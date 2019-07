Comerciantes de mercados operan sin regulación

Ayuntamientos metropolitanos no han terminado de regularizar el padrón de comerciantes en sus mercados, aunque cada que inicia una administración municipal piden documentos para actualizar la situación, de acuerdo con los locatarios.

Vía Transparencia, los Ayuntamientos reportan que, de 122 mercados, solamente 12 han regularizado al 100% su información, que incluye el padrón de comerciantes. Esto genera incertidumbre jurídica, desorden administrativo, poca recaudación e inseguridad, ya que los espacios con menos porcentaje de regularización tienen más locales cerrados.

El Ayuntamiento de Guadalajara informó que, de 93 inmuebles, solamente están regularizados cuatro mercados: Pedro Ogazón, Eugenio Zúñiga, Pedro Vélez e Irineo Paz.

De acuerdo con los datos brindados, los mercados tapatíos con el porcentaje más bajo de regularización son el Gastronómico (7%), Polanquito (14%), Ferrovejeros (25%), Ignacio Zaragoza (27%) y Dionisio Rodríguez (27%).

En contraparte, los que tienen un nivel óptimo son los mercados Manuel Ávila Camacho (97%), Nuevo Ignacio Aldama (97%), Manuel Doblado (96%), Ricardo Flores Magón (96%) y el nuevo Mercado Corona (96%). Además, en éstos no se tienen locales cerrados.

Según el área de Transparencia, no tienen datos del porcentaje de actualización de los mercados Plaza Guadalajara, Pasaje Morelos, San Juan de Dios (Libertad), Abastos, José María Morelos, Herrera y Cairo, José María Luis Mora, Francisco Villa, José Clemente Orozco, Del Rayo y Nuevo Francisco Villa, debido a que se encuentran “en un proceso general de regularización”.

En total, hay 13 mil 149 locales en los 93 mercados de Guadalajara, de los cuales 885 permanecen cerrados y 12 mil 264 están abiertos, según el reporte de Transparencia.

Los inmuebles con más lugares cerrados son el centro comercial subterráneo de Plaza Guadalajara, con 179 sitios que no operan, y Polanquito, con 98 locales sin funcionar.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zapopan comunicó que tienen 14 mercados municipales, de los cuales están regularizados ocho: Abastos, Auditorio, Ciudad Granja, Francisco Sarabia, San Isidro Ejidal, Santa Ana Tepetitlán, Solidaridad y Tesistán.

La Dirección de Mercados indicó por Transparencia que suman mil 347 locales en los mercados zapopanos, de los cuales, 79 están cerrados. La cifra representa una disminución comparado con 2017, cuando identificaron 111 espacios sin operar.

El Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga contestó que tiene a su cargo dos mercados municipales, aunque ninguno presenta una regularización al 100 por ciento.

En el caso de Tonalá hay cinco inmuebles municipales que tampoco están regularizados.

Aunque se requirió información al Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, no respondió la solicitud del porcentaje de regularización. En su página oficial reporta que existen ocho mercados a cargo del municipio.

El mercado Polanquito es el que tiene más locales desocupados y el segundo con el porcentaje más bajo de comerciantes regularizados. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

Acciones en Guadalajara

En la administración 2015-2018, el Gobierno de Guadalajara invirtió 219 millones 214 mil pesos en la rehabilitación de 24 mercados municipales, entre los que destacan Mezquitán, Alcalde, Francisco Villa, Javier Mina, Independencia, Felipe Ángeles, San Juan de Dios o Libertad, Corona, Abastos, Valentín Gómez Farías y San Jacinto.

En el tercer informe de Guadalajara (2018), se indicó que los mercados eran espacios con riesgos latentes, sobre todo por la obsolescencia en las redes eléctricas y de gas.

La gestión anterior indicó que se regularizaron mil 407 locales de mercados municipales, mediante las figuras de revocación, traspaso y concesión, lo que garantiza la certeza jurídica y administrativa para los nuevos concesionarios. “Los locatarios ganan certeza jurídica y la tranquilidad para continuar con su trabajo en orden y con apego a los reglamentos. De manera adicional este registro ha permitido asignar locales, que se encontraban desocupados, a comerciantes que no tenían espacio fijo, ayudando a su transición al comercio formal”.

Guadalajara pretende digitalizar la información

El director de Mercados de Guadalajara, Ignacio Mestas Gallardo, informó que buscan recursos por un millón de pesos para digitalizar la información relacionada con los inmuebles. Con estos recursos podrían actualizar los padrones de los comerciantes y evitar complicaciones al respecto, “como los temas de los traspasos y que el otorgamiento de los locales sea cada vez más rápido. Traíamos problema en el tema de pagos en tiempo y forma, pero con este proyecto sabríamos a nombre de quién está el local y su proceso jurídico”.

Detalló que el problema de los locales cerrados en los mercados de Guadalajara está relacionado con cuestiones como el fallecimiento de los locatarios, litigios o porque los espacios no tienen suficientes clientes, como en el caso de la Plaza Guadalajara.

“Estamos esperando la resolución de esas revocaciones para tener los otorgamientos de esos lugares lo más rápido posible. Poco a poco se han ido solucionando los locales con juicios, cuando llegamos a la administración teníamos unos 200 locales con problemas de litigios y la meta es dejarlo en cero este año… y otorgar los locales que se tienen”.

Recordó que Plaza Guadalajara y el Pasaje Morelos tendrán una conexión con la Línea 3 del Tren Ligero, lo que ayudará a incrementar el flujo de personas. En un recorrido realizado al lugar se constató que hay personas que realizan trabajos en ese punto.

El director de Mercados afirmó que el presidente municipal, Ismael del Toro, instruyó para que se abran todos los locales cerrados que existen en los mercados.

Sobre la inversión ejercida en la actual administración y las proyecciones para lo que resta del año, mencionó que están a la espera de la información.

“El presidente municipal trae un monto importante, el tema es que se tenga acceso al dinero federal para bajar esos recursos. La meta en el trienio es remodelar 27 mercados… ya se rehabilitaron seis en este año. La semana que viene se va a inaugurar uno en la colonia Atlas”.

Zapopan reporta avances

De los 14 mercados municipales en Zapopan, ocho están regularizados al 100 por ciento.

La directora de Mercados en Zapopan, Emma Serrano, aseguró que la cifra representa 70% de avance comparada con las acciones realizadas en administraciones pasadas.

Explicó que, para aumentar la regularización, ya empezaron a bloquear las licencias de los concesionarios. De esta forma, los comerciantes tuvieron que acudir para actualizar los expedientes. “Mejoró el tema de recaudación, de locatarios que durante mucho tiempo dejaron de pagar agua, renta, renovación de licencias…”.

Explicó que algunos locatarios decidieron cambiar de giro o hacer traspasos. En total, suman 833 comerciantes, ya que algunos tienen más de un local.

“Yo les digo que es muy importante tener actualizados los datos porque si llega a pasar una situación, hay que tener dónde localizarlos para seguridad. Mi objetivo es tener 100% de los locales regularizados para cuando entre el año 2020”.

La Dirección de Mercados precisó por Transparencia que suman mil 347 locales, de los cuales 79 están cerrados. De esos locales, 46 están ubicados en el Mercado Solidario Los Volcanes, en la colonia El Colli. Emma Serrano comentó que este espacio fue concesionado a los locatarios, por lo que no depende totalmente del municipio.

Sobre las acciones en el Mercado Lázaro Cárdenas, apuntó que no se cuenta con recursos para una intervención mayor, pese a que esta obra se anunció como parte del Presupuesto Participativo 2017. “Pero se va a intervenir en pintura en general, se va a arreglar la cantera, los toldos… y las instalaciones eléctricas para que no tengan problemas en el suministro de energía”.

Además, adelantó que en agosto comenzarán las obras de rehabilitación en los mercados de Las Fuentes, Francisco Sarabia, Auditorio y Obreros de Cananea, Abastos y La Tuzanía, por un monto de 1.5 millones de pesos. “En Obreros de Cananea lo que se va a hacer es un cuarto de basura. Son rehabilitaciones menores, como instalaciones eléctricas, baños, rótulos, dependiendo del catálogo que hayan solicitado”.

Agregó que, para la promoción de los inmuebles, cuentan con programas como “Vive tu mercado”, que fomentan el comercio local.

San Juan de Dios. A pesar de su importancia, el Ayuntamiento no tiene regularizados a todos los comerciantes del mercado. EL INFORMADOR/Archivo

Persiste el rezago en Tlajomulco

El Ayuntamiento de Tlajomulco informó que en el municipio hay dos mercados municipales: Eugenio Zúñiga, en la plaza principal, y el de San Agustín, en la calle Pedro Loza y Zaragoza.

El Eugenio Zúñiga presenta un porcentaje de regularización de 60%. Tiene 48 locales abiertos y 12 cerrados. El de San Agustín registra sus 25 locales abiertos, con un porcentaje de regularización de 90 por ciento.

Para servicios comunales, el Ayuntamiento cuenta con 1.2 millones de pesos, que comprende la administración, gestión o apoyo de actividades como la formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas públicas. “Por ejemplo, para el rastro, panteones y mercados; calles, parques, jardines...”.

Por su parte, Tonalá compartió que tiene cinco mercados a su cargo: Francisco Silva Romero, López Cotilla de Artesanías, López Cotilla de Alimentos, Moctezuma y Zalatitán.

El sitio con el porcentaje más bajo de regularización es el Francisco Silva Romero, ubicado en la plaza principal, con 11 por ciento.

TESTIMONIO

“Nos abandonaron…”

Ya casi es mediodía y apenas 10 locales están abiertos en el mercado subterráneo de la Plaza Guadalajara. Entre goteras, techos caídos y baños en mal estado, son pocos los comerciantes que deciden abrir sus espacios.

La comerciante Isabel Peralta lamentó el deterioro que padecen desde hace varias administraciones. “Nos abandonaron. Yo antes vendía afuera del templo de La Merced. Vendía dulces y artículos religiosos. Ahora estamos con artículos religiosos y recuerdos de Guadalajara, pero porque nos hicimos mayoristas”.

Consideró que en los primeros años, el lugar “si parecía una plaza. Estábamos con aire acondicionado, una limpieza implacable, pero ya después entró el otro partido y nos abandonaron. Dejaron salir a los locatarios. Se empezaron a usar los locales de bodega”.

En el local de Isabel está lleno de cubetas para las goteras. Su esperanza es que la situación mejore una vez que terminen la conexión con la Línea 3.

Por su parte, Graciela está preocupada porque no cuenta con papeles que le aseguren la concesión de sus locales. Explicó que en marzo pasado la cambiaron de sitio, ya que su espacio estaba en la entrada de la conexión con la Línea 3 del Tren Ligero. “Yo no quería el cambio porque mi lugar estaba en el Pasaje Morelos, que no está tan deteriorado. Me dijeron que, por mi local, me iban a dar dos locales, pero no valen tanto porque aquí está muy descuidado”.

Preparan convocatoria para nuevas concesiones

El centro comercial subterráneo de la Plaza Guadalajara es el mercado municipal con más espacios cerrados. De 335 locales, 179 no están en funcionamiento y tampoco se encontró a sus dueños. Mientras que 156 están en etapa de regularización.

Polanquito es el segundo con más locales sin funcionar: tiene 98 en esta situación, de un total de 140.

Y el tercer mercado con más locales cerrados es Juan N. Cumplido, con 43 sitios de 77 espacios, según datos aportados por el área de Trasparencia del Ayuntamiento. Los dos últimos figuran entre los que presentan un porcentaje más bajo de regularización.

El presidente de la Comisión de Mercados y Centrales de Abastos del Ayuntamiento de Guadalajara, Eduardo Almaguer Ramírez, informó que la próxima semana van a lanzar una convocatoria para el otorgamiento de concesiones de 179 locales en el subterráneo de la Plaza Guadalajara. Explicó que los interesados deberán presentar la documentación requerida y que, posteriormente, deberán pagar los derechos mensuales.

Aunque la construcción del centro comercial tuvo como objetivo que los comerciantes ambulantes tuvieran un espacio para ofertar sus productos, muchos comenzaron a usar los espacios como bodegas. Sobre si se les daría prioridad de nuevo, Almaguer acentuó que será decisión de ellos postularse por un espacio.

“Solicité al área de Desarrollo Económico del Ayuntamiento un estudio para que nos dijera cómo podemos vocacionar la plaza comercial. Es un estudio económico y social para que sea un atractivo más, no una carga. Ya se está por lanzar la convocatoria para decir qué giros podrían ocupar la plaza”.

Después, la Dirección de Mercados podría comenzar a recibir la documentación de los interesados.

“No hay un término, pretendemos recomendar que sean 30 días (de vigencia en la convocatoria) porque la plaza requiere una intervención… y estar lista para el mes de enero próximo cuando inicie operaciones la Línea 3 del Tren Ligero”.

En mayo pasado se pidió a los concesionarios de los otros 156 espacios que presentaran la documentación suficiente para regularizar sus situaciones. En el área jurídica se indicó que les dieron 45 días naturales para ello. Y después otros 45 días para que pudieran acondicionar sus locales, principalmente los que se tenían como bodegas.

Eduardo Almaguer precisó que podrían aumentar los espacios para concesionar, según el avance de la regularización de estos 156 locales.

“Vamos a lanzar la próxima semana la convocatoria abierta para que se otorguen las concesiones de 179 locales, y en septiembre tendremos listos los otros que faltan revisar. De acuerdo con el dictamen les estamos dando la oportunidad de que se regularicen; de lo contrario, ponerlos a concurso a los ciudadanos. Nuestra meta es ocupar los 335 locales”.

Plaza Guadalajara. Locatarios esperan una reactivación del centro comercial tras la inauguración de la Línea 3. EL INFORMADOR/I. Martínez

Plantean recuperar locales cerrados

Eduardo Almaguer, presidente de la Comisión de Mercados y Centrales de Abastos del Ayuntamiento tapatío, comunicó que después de la regularización del mercado subterráneo de Plaza Guadalajara, en octubre lanzarán otra convocatoria para que se ocupen los locales cerrados en el resto de inmuebles.

La Dirección de Mercados reportó vía Transparencia que hay 13 mil 149 locales en los 93 mercados de la ciudad, de los cuales 885 permanecen cerrados y 12 mil 264 están abiertos.

“Plantearemos una convocatoria para que sean ocupados todos los espacios de los mercados municipales que están vacíos, porque hay un círculo vicioso: menos comerciantes y locatarios, menos clientes. Lo que requerimos es que estén todos ocupados en su mayoría, para que los mercados municipales vuelvan a ser ese centro de desarrollo económico y de convivencia comunitaria”.

Recalcó que la iniciativa será aprobada por el pleno, para posteriormente detallar los requisitos para los interesados. “Lo que nosotros buscaríamos es que sean ciudadanos que no tengan otros locales. No tiene costo (la concesión), son los derechos que se pagan cada mes y se otorgan a 99 años. Nuestra meta es que podamos arrancar el siguiente año con todos los espacios ocupados”.

Sobre la regularización, dijo que se buscará avanzar, aunque es complicado lograr un 100% debido a la propia situación comercial y económica de determinados mercados.

Hay mercados con una gran demanda, como San Juan de Dios, Corona o Abastos, y otros con un bajo porcentaje de ocupación, como Polanquito.

Enfatizó que los principales problemas por la falta de regularización son una baja recaudación, ya que los locatarios no pagan el derecho mensual.

“También hay mala convivencia porque no hay orden ni regularización, no hay ese control, respeto a diversos giros y zonas de los mercados, y obviamente al no haber esa certeza legal o jurídica no hay una inversión de los locatarios en los espacios, que permita hacer más atractivos a los mercados. Quien debe dar esa certeza es la autoridad”.

Por ese motivo, afirmó que apoyan la propuesta de la Dirección de Mercados para que se digitalice el padrón de comerciantes, lo que es fundamental para darle orden y certeza jurídica a los concesionarios o locatarios.

Apuntó que, por fallas en la regularización, muchas veces los giros registrados no corresponden a los que realmente operan.

“Si modernizamos todo puedes enviar la información de manera directa... sin que una persona física tuviera que estar constatando todo en cada mercado”.

Los giros

En la opinión técnica de la Coordinación de Desarrollo Económico acerca de la convocatoria para el centro comercial de la Plaza Guadalajara se indicó que no se permitirán giros de alimentos, cuya preparación requiera del uso de gas.

Tampoco giros relacionadas con restaurantes (por la humedad y la falta de iluminación natural), así como colocación de uñas.

Prevén giros relacionados con mercancías, bisutería o recuerdos.

