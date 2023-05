Hoy miércoles 24 de mayo se cumplen 30 años del asesinato del cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido el 24 de mayo de 1993, en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

El caso Posadas permanece como un crimen sin resolver, por lo menos para los y las tapatías que no aceptan del todo la versión oficial sobre el hecho. Pero no es el único, existen otros homicidios en México que han sido polémicos y no han encontrado una conclusión hasta el día de hoy.

Estos son 7 crímenes famosos en México sin resolver: