justificaban el monto que se fijó para el pago mensual de autos híbridos.

“Entonces el yugo lo iba a tener el Gobierno del Estado, como si fuera una renta. Y los permisionarios que fueron beneficiados con el permiso, haciendo cuentas, pues no servía. Además que bajó mucho el trabajo con la embestida de carros Uber”.

Los taxis amarillos han renovado la flotilla para competir con las empresas como Uber. EL INFORMADOR/Archivo

Exigen incentivos al nuevo Gobierno

Debido a que ya entró una nueva administración en Jalisco, las organizaciones de taxistas convencionales buscarán un acercamiento con las autoridades entrantes, con el objetivo de concluir de manera adecuada los procesos de reordenamiento que se iniciaron en el sexenio de Aristóteles Sandoval.

El líder de taxistas, Germán Mayorquín, informó que se deberán retomar temas administrativos. Les interesa que las autoridades les documenten de manera formal cómo quedó el reempadronamiento, pues consideran que aún se deben realizar algunos ajustes.

Entre éstos, que los títulos de concesión no tengan errores porque algunos continúan bajo el nombre de personas que ya fallecieron y es necesario corregirlos para que aparezca a nombre de quienes heredaron el permiso.

El otro tema es sobre la licencia especial C3, la cual se obtiene tras una capacitación a los conductores. Mayorquín comentó que necesitan saber si, al momento de renovar los permisos, podrán recibir este tipo de profesionalización.

Agregó que hay algunos temas en los que no están de acuerdo, como son los pagos de impuestos. “Una revista mecánica que en el sexenio pasado valía 24 pesos, ahora nos la cobraron a 370 pesos, y al parecer será arriba de 400 pesos (en 2019).

Por ello, solicitarán a las autoridades que éstos no se eleven como sucedió en la pasada administración, “¿dónde queda ese dinero? Necesitamos que haya incentivos. Nos exige la autoridad buenas unidades, buen servicio, todo excepcional, pero de la autoridad no recibimos ningún apoyo. Hemos sido sujetos a un gremio que se le ha exigido pago y recaudación; sin embargo, lo hemos cumplido, porque si no lo cumplíamos hacían operativos y recogían los taxis”.

Analiza opciones para comprar un automóvil

Enrique tiene alrededor de 12 años como taxista. Es uno de los mil 894 conductores que se vieron beneficiados con las convocatorias para obtener una concesión en la metrópoli. A pesar de que ya le entregaron la constancia, aún no opera con su permiso, pues analiza opciones para la adquisición de una unidad propia.

Declaró que está verificando precios en algunas agencias y cadenas populares para adquirir el vehículo. Posteriormente irá a la Secretaría de Movilidad para cumplir con la revista mecánica y el pago de placas.

El conductor acentuó que no le informaron sobre la línea de crédito para adquirir un auto híbrido, pues sólo se les ofreció a los primeros grupos de conductores que acreditaron tener más de 10 años de antigüedad como taxistas.

“(La semana pasada) fui a una agencia y se me hizo muy buena la propuesta del asesor. Estoy checando en otras agencias, igual en otras cajas populares para ver cuál es más conveniente. No se me está complicando, la demora es de mi parte porque quiero ver (las mejores opciones)”.

Apuntó que aún paga una renta para trabajar con el vehículo de otro permisionario en lo que concluye su proceso, “una vez que tenga mi vehículo y esté completamente equipado, ya le entregaré el carro a la persona que me lo está arrendando y comenzaré a trabajar por mi cuenta”.

De acuerdo con la experiencia de otros conductores, Enrique destacó que sí es rentable contar con una concesión, “sí retribuye bastante, las liquidaciones están entre 350 pesos. El abono de un vehículo diario sería de 150 pesos, máximo 200. Hay una ganancia y lo que se está pagando es un vehículo propio. Todos están contentos, porque realmente obtener un permiso de taxi es un patrimonio. Me comentan que sí les retribuye bastante bien. Además, es menos estresante porque son menos horas de trabajo”.

Remarcó que, al dejar de pagar una renta por trabajar una unidad, se ahorran alrededor de cuatro horas de trabajo. Trabaja hasta 14 horas diarias “para obtener una ganancia, pero los compañeros me dicen que ahora trabajan 10 horas, otros un poco menos, y obteniendo la misma ganancia”.

Suman 15 mil vehículos registrados de las ERT

En Guadalajara operan 26 mil taxis ejecutivos, pero la autoridad reporta que a la fecha se han registrado sólo 15 mil unidades. “Siguen acudiendo cerca de 20 a 30 vehículos diarios en Calle 2”, indica uno de los trabajadores de la Secretaría de Movilidad.

En 2016, tras aprobarse las reformas que dieron paso a la denominada “Ley Uber”, la Secretaría inició el empadronamiento de las unidades de las Empresas de Redes de Transporte (ERT), como Uber, Cabify, City Drive, Easy Taxi y Siggo.

A pesar de que aún no se concluye el registro de los taxis ejecutivos, se tiene un avance importante si se toma en cuenta que en julio pasado la dependencia reportaba que iban sólo mil 600. Ante el bajo cumplimiento, la dependencia llevó a cabo un operativo contra los vehículos de las ERT. Esto provocó una manifestación de conductores, quienes argumentaron que la empresa se comprometió a llevar a cabo los registros.

Antes de finalizar, el pasado director de Transporte Público, Gustavo Flores, informó que el registro será permanente.

“Estará abierto todo el tiempo, porque al ser una autorización, no marca un plazo. Esto tendrá que continuar en la nueva administración”. Las empresas están obligadas a realizar un pago de alrededor de 38 mil pesos por el permiso de operación, la cual se incrementará a partir del próximo año. De acuerdo con el proyecto de la Ley de Ingresos de 2019, éste podría ser de 40 mil 145 pesos.

Además, están obligadas a destinar 1.5% de sus ingresos a un fondo verde estatal.

Sanciones

Entre 2016 y 2018, la Secretaría de Movilidad ha sancionado a mil 415 taxis ejecutivos por prestar el servicio de manera irregular.

CLAVES

En Vallarta aún no hay permisos

Tras las reformas aprobadas hace dos años para regular a las ERT que operan en el Área Metropolitana de Guadalajara, las autoridades estatales continúan sin liberar los permisos para que los taxis ejecutivos puedan prestar el servicio en otros municipios del Estado.

Al igual que sucedió en la metrópoli, la empresa Uber opera en Puerto Vallarta gracias a un amparo, “no hemos autorizado ninguna plataforma en el interior del Estado”, aclaró el pasado director de Transporte Público.

En la ley quedó un transitorio que simplemente dice que la Secretaría iba a marcar, ya que concluyera la etapa en la zona metropolitana, cuándo abriría las otras plazas bajo su determinación. “Como no hemos concluido el registro en la Zona Metropolitana de Guadalajara, consideramos que no hay condiciones para incrementar (los permisos) en el interior del Estado”, refirió Gustavo Flores, antes de dejar la Semov.

En zonas con poco transporte público o alta demanda de éste operan modalidades irregulares como los "taxis colectivos". EL INFORMADOR/Archivo

Operan “colectivos” sin permiso

“Van atascados los camiones”, menciona el joven que se encarga de atraer a usuarios para el “taxi colectivo” que opera en las inmediaciones del panteón de Mezquitán, por donde también pasa la Ruta 27 del transporte público.

Aunque no tienen permiso para operar como si fueran transporte colectivo, todas las mañanas, sobre avenida de los Maestros casi esquina con Federalismo, un grupo de taxistas hace negocio.

La persona que se encarga de captar a los usuarios se acerca a los usuarios que esperan el camión para hablarles sobre el servicio de taxi. De ese punto y hasta la glorieta Acueducto el cobro es de 15 pesos. A Patria y Pablo Neruda, la cuota es de 30 pesos, y así va subiendo dependiendo de la demanda de la gente.

En cuanto un vehículo se llena, arriba el próximo que se encuentra al dar la vuelta. En algunos momentos se hacen filas de hasta ocho personas.

Laura en algunas ocasiones ha usado el “taxi colectivo”. Desde hace alrededor de un año toma la Ruta 27 para trasladarse a su trabajo, “vengo de Tetlán, me bajo en Juárez y transbordo. Y de aquí me voy a Pablo Neruda”.

Todas las mañanas “es muy complicado subir al camión, van demasiado llenos. Es lo que le digo a la señora, porque se iba a quedar allá (en la esquina de Maestros y Federalismo). Ya ni sé dónde. A veces te da la parada acá (Maestros y José María Coss)… ahí quedas hasta colgando afuera del camión”.

Mientras acepta que llega más temprano si toma el taxi, Laura dice que casi no lo toma “por economía”. “No tengo para estar pagando, y creo que ya lo van a subir a 20 pesos. Mejor espero el camión”.

Sigue: #DebateInformador

¿Mejoró el servicio de los taxis tradicionales?

Participa en Twitter en el debate del día @informador