La espera se prolongó mucho más de lo previsto, pero como no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, este día por fin seremos testigos del regreso del Clásico Mundial de Beisbol.

A seis años de la última edición de este torneo, mismo que se canceló en 2021 debido a la crisis sanitaria que significó la pandemia del COVID-19, este 8 de marzo de 2023 por fin regresa el torneo más importante de esta disciplina a nivel de selecciones.

Son 20 escuadras las que verán actividad en este torneo en el que Estados Unidos será el campeón defensor y compartirá grupo con México, que tendrá su debut hasta el próximo 11 de marzo contra el representativo de Colombia.

Para esta edición del certamen la fase de grupos tendrá diferentes sedes, pues mientras que el Sector A se disputará en Taiwán, el B tendrá lugar en Japón.

En lo que respecta al Grupo C, mismo en el que figura México, su actividad se llevará a cabo en la ciudad estadounidense de Phoenix, esto mientras que el Grupo D competirá en Miami, Florida.

A causa de las diversas sedes y debido a los diferentes husos horarios de cada país es que la actividad técnicamente arrancó el 7 de marzo, pues ayer por la noche Cuba y los Países Bajos se vieron las caras en Taiwán.

De esta forma es que ya se cantó playball dentro de este certamen, y para hoy están programados una tercia de encuentros repartidos en diferentes horarios.

El primero de ellos es el Panamá vs China Taipéi (05:00 horas, tiempo del Centro del país), duelo que le dará apertura a esta jornada en donde también verán actividad Australia vs Corea (21:00 horas) y Panamá vs Países Bajos (22:00 horas).

Esta Fase de Grupos llegará a su fin hasta el próximo 15 de marzo, día en que también se disputará el primer juego de cuartos de final.

Para el 16, 17 y 18 de marzo se jugarán el segundo, tercero y cuarto duelo de los cuartos de final, respectivamente, razón por la que ya el 19 y 20 de marzo estarían jugándose las semifinales.

Luego de esto será hasta el 21 de marzo cuando se dispute la gran final en el LoanDepot Park, casa de los Miami Marlins de las Grandes Ligas.

Benjamín Gil será el mánager de la novena mexicana. AFP

El calendario de México en el Clásico Mundial

11 de marzo: Colombia vs México (13:30 horas)

12 de marzo: México vs Estados Unidos (20:08 horas)

14 de marzo: Gran Bretaña vs México (20:08 horas)

15 de marzo: México vs Canadá (13:08 horas)

El roster mexicano

Entrenador: Benjamín Gil.

Lanzadores: Erubiel Armenta, Javier Assad, Manny Barreda, Victor Castaneda, Luis Cessa, Jesús Cruz, Giovanny Gallegos, Felipe González, Adrián Martínez, Óliver Pérez, Roel Ramírez, Alan Rangel, Gerardo Reyes, Wilmer Rios, JoJo Romero, Jake Sánchez, Patrick Sandoval, Julio Urías, José Urquidy, César Vargas, Taijuan Walker, Samuel Zazueta.

Receptores: Austin Barnes, Alexis Wilson.

Infielders: Jonathan Aranda, Joey Meneses, Isaac Paredes, Rowdy Tellez, Alan Trejo, Luis Urías, Roberto Valenzuela.

Outfielders: Randy Arozarena, José Cardona, Jarren Duran, Alek Thomas, Alex Verdugo.

Los grupos del WBC

Grupo A: Taiwán, Países Bajos, Cuba, Italia y Panamá.

Taiwán, Países Bajos, Cuba, Italia y Panamá. Grupo B: Japón, Corea del Sur, Australia, China y República Checa.

Japón, Corea del Sur, Australia, China y República Checa. Grupo C: Estados Unidos, México, Colombia, Canadá y Gran Bretaña.

Estados Unidos, México, Colombia, Canadá y Gran Bretaña. Grupo D: Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Israel y Nicaragua.

REPRESENTACIÓN MEXICANA

Momento de sacarse la espina

Con el antecedente de haber sido uno de los países organizadores en dos de las cuatro ediciones que se han disputado de este torneo, México no tiene la mejor de las historias dentro del Clásico Mundial de Beisbol.

Previo a este 2023, el torneo se organizó en 2006, 2009, 20013 y 2017, y por desgracia para nuestro país el desempeño del equipo nacional ha ido a la baja.

En la primera edición del torneo México logró meterse a la segunda ronda y terminó con récord de 3-3, lo cual le valió para quedar en el sexto lugar del certamen con todo y una loable victoria sobre Estados Unidos, que terminó por eliminar al combinado de las barras y las estrellas.

Tres años después nuestro país fue uno de los anfitriones y de nueva cuenta llegó hasta la segunda ronda, para terminar con un récord de 2-4 en el octavo lugar.

Una vez en las justas de 2013 y 2017 nuestro país se despidió pronto del torneo, al irse en la primera ronda para quedarse en el lugar 11 y 13, respectivamente, esto a causa de tropiezos contra equipos como Italia y a pesar de que de nueva cuenta pudieron derrotar a Estados Unidos.

Ahora, con un roster prometedor nutrido por figuras de Grandes Ligas, México aspira, cuando menos, a llegar por primera vez a las semifinales.

Figuras

Julio Urías

AFP

El serpentinero de Los Ángeles Dodgers será una de las cartas fuertes en la rotación abridora de México, al ser figura de su equipo en las últimas dos campañas en la Gran Carpa.

Shohei Ohtani

AFP

Con cinco campañas de experiencia en Grandes Ligas, Shohei Ohtani sigue sorprendiendo a propios y extraños por su facilidad para brillar tanto en la lomita como en la caja de bateo.

Mike Trout

AFP

Destacar en Estados Unidos no es algo sencillo, pero el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana está un paso adelante el resto de sus compañeros en el equipo de las barras y las estrellas.

José Altuve

AFP

El pelotero de los Astros de Houston es uno de los jugadores más importantes de Venezuela, al ser garantía con el guante en la segunda colchoneta y también efectivo en la caja de bateo.

Freddie Freeman

AFP

El actual pelotero de Dodgers y campeón con Atlanta es la carta fuerte del equipo de Canadá, pues complementará a la ofensiva el trabajo que puedan hacer los lanzadores norteamericanos.