Desde enero de 2017, cuando fue extraditado Joaquín “El Chapo” Guzmán, el Gobierno de México ya extraditó a 414 personas a Estados Unidos (EU), según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República. El último fue el hijo de “El Chapo”, Ovidio Guzmán.

Tan sólo entre enero y septiembre de este año, la Fiscalía informó de 49 extradiciones al país vecino, por lo que Ovidio (conocido como “El Ratón” y de 33 años de edad), fue el número 50 de este año.

Derek S. Maltz, exagente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), difundió ayer en redes sociales la primera imagen de la extradición del presunto narcotraficante, quien fue trasladado a Chicago. “Bienvenido a América… y disfruta la reunión familiar con tu padre ‘El Chapo’ en la máxima prisión federal”, escribió en sus redes sociales.

Recordó que tan sólo en 12 meses han muerto más de 111 mil personas por el consumo de drogas en EU, principalmente fentanilo. Por eso enfatizó que hace falta cerrar la capacidad de producción en México.

Investigadores federales antidrogas consideran que los hijos de “El Chapo” están a cargo del Cártel de Sinaloa. Y Ovidio, quien comparecerá el próximo lunes ante el tribunal estadounidense, es considerado el líder de la división de la producción y venta de fentanilo.

En el año 2019 Ovidio Guzmán eludió la justicia al poner en peligro a la población de Culiacán. NOTIMEX/Archivo

Asociación delictuosa, causa principal de extraditados a EU

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las conductas delictivas de mayor recurrencia por los cuales se concede la extradición internacional por México a los Estados Unidos son la asociación delictuosa, delitos contra la salud, lavado de dinero, sexuales, fraude y homicidio.

Antes de Ovidio Guzmán, iban 49 extradiciones de personas a Estados Unidos en este 2023, de la cuales 37 eran de mexicanos. El 2 de abril de este año también se extraditó a Jorge “G”, acusado de pertenecer a una organización criminal y uno de los jefes de plaza de Sinaloa, “responsable del tráfico de diversas cantidades de droga a los Estados Unidos de América”, detalló la FGR en un comunicado.

Según distintos medios, el personaje conocido como “El Cholo Iván”, era jefe de seguridad de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa.

“En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América, la Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al Gobierno de aquel país un fugitivo de nacionalidad mexicana requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, Estados Unidos de América por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y usar, blandir y descargar un arma de fuego”, explicó.

Otro caso de un narcotraficante extraditado este año fue el de Ismael “Q”, deportado el pasado 1 de mayo por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación ilegal de armas.

La FGR detalló que Ismael “Q”, identificado como sobrino de Caro Quintero, “formaba parte de una organización criminal de donde era responsable de la logística en el tráfico de droga de México a los Estados Unidos, así como su fabricación y transporte para enviarla a ese país. Asimismo, se encargaba de la seguridad y protección de otro integrante de la misma banda delictiva”, detalló.

El Gobierno de México concedió la extradición del reclamado al Gobierno de los Estados Unidos de América, luego de que Ismael “Q”, fue detenido en enero de 2020 en Culiacán, Sinaloa y después de que se realizaron los trámites correspondientes, detalló.

La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a los agentes estadounidenses designados para su traslado final.

La SRE indicó que del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023, México recibió 196 solicitudes de extradición internacional de diversos países y, a su vez, el Gobierno mexicano formuló 41 solicitudes de extradición internacional. “El Gobierno ha refrendado su compromiso de continuar con el fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional en diversas materias, entre las que destaca la procuración y administración de justicia, por lo que ha participado destacadamente para combatir el fenómeno del crimen en nuestras sociedades, dado que un Estado por sí solo no puede hacer frente a un problema que trasciende las fronteras, como es el tema de la delincuencia y sus diversas manifestaciones”.

Personas entregadas en extradición a Estados Unidos Año Cantidad 2017 57 2018 65 2019 58 2020 60 2021 43 2022 81 2023 50* Total 414

* En lo que va del año.

Maltz difundió las imágenes de extradición de Ovidio e ironizó sobre su llegada a Estados Unidos. ESPECIAL

DIFUSIÓN DE FOTOGRAFÍA

¿Quién es Derek S. Maltz?

Derek S. Maltz, quien difundió la primera imagen de Ovidio en extradición y se burla de él, “era el agente especial a cargo del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la División de Operaciones Especiales (SOD) durante casi 10 años antes de dejar el Gobierno federal".

“El señor Maltz también ocupó anteriormente el cargo como Jefe del Grupo de Trabajo Antidrogas de Nueva York, que es el grupo de trabajo antidrogas más grande y antiguo de EU”, de acuerdo con el Repositorio de documentos de la Cámara de Representantes.

Ovidio llega a famosa cárcel

Ovidio Guzmán está recluido en el Centro Metropolitano Correccional de Chicago (MCC Chicago), Illinois, informó el Buró Federal de Prisiones (BOP). En esa cárcel estuvo Piper Kerman, autora de “Orange is the New Black”: My Year in Women's Prison, una popular serie que aborda la vida de las mujeres reclusas.

Kerman habló de la cotidianidad de los reclusos y de los guardias “a menudo agradables, aunque poco profesionales”.

Escribió que “el MCC de Chicago fue una historia diferente… la miseria de las mujeres que me rodeaban me sacudió, al igual que la inutilidad de cada día que pasaba aquí y la total falta de respeto e indiferencia con la que nos trataron”.

Kerman fue internada en ese centro durante los últimos meses de su sentencia.

En el “Testimonio de Piper Kerman ante el Subcomité Judicial de la Cámara de Representantes sobre Audiencia sobre crimen, terrorismo y seguridad nacional “Mujeres y niñas en el sistema de justicia penal'”, del martes 16 de julio de 2019, indicó que fue transferida de Danbury a Chicago.

Agregó entonces que “el MCC de Chicago tiene 26 pisos de altura y alberga aproximadamente 700 hombres. Había aproximadamente 35 mujeres en la unidad femenina allí y las condiciones fueron abismales”.

El centro correccional tiene un total de 486 reclusos, de acuerdo con el BOP, y alberga a delincuentes masculinos y femeninos de todos los niveles de seguridad que enfrentan cargos federales en el distrito norte de lllinois, en el condado de Cook.

Kerman dijo: “los meses de mi encarcelamiento fueron exponencialmente más difíciles que los primeros 11, debido a las condiciones en el MCC de Chicago, y tengo muchos más recursos y oportunidades que la mayoría de las mujeres encarceladas en prisiones federales”.

El reclusorio está en el centro de Chicago

El Centro Metropolitano Correccional de Chicago (MCC Chicago), Illinois, está localizado en el centro de Chicago dentro de unas pocas cuadras del Palacio de Justicia de Estados Unidos “Everett McKinley Dirksen”, comúnmente conocido como el edificio federal Dirksen.

De acuerdo con el estudio “Explorando el Centro Correccional Metropolitano: la indulgencia y la dureza del confinamiento”, de la Universidad de Chicago, el edificio alberga a los prisioneros antes y durante los procedimientos judiciales y/o aquellos que cumplen sentencias breves.

“El Centro Correccional Metropolitano (MCC), diseñado por el arquitecto Harry Weese, aprovecha la geometría del plano favorito de Weese, un triángulo rectángulo. El diseño indica un gusto especial por el arte: utilizando un marco triangular en lugar de cuadrado, una ventana con rendijas del suelo al techo en lugar de una ventana cuadrada, y un patio de ejercicios en la azotea en lugar de un parque infantil en la planta baja. Son estas características las que diferencian a este edificio de otras instalaciones correccionales federales”.

El reporte menciona que “MCC ha sido equipado con un patio de ejercicios en la azotea y un centro de recreación en el sótano, que brinda acceso a equipos de ejercicios y juegos de mesa. Además, los presos también cuentan con bibliotecas jurídicas y trabajos penitenciarios. Sin embargo, las mujeres no obtuvieron acceso a las bibliotecas jurídicas y de ocio, pero se les permitió utilizar estas instalaciones desde 2005”.

“Los internos, privados de libertad, son estrictamente supervisados en este edificio (...) Se puede concluir que si bien la indulgencia está integrada al encierro, el castigo severo siempre ha constituido un elemento esencial en el Centro Correccional Metropolitano”.

Pisos específicos albergarán una categoría particular de reclusos: los hombres y mujeres viven en pisos distintos.

El Centro Metropolitano Correccional de Chicago tiene en su azotea un espacio para hacer deporte. ESPECIAL

TELÓN DE FONDO

Sale Emma; entra Ovidio

A sólo dos días de haber recuperado su libertad en Estados Unidos y en el mismo día que Ovidio fue extraditado, Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, reapareció antier en público en un evento en Los Ángeles, California.

En videos que circulan en redes se le puede ver acompañada de varias personas, entre ellas su abogada, llegando a un conocido restaurante, donde celebró la Independencia de México.

En los videos se le puede observar vestida con jeans blancos, botas negras y una blusa tipo chaleco, llegando al salón de eventos El Farallon Event Center.

Fueron los dueños del lugar, en el que se han presentado agrupaciones como Grupo Firme, quienes recibieron a Emma y se tomaron algunas fotografías con ella. Según algunas versiones, Emma Coronel asistió al evento también para apoyar en una presentación a su abogada Mariel Colón, quien además es cantante de regional mexicano.

TELÓN DE FONDO

Zhenli Ye Gon y la comparación con el caso de “El Chapo”

En 2007, el nombre de Zhenli Ye Gon acaparó los titulares de la prensa de México junto a las imágenes del mayor decomiso de dinero en efectivo al crimen organizado, con más de 205 millones de dólares, según reveló en su momento la Procuraduría General de la República (PGR).

La “Operación Dragón” fue presentada a los medios de comunicación como un gran golpe a la criminalidad en momentos en que el presidente Felipe Calderón lanzaba su estrategia de guerra contra el narcotráfico.

Las autoridades explicaron que el dinero fue encontrado en una mansión propiedad de Ye Gon, empresario chino naturalizado mexicano, ubicada en el barrio de las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

En 2019, el caso volvió a resonar debido a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que el dinero que se le decomise a Joaquín “El Chapo” Guzmán debe ser entregado a México.

Y es que, a juicio de Obrador, en el caso del dinero de Zhenli Ye Gon las autoridades no informaron con claridad sobre el destino de los millones.

En 2011 un juez de Estados Unidos autorizó la extradición del personaje a México, pero la orden solo se pudo cumplir en 2016 luego de que la defensa del empresario presentara numerosos recursos de apelación. Fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano.