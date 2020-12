Cobran a los taxis ejecutivos, pero no hay registro estatal

Miguel Gómez cuestiona el servicio de los taxis ejecutivos porque bajaron la calidad del servicio.

“Tardan más en llegar. Van varias ocasiones en las que solicito un auto en la plataforma y éste se queda parado en cualquier punto. En una ocasión cancelé en tres ocasiones el servicio porque no llegaba. El Gobierno debería precisar cuántos autos operan por cada empresa”.

A la Secretaría de Transporte de Jalisco se le solicitó por Transparencia el total de autos o camionetas registrados en las Empresas en Redes de Transporte (ERT), pero respondió que el registro estatal “se encuentra en proceso”. La Ley de Movilidad y Transporte señala que éstas deberán inscribirse y mantener actualizada su incorporación en ese padrón.

La Secretaría no otorgó entrevista, pero contestó por escrito que cuenta con una base de datos de los vehículos, “la cual se actualiza constantemente”.

Aunque desde 2017 se documentó a la primera empresa, argumenta que aún no está listo el sistema que concentrará el registro estatal. “La plataforma correspondiente está en construcción”.

Mientras agrupaciones de taxistas amarillos estiman que hay 45 mil unidades de las ERT en el Estado, el Gobierno sólo reconoce 24 mil, pero no existe oficialmente el desglose por empresa.

Lo que sí responde la Secretaría de la Hacienda Pública es que, en los últimos tres años, las ERT pagaron 157.7 millones de pesos a las arcas estatales.

En pandemia, crecen las sanciones contra taxis amarillos y ejecutivos

En el “botón de emergencia” aplicado en noviembre se detonaron las multas, pero fueron por vidrios polarizados o ignorar el rojo del semáforo, principalmente

La aplicación del “botón de emergencia” provocó un aumento en las sanciones emitidas en contra de los taxistas convencionales y ejecutivos. En lo que va de este año (con corte al pasado 23 de noviembre), la Policía Vial aplicó la inédita cifra de siete mil 921 multas en contra de las unidades de ambas modalidades.

De acuerdo con la Secretaría de Transporte (Setran), las principales sanciones se debieron a la portación de vidrios polarizados, por no respetar la luz roja del semáforo y por estacionarse en lugar prohibido. Esto, pese a que el principal señalamiento de los usuarios fue que no se respetaron las “tarifas solidarias” anunciadas por el Gobierno estatal. Y porque no se respetan las medidas sanitarias ante el COVID-19.

Jesús Salazar Álvarez, integrante de la Unión de Taxistas Económicos de Jalisco, señala que tienen una desventaja frente a las unidades que operan en las aplicaciones móviles, pues contrario a éstas, ellos conducen unidades rotuladas. “En los operativos nos identifican y, por cualquier motivo, nos están deteniendo para verificar si tenemos el gel, el sanitizante, el cubrebocas... si tenemos los documentos en orden, el seguro. Pero así como nos sancionan a nosotros por no cumplir con la ley, deberían también sancionar a los vehículos ejecutivos”.

Acentuó que los autos de plataforma no tienen ningún distintivo. “La propia norma técnica marca que le deben entregar a cada vehículo un código con ciertos datos, pero no los tienen”.

Ésta es una de las irregularidades y omisiones que los taxistas piden que se regulen para acabar con la competencia “desleal” de las Empresas de Redes de Transporte (ERT).

Vía Transparencia, la Secretaría del Transporte (Setran) reportó que los taxis amarillos acumulan cuatro mil 961 multas, mientras que las unidades que forman parte de las ERT han recibido dos mil 960 en ese periodo.

“Es muy variante la forma en la que operan los taxis amarillos o los Uber, por ejemplo. En abril y mayo pasados tenían medidas más exigentes, pero ahorita te subes sin cubrebocas y te perdonan. Los choferes sólo te advierten que no te subirán de nuevo si no lo traes puesto”, indica César Pérez, usuario constante de los dos servicios.

“Las autoridades estatales deberían exigir que los autos sean limpiados dos veces al día, sobre todo los taxis tradicionales, y prohibir el servicio a los clientes que no tengan cubrebocas”.

Del total, en el caso de los taxistas convencionales, mil 081 folios se levantaron durante las dos semanas del “botón de emergencia”. Además, 18 vehículos fueron retirados de circulación.

Jesús Salazar recuerda que en el Estado hay 20 mil taxis amarillos.

Sin información

En Jalisco se desconoce con detalle cuántos vehículos de las ERT brindan servicio, debido a que la Secretaría de Transporte responde vía Transparencia “que se encuentra en proceso de registro”.

Previamente, la Setran había brindado la misma respuesta, pese a que hay tres empresas a las que se les otorgó el permiso para operar.

En diciembre del año pasado, la dependencia informó que se tenían registrados más de 24 mil vehículos, aunque esto no lo hizo por Transparencia ni a través de una base de datos en su portal oficial en donde se pueda conocer el detalle de los permisos.

Ayer actualizó: “Se cuenta con un registro de 24 mil vehículos”. Sin embargo, el registro estatal no está disponible: “En su momento será público, toda vez que la plataforma está en construcción”.

Jesús Salazar, vocero del Movimiento Nacional Taxista, declaró que el pasado 13 de octubre, en una reunión que sostuvieron con funcionarios de la Secretaría, Amilcar López, director de Transporte Público, les dijo que había 36 mil vehículos que brindan el servicio a través de estas aplicaciones móviles.

Esa cifra se las dio para rechazar que había más unidades de las ERT circulando en el Estado, como señalaban los taxistas, quienes se manifestaron ese día para exigir la regulación de estas empresas.

“Tenemos, a través de Transparencia (en 2019), nada más un registro de mil 611 vehículos. Ellos dicen que tienen 36 mil, pero no ha sido posible corroborar el dato por ningún lado”.

Salazar insiste en que se mantiene una competencia desleal, debido a que los taxistas convencionales son alrededor de 20 mil en todo el Estado, de los cuales, 11 mil circulan en el Área Metropolitana de Guadalajara en donde tienen la mayor competencia de las ERT.

Ante las irregularidades que persisten en el servicio de estas plataformas, el pasado 11 de noviembre, el Congreso de Jalisco aprobó enviar un exhorto a la Setran para que antes de que comiencen a operar los vehículos, “pasen a la Secretaría de Transporte y la Secretaría de la Hacienda Pública a pagar su permiso, posteriormente deben pasar la revista mecánica para que les puedan otorgar el permiso, situación que no está ocurriendo; es decir, se está dejando a discreción de las empresas permitir que entren a laborar con el vehículo que quieran”.

El líder taxista añade que, pese al exhorto, la Secretaría de Transporte “no hace nada por detener, por regular, por infraccionar o por hacer lo que le corresponde”.

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

Ingresan 157.7 millones de pesos en tres años

En los últimos tres años, las Empresas de Redes de Transporte (ERT) han pagado 157 millones 735 mil pesos al Gobierno estatal para operar en Jalisco, según información otorgada vía Transparencia por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado.

De acuerdo con la reforma aprobada en 2016, conocida como “Ley Uber”, las empresas que prestan el servicio a través de aplicaciones móviles deben aportar el equivalente al 1.5% de cada viaje realizado, 35 mil pesos por el permiso de operación y mil 600 pesos anuales por cada uno de los vehículos que operan en la plataforma.

Tras solicitar información sobre todos los pagos realizados por las compañías desde que se tiene registro y hasta 2020, relacionados a cada uno de estos conceptos, la Secretaría de la Hacienda Pública reporta que en 2018 ingresaron 70.7 millones por el “aprovechamiento para el fondo económico por transporte mediante las aplicaciones móviles”.

Pero en abril del año pasado, Uber informó que durante 2018 aportó 63.9 millones de pesos al Gobierno estatal para dar cumplimiento a la normativa vigente. Los recursos se dirigieron al “fondo verde”, según reportó este medio el año pasado.

En esa fecha, la empresa publicó que había pagado 14.6 millones de pesos, correspondientes al equivalente del 1.5% por cada viaje realizado tan sólo en el primer trimestre de 2019. Pese a esto, la dependencia estatal responde que durante el año pasado ingresaron sólo 6.6 millones de pesos.

En lo que va de este año, el Gobierno de Jalisco reporta que han recibido una bolsa por 80.3 millones de pesos por este concepto.

La información sobre cualquier tipo de ingreso que se recibe de las ERT fue solicitada también a la Secretaría de Transporte a través de la Coordinación de Gestión del Territorio, pero se respondió que es “negativa” por ser información inexistente, ya que ésta corresponde sólo a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, la cual es encarga de recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.

Dejaron de trabajar por botón

Durante el primer fin de semana en el que se aplicó el botón de emergencia en Jalisco para prevenir los contagios por el COVID-19, hasta siete de cada 10 taxis amarillos dejaron de prestar el servicio en el Área Metropolitana de Guadalajara.

El argumento fue para no dar cumplimiento a la tarifa solidaria que aplicó el Gobierno estatal para garantizar el traslado de los ciudadanos que no podían usar el transporte público en ciertos horarios y durante el fin de semana, ante las medidas preventivas obligatorias.

Aunque las autoridades estatales anunciaron que los taxistas ofrecerían el servicio con descuentos para apoyar a la ciudadanía que se le dificultara el traslado por sus horarios de trabajo, los empresarios se negaron.

Este medio de comunicación reportó que Jesús Salazar Álvarez, integrante de la Unión de Taxistas Económicos de Jalisco, reconoció que esto provocó que faltaran vehículos de alquiler, ante la alta demanda de los traslados que tuvieron entre los viernes y los domingos.

“Estuvimos trabajando únicamente alrededor del 30% o 40% del total de todos los taxistas que hay en la ciudad. Muchos pararon por considerar que la tarifa es injusta, pero se recupera con el volumen de los servicios que tuvimos, lo que nos ayudó a todos”.

Por su parte, choferes ejecutivos de las plataformas ofrecieron sus servicios por medio de las redes sociales, en donde incluían sus números de contacto, burlando la disposición estatal.

“Vecinos, trabajo en Didi y Uber… no podré laborar a causa del botón. Ofrezco mis servicios en sábados y domingos con las tarifas de las aplicaciones. Los viajes son seguros en el Área Metropolitana de Guadalajara y fuera”, se leía en una publicación.

PUNTEO

Sólo una tiene registro

De las tres Empresas de Redes de Transporte que se han inscrito en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte para operar en el Área Metropolitana de Guadalajara, sólo una aparece con permiso vigente en el portal de la Secretaría de Transporte (Setran).

El link en donde se puede observar la información fue otorgado por la vía de Transparencia por la dependencia, a quien se le preguntó por las empresas que brindan el servicio de taxi ejecutivo, así como las fechas de los registros.

En éste se reporta que el registro de Uber venció en marzo pasado (sólo mantiene vigencia en Puerto Vallarta) y el de Didi Mobility, el 28 de agosto de este año. Pese a que la respuesta a la solicitud de información es posterior a estas fechas de vencimiento, la Dirección de Movilidad y Transporte no reportó si fueron renovados ni brindó alguna aclaración al respecto.

La aplicación móvil que mantiene la vigencia del registro es Siggo Drive, aunque éste vence el próximo 16 de diciembre, al cumplirse un año de ser otorgado.

En diciembre del año pasado, la Setran informó que también la sociedad Beat Ride App obtuvo el permiso para operar, pero ésta no aparece inscrita.

Operación irregular

Además de zonas comerciales y restaurantes, el problema de los vehículos que pretenden prestar el servicio de taxi ejecutivo sin pertenecer a las Empresas de Redes de Transporte, conocidos como pirata, ya fueron detectados en el Aeropuerto de Guadalajara.

Pablo fue acosado en las inmediaciones de la terminal aérea por dos supuestos conductores de la empresa, que le insistieron en que aceptara el viaje fuera de la aplicación. El servicio que solicitó y fue aceptado a través de la plataforma nunca llegó.

En el tema hay riesgo para los pasajeros. La Fiscalía de Jalisco confirma la detención de tres personas en la Colonia Jalisco (de nombres Rodrigo “N”, Óscar “N” y Ramses “N”), “quienes aceptaron formar parte de una plataforma de taxis ejecutivos y cometer robos a bordo de un vehículo de este servicio”.

El académico de la Universidad de Guadalajara, Mario González, quien realiza investigaciones sobre la operación de esta plataforma, declaró que esta modalidad se presenta por la falta de una regulación.

La Policía de Zapopan también aplica operativos, ya que se tuvieron reportes de jóvenes que fueron asaltados luego de subirse a un vehículo que no pertenecía a la empresa que solicitaron el servicio.

Por su parte, Guadalajara reporta operativos y la recuperación de autos robados.

En la pasada administración estatal, se aseguró que no se tenía detectado este problema de los taxis ejecutivos pirata.

Los municipios de Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga informaron que no han recibido denuncias por este tipo de problemas.

