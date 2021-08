COVID-19: Suben atenciones por enfermedades en vías respiratorias

A principios de agosto, Gabriela Ochoa, de 25 años, acudió a la Clínica 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sentía una opresión en el pecho y pensaba que tenía COVID-19.

En el hospital, localizado en Zapopan, la derivaron al Módulo de Atención Respiratoria, a un costado del área de Urgencias. El médico le hizo una revisión general y le preguntó sobre sus síntomas y después la mandó a que se hiciera la prueba de antígenos.

Comentó que hay muchos usuarios esperando y se nota que la incidencia prevalece en jóvenes de entre 18 y 25 años.

Ismael Herrera, supervisor de Medicina Familiar del IMSS en Jalisco, explicó que estos Módulos de Atención Respiratoria surgen para dar una respuesta puntual a las necesidades durante la emergencia sanitaria.

El funcionario resaltó que la atención creció en este mes, con el aumento en el número de contagios. Por ejemplo, detalló que en abril pasado atendían a 12 personas por turno en cada unidad, pero ahora pasaron a 35 pacientes en promedio en el Estado; sin embargo, en la zona metropolitana la cifra se incrementa hasta 80 usuarios por turno (hay hospitales donde trabajan tres turnos: matutino, vespertino y nocturno, así como fines de semana en algunos nosocomios).

“Con los módulos evitamos el contagio dentro de la unidad, es muy bueno para los pacientes, que sepan que si son diabéticos y no tienen sintomatología, van a recibir una atención aparte para que no tengan el temor de contagiarse”, acentuó.

Ante el aumento de contagios, los Módulos Respiratorios del IMSS atienden hasta 80 personas por turno. EL INFORMADOR/Archivo

En Módulos Respiratorios del IMSS hacen pruebas y derivan casos graves

Los Módulos de Atención Respiratoria tienen cuatro objetivos principales: identificar a los pacientes con síntomas o que estuvieron en contacto con un caso confirmado del COVID-19, realizar pruebas rápidas o PCR al paciente que cumple con la definición operacional de caso sospechoso, otorgar un kit de tratamiento farmacológico e información de cuidados en casa a los pacientes que resultan positivos, así como identificar pacientes con sintomatología moderada o grave que necesiten estar hospitalizados, puntualizó Ismael Herrera Franco, supervisor de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco.

“Hace unos meses se tenían unidades con un solo módulo. Ahorita con la fase tres incrementamos los módulos en todas las unidades... eso se va adecuando según la cantidad de los pacientes”.

Ante un nuevo aumento de casos, indicó que el límite de módulos será la capacidad instalada en cada una de las clínicas.

“Las unidades van aumentando. Quizá en 15 días ya tengamos más módulos habilitados, si hay mucha demanda. Si son muchos los pacientes sospechosos, van cambiando a otro consultorio de medicina familiar y lo transformas”.

La recomendación es que los habitantes que tengan síntomas acudan a la Unidad de Medicina Familiar más cercana y pregunten por el área, que se dirijan directamente para que reciban la atención médica. Y si los especialistas consideran que se trata de un paciente sospechoso, le realizaran la prueba rápida o la PCR.

“En todas las unidades se adecuó un espacio, todas son diferentes. Según la infraestructura, han habilitado estos módulos para que no tengan contacto con el resto de los pacientes. A veces es por el estacionamiento o en la parte de atrás. En todas será diferente”.

Detalló que los ciudadanos que acuden a alguna clínica pasan por un filtro sanitario al ingreso, en donde además se les pregunta el motivo de su consulta. Si el paciente presenta síntomas se deriva a los módulos dinámicos de cada unidad.

“Con esto rompemos la cadena de transmisión. Evitamos que ingrese a otra unidad y contagie al resto de los pacientes. Necesitamos que todas las personas que acudan a la unidad sepan que el interrogatorio es con base en eso. Si dicen que van por otra cosa e ingresan, pueden ser sospechosos y contagiar a otros pacientes. Hay que decir la verdad cuando pasan por el filtro y avisar que están en contacto con esa persona que salió positivo”.

Por otro lado, acerca del kit de tratamiento que se brinda a los pacientes que resultan positivos, está pensado para los que presentan sintomatología leve, como paracetamol o ácido acetilsalicílico, además de cubrebocas y un tríptico sobre los cuidados en casa.

“En algunas unidades se les otorga un oxímetro para ver la saturación de oxígeno. Los pacientes que salen positivos ingresan a un programa de seguimiento a distancia, les hacen llamadas telefónicas para ver cómo siguen”.

El propósito es verificar que su evolución sea favorable e identificar con oportunidad datos de alarma.

Módulos

En la zona metropolitana hay 186 módulos distribuidos en 26 clínicas.

Los más grandes están en las clínicas 34 y 48.

JALISCO

Padrón

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud en Jalisco, actualmente hay mil 561 camas habilitadas en la Entidad, contando la infraestructura estatal, de los Hospitales Civiles y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

contando la infraestructura estatal, de los Hospitales Civiles y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El 26 de enero de este año, cuando se registró el pico de casos con mil 854 hospitalizaciones, el IMSS atendió al 67 por ciento del total de enfermos.

Hasta el pasado 10 de agosto, el IMSS en Jalisco contaba con 829 camas disponibles para atención exclusiva del coronavirus. AFP/A. Estrella

Garantizan suficientes camas

Ante el aumento de casos del COVID-19, el IMSS en Jalisco aseguró que tiene camas disponibles para atención exclusiva de pacientes en la Entidad.

La institución comunicó que hasta el pasado 10 de agosto contaba con 829 camas disponibles para atención exclusiva del virus, que se irán ampliando según el comportamiento de la pandemia.

La titular de la Dirección de Prestaciones Médicas, Célida Duque Molina, expresó que realizaba una gira de trabajo en la Entidad, la cual incluye la visita a las unidades hospitalarias, “con el objetivo de que el equipo multidisciplinario que integramos tome decisiones, particularmente con relación al comportamiento francamente ascendente que observamos, a diferencia de otros Estados que presentan ya una meseta”.

Mientras que la titular del IMSS en Jalisco, Edith Bermúdez Alonzo, indicó que la dependencia alcanzó un máximo de reconversión de mil 864 camas, en febrero de 2021.

“Estamos en recuperación de servicios, sobre todo de pacientes de Traumatología. Vamos a ir creciendo de manera paulatina y esto nos va a ayudar de alguna manera para ir midiendo la magnitud de la pandemia. Nosotros vamos creciendo a medida de la necesidad: 20, 15 o 10 camas diarias. Podríamos llegar al 60% sin abandonar algunos servicios de soporte de vida, como hemodiálisis y oncología”, agregó.

También se informó que en el municipio de Puerto Vallarta se habilitaron otros 30 Módulos de Atención Respiratoria para recibir a pacientes.

TESTIMONIO

Ve poca empatía en su generación

Gabriela Ochoa acudió a la Clínica 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Zapopan, luego de que presentara síntomas asociados al COVID-19.

Por fortuna, la prueba de antígenos de la joven de 25 años salió negativa, por lo que no recibió medicamentos ni indicaciones posteriores.

Sin embargo, notó que en los alrededores de la clínica los jóvenes entraban a las tiendas de conveniencia y restaurantes como si nada.

“Me llamó la atención porque veía a todos los chavos que después de hacerse las pruebas caminaban como si nada, tosiendo, se quitaban los cubrebocas... no se veía que se cuidaran. No sé si salieron negativos, pero siento que no hay empatía de parte de ellos. Si hubiera sido gente mayor, siento que a la mejor ellos rápido se guardan, pero por ser jóvenes les vale. Me fijaba que salían bien tranquilos. Se me hizo feo”.

Explicó que alrededor del 70% de las personas sospechosas eran jóvenes, de entre 18 y 25 años. Y el resto eran habitantes de entre 50 y 60 años, quienes se separaban más de la gente.

“Sí te asusta porque estás en el rango de edad que más se está infectando. En mi caso sí me ayudó que me hicieran la prueba porque me sentí más tranquila porque vivo con mis papás, y saber que no los había contagiado”.

Los menores de 50 años y no vacunados son los más afectados en la tercera ola del COVID-19. ESPECIAL

TELÓN DE FONDO

Hay problemas para las citas

A finales de julio pasado, Javier Reyes (de 30 años) comenzó a sentir síntomas relacionados con el virus. Recordó que buscó que le realizaran una prueba en el sistema estatal, pero las citas las daban para una semana después, por lo que prefirió acudir a un laboratorio particular.

“Salí de viaje con mi familia y soy muy desesperado, quería saber si tenía para avisar si había contagiado a alguien. Me hice la PCR en 950 pesos. Aunque sí había gente, la cita la conseguí para el día siguiente”.

Sobre la razón por la cual no acudió al IMSS, dijo que no tenía conocimiento que se ofreciera ese servicio. “Si hubiera sabido quizá sí hubiera ido, pero no tuve ganas de investigar más, simplemente salir de dudas”.

La Secretaría de Salud en Jalisco informó que, hasta el pasado 1 de agosto, se habían realizado un millón 287 mil 093 pruebas para detectar el COVID-19 en la Entidad, lo que significa que si se compara con la población mayor a 15 años, dos de cada 10 jaliscienses se sometieron a un análisis para detectar el virus.

Según los datos, 64.6% de las pruebas salieron de farmacias privadas, 18.8% por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER) de la Federación, 8.6% de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el 8% restante se divide entre las pruebas serológicas.

Además, tras el alza en contagios, la UdeG acaba de anunciar que regresa el sistema de pruebas gratuitas para detección del COVID-19, que en una primera fase ofrecería hasta cinco mil pruebas PCR gratuitas al mes, para ayudar al aislamiento de las personas contagiadas y bajar la cadena de contagios.

Desde el 12 de agosto están abiertos el Laboratorio del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y, posteriormente, después del 16 de agosto, los módulos de aplicación de pruebas en los centros universitarios de Tonalá (CUTonalá), de la Costa (CUCosta), Puerto Vallarta y Los Altos (CUAltos) en Tepatitlán.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina del servicio del Seguro Social durante la pandemia?

Participa en Twitter en el debate del día @informador

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.