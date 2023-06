Calor azota y prevén lluvias en tercera semana de junio

El calor no da tregua en el país y ayer 22 Estados registraron altas temperaturas.

En el caso de Jalisco, académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) indicaron que en los últimos 10 días se han documentado récords en el Norte de la Entidad, con temperaturas de hasta 44 grados.

Además, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la casa de estudios informó que en Colinas de San Javier, La Nogalera y la zona de La Minerva se reportaron las temperaturas más altas de la metrópoli, de acuerdo con las estaciones automáticas de monitoreo que se ubican en la ciudad.

Alma Delia Ortiz Bañuelos, investigadora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), explicó que la ola de calor es consecuencia del fenómeno “El Niño”, que reduce las lluvias y se combina con un sistema de alta presión que lleva aire seco y cálido desde el desierto hacia otras áreas del país.

La especialista dijo que se prevé que las primeras precipitaciones lleguen a partir de la tercera semana de junio.

La Secretaría de Salud Jalisco recomendó a las personas hidratarse continuamente (no esperar a tener sed para tomar líquidos), evitar la exposición prolongada al sol y cuidar a menores de seis años y adultos mayores de 65, pues son los sectores más vulnerables.

La dependencia estatal advirtió que con las altas temperaturas los habitantes pueden padecer deshidratación, insolación, golpe de calor, quemaduras solares y enfermedades diarreicas.

Agregó que entre los signos y síntomas de afectaciones por temperaturas extremas están la sed, mareos, irritabilidad, dolor de cabeza, piel y mucosas bucales secas o pálidas, debilidad, sudoración excesiva, enrojecimiento de la piel y fiebre, entre otros.

El Servicio Meteorológico Nacional espera que hoy Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas tengan temperaturas superiores a los 45 grados. Para Jalisco se esperan de 40 a 45.

La ola de calor es un periodo de temperatura excesiva, casi siempre combinada con humedad, que se mantiene durante varios días consecutivos. Es más frecuente en las ciudades por la deforestación y la contaminación. EL INFORMADOR/L. Martínez

GUÍA

Tercera ola de calor deja seis muertos en todo el país

La tercera ola de calor que afecta a México desde hace varios días ha dejado ya seis muertos por golpes de calor y 173 casos de deshidratación, cifras que se incrementarán una vez que estén disponibles los datos de esta semana.

Lo anterior fue señalado por la jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, Sandra Lorena Monroy Villa, quien mencionó que a nivel nacional, en la semana 22 que corresponde al día 3 de junio, se tuvieron seis defunciones.

Los Estados que registran muertes por golpe de calor son los siguientes: dos en Quintana Roo, dos en Veracruz, una en Oaxaca y una en Sonora. Además, se han reportado varios casos de golpe de calor, 173 casos de deshidratación y nueve quemaduras.

En el caso de Hidalgo, se han registrado siete casos de golpe de calor en los municipios de Ixmiquilpan, Santiago Tulantepec, Alfajayucan, Ixmiquilpan y El Cardonal. Además, se ha reportado una quemadura por exposición.

La jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres precisó que estos datos, aunque son los más recientes, aún no incluyen las actualizaciones debido al manejo de las estadísticas, por lo que se espera un aumento en los daños a la salud ocasionados por esta ola de calor.

Ante esta situación, recomendó tomar algunas medidas preventivas, como cubrirse con sombreros, usar bloqueador solar, hidratarse con al menos dos litros de agua y evitar exponerse al sol de manera directa entre las 11 y las 15 horas.

En Hidalgo, las temperaturas alcanzarán hoy los 40 grados en Huejutla y los 30 grados en Pachuca.

SUN

Fallecen ocho de cada diez que sufren golpe de calor

Los efectos del calor extremo pueden ocasionar la muerte en hasta 80% de las personas afectadas, debido a las elevadas temperaturas. Por ello, es fundamental tomar precauciones preventivas y, en caso necesario, buscar ayuda de los servicios de emergencia, según informó la doctora María Teresa Tapia de la Paz, jefa del Servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

El golpe de calor se considera una emergencia médica que pone en peligro la vida del paciente. Algunos de los signos y síntomas de esta condición incluyen haber estado expuesto al sol durante periodos prolongados, presentar una temperatura corporal de 39.5 o 40 grados Celsius, experimentar náuseas, vómitos, dolor de cabeza, palpitaciones y alteraciones neurológicas como somnolencia excesiva, fatiga extrema y alucinaciones, que pueden llevar a la persona a un estado de coma y, en última instancia, a la muerte.

“En torno al 80% de las personas expuestas al golpe de calor pueden llegar a fallecer, mientras que el resto podría sufrir secuelas posteriores. Afortunadamente, en el Hospital Civil no hemos registrado muertes; sin embargo, lo que comúnmente observamos es agotamiento por calor, que se diferencia del golpe de calor, debido a la ausencia de alteraciones neurológicas que pongan en peligro la vida del paciente y que podemos controlar”, explicó la doctora.

El doctor Mauricio Alfredo Ambriz Alarcón, médico adscrito al Servicio de Medicina Interna del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, mencionó que los síntomas del golpe de calor pueden confundirse con otras enfermedades, como una infección, lo que lleva a muchas personas a no buscar atención médica. El signo más evidente es el sobrecalentamiento del cuerpo, que puede provocar daños en los órganos o problemas neurológicos graves.

En vista de la tercera ola de calor que afecta a todo el país, los especialistas recomendaron que todas las personas eviten exponerse al sol y mantengan sus hogares ventilados, ya que el golpe de calor también puede ocurrir en lugares muy calurosos y con poca circulación de aire. Aquellas personas más susceptibles a esta condición son los mayores de 60 años, los menores de cinco años, las mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades cardiovasculares como hipertensión, obesidad o diabetes.

Ante la presencia de cualquiera de los síntomas mencionados, se aconseja trasladar de inmediato a la persona a un lugar sombreado, quitarle parte de la ropa para favorecer la transpiración y aplicar compresas frías en todo el cuerpo. Asimismo, se debe llamar a los servicios médicos de emergencia para recibir la atención adecuada.

LA VOZ DEL EXPERTO

Advierten de estragos por altas temperaturas

Laura Marín/Tranquilino Guillén, expertos en salud de la UdeG.

La maestra Ana Laura Marín Molina, responsable del Área de Parasitología y Química Sanguínea del laboratorio de Análisis Clínicos del CUCEI, aconsejó a la población tomar precauciones en la refrigeración y preparación de los alimentos para evitar la reproducción de microorganismos que puedan causar infecciones o problemas intestinales durante la temporada de altas temperaturas.

El jefe del Servicio de Dermatología del hospital Dr. Juan I. Menchaca, doctor Tranquilino Guillén Gutiérrez, recomendó evitar los rayos UV, ya que pueden tener efectos severos dependiendo del tipo de piel y en personas que toman medicamentos antibióticos, antihipertensivos o para crisis convulsivas, ya que generan mayor fotosensibilidad.

Especialistas alertan sobre la extrema intensidad del índice de radiación ultravioleta (rayos UV) que ha llegado hasta 11 que afectan a la población y obliga a tener filtros de protección solar y usar ropa de manga larga para evitar problemas de salud a corto y largo plazos.

CONSEJOS

¿Cómo mantenerse a salvo y fresco?

Uno de los consejos más habituales en las épocas de ola de calor, que comienzan frecuentemente a finales de la primavera y prevalecen a lo largo del verano, es evitar el consumo de cafeína en los diversos productos que la contienen, como el café, las bebidas energéticas y los refrescos. Asimismo, se desaconseja la ingesta de alcohol debido a que son bebidas diuréticas que, además de precipitar la excreción de orina, aumentan la temperatura corporal.

Un dato interesante, de acuerdo con los expertos, es que el agua tibia, aunque parezca extraño, es la responsable de que nuestro cuerpo se refresque. Al entrar en contacto con la piel, se dilata, lo que provoca que la sangre fluya hacia las extremidades y genere una sensación de frescura.

A pesar de lo que podríamos pensar con respecto a cómo ducharse para mantener una sensación fresca, los expertos desaconsejan las duchas matutinas con agua muy fría y, en cambio, recomiendan optar por baños nocturnos con agua tibia. Esto se debe a que la temperatura corporal sigue un ciclo de 24 horas, el cual desciende 2 °C. Este descenso tiene lugar para que el cuerpo conserve energía y proporcione a los órganos los requerimientos necesarios para funcionar adecuadamente. Por lo tanto, es beneficioso brindarle una “ayuda” en épocas como esta, ya que estos ciclos podrían interrumpirse en fechas cálidas.

Las comidas con mucho picante también ayudan a mantenernos frescos, ya que elevan la temperatura interna del cuerpo. Por eso, cuando se come algo muy condimentado, es común sudar. A la larga, la expulsión del sudor logra evaporar la humedad corporal, lo que refresca. Aunque un helado o agua fría también pueden funcionar, su efecto será sólo momentáneo.

Mike Farquhar, consultor en medicina del sueño, ha revelado que colocar la pijama y la ropa de cama en el congelador durante unos minutos ayudará a las personas a mantenerse frescas a la hora de dormir y, por ende, les permitirá conciliar el sueño rápidamente. Este consejo también contribuirá a reducir los 2 °C de temperatura corporal que se pierden durante la noche.

Si no tienes aire acondicionado en tu casa, una muy buena idea es improvisarlo, tarea que no requiere mucha ciencia ni utensilios. Sólo necesitarás un ventilador y dos botellas llenas de hielo que deberás colocar frente al ventilador. Esto ayudará a circular el aire frío por toda la habitación. Sin embargo, si intentas esta estrategia, debes tener especial cuidado de que el agua no entre en contacto con el ventilador, ya que podría derretirse y provocar un severo accidente.

Evite exponerse al sol directamente y manténgase hidratado. SUN/J. Escobar

GUÍA

Toma en cuenta estos tips para elegir un buen protector solar

El bloqueador no sólo protege la piel de los rayos ultravioleta, sino que también ayuda a evitar daños a largo plazo.

Sin duda, el calor será intenso estos días y la protección de la piel es primordial para evitar daños en la misma, por esta razón te damos algunos consejos para elegir un buen protector solar.

¿Qué es el SPF (Factor de Protector Solar) y cómo elegir el mejor? Lo ideal es que el SPF o Sun Protection Factor (Factor de Protección Solar), sea alto. Cuanto más alto sea el SPF; más largo es el periodo que te puedes exponer al Sol.

De igual forma, la Asociación Británica de Dermatología indica que un filtro solar de índice 15 protege en un 93%, los de SPF30 protege en 97%, y los de SPF50 protegen 98%, pero cuando llegan a 100 o por encima, ya no pueden proteger más.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), sólo los productos que tienen la etiqueta “amplio espectro”, son los que protegen contra los rayos UVA y UVB.

Otra forma de cuidar tu piel, además del uso de protector solar, es cubriéndola con mangas largas, pantalones, un sombrero y gafas de sol.