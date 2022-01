Con México, Citigroup saldría de la banca minorista en 15 países

Antes del anuncio de la venta de Banamex, Citigroup abandonó el negocio de la banca minorista en al menos 16 países, según reportó en 2014 y 2016, con el propósito de concentrarse sólo en el sector corporativo.

Salió de ese sector en Brasil, Argentina, Colombia, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Perú, República Checa, Hungría, Egipto, Isla de Guam, Japón y España.

En este año, junto con el anuncio de la venta de la banca de consumo de México, se informó que se llegó a un acuerdo sobre la adquisición de las franquicias en Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam, como parte del proceso de salida también de los mercados de Asia y Europa.

Juan Fernández, extrabajador de Citigroup en México, indica que se trata de una estrategia enfocada “en cómo hacer el banco más rentable, quitarle problemas y punto”, por lo que descarta que esto detonará una crisis en el país.

Recuerda que cuando el grupo compró Banamex, éste era el banco más grande del país. “Y hoy está entre el tercero o cuarto lugar en tamaño”.

Al vender la banca minorista, acentúa, se quita costos y dolores de cabeza. Y de 37 mil empleados que hay en Banamex, podrían reducirlos a 500 para enfocarse en la banca corporativa. “Con eso regresaría a como era en 1984, cuando yo entré al banco. Éramos 200 trabajadores y atendíamos 150-200 clientes, pero generábamos un megadineral (con los grandes clientes)”.

La banca minorista es la más conocida entre la población. EL INFORMADOR/Archivo

Expertos descartan que la venta de Banamex detone crisis en México

Pese a la incertidumbre que provocó el anuncio de la venta de Banamex, principalmente entre sus clientes, tanto el Gobierno federal como expertos en la materia descartan que esto genere más problemas para el país o que obedezca a una mala señal de la economía.

“Hemos vivido crisis muchísimo más fuertes que éstas y es donde los bancos hacen un dineral”, subrayó Juan Fernández, extrabajador de Citigroup.

Explicó que son especulaciones las publicaciones realizadas por algunas analistas, en las que advierten que Citigroup estaría huyendo a una crisis de cartera vencida, debido a que las micro, pequeñas y medianas empresas dejarán de pagar sus créditos.

Acentuó que no ve riesgo en la venta, pues seguramente ya está pactada. “Creo que la venta ya está arreglada, negociada y firmada”. A la fecha, sólo Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, ha levantado la mano públicamente para comprar Banamex. Los otros posibles compradores son Banorte, Santander y BBVA.

Fernández declaró que la estrategia de Citi es salirse de la banca minorista porque ha sido “un poco un dolor de cabeza” desde el punto de vista regulatorio y de cumplimiento.

“En el caso de México, no invirtieron y lo fueron descuidando. No le invirtieron en tecnología, no le invirtieron en mantenimiento, en muchas cosas. Por otro lado, la banca española: BBVA y Santander, se los tragaron en el tema minorista”.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado en el que aseguró que el anuncio realizado por Citigroup sobre su salida de los negocios de banca minorista y empresarial en México, como parte de su nueva visión estratégica global, no afecta su decisión de seguir operando en el país.

“Consideramos significativa y relevante la postura que han externado respecto a que México seguirá siendo un mercado clave y un importante destino de inversión global, refrendando su confianza en nuestro país”, se precisó en el documento.

Subrayó que la medida va en línea con la evolución histórica de ese banco, cuya prioridad siempre ha sido la banca corporativa. “Hasta las fusiones que realizó en la década de los 90, por lo que el banco regresa a su negocio tradicional a nivel mundial, en el que siempre se ha desempeñado con éxito”.

DIFERENCIAS

¿Qué es la banca minorista?

La banca minorista es aquella dedicada a establecer operaciones con ahorradores e inversores particulares y pequeñas y medianas empresas, según Economipedia. La banca minorista, comercial o al por menor es la banca más conocida en la sociedad. Este tipo de banca es la más expandida y conocida entre la ciudadanía. En general, la banca minorista realiza operaciones básicas de financiación y captación de ahorro. No obstante, en los últimos años ha sufrido una gran reconversión hasta ofrecer todo tipo de productos complejos a toda la población.

¿Qué es la banca mayorista?

La banca mayorista es aquella destinada a operaciones de gran envergadura, generalmente con empresas y organizaciones de tamaño o importancia grande. También denominada banca al por mayor, banca corporativa o banca de empresas. Es así porque este tipo de banca tiene entre sus clientes a instituciones y organizaciones empresariales, por lo que tienen una atención especial y más personal que en la banca comercial. La banca mayorista, destinada a grandes volúmenes de dinero procedentes de importantes operaciones económicas se puede dividir en dos segmentos:

Banca de inversión: Estructuras financieras, fusiones y adquisiciones, asesoramiento, etcétera.

Banca de empresas: Gestión del pasivo (líneas de crédito, factoring o confirming), gestión del inmovilizado (préstamos, leasing y renting).

BANCA MÚLTIPLE

Bajan los activos

Al cierre de noviembre de 2021, los activos totales del sector de la Banca Múltiple en México alcanzaron los 11 billones 710 mil millones de pesos, lo que representó una disminución anual real de 3.4%, según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Lo anterior, como parte del último corte de la información estadística consolidada del sector de Banca Múltiple (al cierre de noviembre de 2021), conformado por 50 instituciones en operación.

Del total de activos, BBVA México se ubicó en primer lugar con dos billones 663 mil millones de pesos, seguido por Santander, con un billón 762 mil millones de pesos, y Banamex con un billón 433 mil millones de pesos.

La cartera de crédito vigente del sector de Banca Múltiple se ubicó en 5.4 billones de pesos, con una disminución anual real de 3.7% respecto al mismo mes de 2020. “El saldo de la cartera de consumo vigente presentó crecimientos mensuales consecutivos desde marzo de 2021.

López Obrador remarca que Hacienda recibirá ingresos por la venta del banco. SUN/B. Fregoso

TELÓN DE FONDO

“Ojalá y se mexicanice”

El pasado 17 de enero, tras darse a conocer la venta de Banamex, el Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que esperan que éste sea comprado por empresarios mexicanos. “Ojalá y se mexicanice, porque era un banco de México”.

El Presidente dijo que ve ventajas, pues en la venta de 2001, cuando vendieron Banamex no pagaron impuestos.

“Entró el nuevo gobierno de Fox y quienes tenían Banamex, quienes lo habían recibido en la privatización cuando Salinas entregó Banamex a Roberto Hernández y a otros banqueros o dueños de casas de bolsa, se quedan con el banco, viene la crisis de finales del gobierno de Salinas, de principios del gobierno de Zedillo y se decide rescatar a los bancos con el Fobaproa”.

En el caso de Banamex, éste se vendió en 12 mil 500 millones de dólares y no se pagaron impuestos por alrededor de tres mil millones de dólares.

“Entonces, si se vende, como va a suceder, Banamex, nosotros vamos a cobrar los impuestos, depende de la cantidad en que se venda, se está hablando de 30 mil, 40 mil millones de dólares, a lo mejor es mucho, quién sabe, va a haber una licitación”.

Dijo que estos recursos ayudarán al desarrollo del país. “Además de eso, lo que queremos es que se mexicanice el banco. Y luego está el patrimonio cultural que tiene ese banco, que tenemos también que cuidarlo que no salga del país, que se quede en México. Estamos hablando de edificios, estamos hablando de colecciones de arte de los mejores artistas, pintores de México y también del mundo. Entonces, es una colección extraordinaria de arte y de cultura que tiene la Fundación Banamex”.

CLAVES

Las condiciones de AMLO

Futuro. Durante la conferencia matutina de ayer, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado por la venta de las operaciones de Banamex, tras la salida de Citigroup del mercado minorista mexicano. Al respecto, el mandatario dio cinco condiciones ideales para la venta de la banca de consumo en México. En primer lugar, el Presidente expresó el deseo de que el banco pasara a pertenecer a una mayoría de socios de origen mexicano.

Impuestos. También que el comprador tenga solvencia económica “para respaldar a los actuales y futuros clientes de Banamex”. Por otra parte, relacionado con el punto anterior, que el comprador no tenga adeudos ni evite el pago de impuestos a la Hacienda Pública. Además, la venta y reorganización de las operaciones impondría al vendedor importantes contribuciones dirigidas al fisco mexicano, con ello evitando las exenciones que recibió Banamex en la venta del banco a Citigroup en el año 2001.

Arte. Como último punto, espera que el Fondo Fomento Cultural de Banamex, dedicado a la difusión de arte, permanezca para “el disfrute y beneficio de los mexicanos. No queremos que ese fondo se vaya al extranjero ni que quede como un fondo privado”. Ello, considerando que el grupo financiero posee una importante colección de arte mexicano, incluyendo obras de Remedios Varo, Frida Kahlo, Leonora Carrington y más artistas.

Revisión. A su vez, el Presidente trajo a colación el caso de la empresa naviera Oceanografía, la cual estuvo implicada en un presunto fraude en el cual presentó al banco cuentas por cobrar falsas a cambio de un crédito. “Si es necesario vamos a solicitar la intervención del poder judicial con el propósito de que se resuelvan asuntos legales”, dijo.

SABER MÁS

Nacimiento

De acuerdo con información publicada en el portal de Citibanamex, el Banco Nacional de México (Banamex) nació un 2 de junio de 1884 con la fusión del Banco Mercantil Mexicano y del Banco Nacional Mexicano. Más de un siglo después, en agosto de 2001, surgió Grupo Financiero Banamex como resultado de la venta de Grupo Financiero Banamex-Accival a Grupo Financiero Citigroup.

Banamex cuenta con 37 mil 500 empleados de la Banca de Consumo y Banca Empresarial; 12.5 millones de clientes de banca de consumo; seis mil clientes de banca empresarial y 10 millones de clientes de la Afore.

Palacio de los Condes de san Mateo de Valparaíso, parte del patrimonio cultural propiedad de Banamex. SUN/B. Fregoso

Fondo Monetario prevé menos crecimiento del PIB de México

De acuerdo con la Actualización de Perspectivas de la economía mundial, de este mes, el Fondo Internacional Monetario (FMI) bajó los pronósticos de crecimiento del PIB de México para este año. Estima un crecimiento de 2.8%, lo que significa 1.2 por ciento menos con respecto a la previsión que se tenía en octubre del año pasado.

Lo anterior, tras destacar que para la economía mundial, el año 2022 arranca en condiciones más débiles de lo esperado. “A medida que avanza la nueva variante ómicron del virus que provoca el COVID-19, los países han vuelto a instituir restricciones a la movilidad”.

A raíz del encarecimiento de la energía y de los trastornos en el suministro, se subraya en el documento, la inflación es más alta y más generalizada de lo previsto.

También han limitado las perspectivas de crecimiento, la contracción que está experimentando el sector inmobiliario de China y la lentitud de la recuperación del consumo privado.

Por ello, se prevé que el crecimiento mundial se modere de 5.9% que se preveía el año pasado a 4.4% en el actual. “Es decir, medio punto porcentual menos en 2022 de lo previsto en la edición de octubre de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO)”.

El FIM adelanta que los riesgos para las proyecciones de base mundiales se inclinan a la baja, por lo que la aparición de nuevas variantes del virus podría prolongar la pandemia y plantear de nuevo problemas económicos.

Sigue #DebateInformador

¿Incrementaron sus deudas con bancos durante la pandemia?

Participa en Twitter en el debate del día @informador