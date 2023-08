Claudia Sheinbaum apuesta por reforzar la Guardia Nacional contra violencia

Ante los hechos violentos en Jalisco y otros Estados, Claudia Sheinbaum apuesta a que se refuerce la Guardia Nacional en el país. En caso de ganar la candidatura y luego la Presidencia, apuntó en su visita a Guadalajara: “Hay que fortalecer a la Guardia Nacional. Es una institución que apenas se formó, que tiene que consolidarse. Por supuesto que en su parte preventiva, de presencia, pero también en su vínculo de inteligencia, con la Fiscalía General de la República y las Fiscalías de los Estados”.

Actualmente, el cuerpo de formación militar cuenta con 128 mil efectivos y se espera que se amplíe hasta los 160 mil antes de que acabe el próximo año.

Tras las matanzas o las desapariciones en Los Altos de Jalisco, se solidarizó con las víctimas y las familias: “Fue una tragedia (lo ocurrido en Lagos de Moreno). Cualquier muerte es una tragedia, pero particularmente ésta duele más por ser jóvenes”.

Sobre la estrategia de seguridad del Gobierno federal, subrayó que es importante ver los datos de cómo están disminuyendo a nivel nacional los homicidios. “Lo que puedo hablar es lo que hice en la Ciudad de México: una estrategia de seguridad que permitió reducir en casi 60% los delitos de alto impacto en cuatro años, y los homicidios en 50%”.

Destacó que en la estrategia se incluyó dar más apoyo a los jóvenes, “no solamente a Jóvenes Construyendo el Futuro, sino que hice dos universidades públicas nuevas”.

La aspirante a la Presidencia habla de la eficacia de las encuestas. EL INFORMADOR/H. Figueroa

Sheinbaum presume encuestas en los procesos internos de Morena

Ante las polémicas por los procesos internos de Morena, Claudia Sheinbaum presumió los resultados obtenidos en las diferentes elecciones en los Estados.

En su visita por Jalisco como parte del cierre del proceso por la Coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, apuntó: “Nosotros tenemos este esquema de encuestas que nos ayudan mucho porque, por ejemplo, Morena es un partido que surgió en el 2015, con el liderazgo del Presidente López Obrador. Para 2023 tenemos 23 gubernaturas con nuestro movimiento, entonces quiere decir que las encuestas y la elección de quién es el candidato o la candidata en su momento es una muy buena estrategia”.

Mientras tanto, sobre el proceso de selección (de donde saldrá la candidata o el candidato a la Presidencia de la República), descartó que algún aspirante se baje del proceso interno para apoyar a los punteros en las encuestas.

“Es probable que nadie se baje, pero no porque esté firmado, sino porque nadie ha considerado bajarse”, agregó.

—En caso de ser la ganadora de este proceso, ¿qué opina de Jalisco? ¿Qué perfil necesita para hacer equipo en la elección a la gubernatura y a la Presidencia?

—Ahí tendrán que decidir las y los jaliscienses.

—¿Es posible que quede una candidata en Jalisco, por el tema de la paridad?

—No me gusta adelantarme a nada porque si no, van a decir: ‘Claudia quiere que…’. (De las nueve gubernaturas que se disputarán en 2024), por lo menos, tienen que ser cuatro o cinco mujeres (las candidatas).

—¿Hay cercanía con el rector Ricardo Villanueva para que lo sumen y compita por Morena?

—No se ha establecido. Conozco al rector y me parece una persona que está dedicada a la Universidad (de Guadalajara). Está haciendo un buen trabajo. Ahora, ya en la parte política, no hemos hablado de eso.

—¿Qué opina del reportaje publicado sobre los contratos para la compra de fentanilo en su administración en la capital del país?

—Se hacen una cantidad enorme de fake news. El fentanilo se puede usar como droga, pero es un medicamento que sirve para la sedación y para el dolor. En el momento de la pandemia, el fentanilo no se encontraba… era muy difícil encontrarlo, pero ni siquiera se hablaba entonces del fentanilo como droga. Se hicieron compras muy importantes, y se compró como si se hubiera comprado a cualquier otra empresa para un medicamento de sedación en medio de la pandemia. Entonces, no tiene nada de malo, es un contrato que se auditó. Quieren poner algo malo como si fuera droga. No, nada qué ver. No hay una relación de contubernio con nadie”.

Claudia Sheinbaum realizó una asamblea en la explanada del Museo Cabañas. EL INFORMADOR/H. Figueroa

Promete dar seguimiento a los proyectos impulsados por AMLO

Con críticas a las pasadas administraciones y destacando los logros de la 4T, la aspirante a la Presidencia de México por el partido Morena, Claudia Sheinbaum, realizó un encuentro en la explanada del Museo Cabañas, donde reunió personas procedentes de varios Estados de la región.

En el evento, que fue promocionado como una asamblea informativa, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México aseguró que adelanta en las encuestas y saldrá avante en los sondeos que realice Morena para definir al candidato a la Presidencia de la República.

Sheinbaum afirmó que es momento que las mujeres ocupen cargos públicos de relevancia en el país: “Pues tenemos una historia, como jefa de Gobierno, como jefa delegacional, como secretaria de Medio Ambiente (…) y no quiero decir que por ser tiempo de las mujeres ya no es tiempo de hombres o que por ser tiempo de mujeres ya no es tiempo de la diversidad. Es tiempo de todos los mexicanos, particularmente de todo el pueblo de México. Pero las mujeres durante muchos años no participaron en política, en los puestos de elección popular y ahora se da la posibilidad de que muchas mujeres participen”, expresó la exfuncionaria capitalina.

Durante el evento, Sheinbaum aprovechó para subir al templete a tres personas con las máscaras de Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón. Aprovechó esta intervención para criticar a las pasadas administraciones y afirmó que con la llegada de la Cuarta Transformación culminaron los actos de corrupción.

Del mismo modo, destacó la aspirante varios proyectos impulsados por la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a los que dijo dará seguimiento, como los programas sociales y la pensión universal a adultos mayores, así como la construcción del Tren Maya.

Al evento acudieron militantes de Morena procedentes de Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Michoacán, quienes se trasportaron en autobuses y que dejaron estacionados sobre la avenida República, ocasionando complicaciones viales en la zona.