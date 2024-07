Claudia Sheinbaum elige a Harfuch como responsable de seguridad

El nombramiento de Omar García Harfuch como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sobresale entre las cuatro designaciones anunciadas ayer por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, para su gabinete en las importantes carteras de Seguridad, Gobernación, Educación y Bienestar.

El exsecretario de Seguridad Ciudadana (2019-2023) de la Ciudad de México, tendrá entre sus retos reducir las tendencias al alza de los homicidios. En el actual sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador ya se superaron los 190 mil asesinatos dolosos, récord histórico.

Quien coordinó la estrategia de seguridad del Gobierno de la capital del país reiteró su intención de vincular la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es decir, bajo liderazgo militar.

“Trabajaré incansablemente para un México más fuerte, seguro, justo y próspero para todos”, dijo el policía, quien sufrió un atentado en 2020 del cual salió ileso.

Quien actualmente es la jefa de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, pasará a ser la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), el puesto más importante del Gobierno de México después de la Presidencia.

La Segob se encarga de sustituir al Presidente en caso de ausencia, conducir la política interior, de implementar las medidas migratorias y de negociar con sindicatos, empresas, gobernadores y los tres Poderes de la Unión.

“Tiene una vasta experiencia, hemos trabajado juntas y sé que va a desempeñarse de manera excelente”, declaró Sheinbaum sobre Rodríguez, quien ha recibido críticas en su actual cargo por no resolver la crisis de violencia en México.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estará en las manos de Mario Delgado, hoy presidente del Partido Morena desde 2020.

El político ya fue secretario de Educación en la Ciudad de México durante una parte de la jefatura de Gobierno de Marcelo Ebrard (2006-2012), y entre sus retos están mantener relaciones cordiales con los sindicatos magisteriales y enfrentar las críticas por el nuevo enfoque educativo impulsado por la Cuarta Transformación.

“Decirles a los maestros que vamos a tener un gran acercamiento, vamos a trabajar de la mano y a tener el mismo diálogo y cercanía que ha tenido el Presidente Andrés Manuel López Obrador”, comentó. “Me siento muy agradecido con nuestra presidenta electa por la enorme confianza y responsabilidad que deposita en mí para ser secretario de Educación. No fallaremos, no mentiremos, y no traicionaremos al pueblo de México”.

El cuarto y último nombramiento fue una ratificación: Ariadna Montiel permanecerá como titular de la Secretaría del Bienestar, que preside desde el 2022, y administrará los programas sociales gubernamentales.

“Me da mucho gusto y agradezco esta oportunidad porque podremos sentar las bases de un programa que ayude a las mujeres, propuesta que la doctora Claudia Sheinbaum ha presentado en su campaña, el apoyo a las mujeres de 60 años”, afirmó.

Añadió que los Programas de Bienestar “tendrán larga vida”, entre ellos las pensiones para adultos mayores, Sembrando Vida o Producción para el Bienestar.

Claudia Sheinbaum sigue conformando su equipo de trabajo para la próxima administración. EFE/S. Gutiérrez

Impulsarán Seguridad, Educación y Bienestar

Ayer, en el Museo Interactivo de Economía (MIDE), la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, nombró a cuatro integrantes más para su gabinete federal que la acompañarán en su Gobierno a partir del 1 de octubre.

Rosa Icela Rodríguez, Mario Delgado, Ariadna Montiel y Omar García Harfuch fueron nombrados secretarios en diversas oficinas gubernamentales para el sexenio 2024-2030, y estos fueron los compromisos que manifestaron durante su presentación como nuevos funcionarios gubernamentales a nivel federal:

La futura secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se comprometió a atender a todas las personas y aseguró que con Sheinbaum “llegan todas las mujeres”.

Ariadna Montiel, quien repite en la Secretaría de Bienestar, mencionó que el objetivo es seguir combatiendo la pobreza. Aseguró que se le dará seguimiento a los programas actuales y los nuevos, como el apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena y futuro secretario de Educación Pública, dijo a los maestros que van a ser aliados con ellos y que van a resolver temas pendientes como las jubilaciones del ISSSTE, entre otros temas.

Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que van a responder al respaldo que puso la ciudadanía en las urnas: “Trabajar para tener un México más seguro y más próspero”. Detalló que va por el fortalecimiento de la Guardia Nacional, por lo que trabajará de la mano de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina y los 32 Estados del país. También van por fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación del Estado, principalmente a través del Centro Nacional de Inteligencia, bajo la conducción de la Secretaría de Seguridad.

Sheinbaum destacó que con el policía como secretario de Seguridad capitalino, y con Ernestina Godoy como fiscala de la Ciudad de México, se logró una reducción en los delitos de alto impacto.

Perfiles del gabinete

Rosa Icela Rodríguez

Secretaria de Gobernación

Periodista de profesión, servidora pública por convicción. Desde que incursionó en el ámbito político hace más de 24 años, Rosa Icela Rodríguez se ha mantenido firme en su ideología de izquierda, pero sobre todo ha sido leal al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador y secundado por Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México y ahora también, en el Gobierno federal.

Mario Delgado

Secretario de Educación Pública

Empezó como un hombre de toda la confianza del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero después, como líder nacional de Morena, se volvió un incondicional de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, al grado de ser uno de los presidentes nacionales con más triunfos en tan poco tiempo.

Ariadna Montiel

Secretaria del Bienestar

Es una mujer cercana al Presidente. Quienes la conocen la describen como una mujer de bajo perfil, pero muy eficaz, al grado que ha sido la persona que materializó y aceitó todos los programas sociales para más de 30 millones de mexicanos durante la administración del tabasqueño. Empezó en el gabinete con López Obrador en el 2018.

Omar García Harfuch

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Harfuch, quien compitió en la contienda interna de Morena para ser el candidato a la Jefatura de Gobierno capitalina, mantiene una relación estrecha con la exmandataria capitalina, pues cuando ella abandonó el cargo, lo dejó como encargado en la Ciudad de México para mantener la estrategia de seguridad.

Políticos reaccionan ante los nuevos nombramientos

Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer ayer a cuatro nuevos miembros de su gabinete federal. La revelación causó la opinión de políticos en redes sociales, mostrando diversas posturas de los elegidos para integrar el equipo de Claudia Sheinbaum.

Celebra Zaldívar nuevos nombramientos

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, celebró los nuevos nombramientos de los futuros funcionarios que serán parte del gabinete de la presidenta virtualmente electa Claudia Sheinbaum.

“Tristemente más de lo mismo”: Cortés

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, señaló que los nuevos integrantes del gabinete federal dejan ver que será “más de lo mismo”, porque son personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador. “Los nombramientos nos confirman que el próximo Gobierno federal será tristemente más de lo mismo con puro cercano a Andrés Manuel López Obrador”, dijo.

“Cuenta conmigo siempre”: Luisa María Alcalde a Rosa Icela Rodríguez

La actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, celebró el nombramiento de Rosa Icela Rodríguez, quien será titular del mismo cargo durante el siguiente sexenio en el que Claudia Sheinbaum será presidenta.

Noroña felicita a los próximos secretarios

El diputado Gerardo Fernández Noroña felicitó a los próximos secretarios que serán parte del gabinete de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. A través de publicaciones por separado, el diputado extendió sus felicitaciones a Rosa Icela Rodríguez, Mario Delgado, Omar García Harfuch y Ariadna Montiel. “Muchas felicidades, Rosa Icela Rodríguez por tu nombramiento. Abrazote”, escribió.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

Abrazos, no balazos

Sandro Arriola, politólogo y consultor en política

Señaló Sandro Arriola que la estrategia de seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador contrasta con el nombramiento de Omar García Harfuch, a quien calificó de “Batman” por su manejo de la seguridad en la Ciudad de México, como próximo titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

“El reto de la política de seguridad, pensado en las dos visiones: una más policiaca, de un hombre duro, recto, que libró un atentado que sufrió en la ciudad. Entonces en ese sentido el reto es encontrar el punto medio”, indicó el experto.

Arriola también destacó el nombramiento de Rosa Icela Rodríguez como Secretaria de Gobernación, pues considera que la estrategia de seguridad estará relacionada con el interior del país.

“Manda un mensaje importante de cómo la política interior de México que estará a cargo de Rosa Icela será una política de seguridad. Claudia Sheinbaum hace una maniobra muy interesante en vincular a dos perfiles en dos áreas que van a tener un importante manejo de la seguridad interior”.

El politólogo aseguró que Harfuch tiene un política más punitiva y de poca tolerancia. Sin embargo, afirmó que los temas y retos de fondo de seguridad del país no serán resueltos a mediano plazo.

Harfuch, la persona correcta

Alfonso Gutiérrez Santillán, especialista en seguridad y justicia social

Mencionó Alfonso Gutiérrez Santillán que el nombramiento de Omar García Harfuch como futuro Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana fue adecuado gracias a su trayectoria y experiencia en la materia, además de ser una persona de confianza para la Presidenta electa Claudia Sheinbaum.

“Una buena decisión. Es un servidor público de carrera que conoce los diversos procesos que se han seguido en materia de seguridad pública. Entonces es una persona que, considero, tiene los conocimientos adecuados para enfrentar este gran reto que va a ser la seguridad pública en nuestro país. Hay que darle oportunidad que nos lo demuestre a nivel nacional”, indicó.

También destacó el nombramiento de Rosa Icela Rodríguez como Secretaria de Gobernación, quien actualmente es la titular de Seguridad y Protección Ciudadana en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Gutiérrez Santillán calificó las designaciones como “una combinación interesante”.

“Aprovechar la experiencia que adquirió Rosa Icela Rodríguez en este corto tiempo que estuvo haciendo mancuerna con Harfuch, va a ser algo interesante. Es muy importante en materia de seguridad pública, que exista coordinación efectiva”.

Los principales retos de García Harfuch al frente de esta dependencia federal, según el especialista, serán la delincuencia organizada, desapariciones, delitos contra la salud, tráfico de armas y la trata de personas.

Tiene la capacidad

Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH

Comentó Armando Zacarías Castillo que Omar García Harfuch es el perfil correcto para la dirección de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Yo creo que es una buena señal la que manda la presidenta electa al decidir que una persona muy cercana del equipo y que ha trabajado con ella asuma un trabajo tan complejo, del que tanto dentro de la perspectiva nacional como internacional se están esperando resultados positivos en el corto, mediano y largo plazo”, refirió el experto.

El académico indicó que el nombramiento de Rosa Icela Rodríguez como Secretaria de Gobernación abrirá el diálogo entre esta dependencia y la de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Se tiene que armar un esquema de intervención mucho más directo, de mayor impacto. Frente a ese escenario, tiene que haber una correlación muy adecuada con la Secretaria de Gobernación. […] Puede anunciar un cambio en la estrategia de seguridad que se puso en este régimen, una modificación que, sin entrar muy en confrontación con el esquema de seguridad actual, por lo menos en este momento, se vea que se van a establecer matices importantes”.

Sin embargo, Castillo admitió que no espera un cambio radical en la estrategia de seguridad, pero sí algunas diferencias marcadas con los nombramientos de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum.