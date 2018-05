“Campeones”, la historia de la Selección Mexicana Sub-17

Mañana viernes 18 de mayo se estrena en la cartelera nacional con 600 copias la película “Campeones”, trama basada en el triunfo de la Selección Mexicana Sub-17 contra el equipo de Brasil en el año 2005, en Perú. La película es producida y dirigida por la actriz Lourdes Deschamps, esposa de Chucho Ramírez, quien fuera el director técnico de la Sub-17 en aquel año. Los protagonistas del filme son Arturo Carmona, quien personifica a Chucho, y Claudia Lizaldi como la esposa del entrenador, sólo que en la trama se llama “María” y no Lourdes.

“Mi esposa es la productora y directora de la película, ella levantó el proyecto, lo escribió y lo dirigió; ella, incluso, me ayuda en muchas de las cosas de la parte mental que yo trabajo con los chavos. Y… ¿qué puedo decir? Verme en Arturo Carmona, quien hizo un gran trabajo, me emociona… Con él platiqué mucho tiempo, y como él jugó futbol, de alguna manera eso lo hace más fácil y entiende perfectamente lo que yo pasaba, sentía y lo que quería transmitir. Eso es lo padre, que tú puedas tener esa comunicación y cuando ves la película ves que sí te convence”, dice en entrevista para esta casa editorial Chucho Ramírez.

Señala que esta cinta además de que toca el ámbito deportivo que es el futbol, es una historia universal que es para toda la familia porque se habla de superación, porque el hecho de ganar una copa como Selección, dejó en los mexicanos una gran enseñanza de vida.

“Aquí hay cosas muy padres en lo particular y personal más allá del logro deportivo que fue un impacto importante para el país, que me parece que cambia la historia de los chavos a través de ese gran triunfo, no fue a base de futbol, fue a base de una transformación mental y ésta nos permitió tener una autoestima para decir, ‘yo voy a lograrlo’, ‘seré campeón pase lo que pase y digan lo que digan’ y ya la consecuencia del futbol es eso, el triunfo, pero lo de fondo es lo más importante, como se hacen las cosas para que realmente sucedan”.

La cinta se rodó en 2014 y pasaron cuatro años más para que se pudiera ver en salas de cine. “Mi esposa se rifó con levantar el proyecto en cuanto al tema económico, luego hacer la producción y elegir a los actores que tuvieran ese perfil que se requiere para transmitir cosas, el entrenar las jugadas que se ven en la película, las escenas que ves son de verdad y las ves muy bien, la verdad que (los actores) sí juegan. La idea era hacer una película profesional, inspiradora y que aunque no te guste el futbol digas que, ‘qué padre que viniste y la viste’”, comenta Chucho.

Cabe señalar que se buscará que la película también llegue a Estados Unidos y Japón, hace seis años que Chucho trabaja para la Federación Japonesa de Futbol. Durante el estreno de la cinta en Guadalajara estuvieron muchos invitados como el gobernador Aristóteles Sandoval, el empresario Carlos Bremer, la familia de Ximena Navarrete, Saúl “El Canelo” Álvarez, Raquel Bessudo, así como jugadores de futbol profesional.

Protagonistas. De izquierda a derecha, Arturo Carmona, Claudia Lizaldi, Lourdes Deschamps y Chucho Ramírez. EL INFORMADOR/A. Camacho

Sobre la Selección Nacional en Rusia

Chucho destaca que estuvo 10 años en la Selección Nacional donde, dice, hubo “una gran formación” donde se dieron muchos logros. “Hoy estos jugadores que van a estar en Rusia, pasaron esos años en selecciones menores. Y hoy qué les vas a decir, ya saben qué hacer porque ya tocaron una Copa del Mundo (los jugadores de la Sub-17), qué mejor oportunidad de poner en práctica en un Mundial mayor, todo lo aprendido. Yo quiero ver si los alemanes están confiados, yo no creo”.

Sobre el desarrollo de la Selección para el Mundial de Rusia 2018, Chucho comparte que si los jugadores llegan con convicción, “estaremos muy cerca de lograr cosas extraordinarias, porque si hoy me dices, ‘vamos al próximo Mundial Sub-17’, pues México es favorito… Es algo que viene sucediendo y así tiene que ser”.

Arturo Carmona en la piel del entrenador

No es ajeno ni al deporte ni al futbol, y esta cinta le cayó como anillo al dedo a Arturo Carmona quien interpreta a Chucho Ramírez en “Campeones”. “¿Qué más puedo pedir? Son mis dos pasiones en la pantalla y de eso habla la película, que los sueños se pueden hacer realidad; éste era un objetivo que yo siempre había tenido, incursionar con el futbol en el cine y se dio la oportunidad con una gran responsabilidad porque me tocó interpretar a Chucho Ramírez, el primer entrenador que hace a una Selección Mexicana campeona del mundo”.

Dice Arturo que el ofrecimiento del personaje se lo hicieron de manera directa los productores. “Precisamente por el conocimiento y por hablar el mismo lenguaje del futbol iba a facilitar mucho las cosas y así fue, tanto Lourdes, que es nuestra directora, como Chucho estuvieron muy pendientes del casting para los actores que harían de los jugadores; así que hicimos un equipo genial”. Arturo resaltó en la película que Chucho es un gran líder, una figura que impulsa a los jóvenes.

Una cinta positiva

A Claudia Lizaldi los proyectos donde la vibra fluye son los que más le gustan, ella llegó a este filme por un casting. “Prendí un montón de veladoras porque me encantó el guion, a mí las historias que hablan de cosas positivas, que inspiran y que mueven, que van más allá del entretenimiento, me emocionan mucho. Soy ‘pambolera’, me encanta el futbol y cuando juega la Selección, más. Me acuerdo perfecto de este triunfo de la Sub-17”.

Señala Claudia que estaba embarazada de su primer hijo cuando hizo esta cinta en 2014. “Mi personaje es ‘María’, esposa de Chucho; es un personaje precioso, en la vida real se llama Lourdes Deschamps que es nuestra directora y es un rol de una mujer feliz, entusiasta, que la ves llena de vida y con fe apoyando a su marido para este logro que en su momento para todos parecía imposible y lo que me encanta de Lourdes es que es así, es este ser que apoya, de eso van los matrimonios y parejas, de hacer equipo, de construir”.