La Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó ayer la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19, que decretó el 30 de enero de 2020 y que causó, al menos, 765 millones de contagiados y más de siete millones de fallecidos a nivel internacional.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció en una esperada rueda de prensa que: “Con gran esperanza, declaro que el COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria. Sin embargo, esto no significa que deje de ser una amenaza global a la salud”, subrayó Tedros, mientras que otros expertos añadieron en esa rueda de prensa que, pese al fin de la alerta internacional, se seguirá considerando la enfermedad como una pandemia.

“La semana pasada, el COVID-19 causó una muerte por cada tres minutos, y esas son sólo las que han sido registradas, mientras miles siguen luchando por sus vidas en unidades de cuidados intensivos… y millones siguen viviendo con los efectos debilitadores de la enfermedad”.

La OMS calcula que a nivel mundial, alrededor de cinco mil millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

En Estados Unidos, la declaración de emergencia de salud pública por el COVID-19 expirará el 11 de mayo, cuando terminen los mandatos de vacunación.

En México, las cifras oficiales en su última actualización, registran siete millones 587 mil enfermos y 333 mil 913 fallecidos.

A nivel estatal, los números en Jalisco al día de ayer cerraron en 711 mil 062 contagiados y 20 mil 018 defunciones.

El neumólogo Jonathan Álvarez Pinto señaló que, ante este anuncio por parte de la OMS, se debe reconocer un avance entre la relación de lo aprendido, aterrizar las enseñanzas y ponerlas en práctica.

No obstante, concordó en que el virus no se va, “la enfermedad seguirá existiendo, el objetivo es limitarla y aceptar que viviremos con ella”.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus (izq.), agradeció al profesor Didier Houssin (der.), quien dirigió el Comité de Emergencia. TWITTER/@DrTedros

Se acaba la alerta mundial, pero continúa la amenaza

Luego del anuncio realizado ayer por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de poner fin a más de tres años (mil 221 días) de emergencia internacional por el COVID-19, el propio organismo enfatizó que no es el punto final de la pandemia, sino que en realidad el virus continúa como una amenaza con la que el mundo tiene que aprender a sobrellevar día a día.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, remarcó que aunque terminó la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, no significa que haya dejado de ser “una amenza global a la salud”, en una rueda de prensa organizada un día después de que el comité de expertos que ha seguido trimestralmente desde 2020 el avance de la pandemia le recomendara casi por unanimidad tomar esta decisión.

Tedros aprovechó la declaración del fin de la emergencia, un momento que muchos esperaban especialmente desde que el año pasado muchas sociedades regresaran relativamente a la normalidad, para hacer balance de una pandemia que por número de fallecidos ya puede ser comparable con las grandes plagas de la historia de la humanidad, desde la peste negra a la gripe de 1918.

“El COVID-19 ha sido mucho más que una crisis sanitaria: ha causado caos económico, restando billones del PIB, afectando a los viajes y al comercio, golpeando negocios y arrastrando a millones a la pobreza”, recordó.

Las fronteras y las escuelas se cerraron, y durante los recordados meses de confinamiento vividos en tantos países, “millones de personas experimentaron soledad, aislamiento, ansiedad y depresión”, subrayó el director general.

Además, “ha dividido a las naciones, y ha socavado la confianza de las poblaciones hacia sus gobiernos y hacia las instituciones, en medio de grandes flujos de desinformación”.

Advirtió Tedros que ante un virus que podría aún cambiar a variantes más letales y contagiosas, la OMS seguirá en guardia, y anunció que por primera vez en la historia de la organización, pese a no haber emergencia internacional, se formará un Comité de Revisión que seguirá analizando periódicamente la situación del virus.

El fin de la alerta se ha decidido finalmente ante la mejora de la situación global, con una reducción de la mortalidad y la mayor inmunidad que se ha logrado con las vastas campañas de vacunación, a lo que se suman las defensas que centenares de millones han desarrollado tras recuperarse de la enfermedad.

La directora de la OMS para acceso a vacunas, Kate O'Brien, agregó que el fin de la emergencia sanitaria no supondrá un fin del esfuerzo desplegado a nivel global para inmunizar a las poblaciones contra el COVID-19.

Gobierno mexicano perfila poner fin a emergencia sanitaria

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró ayer que estaba esperando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pusiera fin a la emergencia internacional por COVID-19 por lo que, adelantó, el lunes a las 18:00 horas, en Palacio Nacional se reunirá con el Gabinete de Salud para tomar una decisión.

En su mañanera de en Puebla, López Obrador señaló que esta decisión sobre la pandemia se dará el próximo martes en el informe del Pulso de Salud.

"Estábamos esperando esa declaración y el martes que vamos a informar sobre salud, se va a emitir un comunicado al respecto", dijo.

"¿Ese día se declarará el fin de la pandemia?", se le preguntó.

"No, ese día vamos a que los médicos expongan, antes nos vamos a reunir el lunes, tenemos reunión a las 6:00 de la tarde con los integrantes del sector de Salud y ya van a tomar una decisión y van a informar el martes sobre este asunto", dijo AMLO.

CIFRAS

Los números del COVID-19, aproximados, al momento de poner fin a la emergencia sanitaria

Contagiados Muertos A nivel mundial 765 millones 20 millones México 7.6 millones 334 mil Jalisco 711 mil 20 mil

El 12 de marzo 2020 arrancó la emergencia sanitaria en Jalisco. EL INFORMADOR

Celebra gobernador de Jalisco decisión de la OMS

El gobernador de Jalisco celebró ayer que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitiera el fin de la “emergencia sanitaria” declarada en enero de 2020 por la enfermedad del COVID-19.

Sin embargo, dijo, no se trata de que la enfermedad haya terminado, por lo que los monitoreos de salud continuarán por parte de las autoridades sanitarias.

“Fue una historia que de verdad la entendemos como muy dura para todos, el mayor desafío de mi carrera. Y escuchar hoy (ayer) el anuncio de verdad que fue una sensación de alivio, por un lado, pero también de no bajar la guardia, la enfermedad no ha desaparecido. Hay que seguir atentos”, expresó el mandatario estatal.

Por otra parte, el gobernador jalisciense señaló que determinó, junto con el secretario de Salud del Estado, Fernando Petersen, que dejarán de darse a conocer los recuentos diarios de contagios y muertes del virus, por lo que ahora sólo se contará con las cifras dadas a conocer por la Federación.

Respecto del tema de la vacunación contra el coronavirus, el mandatario estatal señaló que habrá que esperar a que el Gobierno federal defina con más criterios y precisión los pasos a seguir, con los que se continuarán las siguientes etapas de la vacunación en Jalisco.

"Me parece que eso todavía no está claro, y mientras eso no suceda prefiero no entrar en descalificaciones, simplemente hay que explicar que es una decisión que debe tomar la autoridad federal y nosotros vamos a participar en el análisis de los pasos a seguir", finalizó el gobernador, de cara a una nueva etapa de la pandemia, que no ha finalizado todavía.

GUÍA

El recuento de los daños, por un virus surgido en Wuhan

Medidas restrictivas

Para prevenir los contagios, los gobiernos impusieron estrictas medidas nunca implantadas en numerosos países. Se sucedieron las restricciones de viajes, las cuarentenas, los confinamientos, el aislamiento social, la cancelación de eventos y el cierre de establecimientos y la minimización de la vida social. Con todo ello, la pandemia tuvo efectos socioeconómicos demoledores, tanto en las sociedades del mundo desarrollado, con notables descensos del PIB, como en las más desfavorecidas. El temor a la escasez de provisiones llevó incluso a compras de pánico. Pese a que hubo fluidez de información, el miedo se apoderó de la población y proliferó la desinformación.

Llegan las vacunas

En el mundo occidental, la farmacéutica estadounidense Pfizer/BioNTech fue la primera en sintetizar una vacuna, que comenzó a inocularse en Estados Unidos el 14 de diciembre de 2020, a lo que siguió el Reino Unido y más tarde la Unión Europea, para ampliarse paulatinamente a otros países. A esta le siguieron las de los laboratorios Moderna, AstraZeneca, Janssen, Novavax, Sanofi y GSK, siendo la última en llegar la de la multinacional española Hipra. Rusia aportó la vacuna Sputnik-V en agosto de 2020, que fue presentada por el presidente, Vladimir Putin, y China se sumó también con las vacunas Sinopharm (de Sinovac Biotech) y la RDB, conocida por su bajo costo. También India lanzó al mercado su vacuna Covaxin.

¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia?

El virus SARS-CoV-2 ha causado cerca de 765 millones de infecciones en el mundo y aunque oficialmente las muertes reportadas por los países son siete millones, la OMS considera que los fallecimientos causados directa o indirectamente por esta enfermedad llegan a 20 millones.

A partir de las cifras oficiales de la OMS y que reflejan únicamente las muertes atribuidas al COVID-19 o a sus complicaciones, América fue el continente con la mayor mortalidad, con un total de 2.95 millones de fallecimientos.

Los dos países con mayor mortalidad a nivel mundial pertenecen a América: Estados Unidos, con 1.16 millones de muertes; y Brasil, con más de 700 mil. México figura en el quinto lugar, con 333 mil muertes; y Perú, en séptimo lugar y 220 mil fallecimientos.

En Europa los decesos alcanzaron los 2.23 millones, en el sudeste de Asia fueron 805 mil (531 mil en India), mientras que en la región del Pacífico Occidental, que incluye a China en la repartición geográfica de la OMS, las muertes se elevaron a 410 mil.

El Mediterráneo Occidental, que comprende Oriente Medio, reportó 351 mil muertes, mientras que África notificó de 175 mil, según el recuento de la organización.

CLAVES

El largo camino del Sars-Cov-2

Oficial. La enfermedad COVID-19, generada por el virus Sars-Cov-2, fue declarada por la OMS oficialmente como pandemia el 11 de marzo de 2020, luego de casi tres meses de observación por parte de autoridades sanitarias.

Nacional. El Gobierno de México declaró emergencia nacional por epidemia de COVID-19 el 31 de marzo de 2020. Con motivo del seguimiento sanitario, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, es el responsable de informar oficialmente sobre la pandemia en el país.

Subregistro. Pese al reporte de las cifras oficiales, la OMS advirtió considerar un número más alto de defunciones por la enfermedad, ello debido a las dificultades relacionadas con registros y control de información.

Post. Asimismo, el panorama de salud se vio afectado por los efectos del llamado post-covid, una afección generada por síntomas que persisten tras tres meses del contagio inicial de COVID-19. El 25 de octubre de 2021, la OMS estimó que entre 10 y 20 por ciento de los pacientes experimentan malestares por esta condición, cuyos efectos requieren más tiempo para ser estudiados.

Salud. Si bien la pandemia dejó un embate sobre la economía, especialmente en materia de cadenas de suministro, expertos del sector salud reportaron transformaciones en el paradigma sanitario. En un informe de noviembre de 2020, Allianz Partners señaló la telemedicina, salud mental, e investigación con tecnología como transformaciones clave.

Vacunas. La preparación de vacunas con investigación epidemiológica adecuada fue una transformación crucial en términos de respuesta a la pandemia. En el contexto de las variantes del virus Sars-Cov-2, el Grupo Técnico Asesor de la OMS informó el 11 de enero de 2022 que el desarrollo de vacunas colocó la accesibilidad y prevención de complicaciones como tema prioritario.

Alrededor el mundo se vivió la pandemia, desde el protocolo de salud de realizarse pruebas de antígenos, hasta los refuerzos de vacunación. EL INFORMADOR/C. Zepeda

IMPULSARÁN UN TRATADO ANTIPANDEMIAS

OMS solicita no repetir errores del COVID-19

Los principales responsables de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprovecharon ayer la declaración del fin de la emergencia internacional por el COVID-19 para pedir a la comunidad internacional un impulso en las negociaciones de un tratado contra futuras pandemias, que espera tener listo en 2024.

“Tenemos que prometernos que nosotros, nuestros hijos y nietos, no cometeremos otra vez los mismos errores de descoordinación y falta de confianza, por ello estamos negociando ese acuerdo pensado para futuras generaciones”, destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras poner fin a tres años de emergencia.

“El COVID-19 ha cambiado el mundo y nos ha cambiado a nosotros, por eso no debemos regresar a como las costas eran antes, de ser así no habríamos aprendido la lección", advirtió.

El director de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, agregó que “es importante que los líderes mundiales avancen en la construcción de un sistema que nos haga recordar esas lecciones y aplicarlas con solidaridad”.

Tanto Tedros como Ryan aseguraron que el fin de la emergencia sanitaria por el COVID-19 no reducirá el sentido de urgencia que la OMS cree que tienen las negociaciones del tratado, después de cinco rondas de negociaciones y que se espera tener listo para la Asamblea general del organismo de mayo de 2024.

El primer borrador conceptual del posible tratado sugiere construir un sistema global de producción y distribución de productos para responder a una pandemia, con el fin de evitar que se repitan los problemas de suministro que el COVID-19 evidenció especialmente a inicios de 2020, cuando hubo hasta escasez de mascarillas.

Exhorta asimismo a garantizar la financiación pública de vacunas, tratamientos y otros productos contra posibles pandemias, y tomar medidas para limitar las cláusulas de confidencialidad en los contratos comerciales entre farmacéuticas y Estados.

El texto recomienda por otro lado la creación de un órgano rector del tratado, que se reuniría periódicamente en el formato de conferencia de las partes, de manera similar a como lo hacen, por ejemplo, los países signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Unión Europea considera “crucial” continuar la vigilancia

Mientras tanto en Bruselas, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró ayer que la vigilancia del COVID-19, “una amenaza para la salud mundial, “sigue siendo crucial” para estar preparados para futuras crisis.

La jefa del Ejecutivo comunitario lanzó esta advertencia el mismo día que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tomó la decisión de poner fin a más de tres años (mil 221 días) de emergencia internacional por el COVID-19, cuando el organismo calculó que la pandemia, una de las peores de la historia, causó alrededor de 20 millones de muertos.

Esta decisión de la OMS es “una buena noticia” para Von der Leyen, pero recalcó que “la vigilancia sigue siendo crucial”.

“Aunque la emergencia ya pasó, está claro que el COVID-19 sigue siendo una amenaza para la salud mundial y que seguirá formando parte de nuestra vida en el futuro previsible", dijo en una declaración difundida a última hora de la tarde por la Comisión Europea.

En opinión de la política alemana, los Veintisiete y los organismos comunitarios especializados en cuestiones sanitarias deben continuar su “seguimiento y vigilancia, garantizar la vacunación de los vulnerables, para que siempre estemos preparados para futuras crisis de salud”.

Destacó que esta pandemia cambió el rostro de la UE, que se ha convertido en “una verdadera Unión Europea de la Salud”, ya que dispone de “nuevas herramientas para reaccionar rápidamente a las crisis de salud emergentes”.

Von der Leyen subrayó además que la pandemia ensenó a los Veintisiete que “la fuerza de la UE reside en su unidad, incluso cuando se enfrenta a grandes crisis sanitarias”.

“La solidaridad europea, al compartir suministros médicos, tratar a los pacientes o ayudar a repatriar a los ciudadanos, y en la reconstrucción de nuestras economías, nos ayudó a proteger a nuestros ciudadanos juntos y superar las fases más difíciles de la pandemia”, rememoró.

La presidente de la Comisión constató que esta pandemia ha tenido “un alto costo para las personas, nuestra sociedad y nuestra economía”, pero celebró que se haya podido superar “con éxito gracias a una acción decidida a nivel mundial, de la UE y de los Estados miembros, y a la resiliencia y solidaridad” de los ciudadanos.

EFECTOS A LARGO PLAZO

Oficializan las cifras de efectos post-COVID

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo ayer que el 6% de las infecciones sintomáticas por COVID-19 resultan en casos de COVID largo, o efectos post-COVID, lo que implica que “cientos de millones de personas necesitan atención en el futuro próximo y a largo plazo”.

La organización aportó esta estimación al publicar la versión revisada de su Estrategia Global para la Prevención, Contención y Respuesta al COVID-19 para el periodo 2023-2025, un documento que ofrece una guía a los Gobiernos sobre cómo manejar esta enfermedad, en el pasaje de un fase de emergencia hacia una situación en que será endémica.

“Aunque estamos en una posición más fuerte frente a la pandemia del COVID-19, el virus está aquí para quedarse y los países necesitan manejarlo al mismo tiempo que otras enfermedades infecciosas”, explicó la organización al emitir su estrategia actualizada.

La OMS considera que este nuevo conjunto de orientaciones son necesarias en la medida en que las desigualdades en el acceso a las principales herramientas para enfrentar la pandemia (test de diagnóstico, vacunas y tratamientos) persisten y no se puede descartar el riesgo de que aparezcan nuevas variantes.

Según los datos aportados hoy por la organización, el 30% de la población mundial todavía no ha recibido ninguna vacuna. Un 89% del personal sanitario tiene la pauta de vacunación completa y un 85% en el caso de los adultos mayores.

Sin embargo, esa cobertura baja cuando se trata de países pobres, donde sólo el 52% de sanitarios y el 35% de las personas mayores han recibido las dos dosis del ciclo primario de vacunación.

De manera general y si se consideran todas las categorías de edad, un 66% de personas en el mundo están vacunadas.

La OMS señaló que millones de personas se siguen infectando o reinfectando cada semana por COVID-19, que cientos de miles están en el hospital por esto y que miles siguen muriendo por sus complicaciones.

EFE

La vacunación para combatir al COVID-19 ha pasado por muchas etapas a nivel mundial, con pros y contras, y la lucha contra los anti-vacunas. AP

A NIVEL MUNDIAL

Vacunas anticovid podrían integrarse en los programas de vacunación rutinaria

La Alianza Global para las Vacunas (GAVI) anunció ayer, día en el que se puso fin a la emergencia sanitaria por el COVID-19, que debatirá en la próxima reunión de su junta directiva la integración de las vacunas contra esta enfermedad en los programas de vacunación rutinarios de todo el mundo.

La inclusión en la lista de vacunas rutinarias ha sido promovida en el último año por diversos gobiernos mundiales, principalmente africanos, y organizaciones internacionales.

En un comunicado de prensa, el director general de GAVI, Seth Berkley, recordó que un tercio de los adultos de los países con renta más baja de todo el mundo aún no han recibido la pauta completa de la vacuna contra el COVID-19.

El director general lamentó también que miles de niños en todo el mundo aún no tengan acceso a las vacunas contra el COVID-19, pese a que, en los más de tres años de pandemia, los países hayan suministrado más vacunas que nunca antes en la historia.

“Después de más de tres años de pandemia, el mundo está preparado para pasar a la siguiente fase (...) pero también debemos tener clara la necesidad de seguir protegiendo a nuestras personas más vulnerables, como hacemos con otras enfermedades mortales”, afirmó Berkley.

El mecanismo COVAX, creado en primavera del año 2020 para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso de los países a las vacunas del COVID-19, ha suministrado casi dos mil millones de dosis de vacunas a 146 países distintos a lo largo de la emergencia sanitaria.

Para ello, se han invertido más de mil 600 millones de dólares para afianzar los procesos de vacunación y para reforzar los sistemas sanitarios globales.

Actualmente, el porcentaje de personas vacunadas contra la COVID-19 en los 92 países con los ingresos más bajos se sitúa en el 55%, más de 25 puntos porcentuales por encima del mismo dato de hace un año.

EFE

JUSTO A TIEMPO

Presentan en México la vacuna “Patria” y espera aprobación

En México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el pasado miércoles en su conferencia mañanera que ya se cuenta con “Patria”, la vacuna de refuerzo mexicana contra COVID-19 desarrollada por Conacyt y la cual espera ser aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

LA VOZ DEL EXPERTO

No es el fin de la enfermedad, está lejos de terminar

Carlos Alonso, Martín Bedolla, y Jonathan Álvarez, especialistas en Salud.

Tras la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del fin de la emergencia sanitaria global por la pandemia por COVID-19, expertos en materia de salud aseguraron que la enfermedad está lejos de terminar y que este anuncio no debe llevar a la ciudadanía ni a los gobiernos a bajar la guardia ante el virus.

Carlos Alonso Reynoso, doctor en Ciencias de la Salud Pública y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, resaltó que la declaración de la OMS no significa que como sociedad se deben volver a las viejas prácticas que nos llevaron al padecimiento de esta patología como una enfermedad de alto riesgo.

Reconoció que durante los últimos meses los contagios del virus SARS-Cov-2 han ido a la baja. Sin embargo, afirmó que ello no significa que la enfermedad desapareció sino que se convirtió en un virus endémico que, a la par de otras patologías, se presentará con mayor incidencia en tiempo de frío.

Refirió que lo peor que podrían hacer tanto gobiernos como sociedad es bajar la guardia y señalar que el COVID-19 ya no es motivo de preocupación, cuando los casos de personas hospitalizadas se siguen presentando.

Martín Bedolla Barajas, jefe del Servicio de Inhaloterapia, Neumología y Alergias del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca", insistió en que la población no debe tomar este anuncio como la culminación de la enfermedad, sino como el fin administrativo y político de la emergencia que comenzó en marzo de 2020.

Manifestó que la circulación del virus ha disminuido en comparación con años atrás, pero no ha terminado, pues tan sólo en el Hospital Civil de Guadalajara todavía existen por lo menos tres camas ocupadas para pacientes con enfermedad aguda.

Ante ello, recomendó a la población evitar relajar las medidas de prevención a contagios, ya que si bien muchas de ellas se han aligerado en ambientes sociales, consideró que no está de más tomar precauciones ante posibles brotes de la enfermedad.

Por su parte, el neumólogo del Hospital San Javier, Jonathan Álvarez Pinto, señaló que ante este anuncio por parte de la OMS se debe reconocer un avance en relación a lo aprendido, aterrizar las enseñanzas y ponerlas en práctica. No obstante, concordó en que el virus no se va, "la enfermedad seguirá existiendo, el objetivo es limitarla y aceptar que viviremos con ella".

Comentó que a tres años y dos meses de inicio de la pandemia, se aprendió que a través de esfuerzos multidisciplinarios de todas las aéreas de la medicina, se debe tomar como una área de oportunidad en pro de continuar con el crecimiento de la información, y agregó que la pandemia dejó lecciones acerca de lo que no se debe hacer y el cómo afrontar una pandemia en el futuro.