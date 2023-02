En diciembre de 2015 diagnosticaron con cáncer de mama a Marisela Valdovinos, por lo que empezó con las quimioterapias. Durante un año y tres meses de tratamiento tuvo que seguir las indicaciones médicas al pie de la letra.

Recuerda que gracias al Seguro Popular (que desapareció en esta administración) pudo atenderse en un hospital privado sin costo. “Me dieron 25 radiaciones y me hicieron mi cirugía de mama sin ningún costo”.

Tuvo que seguir todo un proceso integral porque las quimioterapias le bajaban las defensas. “Lo que sientes con el dengue, lo sientes con cada quimioterapia, pero 10 veces más. Hubo un momento en que abracé mi enfermedad: tenemos que enfrentar esa situación pesada. Pero aprendes a vivir con eso”.

Hoy tiene 52 años y es una sobreviviente de la enfermedad.

Sin embargo, el cáncer detonó que seis mil 370 fallecieran por tumores en 2021 en Jalisco, principalmente por cáncer de próstata, mama y colon. Eso representa el 8.5% de todas las muertes registradas en el Estado en ese año (74 mil 360). Las estadísticas de 2022 aún están en proceso por parte de la Secretaría de Salud y el Inegi.

Marisela pide a las personas que se autoexploren, ya que puede salvarles la vida.

En 2021, las cinco principales causas de muerte entre los jaliscienses fueron el COVID-19, enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos e influenza-neumonía, respectivamente.

Mientras hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, la esperanza de vida de las personas con esta enfermedad depende de fomentar acciones preventivas, como mantener hábitos saludables y visitar frecuentemente al médico. Y los principales exámenes que se deben realizar son de cáncer colorrectal, pulmón, mama y cervical.

El niño Herón y su familia, una batalla contra el cáncer

Con apenas cinco años, Herón Figueroa fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, lo que provocó angustia y preocupación en su familia. Ahora, a sus 12 años, está por ser dado de alta, cuenta su madre Ana Isabel Plascencia.

La mujer explica que el proceso de siete años ha sido complicado para todos pero que han logrado superarlo con amor y con la ayuda de los médicos y las instituciones contra el cáncer. “La familia se unió más, entre todos nos ayudamos, porque a veces eran meses que uno estaba en el hospital. Tiene dos hermanas, una es un año más chica, y otra cuatro años más grande. Siempre le dieron fuerza cuando entraban a visitarlo al piso siete”.

Rememora que el menor no tenía síntomas como otros niños, que dicen que se cansan o tienen moretones. Lo que les llevó a descubrir el padecimiento fue que tenía una gripe que no se le quitaba. “Lo llevé al Hospital Civil Viejo, me dijeron que iba muy mal, que le iba a dar un infarto. Le hicieron más exámenes y fue leucemia. Nos dijeron que era casualidad, en la familia no había antecedentes de ningún tipo de cáncer y fue el más pequeño de tres hijos”.

Menciona que en ese entonces todavía estaba el Seguro Popular, el cual les cubría las consultas y las quimioterapias. Cuando lo quitaron, les hacían falta medicamentos, los cuales consiguieron en Nariz Roja.

“Y desde entonces nos apoyaron. Estudió la primaria en Nariz Roja y ahorita ya entró a la secundaria. Con las quimioterapias se le cayó su pelo pero no se le quitaba el hambre y seguía comiendo. Eso nos decían los doctores que era muy bueno”.

El tratamiento iba bien, pero recuerda que hubo momentos de desesperanza. “Aunque digan que son niños normales, no es así. A él no lo podían canalizar porque se le tronaban las venas. Le pusieron un catéter. Él no podía correr y de un golpe se lo quitaron otra vez”.

Explica que al menor siempre le dijeron la verdad. “Desde que tenía cinco años le decíamos que tenía que cuidarse con su enfermedad. Hay muchos papás que no quieren decir la palabra cáncer. Entre más afronta uno las cosas es mejor”.

A los padres que tienen hijos con cáncer, les recomienda que no se desanimen. “Cuando les digan que su hijo tiene cáncer luchen contra la enfermedad todos juntos, sí se puede salir adelante. Mi hijo ya tiene 12 años”.

DATO

4 de febrero

Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer.

SABR MÁS

Radiografía nacional

De acuerdo con los últimos datos reportados por la Red Nacional de Registros de Cáncer (RNRC), en México se calculan más de 191 mil casos nuevos de cáncer cada año y más de 84 mil muertes por esta enfermedad.

Según la organización “Juntos por el Cáncer”, los tipos de cáncer que más muertes ocasionan en nuestro país son el cáncer de pulmón, mama, colorrectal, de próstata y de estómago.

Crecen consultas oncológicas en el Hospital Civil

Juan Carlos Vázquez, jefe del Servicio de Oncología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, reveló que en los últimos años han ido creciendo las atenciones para tratar el cáncer; en el 2019 tuvieron alrededor de cinco mil consultas, mientras que hasta octubre del 2022, el último corte, llegaron a superar las 14 mil consultas.

“De tal manera que en 2022 debimos haber terminado con unas 18 mil consultas. Además, de esas consultas se hacen unas 600 cirugías oncológicas por año de tumores de mama, páncreas, colon, estómago o esófago, entre otras”.

El especialista recordó que para tratar el cáncer ofrecen tres especialidades principales: oncología, conformada por médicos que se dedican a quimioterapias, terapias blanco e inmunoterapias; cirugías de tumores y las radiaciones. “Tenemos una sala de quimioterapia ambulatoria que cuenta con 21 sillones especiales para lo de la quimioterapia, todos respaldados con planta de luz con sus bombas de infusión cada sillón, tenemos un sistema de resguardo de medicamentos de red fría y de temperatura ambiente”. Además de que se ofrecen medicamentos a los pacientes.

Vázquez indicó que el tratamiento del cáncer depende de las características del tipo, del avance de la enfermedad y del paciente. “Casi todas las enfermedades oncológicas que se detectan en algún órgano en fase temprana, por ejemplo la mama, el tratamiento más importante es la cirugía. Quitar el tumor siempre va a ser la mejor opción cuando se pueda”.

Después de la operación, se decide si el paciente requiere algún tratamiento adicional a la cirugía como quimioterapia o radiación.

“Por ejemplo, ya se le quitó el tumor de mama, pero vemos características de alto riesgo de que pueda regresar. Hacemos una combinación de tratamientos con quimioterapia, inmunoterapia, terapias blanco o radiaciones”.

Aplican sin costo avances científicos a pacientes oncológicos

En el Laboratorio de Inmunodeficiencias y VIH, del Hospital Civil, están haciendo pruebas moleculares en algunos tipos de cáncer sin costo para los pacientes para saber qué tratamiento es el más adecuado para ellos.

Sobre la baja en mortalidad, Juan Carlos Vázquez dijo que esto depende mucho de la etapa del cáncer. “Con nosotros el 70% llega en etapas avanzadas. También algo cierto es que se ha trabajado mucho en tener acceso a los medicamentos que llegan en esta etapa. Además tenemos la ayuda de organizaciones y asociaciones, de tal manera que eso ha ayudado a que los pacientes reciban mejores tratamientos en tiempo y forma. Además, tenemos un programa muy importante de investigación en oncología, programas de acceso a ensayos clínicos. Con el presupuesto del hospital, las donaciones, el Fonsabi (Fondo de Salud para el Bienestar), las propias compras que hacen los pacientes más el acceso a los programas de investigación, donde tenemos los fármacos de alto costo, el servicio ha ido mejorando… eso tal vez ha impactado en una mejor calidad de vida y sobrevivencia, con mira siempre a ir mejorando”.

GUÍA

Los mitos y realidades

¿El cáncer es sinónimo de muerte?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, 30% de casos de cáncer son prevenibles, mientras que otro 30% se puede diagnosticar oportunamente, lo que se traduce en un 60% de probabilidad de curación.

La esperanza de vida de las personas con cáncer depende de fomentar acciones preventivas. Éstas son: mantener hábitos saludables y visitar frecuentemente al médico. La prevención, detección temprana y tratamiento son fundamentales.

¿Es una enfermedad de personas mayores?

Aunque la prevalencia de muchos tipos de cáncer aumenta con la edad, por la mayor exposición a los agentes cancerígenos, no hay una edad específica para desarrollarlo.

¿Es una sentencia genética?

Es falso. Un tercio de los casos pueden evitarse reduciendo riesgos asociados a la conducta y la alimentación.

Se debe adoptar un estilo de vida saludable: una dieta balanceada, realizar actividad física constante, evitar el alcohol y tabaco, reducir el tiempo de exposición al sol, vacunarse contra infecciones como VPH y mantenerse alejado de sustancias tóxicas o radioactivas.

¿Se puede detectar en etapas tempranas?

Las visitas frecuentes al médico pueden ayudar en la detección temprana de cualquier señal anormal en la salud física.

Los avances científicos permiten realizar exámenes que ayudan a detectar ciertos tipos de cánceres de forma temprana y pueden ser efectivos en la reducción del riesgo de muerte.

Evolución de tratamientos contra el cáncer

La cirugía ha sido desde hace siglos la forma principal para tratar el cáncer. “Hablamos incluso de antes de Cristo. En papiros hay reportes de esclavos cercenando algún pecho a una reina”, dijo Juan Carlos Vázquez.

ha sido desde hace siglos la forma principal para tratar el cáncer. “Hablamos incluso de antes de Cristo. En papiros hay reportes de esclavos cercenando algún pecho a una reina”, dijo Juan Carlos Vázquez. El especialista comentó que los anestésicos aparecieron antes de 1850 y se han ido perfeccionando, lo que ha ayudado en el proceso.

Después Marie Curie descubre el radio el siglo pasado, lo que da pie a la radiación. “Y las quimioterapias empiezan entre 1960 y 1970. Y ayudan muchísimo pero si nos quedamos estancados como hasta el año 2000”.

“Y las quimioterapias empiezan entre 1960 y 1970. Y ayudan muchísimo pero si nos quedamos estancados como hasta el año 2000”. El médico destacó que en este siglo aparecen las terapias blanco, que son orales y llegaron a ocupar un lugar muy importante para en ciertos tipos de cánceres donde la quimioterapia. “Ese fue otro avance del 2000 al 2010”.

La terapia blanco molecular se suministra con quimioterapia o posterior a la aplicación de ésta, como parte de un procedimiento para combatir las células cancerígenas, protocolo que ayuda a controlar mejor o a erradicar la enfermedad.

se suministra con quimioterapia o posterior a la aplicación de ésta, como parte de un procedimiento para combatir las células cancerígenas, protocolo que ayuda a controlar mejor o a erradicar la enfermedad. Puntualizó que del 2010 en adelante utilizan más los anticuerpos monoclonales y una herramienta muy importante para el tratamiento del cáncer que se llama inmunoterapia. “No mata las células del cáncer como tal, lo que hace es activar al sistema de defensas del cuerpo y empieza a atacar al tumor como si fuera una infección, un virus, un hongo o una bacteria, de tal manera que usamos a nuestro propio sistema de defensas para tratar al cáncer. Ese es el avance más importante en la última década”.

RECOMENDACIONES

Piden prácticas saludables desde la infancia

Para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la prevención primordial radica en llevar prácticas saludables desde la infancia, aunque nunca es tarde para comenzar a hacerlo en busca de prevenir la enfermedad.

Desde el embarazo se recomienda tomar ácido fólico, posteriormente amamantar en medida de lo posible al bebé y motivar desde la infancia a hacer actividad física y mantener una dieta balanceada. También es indispensable alejar a las infancias del humo de segunda mano del tabaco y otros químicos.

Desde las juventudes se recomienda evitar el consumo de alcohol y tabaco, sin dejar de lado el aplicarse la vacuna contra el VPH. También se pide evitar los bronceados intencionales o químicos; evitar la exposición a la radiación y usar protección solar.

“Para ayudar a prevenir el cáncer de piel y también poder disfrutar al aire libre, protéjase del sol quedándose en la sombra, poniéndose protección solar y usando ropa para protegerse del sol, así como un sombrero y gafas de sol”, añaden expertos.

Llegada la edad adulta se recomienda realizarse pruebas periódicas para ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de mama, de cuello uterino, próstata, colorrectal, o de hígado mediante la prueba de Hepatitis C, especialmente de aquellos en los que de acuerdo con el médico de cabecera se es más susceptible a padecer según las condiciones de salud o antecedentes familiares.

En febrero de 2024, nuevo Instituto de Cancerología

Con el plazo de que comience a operar en febrero de 2024, el nuevo Instituto Regional de Cancerología tiene presupuestada una bolsa de 403.4 millones de pesos para continuar su construcción este año.

Según el plan, las obras civiles en la zona del sótano, planta baja y primer nivel debieron quedar terminadas en diciembre pasado; aunque no se ha reportado oficialmente el avance o conclusión de los trabajos. Está programado que a finales del 2023 se concluya la construcción del segundo y tercer piso.

El proyecto del nuevo nosocomio contempla que cuente con 240 camas de atención a pacientes oncológicos, lo que es el doble de las que tiene el Instituto de Cancerología ubicado en el Antiguo Hospital Civil. El actual Instituto se convertirá en la unidad de hemodiálisis.

El titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Fernando Petersen Aranguren, aseveró que el nuevo Instituto será único en su tipo en el país, con cobertura universal del cáncer infantil y el uso de equipamiento de alta tecnología.

Luego de que no prosperó la propuesta de que la atención especializada en cáncer se mudará al nuevo Hospital Civil de Oriente en Tonalá, se ratificó que la sede permanecerá en la colonia Miramar de Zapopan.

El Gobierno estatal refirió que la obra completa del nuevo hospital implicará una inversión total de mil 10 millones.

La edificación del hospital inició en 2015 y se programó su conclusión para el año 2016 con inversión de 328 millones de pesos. La pasada administración dejó las obras inconclusas y con sólo 30% de su avance. Los trabajos de habilitación del nosocomio dedicado a la atención de pacientes con cáncer se retomaron en mayo del año pasado.

ESTRUCTURA Y SERVICIOS

Así será el Instituto Regional de Cancerología:

En la planta baja estará el área de servicios, banco de sangre, laboratorio, laboratorio biológico molecular, áreas de trabajo, cocina, urgencias generales, áreas comunes, servicios generales, área de investigación y enseñanza.

También contará con área de administración, archivo y estadística, medicina física, clínica del dolor y farmacia.

En el primer nivel se habilita el área del hospital de día, contará con servicios generales internos, quimioterapia ambulatoria, consulta externa, hemodiálisis, urología, endoscopías, central de mezclas y áreas comunes.

El sótano albergará el área denominada “el búnker”, contará con la certificación del Área Federal de Protección Nuclear, pues tendrá la unidad de radioterapia, la zona de imagenología y medicina nuclear.

El segundo nivel contará con 120 camas, así como seis quirófanos.

En el tercer nivel habrá área de hospitalización, servicios generales, áreas de cirugía, central de esterilización y equipos, y terapia intensiva.

También tendrá helipuerto en la azotea del edificio, con una superficie total de 49 mil 020 metros cuadrados.

Como parte de las obras se contemplaron la habilitación de ingresos, renovación de vialidades, banquetas e infraestructura exterior.

Alistan Centro de Atención en el Hospital Juan I. Menchaca

Aunque estaba previsto inaugurarse en diciembre pasado, las obras en el nuevo Centro de Atención a Niños con Cáncer del Hospital Civil Juan I. Menchaca avanzan y se espera que el nosocomio inicie operaciones próximamente.

El centro se ubicará en los pisos 7 y 8 del hospital y se contempla la remodelación de todas las áreas, nuevas redes hidrosanitarias y gases medicinales.

La nueva área será una unidad acreditada para la atención de este tipo de padecimientos y comprende la dignificación de los pisos e incrementos en las capacidades de hospitalización.

Además de este hospital, en Jalisco también se atiende a los enfermos en el Hospital General de Occidente.

Ingrid Paola Hernández Ibarra, directora de Estrategia y Coordinación Sectorial de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, afirmó que el tema del cáncer infantil es prioridad para el Estado.

”Esto es algo que no ha ocurrido en ningún otro Estado de la República y, efectivamente, de lo que se trata es dar atención integral a estos pequeñitos”, afirmó.

Añadió que la nueva área especializada del Hospital Juan I. Menchaca se atenderá todo lo relativo a la enfermedad, como tratamiento, quimioterapia, radioterapia, estudios complementarios, entre otros.

Lo más común son las leucemias y éstas a su vez abarcan varios tipos, son más del 40 por ciento en los niños, niñas y adolescentes. Otro tipo de cáncer son los tumores del sistema nervioso central.

“Nosotros atendemos a más del 80 por ciento de los tipos de cáncer en la infancia”, precisó Hernández Ibarra.

La tasa de incidencia a nivel nacional es de 38.1 por millón de habitantes. En Jalisco la tasa de incidencia es de 17.9 por millón de habitantes.

En Jalisco se atiende a pacientes provenientes de otros Estados como Michoacán, Nayarit, Colima, entre otros.

“Vienen aquí porque en sus Estados no cuentan con infraestructura o abasto de medicamentos. Algo en lo que se ha caracterizado Jalisco es que tiene esta enfermedad como prioritaria y asegurarse que se cuenta con los medicamentos y la infraestructura necesaria para el tratamiento de los pacientes”, concluyó.

El secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, habló sobre el avance de la obra que se realiza en el Hospital Civil de Guadalajara “Juan I. Menchaca”, en la intervención de los pisos 7 y 8 exclusivos para oncología pediátrica. En la misma se destinaron 80 millones de pesos.

Afecta la falta de medicinas para los adultos

A pesar del apoyo y la atención que se ha brindado para la detección y tratamiento de menores con cáncer en Jalisco, el panorama no es igual de favorecedor para los adultos con esta enfermedad, para quienes no se cuenta hasta con 10 claves de medicamentos para su tratamiento en unidades médicas ni en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aseguró el presidente de Nariz Roja, Alejandro Barbosa.

En entrevista, señaló que derivado de la puesta en marcha de políticas públicas para la cobertura universal de tratamiento de niños con cáncer en agosto de 2022, se prevé que los menores con esta patología transiten el año sin necesidades externas para su atención, suerte que no corren el 90 por ciento de los enfermos de cáncer en Jalisco.

“En el tema de los niños estamos como nadie, pero en los adultos no se le da la importancia adecuada, nadie se manifestó por ellos, no se hizo está consciencia, siendo que los adultos no sólo mayores, de todas las edades, están padeciendo de esta enfermedad sin el acceso a un tratamiento digno”, comentó.

El activista refirió que el 2022 se invirtieron alrededor de 15 millones de pesos recolectados por Nariz Roja en la compra de medicamentos y el costeo de tratamiento para miles personas, de los cuales el 70 por ciento fueron mujeres que padecían de cáncer de mama, 25 por ciento niños y adolescentes, y un cinco por ciento varones.

Consideró que la problemática se agudiza con la falta de maquinaria para la realización de tratamientos de radioterapia, pues apuntó que con la única con la que se cuenta a nivel estatal es obsoleta, mientras que aún no se cuenta con un permiso para su operación debido a la radiación que emite.

Ante la falta de cobertura y atención a personas con cáncer en el Estado, apuntó que ha sido trabajo de las organizaciones civiles gestionar el apoyo y los medicamentos.

CLAVES

Acompañamiento

Compromisos. Dentro de los compromisos adquiridos, para cubrir las necesidades urgentes de las familias así como el mejoramiento de su entorno socio familiar, se ha otorgado acompañamiento multidisciplinario mediante las siguientes acciones:

Nutrición. Como parte de la atención integral de los pacientes y su tratamiento, fue diseñada la estrategia alimentaria para la entrega domiciliaria de 534 despensas con alimentos variados, suficientes y nutritivos a 172 familias.

Alojamiento. En acuerdo con las asociaciones civiles, se han gestionado 25 apoyos de hospedaje para las familias de pacientes que reciben quimioterapias, para que las familias puedan descansar mientras el paciente recibe tratamiento.

Colaboración. Las Asociaciones Civiles son columna medular en la estrategia del tratamiento contra el cáncer en niñas, niños y adolescentes, por eso, le entregamos a Nariz Roja, un vehículo en comodato para trasladar a las niñas y niños que reciben quimioterapia, a sus centros de estudio y para recibir atención psicológica.

Recomiendan adquirir un seguro de gastos médicos

Los altos costos de un tratamiento contra el cáncer son un duro golpe para la economía de las familias, por ello es necesario contar con un seguro de gastos médicos, indica la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

De acuerdo con el organismo, el gasto para atender el tratamiento de cáncer de mamá en un hospital particular supera los 245 mil pesos y en leucemia 845 mil pesos, por lo cual recomienda contar con un seguro ya que protege la salud de los pacientes y no descapitaliza a las familias.

Claudia López Martínez, agente de seguros, estima que en México menos del 30 por ciento de la población cuenta con un seguro de gastos médicos.

Los padecimientos que más se atienden con el seguro de gastos médicos son diabetes, hipertensión y cáncer.

“El respaldo de una aseguradora nos permite vivir con tranquilidad y que si vamos a tener un accidente o una enfermedad o padecimiento grave nuestro patrimonio no va a correr un riesgo y se va a mantener porque una aseguradora absorbe la mayor parte de los gastos”, añadió.

Aunque depende de la edad, los padecimientos y la aseguradora que se contrate, el costo promedio de un seguro de gastos médicos va de los 18 mil a 30 mil pesos.

En el caso del cáncer el seguro cubre terapias, tratamientos, cirugías, enfermeros, hospitalización y terapia intensiva.

El deducible estándar va de los 20 mil a 25 pesos para una persona joven y de 30 mil a 50 pesos para los adultos mayores. El coaseguro estándar es del 10 por ciento del valor del evento o los gastos que se generaron por la atención médica.