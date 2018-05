Caen ante juez por usar calles para fiestas

A los vecinos de la señora Magdalena, en la colonia Insurgentes, ya se les hizo costumbre agarrar la vía pública como “salón de eventos”. Cada que tienen una fiesta cierran la vialidad con sus autos para instalar brincolines y mesas para armar el bailongo a media calle. La bocina a todo volumen es el remate.

“En esta colonia hacen reuniones o fiestas, pero nunca avisan, nada más estacionan el carro a media calle y no puedes pasar. Desde hace cuatro años se ha incrementado esto. Es un problema fuerte: yo tengo que rodear para entrar a mi casa y, como pasan camiones, los choferes tienen que desviarse de sus rutas afectando a los usuarios (del transporte público)”.

Magdalena nunca ha reclamado a sus vecinos porque teme que reaccionen violentamente. Tampoco los ha reportado ante la Policía de Guadalajara porque no sabía que bloquear las calles es una falta administrativa.

En lo que va de la administración tapatía, la Policía de Guadalajara suma 602 arrestos de personas por bloquear el libre tránsito para fiestas y todo tipo de motivos. Los conceptos de las multas son por impedir o estorbar el uso de la vía pública, por colocar objetos en el arroyo vehicular que impiden el tránsito y por estacionar vehículos en lugares para el peatón, entre otros.

El Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Guadalajara establece castigos que oscilan entre los 10 y 30 salarios mínimos vigentes, o el arresto administrativo hasta por 46 horas para los ciudadanos que afecten la vía pública.

Otra de las opciones para solucionar los problemas con vecinos escandalosos o fiesteros es recurrir a los Centros de Mediación del Ayuntamiento, en donde se atienden todo tipo de asuntos. El nombre y el domicilio del infractor son suficientes para iniciar un proceso de mediación, aunque también se deben entregar pruebas de las afectaciones generadas en una zona habitacional.

La Zona Centro del Municipio de Guadalajara es donde más se registran problemas vecinales, desde agresiones verbales y físicas, difamaciones e invasiones de áreas comunes; sin embargo, el principal es la contaminación auditiva o el clásico vecino o bar que afecta con alto volumen y todo tipo de géneros musicales. Otras colonias con más problemas son Analco, Independencia y La Perla, pero se suman Insurgentes, Bethel, Hermosa Provincia, Santa Cecilia y El Fresno.

Las faltas administrativas pueden ser denunciadas a los teléfonos 1201-6090 o 1201-6000. También puede acudir a la Unidad de Centros de Mediación: calzada Independencia Norte número 840.

“La verdad no sabía que los podía reportar por cerrar las calles —cuenta Magdalena—. Sí he hablado cuando en la madrugada uno quiere conciliar el sueño y no puede por su escándalo, pero nunca por bloquear la calle. Aunque sí se me hace importante porque hay calles o avenidas donde pasan rutas de camiones. Hasta los camioneros tienen que andar buscando la ruta para poder circular. Voy a comenzar a reportarlos”.

Hombre utilizando un dosímetro acústico. En 2017 se registraron tres mil 110 faltas por hacer escándalo que molestó a los vecinos. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

La denuncia

• La denuncia de hechos constitutivos de presuntas infracciones no flagrantes se presentará ante el mediador social municipal.

• El denunciante debe aportar elementos probatorios, como audios, fotos, videos o la declaración de testigos.

• Si el mediador lo estima fundado, girará citatorio al denunciante y al presunto infractor para la celebración de una audiencia.

• Si el infractor no acude, la audiencia se celebrará en su rebeldía y, de acreditarse su presunta responsabilidad previa determinación, le turnará el caso al juez para que éste emita su resolución correspondiente. En caso de que el denunciante no compareciera en la audiencia se archivará su reclamación como asunto concluido.

La audiencia

Inicia con la lectura del escrito de denuncia, si lo hubiere, o la declaración del denunciante si estuviera presente, quien en su caso podrá ampliarla. Posteriormente dará el uso de la voz al presunto infractor para que manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas.

Cuando con motivo de sus funciones el mediador social detecte o se percate de una infracción flagrante, lo hará de inmediato del conocimiento del juez municipal a efecto de que éste determine lo conducente.

La resolución

El mediador social en todo momento procurará la conciliación entre las partes. Si no llegan a un acuerdo y de lo actuado por el mediador se desprenden fehacientemente elementos que acrediten la presunta responsabilidad del infractor, previa determinación, le turnará el caso al juez municipal para que éste emita la resolución que corresponda (multa o arresto).

Crecen tres veces las sanciones contra los vecinos escandalosos

La fiesta de cumpleaños de un vecino de María se extendió por ocho horas en la madrugada en la colonia Mezquitán Country. Tenían banda en vivo con bocinas en su cochera, así que era imposible evitar que el ruido entrara a su vivienda. Llamó a la Policía de Guadalajara tres veces, pero no podían hacer gran cosa porque el festejo era adentro de una casa.

Así pasó la noche, sin conciliar el sueño junto con los habitantes de cuatro manzanas. Pensó optar por la mediación, pero antes de iniciar el procedimiento el vecino se mudó.

El caso de María no es el único, pues datos estadísticos de la Dirección de Justicia Municipal de Guadalajara revelan que en los últimos años se ha triplicado la incidencia de faltas administrativas que cometen vecinos fiesteros.

Mientras que en 2016 se registraron 989 faltas por hacer escándalo que molestó a los vecinos, causar ruidos que afectan la tranquilidad, causar daño a las personas y detonar cohetes sin permiso, para 2017 esta cifra se disparó hasta alcanzar un récord de tres mil 110.

Esto sin tomar en cuenta las infracciones cometidas en los primeros tres meses de la administración (589) y las que ya se han registrado en los dos primeros meses del año (460), pues se prevé que la problemática siga incrementándose.

Estas conductas se consideran faltas a las libertades, al orden y paz públicos. A excepción de la detonación de cohetes (que es una infracción al medio ambiente).

Estos vecinos causan molestias a las personas, las estresan, interrumpen sus horas de descanso y las alteran. En situaciones extremas, pueden afectar su salud o terminar en violencia.

“Esa noche hasta lloré del coraje, nunca había estado tan enojada. No pude dormir nada. Me daban ganas de agarrar un tubo y golpearlos a todos para que se callaran”, recuerda María. “No lo hice, pero hay otros vecinos que no son tan pacientes como uno y tienen la mecha corta. Pudo haber terminado en una tragedia… afortunadamente no fue así”.

Armando Aviña Villalobos, titular de la Dirección de Justicia Municipal, explica que este tipo de faltas se atienden mediante los Juzgados Municipales y los Centros de Mediación. En los primeros se atienden a las personas que son arrestadas por la Policía de Guadalajara cuando existe flagrancia y la falta no se comete dentro de su vivienda. Para este último supuesto se puede optar por la mediación para resolver el conflicto.

La mediación, una alternativa a los conflictos

Las personas que vivan con vecinos conflictivos o ruidosos, que tiren basura en la vía pública, que cierren las calles o cometan cualquier falta administrativa que los afecte, pueden optar por la mediación para resolver el conflicto. Armando Aviña Villalobos, director de Justicia Municipal, subraya que es un procedimiento sencillo. Lo único que necesitan es el nombre y el domicilio del infractor para iniciarlo. El quejoso debe recabar pruebas como audios, videos o el señalamiento de dos o más testigos.

“Con eso justificamos la emisión de un citatorio al infractor. Se le hace del conocimiento de la acusación en su contra, se le concede el uso de audiencia y defensa. La idea es hacer de su conocimiento que está vulnerando el Reglamento de Policía y Buen Gobierno y es acreedor a una sanción económica o hasta arresto”.

Centros de Mediación

• Calzada Independencia Norte 840.

• Andador 13 y 1 de Octubre.

• Módulo de Policía Calle Bethlehem.

• Plutarco Elías Calles 2243.

• Reforma 1865.

• San Andrés 2516.

• Cruz del Sur, esquina Islas Aleutianas.

• Pablo Valdez 3385.

Los ruidos que afectan la tranquilidad se considera una falta a las libertades, al orden y paz públicos. EL INFORMADOR/J. López

Faltas administrativas (De octubre de 2015 a febrero 2018)

4 mil 863 Causar escándalos que molesten a los vecinos, en lugares públicos o privados.

318 Impedir, obstaculizar o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello.

169 Colocar o promover la colocación en el arroyo vehicular de las vías públicas, de enseres u objetos que impidan el libre tránsito de personas o vehículos.

143 Causar ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad de la ciudadanía.

137 Molestar o causar daño a las personas.

52 Estacionar, conducir o permitir que se tripulen vehículos en las banquetas y demás lugares exclusivos para el peatón.

49 Entorpecer el estacionamiento y el tránsito de los vehículos.

11 Usar las áreas y vías públicas sin contar con la autorización.

5 Detonar cohetes, encender fuegos pirotécnicos o utilizar combustibles o sustancias peligrosas, sin la autorización correspondiente.

3 Obstruir o permitir la obstrucción de la vía pública, con motivo de la instalación, modificación, cambio o mantenimiento de los elementos constitutivos de un anuncio y no exhibir la documentación correspondiente que lo autorice.

Los afectados pueden optar por la mediación para resolver el conflicto. EL INFORMADOR/Archivo

El martirio de los fines de semana

Cada fin de semana, sin falta había fiesta en una casa de la colonia Chapultepec Country. Aunque el término de fiesta no sería el adecuado, pues los vecinos las describen como “borracheras”.

El alcohol fluía como agua en temporal: whisky, tequila, cerveza y demás licores era el principal motivo de las reuniones que ambientaban con música a todo volumen. Pero la presencia de bebidas alcohólicas no era el único problema. Para empezar, todos los asistentes a las fiestas eran menores de edad. Eso, sumado al ruido, los gritos y las botellas que dejaban tiradas por toda la calle, hacían insoportables las reuniones para los vecinos.

“La mamá del chavo que organizaba las fiestas era su cómplice. Fumaban cigarros y marihuana, dejaban un mugrero por toda la calle: botellas tiradas, bolsas, empaques... Era un escándalo. Luego veías a jovencitas de 15 o 16 años de edad caminando todas borrachas. Muy lamentable”, recuerda Alberto, uno de los vecinos.

Cada fin de semana era lo mismo. Desde las cinco o seis de la tarde del sábado empezaban con su música. Ahí veías a los chavitos fume y fume, tomando y con la música a todo volumen en la cochera”.

Marcia, otra de las vecinas, detalla que los gritos de los jóvenes la despertaban en la madrugada. “Me asomaba por la ventana y ahí los veía en plena calle tomando. La casa a un lado de la mía estuvo sola un tiempo y arrojaban basura en la cochera. Era un desorden”.

La problemática estuvo presente por todo un año, hasta que hubo un incidente. Un domingo por la madrugada un familiar de uno de los asistentes a la reunión les aventó el carro en un ataque de ira. Nadie resultó herido, pero el auto fue pérdida total y tumbaron un árbol.

El conflicto que se armó fue suficiente para que acudieran patrullas, una ambulancia y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). El dueño de la vivienda, que era rentada, los corrió.

“Recuerdo que esa noche salí y había varias jovencitas llamando a sus padres para decirles lo que había pasado, ni sabían dónde estaban. Lo que tuvo que pasar para que dejaran sus fiestecitas”, indica Marcia.

