COVID-19: Lentos, apoyos para gastos funerarios por el coronavirus

En noviembre, el cuñado de Gabriela Córdova murió de una neumonía causada por COVID-19. Aunque recibió atención en un hospital público, su familia gastó más de 50 mil pesos, al principio, en un lugar privado. Por eso decidieron pedir ayuda del programa “Apoyos para gastos funerarios” del Gobierno federal, que entrega 11 mil 460 pesos por caso.

El problema es que la familia inició el trámite el 2 de diciembre y no ha recibido el recurso. “Molesta la falta de respuesta”, lamenta Gabriela.

Miles de solicitantes están en la misma situación. El DIF Nacional informa que el programa recibió 71 mil 463 solicitudes en los primeros 16 días en el país (dos mil 752 de Jalisco). Sin embargo, apenas ocho mil 034 personas han recibido la ayuda.

GUÍA

¿Cómo solicita el apoyo?

El apoyo es para familiares de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19 para contribuir con los gastos funerarios.

El monto del apoyo definido por el DIF es de 11 mil 460 pesos.

Tiene una vigencia entre el 18 de marzo de 2020 y hasta el fin de la emergencia sanitaria.

El plazo para solicitar el apoyo es de un año a partir de la defunción.

Una vez recibida la solicitud se tendrá un tiempo de espera de una semana, y si no se presenta una segunda petición se genera el pago.

Si otro familiar solicita el apoyo deberán dirimir la controversia.

Si la persona no tiene cuenta bancaria se arroja una solicitud por sistema y se genera un folio para otra forma de pago.

En caso de que no tenga internet, deberá acudir a las oficinas del DIF en el territorio nacional.

Si el beneficiario no tiene documentación debe presentar una solicitud verbal o por escrito para una valoración de trabajo social en el DIF, quienes deberán corroborar la situación y dar asistencia para el trámite de documentos.

El Gobierno federal apoya económicamente a las familias que atraviesan por la muerte de un contagiado por el nuevo coronavirus. AFP/A. Estrella

¿Cuáles son los pasos para obtener el apoyo:

Registrar la CURP y los datos de la persona fallecida, así como adjuntar el acta oficial de defunción por COVID-19. Registrar al beneficiario. Indicar los datos generales, así como adjuntar una identificación oficial que acredite el parentesco. Elegir el medio de entrega del apoyo (se otorga mediante transferencia bancaria o por la generación del folio para otra forma de pago). Declaración bajo protesta de decir la verdad por el uso del recurso para la recuperación de la economía familiar. Y la generación del folio de solicitud para su posterior pago.

Contacto

Solicite el apoyo en la página: www.deudoscovid.gob.mx.

Denuncian retrasos del Gobierno en los apoyos para los gastos funerarios

Gabriela Córdova relata que su hermana está pidiendo el apoyo para gastos funerarios, con la intención de ayudarse para el entierro de su marido, quien falleció en un hospital público de la ciudad.

Comenta que inicialmente se trató en un hospital privado, pero cuando se dieron cuenta que tenía COVID-19, le recomendaron que acudiera al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que le pedían 700 mil pesos para tratarlo.

“Lo movieron al Seguro Social, y afortunadamente sí alcanzó a entrar. El apoyo que dan es poco porque no se compara a una vida, pero sirve de algo porque los paquetes funerarios, al momento que les mencionas que es por COVID-19, no bajan de los 20 mil pesos”.

Explica que en ese entonces las funerarias no estaban tan saturadas como ahora, por lo que pudieron pagar un paquete de 22 mil pesos.

“Pero los costos los están elevando demasiado con la pandemia. Por ejemplo, una vecina acaba de fallecer y no la aceptaron en ningún hospital... murió al día siguiente. El paquete les salió en 30 mil pesos”.

Sobre el trámite para solicitar la ayuda del Gobierno federal, a través del Sistema DIF Nacional, dice que pudieron hacerlo rápido y sin complicaciones. El problema es que les marca que la solicitud sigue en proceso.

“En la acta de defunción viene neumonía por COVID-19. Muchas personas han tenido problemas con la delegación en Jalisco, pero en el trámite de mi hermana no se ha presentado ningún rechazo, aunque va para dos meses y no hemos recibido nada”.

Blanca Lidia Sánchez, otra solicitante, cuenta que hizo el trámite para obtener ayuda tras el deceso de su padre. Aunque lo realizó el 5 de enero, el estatus de su folio aparece “en proceso”.

Por Transparencia, el Sistema DIF Nacional contesta que de las 71 mil 463 solicitudes recibidas, 22 mil 648 son de hijas del fallecido o fallecida, mientras 19 mil 432 solicitantes son esposas.

Y en relación a los apoyos otorgados, la mayoría fue a hijas (dos mil 668) y esposas (dos mil 564). Otros familiares que reciben los apoyos son esposos, hijos, madres, padres, concubinos y concubinas.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es el encargado de la generación de los apoyos.

TESTIMONIOS

“Van muy lento”

“Ayer logré comunicarme a una de las extensiones del DIF. Me respondió una señora y me dijo que supuestamente van muy lento porque están revisando con lupa cada solicitud. Que van muy lentos porque están teniendo muchas solicitudes fraudulentas, pero aún así, se me hace extraño que a muchos les rechacen los documentos tras acreditar la causa de muerte del familiar y acreditando el parentesco. Algo muy importante que me dijo esta señora es que las personas que lo solicitaron en efectivo, a ninguno les han dado. Me comentó que en unos 15 días les darían ese apoyo”.

Alan Murillo, solicitante.

“Estoy tratando de ayudar a una amiga porque su papá falleció el 8 de enero y ella tiene una embolia... y es muy complicada su situación de todos los gastos que se han generado. Sin embargo, por más que intento meter la solicitud no avanza, se queda en el paso uno. Marqué a los números de México y no tengo éxito”.

Valeria Martínez, solicitante.

“Hice el trámite desde diciembre y me lo rechazaron por la acreditación del parentesco. Nuevamente hice el trámite y mucho tiempo estuvo en proceso, pero anoche fue nuevamente rechazada por falta de documentos… entonces intenté nuevamente, pero no me deja. Esto ya me desesperó; además, cada que ingreso el folio me da mucha tristeza. No sé si seguiré insistiendo”.

Érika Rioja, solicitante.

Sólo han recibido el subsidio 303 de los dos mil 752 jaliscienses que lo han solicitado. AFP/P. Pardo

PROGRAMA FEDERAL

Recuento nacional

Solicitudes recibidas: 71 mil 463.

Apoyos otorgados: 8 mil 034.

Monto del apoyo: 11 mil 460 pesos.

Recurso entregado: 92 millones 069 mil 640.

Entidades con más solicitudes recibidas Estado Solicitantes Estado de México 11 mil 869 Ciudad de México 9 mil 161 Veracruz 4 mil 391 Nuevo León 3 mil 207 Tabasco 3 mil 141 Puebla 3 mil 086 Sinaloa 2 mil 921 Jalisco 2 mil 752 Chihuahua 2 mil 393 Sonora 2 mil 184

Entidades con más apoyos otorgados Estado Beneficiarios Estado de México Mil 251 Veracruz 644 Ciudad de México 578 Tabasco 459 Sinaloa 458 Nuevo León 453 Puebla 320 Jalisco 303 Sonora 284 Tamaulipas 277

Nota: Información del 2 al 18 de diciembre de 2020, con corte al 19 de enero de 2021.

Fallecen más hombres

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud Federal, suman 161 mil 240 personas fallecidas por el nuevo coronavirus en México, de las cuales 36.90% eran mujeres y 63.10% eran hombres.

Según el Instituto Nacional de Salud Pública, que se tomó en cuenta para el plan de vacunación, los varones tienen 14% de mayor probabilidad de ser positivos que las mujeres.

De forma similar, las embarazadas, las personas con obesidad y con diabetes, tienen mayor riesgo de ser positivas que las personas sin ninguna de estas condiciones.

Y se remarca que, en comparación con las mujeres positivas al COVID-19, los hombres tienen 80% mayor probabilidad de morir.

En una reciente investigación publicada en la revista Science (https://science.sciencemag.org/content/371/6527/347), a nivel global el riesgo de muerte en los hombres es 1.7 veces mayor que en las mujeres.

En el artículo se señala que después de los 30 años, los hombres tienen más riesgo de mortalidad, particularmente debido a la respuesta del sistema inmunológico.

También se indica que los varones generan menos linfocitos T, los cuales ayudan a identificar y destruir a las células infectadas.

En días pasados, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que, entre enero y agosto de 2020, se documentaron 108 mil 658 decesos por el nuevo coronavirus, una cifra mayor a la reportada por la Secretaría de Salud Federal en ese periodo, porque incluye datos basados en los certificados de defunción de las Oficialías del Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y los Ministerios Públicos estatales, y no solamente de los hospitales.

TELÓN DE FONDO

Autorizan descuentos en trámites

El pasado 23 de enero, el Congreso del Estado avaló la iniciativa en la que se plantea que la condonación de pagos puede ser hasta del 100% en los trámites funerarios por COVID-19, pero señala que cada Ayuntamiento que se sume a la medida, definirá el monto del descuento que otorgue en sus trámites.

Lo autorizado contempla dar descuentos en el pago de derechos en el trámite de actas de defunción, actas de matrimonio, actas de nacimiento, de inhumaciones, reinhumaciones, cremaciones, introducción de cenizas, exhumaciones y otras acciones necesarias para la disposición final de los restos humanos.

La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año y sólo aplica en los casos en que la muerte sea por COVID-19.

El diputado Quirino Velázquez, presidente de la Comisión legislativa de Hacienda, argumentó que la condonación completa de pagos no podía ser obligatoria, pues violentaría la autonomía municipal.

Por su parte, la diputada María Esther López Chávez aseveró que hacer obligatoria la exención no afectaría las finanzas municipales porque los pagos generados por el aumento de la mortalidad es una situación extraordinaria de la pandemia.

Además, la diputada Érika Pérez García solicitó que se votara su iniciativa para que la Secretaría de Salud en Jalisco aplique un programa para entregar oxígeno medicinal a los pacientes afectados por el virus que se recuperan en sus casas. La petición no fue respaldada y la propuesta fue enviada a comisiones para su revisión.

El promedio diario de muertes por COVID-19 en Guadalajara fue de 26. AFP/P. Pardo

COMPARATIVO

Precios de los servicios

El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) analizó que, en julio de 2020, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor que reporta información de Guadalajara y Tepatitlán, los precios promedio de los servicios de inhumación (básicos) son similares entre ambas ciudades.

El instituto reportó 19 mil pesos para Guadalajara y 19 mil 900 pesos para Tepatitlán.

El servicio de inhumación con traslados llega a los 41 mil pesos en Guadalajara, y los servicios de inhumación con trámites tiene un precio promedio de 23 mil pesos en Tepatitlán.

Según el Inegi, los costos de los servicios funerarios seguirán aumentando ante la pandemia.

SABER MÁS

Crecen servicios en los panteones

Guadalajara es el municipio donde más personas han fallecido por el COVID-19 y esto se refleja también en el aumento de los servicios en los panteones de la ciudad.

Durante diciembre pasado se registraron 18 servicios funerarios al día, en promedio, ante los decesos por el nuevo coronavirus (incluyendo sepulturas y cremación de cuerpos). En enero pasado, la cifra subió a 26, informó el coordinador de Servicios Municipales de Guadalajara, Óscar Villalobos Gámez.

“Estamos apoyando a las funerarias privadas para evitar el rezago en cuanto a las cremaciones, porque también han tenido un aumento en los servicios. Nuestros crematorios y cementerios están siendo de ayuda para evitar que las familias, además de estas pérdidas tan dolorosas, todavía tengan que esperar para que les entreguen las cenizas de sus familiares”.

