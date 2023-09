A casi cuatro meses desde aquella noche en que Chivas eliminó al América en las semifinales del Clausura 2023, hoy las Águilas y el Rebaño volverán a verse las caras en el Clásico Nacional.

El escenario para esto será justo el mismo en el que ambas escuadras coincidieron aquella noche de mayo, pues el estadio Azteca atestiguará el reencuentro de los dos equipos más populares, importantes y ganadores de toda la Liga MX.

Será a las 21:10 horas, tiempo del Centro del país, cuando el Guadalajara se meta al coloso de Santa Úrsula con la intención de repetir aquella actuación que le valió para dar un golpe de autoridad en esta que es la rivalidad más importante del balompié mexicano.

En mayo pasado el duelo terminó 3-1 en favor del cuadro tapatío después de una remontada que cimbró no sólo al Azteca, sino a cada sector que concentró a seguidores del Rebaño aquella noche; sin embargo, los jugadores del Guadalajara han sido claros al señalar que esto ya ha quedado en el pasado y ahora se enfocan en salir airosos en este duelo correspondiente a la octava fecha del Apertura 2023.

“A final de cuentas debemos preocuparnos por lo que hagamos nosotros”, declaró Miguel “Wacho” Jiménez, arquero rojiblanco.

Por su parte, América buscará cobrar una venganza parcial en contra del chiverío, y para esto cuentan con varias caras nuevas que podrían inclinar la balanza del lado azulcrema en caso de salir en una noche inspirada.

Las Águilas se reforzaron para este torneo con jugadores como Julián Quiñones y Kevin Álvarez, quienes llegaron al club capitalino luego de ser referentes de equipos como Atlas y Pachuca, respectivamente.

“Me trajeron aquí para jugar este tipo de partidos. Sé lo que tengo que hacer, sé lo que espera la afición de mí. No me lleno de presión, ni me asusta; sé jugar estos partidos a pesar de que aquí se siente doble presión, pero estoy preparado para eso”, afirmó Quiñones.

Pero más allá de los nuevos elementos del cuadro emplumado, hay varios viejos conocidos que harán hasta lo imposible para que América retome el dominio en el ahora también llamado Clásico de México.

Un caso en particular es el de Henry Martín, quien se quedó con la cuenta pendiente de no haber aparecido en el momento que América más necesitaba de él durante la liguilla pasada, especialmente después de que en torneo regular, “La Bomba” fue la figura en la más reciente victoria azulcrema sobre el Rebaño.

La mesa está puesta para el partido que semestre a semestre esperan ambas aficiones, con la esperanza de que grabe en la memoria grandes momentos como en antaño.

VOCES

IMAGO7/E. Sánchez

Veo al equipo muy concentrado en lo que tenemos que hacer, ilusionado y unido. Queremos un América ofensivo y un partido como éste te permite probar

André Jardine, DT de América

IMAGO7/E. Sánchez

Ante América vamos a confirmar nuestro gran estado de forma y que hemos crecido en nuestra contundencia. Vamos a plantear de acuerdo a lo que han cambiado respecto al torneo pasado

Veljko Paunovic, DT de Chivas

A bote pronto

Mientras Pauno de Chivas hizo campeón del mundo Sub-20 a Serbia, Jardine, de los Amarillos, fue medalla de oro en Juegos Olímpicos. Debería ser un gran duelo de estrategias el partido de hoy. Que no nos queden mal y honren el Clásico.

platapi@hotmail.com

LA VOZ DEL EXPERTO

A cuidarse del futbol de Diego Valdés

Eduardo “Yayo” de la Torre, exjugador, director técnico y analista de televisión

América se ha caracterizado en este Apertura 2023 por ser un equipo intermitente; sin embargo, existen jugadores desequilibrantes que pueden resolver con una sola jugada el trámite del partido. Por ello, Eduardo de la Torre, señala que Diego Valdés será el jugador del que se deberá de cuidar el Guadalajara esta noche.

“Diego Valdés es el futbolista en el que más se ha apoyado el América. Él te puede meter un trazo largo, puede llegar acompañado y hacer una buena pared, puede meter un pase filtrado o definir cualquier jugada. Si él está en esos partidos en los cuales brilla, difícilmente lo va a poder parar el equipo de Guadalajara”, comentó De la Torre.

Por otro lado, el “Yayo” criticó el trabajo defensivo de las Águilas bajo el mando de André Jardine.

“Las dudas defensivas son lo que más le duele al América, a veces se magnifican porque llegan en momentos donde pareciera que el equipo tiene todo dominado. Pero no creo que sea la línea de atrás el único problema, ya que también pareciera que este equipo se desequilibra al ataque y queda mal parado su aparato defensivo y no lo han podido solucionar”, agregó.

Chivas tendrá que maniatar el medio campo águila

Camilo Romero, exfutbolista

A pesar de que el ataque es una de las mejores líneas que tiene el América, los expertos afirman que la clave para que Chivas salga airoso del Clásico Nacional está en maniatar al mediocampo de las Águilas.

Camilo Romero, exjugador del Rebaño, considera que Chivas debe hacer que el mediocampo azulcrema se desespere si quiere llevarse el duelo en el estadio Azteca.

“Yo lo veo muy cerrado, lo veo muy parejo, creo que la diferencia va a ser un gol si es que hay un triunfo, aunque yo creo que puede ser un empate. Si Chivas les quita la pelota en media cancha, América se va a desesperar, y si lo aprietan en la zona alta al América le costará trabajo, y como se van al ataque los laterales por ahí podrían sacar algún provecho”, comentó.

A pesar de que América pueda ser favorito por el tema de la localía, al final también Romero destacó que el Guadalajara tiene mejor juego en conjunto y no apela tanto a las individualidades como lo hace el cuadro de Coapa.

Asimismo, Camilo cree que el América del torneo pasado era más peligroso que el actual, pues en el Clausura 2023 ya dominaban ampliamente el estilo de juego de Fernando “Tano” Ortiz, estratega que se fue del equipo justo después de que Chivas los eliminara en Liguilla.

HOY EN TV

América vs. Chivas

21:10 horas / Canal 5

Alineaciones probables América Chivas Portero 1. Luis Malagón Defensas 19. Miguel Layún 3. Israel Reyes 31. Igor Lichnovsky 2. Luis Fuentes Medios 6. Jonathan Dos Santos 10. Diego Valdés 8. Álvaro Fidalgo Delanteros 33. Julián Quiñones 21. Henry Martín 7. Brian Rodríguez DT. André Jardine Portero 23. Miguel Jiménez Defensas 2. Alan Mozo 4. Antonio Briseño 3. Gilberto Sepúlveda 13. Jesús Orozco Chiquete Medios 20. Fernando Beltrán 25. Roberto Alvarado 28. Rubén González Delanteros 10. Alexis Vega 14. Ricardo Marín 26. Cristian Calderón DT. Veljko Paunovic



.