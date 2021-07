6 Marco Fabián

Se fue de Chivas a cumplir su sueño de jugar en Europa, cunado fue traspasado a la Bundesliga de Alemania con el Eintracht Frankfurt en 2016 y logró levantó la copa Alemana en el 2018. Recientemente regresó al futbol mexicano con Bravos de Juárez, pero no pasó nada con él, ahora mismo no tiene equipo. Su agente lo ofreció a Chivas, pero determinaron que su perfil no encajaba en lo que pretende la institución.