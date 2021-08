Con carencias de agua, 2.4 millones en Jalisco

Durante cinco meses, Rogelia tuvo que acarrear en baldes agua a su domicilio. Cuenta que se le hicieron callos en las manos. Ella vive en Villas de Guadalupe, en Zapopan, una de las colonias perjudicadas por los tandeos que se realizaron por el desabasto en la ciudad.

Debido a la sequía en la Presa Calderón, 491 mil 600 personas de 159 colonias en la metrópoli fueron afectadas por la falta del líquido, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, un millón 639 mil 492 jaliscienses no reciben agua diariamente, de acuerdo con una medición que realizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que indica que los servicios básicos en la vivienda son un componente fundamental del entorno en el que las personas interactúan, por lo que cuestiones como el agua y la energía eléctrica tienen un fuerte impacto en las condiciones sanitarias y en las actividades que los integrantes del hogar pueden desarrollar. “La disponibilidad diaria de agua entubada dentro de la vivienda es necesaria para actividades esenciales, como cocinar, beber y llevar a cabo el aseo personal y doméstico. Conocer la proporción de personas que cuentan con suministro diario en la vivienda permite mejorar los mecanismos de distribución de este servicio básico”.

Aunque una de las acciones más importantes para prevenir el contagio del nuevo coronavirus es la limpieza constante, otros 356 mil jaliscienses no están conectados a la red de agua potable, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Esto suma 2.4 millones de habitantes en el Estado que viven con carencias por la falta del líquido, representando casi una tercera parte de los jaliscienses en esa situación (hay 8.3 millones en total).

Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, subraya que es fundamental conocer los motivos que originan las carencias hídricas. “Se puede deber a dos causas: que exista sequía y no se cuente verdaderamente con el acceso a esos volúmenes, o una pésima gestión del agua por parte del Gobierno de Jalisco”.

Jalisco, entre las Entidades con “alta presión hídrica” en el país

El país se divide en 13 regiones hidrológicas. Y las que tienen un mayor volumen de agua concesionado son VIII Lerma-Santiago-Pacífico, IV Balsas, III Pacífico Norte y VI Río Bravo. Por Entidades federativas, las que presentan el mayor volumen concesionado son Sinaloa y Sonora, debido a sus extensiones agrícolas de riego, según información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La Región VIII Lerma-Santiago-Pacífico está ubicada en la zona Centro-Occidente del país y comprende una extensión territorial de 191 mil 500 kilómetros cuadrados, en la que se localizan Jalisco, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.

Un indicador importante que se mide es el denominado como “presión hídrica”, el cual es el porcentaje que representa el agua empleada en los distintos usos, comparada con el agua renovable.

El grado de presión puede ser muy alto, alto, medio, bajo y sin estrés, y se considera que si el porcentaje se encuentra entre 40% y 100% se ejerce un grado de presión alto, o cuando es mayor de 100% es muy alto.

La Región VIII Lerma-Santiago-Pacífico tiene un grado de presión alto, ya que solamente se renova el 45.2% del agua concesionada. A nivel nacional, el porcentaje promedio es del 19.5%, que se considera bajo. “Sin embargo, las zonas Centro, Norte y Noroeste del país experimentan un alto grado de presión”, de acuerdo con el documento Estadísticas del Agua en México.

Además, se destaca que el agua renovable per cápita es “preocupantemente bajo” en la Región VIII Lerma-Santiago-Pacífico, con mil 419 metros cúbicos por habitante al año.

Se considera que un país o región padece “estrés hídrico”, si su agua renovable es menor a mil 700 metros cúbicos por habitante al año.

Panorama. Para el Gobierno, la única solución para dar más agua a la zona metropolitana es la Presa El Zapotillo. Especial

GUÍA

Las lluvias

Temporal : México recibe anualmente aproximadamente un billón 449 millones 471 mil metros cúbicos de agua en forma de precipitación. De esta agua, se estima que el 72.1% se evapora y regresa a la atmósfera, el 21.4% escurre por los ríos o arroyos, mientras el 6.4% se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos.

Manejo: De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la vulnerabilidad hídrica, actual y futura, es un reflejo de la disponibilidad, la cantidad, el acceso y la calidad de agua como finalidad última del manejo de la cuenca, y “es indicador de la eficacia y eficiencia de las acciones colectivas”.

Prioridad: El Artículo 15 de la Ley de Aguas Nacionales menciona que “el uso doméstico y el uso público urbano tendrán preferencia en relación con cualquier otro uso”. Y en el Artículo 9 se indica que en situaciones de emergencia, escasez extrema o sobreexplotación del recurso, se deben normar medidas de carácter transitorio, “para garantizar el abastecimiento”.

EL PUNTEO

El Bajío, con mayor consumo

Aunque el promedio del consumo diario de agua en la ciudad es de 221 litros por habitante al día , hay zonas con un mayor gasto, comparado con el número de cuentas.

, hay zonas con un mayor gasto, comparado con el número de cuentas. Por Transparencia, el SIAPA precisó que en 2020, el mayor consumo de agua se dio en la zona comercial 36, ubicada en la zona de El Bajío. Aunque solamente hay 33 cuentas , en promedio cada una gastó 18 mil 254 litros al día.

, en promedio cada una gastó 18 mil 254 litros al día. En el mapa proporcionado, la zona colinda con Periférico, Prolongación Tomás de Aquino y Avenida Vallarta, en el municipio de Zapopan.

Otro punto con gasto elevado fue la zona 50, en el municipio de Guadalajara, con mil 332 litros al día en cada una de las siete mil 077 cuentas. Este espacio se ubica en la zona industrial y es el cuadrante que colinda con Lázaro Cárdenas y Juan de la Barrera, Pedro García y Colón.

También destaca la zona 27, con un gasto de 886 litros diarios dividido en 12 mil 328 cuentas . Es territorialmente más grande que los otros dos perímetros y abarca colonias residenciales como Puertas del Tule, Colinas de los Virreyes, Virreyes, Paseos Universidad y Villas Vallarta, las cuales están ubicadas en el cuadrante del Periférico, Avenida Vallarta, Patria y Juan Palomar y Arias.

. Es territorialmente más grande que los otros dos perímetros y abarca colonias residenciales como Puertas del Tule, Colinas de los Virreyes, Virreyes, Paseos Universidad y Villas Vallarta, las cuales están ubicadas en el cuadrante del Periférico, Avenida Vallarta, Patria y Juan Palomar y Arias. En contraste, en la zona de Santa María Tequepexpan reportaron el menor consumo, con un aproximado de 251 litros diarios por cuenta, en Toluquilla , en Tlaquepaque .

NUMERALIA

2.4 millones de personas con vulnerabilidad hídrica en Jalisco.



356,000 jaliscienses no tienen el servicio de agua potable en su vivienda conectado a la red pública, dentro del terreno.



1’639,496 jaliscienses que no reciben agua diariamente en su vivienda.



491,600 personas que padecieron por los tandeos durante cinco meses en este año. Los problemas regresarán si baja el nivel de la Presa Calderón.

Persisten señalamientos

Además de la falta de agua, los usuarios del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) siguen reportando problemas en la calidad del líquido que llega a sus hogares.

Mariana Sánchez, de la colonia Camichines, compartió varias fotografías en las que se muestra la ropa manchada después de sacarla de la lavadora.

“Cuando lavas tu ropa sale más sucia. Logré sacar la mancha, pero el problema es que el agua sigue cayendo así, hasta miedo me da meter a lavar lo blanco”, afirma.

Imelda Ávila explica que desde hace tres meses, el agua comenzó a salir turbia, por lo que su ropa sale manchada con un color café. La señora vive en la colonia Progreso de Guadalajara.

“Primero pensé que era un problema de mi lavadora, pero la mandé a revisar y limpiar, hasta que me di cuenta que es el agua que cae. Ya tengo ropa de cama manchada, algunas camisas y más ropa. No se me hace justo porque es algo que nunca habíamos vivido en esta colonia”.

Así como ella, usuarios reportan que el agua llega sucia. El año pasado se dio a conocer que 148 colonias de la ciudad recibían el líquido en malas condiciones.

Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en el Estado de Jalisco, comenta que la problemática es que el agua no solamente daña la ropa, sino que se trata del mismo líquido con el que nos aseamos o hasta cocinamos.

“Estamos a expensas de enfermedades en la piel. Habrá que poner el acento en la calidad del agua. Es importante tenerla, pero también con calidad”.

TELÓN DE FONDO

Una cuarta parte del agua se va a las industrias

Un total de 159 colonias y otras 55 ubicadas en zonas altas padecieron por los tandeos en la zona metropolitana. Sin embargo, aunque los habitantes no tuvieron el líquido de forma constante, las industrias, comercios y oficinas de Gobierno mantuvieron el mismo gasto.

En 2020, las cuentas de uso habitacional consumieron más de 145 millones de metros cúbicos, mientras en el resto de las modalidades se gastaron más de 35 millones, lo que representó el 24% del total, informa por Transparencia el SIAPA. Esto significa que una cuarta parte del líquido se fue a las cuentas industriales, comerciales y oficinas de Gobierno.

Por otra parte, en los primeros seis meses de 2021, el consumo de las zonas habitacionales fue de 71 millones 819 mil metros cúbicos, mientras las industrias, comercios y oficinas de Gobierno sumaron 17 millones 513 mil. Representa el mismo porcentaje, lo que significa que el desabasto no afectó a estos sectores durante los tandeos.

LA VOZ DEL EXPERTO

Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco.

Deben aprovechar los tanques reguladores

Además del aprovechamiento del agua de lluvia y la reparación de las fugas dentro de la red del SIAPA, el especialista Juan Guillermo Márquez recuerda que en la ciudad no se reutiliza el líquido que llega a los tanques reguladores, el cual se vierte en el drenaje.

“Por ejemplo, en El Deán, almacenan un volumen que luego se vierte al drenaje. Se debería estar consolidando para que se convirtiera en un tanque de aprovechamiento. Lo hacen muchos países en el mundo, como Japón”.

Recuerda que ocurre lo mismo con los tanques reguladores que están en la zona de El Colli, principalmente en camellones.

“Todos los que están en esa condición de sólo retener el volumen, se tendría que pensar cómo aprovechar el agua que ya está almacenada. Y en muchos de los puntos de inundación o riesgo, ya se debería estar trabajando en localizar lugares donde se pueden construir tanques de almacenamiento, ya sea para infiltrar o incorporar a la red”.

Parte de la gestión integral se debe centrar en evitar construcciones que impidan la infiltración, como ocurre en la zona de Juan Palomar, y que ya se mostró que afecta aguas abajo, como en la reciente problemática de Avenida Patria.

“Quitar la vegetación que ayudaba mucho a la infiltración hace que disminuya la recarga para la zona de Los Colomos. Más que fenómenos naturales, no está lloviendo más en volumen. Sí pueden tener mayor intensidad, pero no es grave. A este ritmo no habrá condiciones para evitar inundaciones, pero tampoco agua y fuentes de agua, ni opciones para el reúso”.

Agrega que las autoridades estatales ven a la Presa El Zapotillo como la solución única al abasto, cuando hay muchas opciones más.

“Que la gente se mantenga informada y que no caiga en esas trampas de que la solución está fuera del alcance de los que son responsables del manejo del agua”.

