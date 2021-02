COVID-19: Por primera vez, Jalisco baja al semáforo amarillo

Mientras la Secretaría de Salud federal reportó que ningún Estado supera el 70% de la ocupación de camas generales en los hospitales que atienden la pandemia, el Gobierno de Jalisco dio a conocer que la Entidad bajó al color amarillo en el semáforo epidemiológico del nuevo coronavirus, pero insistió en no relajar las medidas sanitarias.

Tras estar en los colores más preocupantes (rojo y naranja), es la primera ocasión que Jalisco cambia de indicador, de acuerdo con el Gobierno del Estado, gracias a la reducción de los contagios y los fallecimientos.

El semáforo en amarillo implica que pueden realizarse más actividades en espacios públicos, pero considerando el riesgo de los contagios del nuevo coronavirus (para superar esta etapa del semáforo sólo quedaría el color verde, en el que se permiten todas las actividades).

Los indicadores siguen a la baja en Jalisco, tras enfrentar en enero pasado el mes más difícil de la crisis sanitaria. La ocupación hospitalaria de camas generales bajó a 28.8%, mientras las unidades de cuidados intensivos se encuentran a 45.3 por ciento.

El semáforo en amarillo implica que pueden realizarse más actividades en espacios públicos, pero sin olvidar la protección contra el COVID-19. EL INFORMADOR/F. Atilano

Preocupan mutaciones del virus; reducen eficacia de las vacunas

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirma que la mutación E484K, identificada en las variantes sudafricana y brasileña del COVID-19, ya está en México.

Esta mutación despertó la preocupación de los investigadores, pues se demostró que reduce 10 veces la efectividad del suero convaleciente, uno de los tratamientos de primera elección del coronavirus, afectando la producción de anticuerpos en los pacientes.

José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y coordinador de la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara (UdeG), detalló que la E484K se asocia con la disminución de la neutralización del coronavirus SARS-CoV-2 hasta 10 veces.

Indicó que el InDRE sugiere dar seguimiento clínico y epidemiológico. “Lo que pudiera pasar es que las vacunas tuvieran una menor eficacia o que se presenten reinfecciones, pero faltan estudios para verificar en qué medida puede bajar la eficacia de la vacuna”, señaló Muñoz.

Como parte de las investigaciones, señaló que los casos detectados con estas mutaciones no fueron graves. De las más de mil muestras se confirmaron cuatro, aunque hay otras nueve por validar.

El pasado 29 de enero, la UdeG dio a conocer los primeros casos positivos a la mutación E484K, pero fue hasta el 15 de febrero cuando se recibió el primer reporte del InDRE confirmando las primeras cuatro muestras.

De acuerdo con investigaciones, la mutación E484K presenta una de las mayores alteraciones de la proteína de “spike” (S), encargada de activar la envoltura viral que propicia la fusión con la membrana celular, infectado a la persona con el virus. “La afinidad mejorada muy probablemente apuntala la mayor transmisibilidad, lo que puede proporcionar una explicación de la evidencia de que la variante es capaz de escapar de la neutralización”, se reveló en un estudio previo publicado.

Otro de los elementos en torno a esta mutación del nuevo coronavirus es que se disminuyó visiblemente la eficacia ante el tratamiento con plasma convaleciente.

TESTIMONIOS

Hay ansiedad entre la población

El plan de vacunación continúa en México con la aplicación de más de 1.7 millones de antídotos hasta la fecha y la llegada de más dosis, aunque la ilusión se mezcla con algunos errores logísticos y la desesperación de quienes ya perdieron a familiares y claman por agilizar el proceso.

María Galván, de 68 años, es una habitante de Ecatepec, en el Estado de México, donde esta semana empezaron a inocular a la población mayor de 60 años con la vacuna de Sinovac. “Estamos esperando si alguien viene y nos dice si alcanzaremos o no. No sabemos cuántas vacunas hay”.

Como ella, miles de personas se dieron cita en uno de los dos únicos puntos de vacunación que habilitaron ayer, con la esperanza de alcanzar un antídoto.

“No llamaron por teléfono… vinimos por iniciativa propia”, afirmó Carlos Téllez, un habitante que corrió con suerte y pudo lograr un turno para la vacuna. “No está bien organizada la logística, eso lo hubieran organizado por colonias, nos hubieran organizado para aplicarnos la vacuna”.

Las aglomeraciones en los centros de vacunación son un reflejo de una pandemia que ha desbordado a buena parte del mundo y también a México.

A decir de Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las virtudes que ha tenido el país es haber trabajado en muchos frentes. “No sólo incluye las vacunas (que están) en el refrigerador”.

Ayer, un grupo de ciudadanos afuera de Palacio Nacional le recriminaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que “solamente un módulo de vacunación está abierto en Ecatepec”.

Al salir a despedir de Palacio Nacional a su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, López Obrador escuchó los gritos de un grupo de personas que solicitaban su intervención.

Llegan más vacunas de Pfizer

Ayer se confirmó la llegada de otro embarque con 511 mil vacunas de Pfizer contra el nuevo coronavirus.

Desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Pedro Zenteno Santaella, director de Birmex, detalló que de estas dosis, 386 mil 100 se quedarán en la Ciudad de México. El resto se enviará a Nuevo León, a fin de aplicar las segundas dosis al personal de salud.

A su vez, el Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que sigan llegando biológicos al país y enfatizó que el plan de vacunación no se detendrá. Previó que, para abril, todos los adultos mayores de México cuenten con la primera dosis. “Estamos a punto de terminar la vacunación del personal de salud que está en hospitales COVID-19, ya están vacunados casi todos los que están salvando vidas”.

López Obrador calificó a la ONU como un “florero” por permitir el acaparamiento de biológicos por parte de 10 países.

Acompañado por el presidente de Argentina en Palacio Nacional, señaló que es necesaria la intervención de las Naciones Unidas. “Debe intervenir porque parece un florero, está de adorno”.

Recordó que desde hace seis meses, México propuso que se evitara el acaparamiento de medicamentos y vacunas, por eso se creó un mecanismo en el organismo internacional, pero no está funcionando porque entre los 80 países que tienen acceso a las dosis, 10 concentran el 80%. Y el resto, donde está México, tiene 20%, pero hay más de 100 países que no tienen un biológico. “¿Dónde está la fraternidad universal?”.

Su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, expresó la idea de plantear en el G20 que la vacuna contra el COVID-19 sea un bien global. “De modo que los derechos intelectuales y todos los países puedan producir libremente en los mismos países. El propósito es el mismo que platea Andrés Manuel López Obrador y es uno de los temas que tenemos en la carpeta para hablar”.

El Gobierno presume la aplicación de 1.7 millones de dosis; ayer llegaron más de 511 mil vacunas (de Pfizer) al aeropuerto capitalino. XINHUA/X. Yuewei

Tercer lugar en América Latina

López Obrador difundió el último reporte de la lista de países que están inoculando a su población, en donde México se situó en el número 19 en el mundo.

Y es tercero en América Latina, con un millón 733 mil vacunas aplicadas.

México se encuentra detrás de Brasil (con seis millones 950 mil vacunas) y Chile (con dos millones 891 mil).

MANDATARIO DE ARGENTINA VISITA MÉXICO

“El primer presidente honesto en muchos años…”

Con una comparecencia repleta de elogios cruzados, los presidentes de México y de Argentina, Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, escenificaron ayer una alianza que va de punta a punta en América Latina propiciada por su sintonía personal y la necesidad de cooperar ante la pandemia.

En un gesto inédito, López Obrador invitó a Fernández a participar en su tradicional conferencia matutina en el Palacio Nacional, donde el argentino se movió como pez en el agua con un estilo muy similar al del mexicano, a quien consideró “el primer presidente honesto en muchos años”.

No era la primera vez que ambos líderes se encontraban, pues Fernández visitó el país como presidente electo en 2019, cuando propuso a López Obrador construir un “eje” progresista en América Latina liderado por México y Argentina. En aquel entonces, la propuesta no generó demasiado entusiasmo en un López Obrador desinteresado por la política exterior y con el ojo puesto en Donald Trump, pero Fernández insistió de nuevo.

“Desde el país más norteño de América Latina hasta el país más austral, tenemos que ser capaces de trazar un eje que una a todo el Continente... es el deber que tenemos con Andrés Manuel”, reivindicó el argentino.

López Obrador agradeció a Argentina por haber facilitado el acceso de México a la vacuna rusa Sputnik V.

Más allá de la cooperación sanitaria, la conexión entre los dos presidentes fluyó por su estilo similar, por su afinidad ideológica y por compartir un adversario común: la prensa crítica.

Baja ocupación hospitalaria

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que México contabiliza más de 181 mil defunciones por el COVID-19 y resaltó que disminuyó la ocupación hospitalaria para las camas generales, puesto que ninguna Entidad federativa sobrepasa 70% de ocupación.

“Vemos que sólo tres Estados se encuentran entre 50% y 69% de ocupación, que son la Ciudad de México (58%), Puebla (54%) y Estado de México 52%. En 29 de los 32 Estados hay menos de 50% de ocupación de camas. Por otra parte, en camas con ventilador, sólo la Ciudad de México tiene 63% de ocupación, mientras 31 Estados tienen menos de 50% de camas con ventilación mecánica ocupadas”.

Acentuó que el acumulado de personas vacunadas asciende a un millón 733 mil mexicanos. Hasta el momento, 651 mil 449 profesionales de la salud completaron su esquema de vacunación, mientras más de 604 mil adultos mayores han sido inmunizados, así como 17 mil 463 docentes de Campeche.

Las vacunas y los tanques de oxígeno medicinal son dos mercancías esenciales para atender la actual contingencia sanitaria. EFE/P. Aguilar

GUÍA

Gobierno quita los aranceles a las vacunas y los tanques de oxígeno

Por considerar urgente y necesario facilitar la importación de las vacunas contra el virus del SARS-CoV-2, así como los tanques de oxígeno de uso medicinal, el Gobierno federal emitió un decreto para eliminar los aranceles en el país.

En el “Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se explicó que se busca “facilitar la importación” de ambos productos, por lo que se les exenta del pago de arancel.

Con ello se pretende contribuir al abasto de las dos mercancías esenciales para atender la actual contingencia sanitaria, sobre todo porque ya inició la importación de vacunas y ante la escasez de los tanques de aluminio para oxígeno.

En el texto firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera, y de Economía, Tatiana Clouthier, se explicó que se crearon fracciones arancelarias específicas para productos necesarios para atender la emergencia. “Resulta urgente y necesario crear tres fracciones arancelarias, una correspondiente al capítulo 30 para identificar las vacunas contra el virus SARS-CoV-2, y dos correspondientes al capítulo 76 para identificar los tanques de aluminio para oxígeno de uso medicinal de los demás contenedores”, se explicó en la publicación.

Hasta ahora, a las vacunas se les aplicó un arancel de 5% por kilogramo, mientras que los tanques de oxígeno para uso medicinal tenían una tasa de 10% por pieza. Las autoridades detallaron que la decisión de eliminar los impuestos aplicará temporalmente; es decir, durante la etapa de pandemia. Y regresarán una vez que finalice la contingencia.

SABER MÁS

Consideran crear fondo de contingencia para pandemias

Si bien México logró sortear los retos que impuso el COVID-19 en materia de gestión financiera pública con pasos consolidados, hacia el futuro se tendría que pensar en un fondo de contingencia y una administración tributaria más digitalizada, consideró el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González.

“Para la próxima crisis, pensando en las siguientes pandemias, estamos pensando en un tipo de gestión financiera que nos ayude a enfrentar un evento catastrófico, lo que nos lleva a pensar en un fondo de contingencia”.

Durante el lanzamiento del primer reporte Global de Gestión Financiera Pública, explicó que sería un mecanismo similar al fondo de desastres federal.

“La pandemia no necesariamente es un tipo de desastre normal. No sabemos. Es una nueva enfermedad en la que no se conocen las vacunas, entonces se tiene que hacer un proceso de investigación inmediato en el momento en que se detona una pandemia”.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina de que Jalisco pasó al semáforo amarillo ante la pandemia?

Participa en Twitter en el debate del día @informador