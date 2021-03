Centro Cultural de “La Consti” reactiva eventos, pese al coronavirus

Ante los nuevos lineamientos por la contingencia sanitaria, la Dirección de Cultura de Zapopan reactivó los programas del Centro Cultural Constitución (“La Consti”). Se trata de todas las clases de las compañías artísticas, los jueves de teatro y los cursos de apreciación musical de los lunes.

“Queremos ir viendo qué otras cosas podemos incorporar”, apunta su titular Luis Gerardo Ascencio Rubio, pero con estrictas medidas sanitarias.

También se implementa el programa “Cultura para Llevar”, un paquete de ocho actividades infantiles. “Son paquetes completos que se les entregan a los niños con todos los materiales para trabajar”.

En estos momentos se trabaja con prudencia. “Lo que nos interesa, principalmente, es no poner en riesgo ni a los usuarios ni a los maestros ante la pandemia”.

Por eso se opera al 60% de la capacidad del espacio; por ejemplo, en clases tanto de la Orquesta de Cámara como de la Orquesta Sinfónica. Esta última tiene 70 elementos, por lo que es muy difícil tenerlos con sana distancia. “Lo que hicimos fue crear dos agrupaciones”.

CLAVES

La transformación del inmueble

Edificio. Durante muchos años, el Centro Cultural Constitución fue un espacio comercial de productos básicos, conocido como el mercado Bola.

Obras. El edificio fue derrumbado en el año 2012, con la intención de hacer un centro cultural, pero durante años la obra permaneció inconclusa. Y se inauguró el 21 de septiembre de 2016.

Inversión. La inversión en este centro fue de 145 millones de pesos.

Infraestructura. Cuenta con varios espacios: 25 aulas habilitadas para la escuela de música, cuatro aulas para artes plásticas, cuatro oficinas administrativas, tres aulas equipadas para los talleres de danza, dos salones habilitados para coros, un auditorio principal con un aforo de 500 personas, un salón de usos múltiples, así como una biblioteca.

Tras las afectaciones por la pandemia el año pasado, el Ayuntamiento reactivó diversos programas culturales y artísticos. ESPECIAL

Centro Cultural Constitución apuesta a los eventos presenciales y en línea

La contingencia sanitaria permitió que el Centro Cultural Constitución de Zapopan apostara por reforzar el equipamiento y la tecnología para llevar sus producciones y conciertos vía streaming. Y en este año se invertirán 150 mil pesos para la compra de más equipos, informó el director de Cultura, Luis Gerardo Ascencio Rubio.

El objetivo es que este tipo de presentaciones se mantengan con o sin restricciones para acudir a los espacios cerrados. “Lo que estamos haciendo es esa reconversión. Ahorita todas las presentaciones de nuestros conciertos (de las Orquestas de Cámara, de la Sinfónica Juvenil y del Coro Municipal), ya se están haciendo a tres cámaras. El streaming es con más cuidado porque estamos haciendo más énfasis en ese tipo de actualización”.

Indicó que, ante la pandemia, no pueden descuidar el auditorio creado a partir de las presentaciones virtuales: “Es un recurso que no podemos dejar de trabajar porque hemos visto que ha tenido buen resultado, tanto en nuestro canal en YouTube, como en nuestra página de Facebook”.

La Dirección de Cultura reporta que en su página en Facebook se registraron 69 mil 196 reproducciones de videos de un minuto, al menos, en un periodo del 20 de marzo de 2020 al 17 de marzo de 2021. Mientras que el canal de YouTube suma 59 mil 557 vistas.

Informó que continuarán trabajando en la doble modalidad: presencial y a distancia. Ya se comenzaron a comprar cámaras para el trabajo no sólo de escenarios, sino también para los maestros que tienen clases infantiles, las cuales se mantienen virtuales.

Una de las peculiaridades del streaming, dijo, es que el material queda disponible. “No tenemos solamente a la gente que lo ve en el momento en el que está la presentación, sino gente que lo ve después, entonces el impacto que tienen las producciones es mayor a que tuviéramos un auditorio lleno”.

Acentuó que han aumentado las presentaciones de las compañías artísticas en el auditorio. En 2017 se tuvieron 22, en el 2019 se realizaron 49 y en 2019 alcanzaron las 98 presentaciones. “Y en el 2020 ya solamente nos alcanzó para dar 25”, ante la crisis sanitaria. Pero proyectan incrementarlas de nuevo.

SABER MÁS

Restricciones

Las medidas sanitarias empleadas en todos los eventos presenciales consisten en un cupo limitado de 90 boletos por evento, acceso a personas de 16 a 60 años, uso de cubrebocas, filtro sanitario en el ingreso, tapete sanitizante, aplicación de gel antibacterial, toma de temperatura y breve cuestionario.

PUNTEO

La cobertura y las becas

Aunque durante la pandemia el Ayuntamiento ajustó el presupuesto para reorientarlo a las acciones dirigidas para atender la emergencia sanitaria, Luis Gerardo Ascencio Rubio aclaró que se protegieron las becas dirigidas a los estudiantes y profesionales de la cultura. Entre éstos, los becarios de la Orquesta Sinfónica, del Coro Municipal y del Grupo de Teatro, en donde se tienen casi 140 becas.

Subrayó que se busca no desproteger a la gente que está produciendo de manera regular. Y se han creado algunos programas alternativos como “Ánimo, Zapopan”, que consiste en cursos destinados para los agentes culturales que trabajan en el municipio.

También se creó un fondo de dos millones de pesos para la entrega de becas a los artistas del municipio que no podían presentarse en espacios públicos durante la contingencia.

En la actual administración de Zapopan se ha buscado impactar en el mayor número de colonias, fraccionamientos y delegaciones con los proyectos y programas culturales. “El trabajo que se ha realizado no se concentra en un solo lugar, ni en el Centro de Zapopan, ni en el Centro Cultural Constitución. De hecho, tenemos ocho centros culturales con los que estamos trabajando. Y el último, en Torremolinos, que acaba de ser reconstruido”, agregó Luis Gerardo Ascencio Rubio.

Puntualizó que hay prioridad en las colonias que presentan los problemas más sensibles de marginación o inseguridad.

Infraestructura. Zapopan invirtió 145 millones en este espacio cultural en la Colonia Constitución. ESPECIAL

TESTIMONIO

A sus 54 años, mejora la técnica con clases de pintura

Antonio Padilla tiene 54 años. Es psicólogo, tiene una maestría en Psicoterapia Gestalt y una especialidad como terapeuta alternativo. En sus tiempos libres también hace artesanías, pero hasta hace dos años y medio nunca había tomado clases de pintura.

Esto último lo aprendió en la Escuela de Artes Plásticas del Centro Cultural Constitución. “Buscaba aprender técnicas para poder expresar esto que traigo dentro”.

Antonio es vecino de la colonia Santa Elena Alcalde, ubicada cerca de este espacio. Cuenta que, en un principio, le llamó la atención el edificio. “Le ha dado un cambio muy drástico a la colonia Constitución, en cuanto a la dinámica, en cuanto a muchos aspectos dentro de la misma zona. En primera instancia tuve la inquietud de saber qué era y qué albergaba este edificio”.

Actualmente paga 147 pesos mensuales para tomar las clases. “Lo que se nos cobra de colegiatura es simbólico en proporción con lo que recibimos. Las clases son prácticamente toda la semana, realmente es una carrera que requiere entrega, dedicación”.

Recordó que sólo pretendía aprender ciertas técnicas de pintura, pero ya realiza “trabajos de buena calidad, que son dignos de venta”.

A la fecha no ha vendido ninguna de las pinturas, pero comentó que probablemente lo haga en unos años, “con toda seguridad, con estos recursos que se me han proporcionado en la escuela, me dan para vivir de la pintura”.

Además de seguir su carrera como terapeuta, Antonio elabora tambores de cuero y sonajas, entre otros.

“Tengo la intención de pintar sobre piel, hacer lienzo sobre piel. Compartir información de usos y costumbres prehispánicos en este tipo de lienzos con las técnicas que he aprendido, siendo una forma de ingresos”.

Sumándole la calidad de la pintura, añadió, se incrementaría el costo de estas artesanías. “Incluso, considerando su venta a nivel internacional con esta facilidad que nos dan las aplicaciones, las redes sociales. En la última fase de la carrera se encuentra el registro de obra. Es una carrera muy completa”, agrega Antonio Padilla.

Registró hasta 104 mil visitantes por año

En 2019, antes de que se presentara la pandemia por el nuevo coronavirus, más de 104 mil personas asistieron al Centro Cultural Constitución, tanto a las clases como a los conciertos que se desarrollan en este espacio.

El director de Cultura de Zapopan, Luis Gerardo Ascencio Rubio, subrayó que las visitas han tenido un alza importante desde 2016, cuando se inauguró. El año pasado bajaron por las restricciones de la contingencia sanitaria, pero se mantuvieron la mayoría de las actividades en línea.

El año pasado acudieron alrededor de 17 mil personas, una cifra similar al año de su apertura (18 mil). En 2020 también recibió a personas sólo en cinco meses. “Tuvimos que suspender actividades prácticamente durante marzo y septiembre. A partir de octubre reiniciamos actividades presenciales, con medidas de sanidad y asistencia limitada”.

Al relajarse un poco las restricciones, se decidió regresar a todas las clases dirigidas a mayores de 16 años en la Escuela de Música. Se reanudaron también los conciertos de los miércoles. Y se están recibiendo 120 personas por cada concierto.

Para atender a los niños, se decidió implementar actividades en la explanada del centro cultural. “Comenzamos apenas (la semana pasada) y nos ha funcionado bastante bien”.

Las actividades duran alrededor de 40 minutos. “Estamos haciéndolas de manera rotativa para favorecer la sana distancia. Son cursos gratuitos y abiertos, orientados básicamente a los niños y las niñas”.

Los talleres son de narrativa, literatura creativa, pintura, dibujo, caricatura, artes plásticas experimentales y circo, entre otros. Se realizan todos los días de las 16:00 a las 19:00 horas.

El director comentó que la emergencia sanitaria también afectó la inscripción de alumnos. Por ejemplo, la Escuela de Música alcanzó los 400 estudiantes, pero el año pasado se tuvo un descenso de alrededor de 50.

Subrayó que este espacio se ha consolidado como un punto importante de encuentro para los ciudadanos, de capacitación y de fomento de la cultura.

Con medidas sanitarias y restricciones en los aforos, el Ayuntamiento de Zapopan refuerza la mayoría de los programas. EL INFORMADOR/Archivo

PROGRAMAS

Actividades entre 2019 y 2021

Los talleres presenciales de Baila Salsa Cubana, Tango, así como Formas y Luces de Nuestra Casa Común se realizaron atendiendo las medidas sanitarias en el Centro Cultural Constitución.

Se impartió el Curso de Interpretación de Música Barroca por el violinista Heriberto Delgado, en el que participó la Orquesta de Música Barroca de Zapopan.

Se presentó el estreno mundial de la pieza “L'inferno” de la contrabajista Gergana Marinova y la pianista Blandine Tricot.

Fue sede del III Festival Intercultural Indígena, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna durante el 2020.

El año pasado asistieron alrededor de 56 mil 138 personas, de forma física (antes de la pandemia) o virtualmente.

Se impartieron los talleres virtuales y los presenciales del programa “Ánimo, Zapopan”, para acercar a los niños, las niñas y los adolescentes a la cultura durante la pandemia.

Como parte del programa “Ánimo, Zapopan”, se creó “La Consti Sessions”, una serie de conciertos transmitidos por las redes sociales del Ayuntamiento.

Asistieron cerca de 104 mil 63 personas que participaron en talleres o asistieron a eventos en 2019.

Cada semana se impartió un concierto gratuito para todas las familias. Se realizaron los talleres de danza, música, artes lúdicas y plásticas; ballet, baile urbano, jazz, dibujo infantil, caricatura e historieta y animación, canto, guitarra, papiroflexia y reciclaje.

Ha sido escenario de presentaciones de diversas orquestas: Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan y del Coro Infantil de Zapopan, Orquesta de Música Barroca de Zapopan, Orquesta Ecuatoriana Sinamune conformada por los alumnos del Sistema Nacional de Música para Personas con Discapacidad y por jóvenes instrumentistas con discapacidad visual.

Destaca que más de 400 estudiantes al año participan en el programa “Del salón al escenario”, en el que desarrollan todas las habilidades para tocar los instrumentos musicales.

Más de tres mil personas asisten a los jueves de teatro.

Se llevó a cabo el primer Congreso infantil por la igualdad, con la participación de 450 niños.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina de los programas culturales en el municipio?

Participa en Twitter en el debate del día @informador