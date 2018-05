Con adopción, libran del maltrato a 300 “chuchos”

En lo que va de la administración, 300 perros han sido rescatados de situaciones de maltrato y encontrado un nuevo hogar a través de la Dirección de Protección Animal del Ayuntamiento de Guadalajara. Las familias tapatías los han adoptado.

Es a través de un protocolo como se encuentra hogar a los canes resguardados en el Centro de Integración Animal (CIA) del Parque González Gallo. Pero no es un trámite exprés, ya que la dependencia entrevista a los interesados, hace visitas a su domicilio y da una semana de prueba y seguimiento antes de autorizar la adopción.

Merilyn Gómez Pozos, titular de Gestión Integral de los Derechos de los Animales, precisa que los perros son rehabilitados, pues “todos escaparon de un proceso muy severo de maltrato donde ya es necesario hacer el decomiso del animalito. Nosotros los rehabilitamos física y emocionalmente para poderlos dar en adopción”.

La funcionaria señala que han atendido casos en los que abandonan a los animales en predios, y éstos se empiezan a pelear entre ellos por falta de alimento.

“Tuvimos un caso de un pitbull y una criolla en un predio del Centro. Tenemos imágenes que hacen que se te ponga la piel chinita. Nos los trajimos y los rehabilitamos. La pitbull se fue con una familia con una niña chiquita y ya tiene un año con ellos; es la perrita más feliz. Eso nos llena como equipo: ver que un perrito que fue severamente maltratado ahorita está rehabilitado y vive en una casa donde sí lo quieren”.

Explica que el protocolo es un ejemplo de adopción responsable y que, esperan, pueda replicarse en asociaciones protectoras de animales y con los rescatistas independientes.

“No nada más le vamos a dar un perrito al primero que llegue y nos pida tener uno para llevárselo a su casa. Hacemos toda una serie de filtros, entrevistas, acudimos a sus casas para ver si tienen las condiciones de seguridad para los perritos. En caso de que ya tengan otro perro, revisamos si se lleva bien con el que quieren adoptar. Una vez que se logra la adopción, damos seguimientos puntuales semanales y mensuales para corroborar que estén en buenas condiciones”.

Actualmente, concluye, hay 90 canes listos para la adopción. “Estamos saturados del límite que tenemos y, mientras estos no se vayan en adopción, le estamos quitando la oportunidad a otros que puedan ingresar y que están viviendo situaciones de maltrato”.

EL DATO

¿Cómo adoptar?

Si usted está interesado en adoptar a un perro pueden ingresar a las páginas de Facebook de Merilyn Gómez Pozos (https://www.facebook.com/MerilynGomezPozos) y Protección Animal Guadalajara (https://www.facebook.com/ProtAnimalGdl/), donde constantemente son publicadas las fotos de los canes rescatados.

Otra vía para solicitar informes es llamar a los teléfonos 1596-3337 y 1594-2502, o bien, acudir a la Dirección, que está ubicada en el Parque González Gallo.

Tras llevar una vida marcada por el maltrato, "Brutus" es un perro diferente, lejos de los estereotipos que se cree podría tener un can de su raza. EL INFORMADOR/F. Atilano

PARA SABER

En el abandono

• Según la iniciativa para castigar el maltrato animal, siete de cada 10 perros que viven en las calles de México están allí por abandono. El Código Penal Federal no contiene disposiciones que condenen el maltrato animal en sus modalidades de tortura, actos crueles o semejantes, por lo que se entiende que las acciones cometidas contra los animales no son delitos de orden federal.

• México no posee instrumentos de evaluación sobre la protección animal y el seguimiento a los asuntos de maltrato, así como tampoco se establecen metas para alcanzar el bienestar animal. Por ello se sugiere que México se integre a la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, un acuerdo intergubernamental con aval de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y que busca el reconocimiento y apoyo de los gobiernos para asegurar el bienestar animal.

‘Brutus’, un pitbull muy agradecido con su familia

Pese a la intimidante apariencia de “Brutus”, alimentada por los estigmas que carga su raza desde hace tiempo, el pitbull es un amor. En las palabras de su dueña, Perla Delgadillo, “es todo un angelito; es súper lindo y cariñoso”.

“Brutus” llegó al hogar de Perla y su esposo, Francisco, a finales de octubre para empezar su semana de prueba como parte del protocolo de adopción. Pero en realidad llegó para quedarse.

Su historia es una de tantas de maltrato y crueldad hacia los animales. Cuando sólo era un cachorro fue rescatado por el Ayuntamiento de Guadalajara en una colonia de la zona de Oblatos, donde era agredido por los vecinos.

Alguien subió su foto a Facebook solicitando apoyo, y fue donde Perla lo vio. Recuerda que tenía una expresión triste que la conmovió, por lo que decidió hacerle un espacio en su hogar.

“Brutus” llegó al hogar de Perla y su esposo, Francisco, en donde encontró un sitio lleno de cariño. EL INFORMADOR/F. Atilano

“Me dijeron que fuera por él a la calle, pero ya se lo había llevado la perrera. Llamé para preguntar por él, y ahí me comentaron que estaba con Protección Animal porque se dieron cuenta que no era agresivo, sino que era maltratado”.

“Brutus” ganó fama, pues mucha gente se interesó en él. Perla decidió que no pelearía, pues deseaba que quedara con alguien que realmente lo cuidara y quisiera. “Yo creo que eso los convenció, porque me dieron preferencia a mí”.

Así arrancó el protocolo para adoptar a “Brutus”. Perla estuvo al pendiente de su rehabilitación, le llamaban casi a diario para informarle sobre su progreso, acudieron a su vivienda para hacerle una visita y los entrevistaron. Cuando el perro se puso en forma y pasaron todas las pruebas, Protección Animal lo llevó a conocerlos para pasar una semana de prueba en su casa.

“Tengo otra pitbull y se enamoraron casi al instante. Mi esposo y una de Protección Animal los sacaron a pasear para ver cómo se llevaban y todo salió bien. Es muy lindo y cariñoso. Hasta la fecha tiene pesadillas, se agarra llorando por las noches y ya lo consolamos. Es como se controla”.

Concluye que fue una de las mejores decisiones que tomó, pues el perrito “es muy agradecido con nosotros; siempre nos está cuidando”.

AGENDA FEDERAL LEGISLATIVA

Tres años de cárcel por dañar a los animales

Iniciativa. El diputado panista, Jaime Mauricio Rojas Silva, propuso sancionar con entre seis meses y tres años de cárcel, así como una multa de 300 días conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, a quien realice actos de crueldad encaminados a la tortura o al sufrimiento innecesario de un animal en el país.

Sanción. La reforma al Código Penal Federal también prevé de tres meses a dos años de prisión y una multa de 200 días a quien maltrate y cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, o no se considere fauna nociva para las personas. De llegar a buen término, el maltrato animal sería un delito del fuero federal.

Cuidados. También se plantean entre tres meses y hasta un año de cárcel, y una multa de 150 días, al médico veterinario o persona responsable a cargo del cuidado del animal si comete actos encaminados a provocar sufrimiento o muerte injustificada.

Estatus. La iniciativa fue enviada a la Comisión de Justicia, y precisa que en caso de que la muerte o lesiones del animal sean realizadas para evitar un mal igual o mayor para una persona u otro animal, no se aplicará sanción alguna… siempre que éstas se justifiquen.

ESTUDIO APLICADO EN SEIS PAÍSES

Nueve de cada 10 latinoamericanos ven a sus mascotas como familia

El 95% de los latinoamericanos que tienen perros en su casa los consideran parte de la familia y prácticamente todos hablan regularmente con ellos, indica una encuesta divulgada por la organización World Animal Protection.

“Estos resultados nos confirman que los perros tienen un rol muy importante en la vida de las personas, y que son mucho más que el mejor amigo del hombre”, dijo a través de un comunicado la gerente de Programas Veterinarios de esa organización, Melania Gamboa.

El estudio fue aplicado a 10 mil 051 dueños de perros en seis países, y encontró que nueve de cada 10 de ellos consideran a sus mascotas como hijos o parte de la familia.

Los resultados del estudio también muestran que 99% de los encuestados dice haber sentido angustia cuando su perro se enferma, y 89% los incluye en actividades familiares. Tal es el cariño que se les tiene, que 76% de los perros se sube al sofá o a la cama de sus dueños, 60% duerme con ellos y 56% los acompaña en las vacaciones.

Y pese a que es innegable el vínculo entre los latinoamericanos y sus perros, existen situaciones preocupantes sobre su cuidado. World Animal Protection detectó que “uno de cada cuatro dueños adquirió a sus perros sin acondicionar la casa para ellos, sin discutir la responsabilidad que significa tener un perro ni distribuir las tareas de su cuidado entre los miembros de la familia”.

Según Melania Gamboa, adquirir un perro de manera impulsiva “lo pone en riesgo de abandono y maltrato”.

Para tratar de mejorar la situación actual, la organización lanzó la aplicación “Barkyard”, en la cual se encuentran consejos e información sobre el cuidado que requieren los perros con respecto a su salud, nutrición y comportamiento.

El sondeo fue aplicado entre febrero y marzo a más de 10 mil dueños de perros de países como México, Colombia, Argentina, Venezuela, Ecuador y Chile. La encuesta tiene una confianza de 99% y un margen de 1.3 puntos porcentuales.