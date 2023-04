La colocación de “diablitos” para obtener energía eléctrica de forma ilegal se ha multiplicado en Jalisco y el año pasado alcanzó un máximo histórico en los casos detectados.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó vía Transparencia que identificó 28 mil 101 tomas irregulares a nivel estatal en 2022, lo que representa un incremento de 1018% en comparación con 2019, cuando se detectaron dos mil 512.

Manuel vende tacos en la Zona Centro de Zapopan y usa un “diablito” para tener energía e iluminar su puesto. Comentó que paga su permiso municipal y los inspectores no le han dicho nada. “Tenemos ya más de 10 años aquí, nos conectamos de la toma, pero es seguro y nunca hemos tenido problema”, dijo.

En su informe, la CFE no precisó cuáles son las zonas del Estado en las que más “diablitos” ha detectado. Argumentó cuestiones de seguridad y confidencialidad para no compartir los datos.

En lo referente a la afectación económica generada por estas tomas clandestinas, la Comisión respondió que dicha información no la tiene en los archivos físicos ni electrónicos; refirió que basados en los criterios de su Comité de Transparencia se determinó que no se podía proporcionar.

Se solicitó entrevista con la delegación estatal de la CFE, pero no hubo respuesta.

En varias colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara es común observar instalaciones irregulares en postes de energía eléctrica. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Detienen sólo a uno por tomas clandestinas de CFE

A pesar de que la detección de tomas clandestinas de energía eléctrica aumentó más de mil por ciento en Jalisco, en lo que va de la actual administración federal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que sólo hubo una persona detenida por este delito durante el año pasado.

“Por lo que se refiere a si hubo personas detenidas, se localizó el registro de una como consecuencia del uso indebido de energía dentro del año de 2022”, refirió la Comisión en respuesta a una solicitud de información vía transparencia. La dependencia federal no precisó cuántas denuncias se presentaron por el robo de energía y el número de carpetas de investigación abiertas por esta causa.

En el artículo 368 del Código Penal Federal equipara como robo el uso o aprovechamiento de energía eléctrica, magnética, electromagnética, de cualquier fluido, o de cualquier medio de transmisión, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de los mismos. Las sanciones van de tres a 10 años de prisión, así como multas de hasta mil días de salario mínimo, lo que equivale a 207 mil pesos.

La CFE clasifica sus pérdidas de energía en dos tipos: las no técnicas, que son provocadas por usos ilícitos (robos de energía), fallas o daños en equipos de medición y errores administrativos. El otro tipo son las pérdidas técnicas que se originan por el calentamiento de los conductores eléctricos y transformadores por los que pasa la energía que genera.

A SABER

Aspectos del Plan Nacional de Electricidad

La Suprema Corte de Justicia de la Nación indica que si se demuestra que el acusado del aprovechamiento ilícito de energía eléctrica era usuario, el delito es fraude.

Es robo cuando el aprovechamiento de la energía eléctrica se realiza sin el consentimiento del usuario titular del contrato.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Diablitos”, presentes en dos de cada 10 incendios

Ignacio Aguilar Jiménez y Víctor Hugo Bravo, PC y Bomberos de Zapopan.

Ignacio Aguilar Jiménez, coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, advirtió que las irregularidades en instalaciones eléctricas generan alto riesgo de accidentes como incendios en el hogar. El comandante explicó que los llamados “diablitos” o tomas clandestinas incrementan la posibilidad de que se presenten hechos como una sobrecarga.

Reconoció que es común encontrar este tipo de tomas en comercios ambulantes o incluso en mercados, sostuvo que realizan monitoreo para identificarlas y solicitar a los locatarios que corrijan la situación.

“Es una constante y generalmente los comerciantes se molestan con nosotros cuando les hacemos un señalamiento por temas de electricidad o por temas de gas LP. En el caso de los incidentes con instalaciones eléctricas ha disminuido, pero se mantienen los riesgos por malas conexione, malas instalaciones o fallas en los equipos de consumo”, explicó.

Aguilar Jiménez informó que dan capacitación a los comerciantes para prevenir situaciones de riesgo y que se dé el mantenimiento adecuado a las instalaciones.

Víctor Hugo Bravo Mora, bombero perteneciente a la división de investigación de incendios y explosiones de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, informó que en promedio dos de cada 10 incendios registrados son provocados por una falla en un “diablito”; comentó que de enero a la fecha se han combatido15 conflagraciones generadas por fallas en tomas clandestinas.

Señaló que la situación es común en colonias con asentamientos irregulares.

“Nosotros lo que recomendamos es que se regularicen, pero la realidad de las cosas que como esas colonias hay asentamientos irregulares, por lo tanto pues no hacen el contrato con la Comisión Federal de Electricidad, ya sea por la costumbre de que así han vivido toda su vida y pues les es difícil a veces hacer ese tipo de trámites”, expuso.

Añadió que es la Comisión Federal de Electricidad la que tiene la atribución de aplicar sanciones y multas que superan los 200 mil pesos por tomas irregulares.

Apuntó que la operación de “diablitos” también es un riesgo para el personal que acude a atender una emergencia, ya que hay la posibilidad de que sufran una descarga si la energía no está totalmente cerrada.

TELÓN DE FONDO

Habitantes se cuelgan de la electricidad en Zapopan

En dos postes de electricidad en la colonia Lomas de la Primavera, en Zapopan, se observó que ilegalmente vecinos se “cuelgan” de las conexiones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con “diablitos”. Cada poste presentaba alrededor de 20 cables de donde tomaban la luz, un delito que amerita de tres a 10 años de prisión, de acuerdo con lo establecido por el Código Penal Federal.

Luego de un recorrido se observaron estas prácticas, primero en el tianguis de Mariano Otero, en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, donde dos locales se robaban la energía, principalmente para conectar bocinas con música.

En el cruce de las calles Noche Buena y Lomas de Rosas, en Lomas de la Primavera, se observó un poste de concreto de la CFE con alrededor de 20 cables con pinzas, algunos brindaban la energía a casas que estaban en construcción o que quedaron en obra gris. Otro poste con conexiones ilegales está ubicado en Lomas de Rosas y Flor de Durazno.

Paula, vecina de Lomas de La Primavera, describió que es un riesgo constante, tanto para los que pagan y como para los que no pagan el recibo de luz, ya que podría suceder un cortocircuito y causar un incendio.

“Está mal que se estén colgando, luego sucede un corto y se prende. Con los vecinos te metes en problemas si les dices algo”, señaló.

El artículo 368 del Código Penal Federal establece que cuando un usuario altera los equipos o manipula y se roba la energía sin un contrato de suministro, debe de recibir las siguientes sanciones: de tres a 10 años de prisión, y pagar hasta mil días de salario mínimo como multa.

SABER MÁS

Colonias con mayor incidencia

En un informe publicado hace dos años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que, entre 2013 y febrero de 2019, las colonias con más reportes por el uso ilícito de energía eléctrica fueron Oblatos y Santa Margarita, con cuatro mil 110 y tres mil 47 quejas, respectivamente.

En el documento destaca que si solamente se toman en cuenta los datos de las empresas o las asociaciones, las colonias o localidades con más señalamientos son: Santa Margarita, Tesistán y Toluquilla. También figuran otros puntos de la ciudad como: Arcos de Zapopan, La Tuzanía, Altagracia, Santa Lucía, en Zapopan, o Loma Dorada y 20 de Noviembre, en Tonalá.

Un “diablito” generó el infierno en el mercado San Juan de Dios

La colocación de “diablitos” para la toma clandestina de energía fue la causa del más reciente incendio que afectó al mercado San Juan de Dios de Guadalajara, registrado hace un año.

Autoridades municipales refirieron que una conexión irregular en un local fue lo que detonó el siniestro que afectó 426 locales.

Un año después del incendio sucedido el 31 de marzo de 2022, Salvador Sáinz, propietario de un local de tortas, contó que su angustia sigue como una cicatriz tras la incertidumbre de aquel día.

“Estaba dormido cuando recibí una llamada, que lógicamente te asusta a una llamada a las dos de la mañana y lo primero que me dijeron fue ‘vente al mercado, se está quemando’. Nos dejamos venir, todavía recuerdo que estaban prácticamente los tres mil locatarios que vivimos en este mercado, poco a poco nos fuimos dando cuenta cuáles eran las zonas que estaban afectadas y desgraciadamente en mi caso, pues sí, se me cayó el alma; es una cicatriz que desgraciadamente va a durar un poco más en sanar, es tu patrimonio de 50 años”, relató.

Claudia Gutiérrez Valadez, quien tiene un local de comida, dijo que junto con su familia vio cómo el fuego consumió enteramente su local, pues se hallaban cerca del epicentro del incendio en el sector gastronómico.

“Se está quemando el mercado San Juan de Dios, nos sorprendió demasiado, nos levantamos y nos venimos acá al mercado. De volada aquí estuvimos apoyando, pero no nos dejaron pasar, sino hasta las diez de la mañana pudimos entrar para rescatar lo más que podíamos de lo que no se quemó, pero en mi caso fue pérdida total, todo lo de letreros, cámaras, pantallas, sillas o plástico, todo”, dijo.

La inversión total para el rescate del mercado Libertad tras el incendio fue de 80 millones de pesos. Ignacio Mestas Gallardo, director de Mercados de Guadalajara, compartió que se atendieron 357 puestos de comercio, de los cuales 270 recibieron intervención absoluta, consecuencia de la pérdida total por el incendio, mientras que en los demás fueron intervenciones más sencillas.

En otros establecimientos como el mercado Dionicio Rodríguez, los locatarios temen que se replique la tragedia. Ese mercado abrió sus puertas en 1965 y registró deterioro por falta de mantenimiento.

“Tenemos miedo que pase una tragedia porque ahí (en la esquina) están los tubos de los cables y si cae el techo seguro también se rompen los cables y puede pasar como en el (mercado) San Juan de Dios”, expresó Patricia, una de las locatarias de este sitio.

El incendio en el mercado Libertad de marzo de 2022 afectó a 426 locales. EL INFORMADOR/A. Camacho

GUÍA

No denuncian por temor a sufrir represalias

En Jalisco se documentaron 71 mil 639 reportes de tomas clandestinas entre 2013 a febrero de 2019. De esa cifra, 67 mil 951 fueron personas físicas y, el resto, empresas o asociaciones.

Sin embargo, si solamente se toman en cuenta los datos de las empresas o las asociaciones, las colonias o localidades con más señalamientos son Santa Margarita, Tesistán y Toluquilla.

En un recorrido por la calle Dionisio Rodríguez, en Oblatos, una de las colonias más extensas de Guadalajara, varias personas comentan que prefieren ignorar este hecho (robarse la energía eléctrica) por temor a represalias. Además de las zonas donde la CFE registra más reportes, habitantes de la metrópoli coinciden en que hay más eventos relacionados con el robo en colonias como Arcos de Zapopan, La Tuzanía, Altagracia, Santa Lucía, en Zapopan, o Loma Dorada y 20 de Noviembre, en Tonalá.

Algunos usuarios opinan que el hurto de energía es una práctica que debería erradicarse. César, de la colonia Jardines de la Alameda, en Tlajomulco, expresa que tiene varios vecinos que llevan hasta cuatro años sin pagar la luz que utilizan.

Afirma que ha reportado la situación a la Comisión Federal de Electricidad, pero no se han tomado medidas al respecto.

“Me pasan un número de reporte, pero no acuden, todos los días me doy cuenta. Ya tengo 16 años viviendo allí. Los llamados ‘diablitos’ están a la vista y nadie hace nada”.

El ciudadano explica que no solamente es una práctica “injusta”, sino que perjudica a quienes sí pagan por el servicio. “Nos toca padecer esto porque la electricidad en la casa sube y baja por ese motivo, es inconsistente el suministro. Por eso tengo reguladores de energía. Se me hace injusto que nos afecten porque salen muy elevados los recibos. Uno gasta mucho para cumplir como ciudadano y las personas que no pagan viven muy contentas”.

CLAVES

Recomendaciones

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió recomendaciones para detectar si alguien se está robando la luz de una instalación eléctrica.

Verifica. El medidor correspondiente no deberá estar modificado ni encontrarse abierto.

Corrobora. Hay que revisar que no hayan variaciones en el voltaje de los electrodomésticos.

Revisa. Las fuentes de luz (focos) del hogar no deberán parpadear.

Observa. En caso de que su hogar sea el único sin luz constantemente, es otro factor que indica que alguien más se podría estar colgando de su medidor.

Analiza. Que los recibos de luz tengan significativos aumentos y anormales, es señal de alerta.

Riesgo. La alteración de medidores o conectarse en una toma clandestina pone en peligro los aparatos eléctricos, ya que podrían dejar de funcionar o quemarse en caso de que se presente una descarga eléctrica.

Denuncia. Los que lleguen a detectar una toma ilegal de luz deben realizar la denuncia correspondiente.

Contacta. Las tomas clandestinas de energía se pueden denunciar al número 071, el aplicación CFE contigo; o en las redes sociales de la dependencia @cfe_contigo en twitter.

Medidas. La CFE refiere que en caso de ser confirmado el delito de toma clandestina de energía, la primer acción a tomar es la de dejar sin energía a la vivienda o negocio involucrado, posteriormente se tomarán las acciones legales en contra de los involucrados.

DATOS

Tomas clandestinas de electricidad

La CFE registra aumento en la detección de tomas clandestinas de energía en Jalisco

Año Tomas clandestinas 2023 1,402 (corte enero) 2022 28,101 2021 21,748 2020 6,079 2019 2,512 2018 1,961 2017 3,682

Registro de tomas clandestinas de energía a nivel nacional Año Tomas clandestinas 2023 20,518 (corte a enero) 2022 308,493 2021 303,286 2020 258,311 2019 250,232 2018 261,331 2017 229,742

BOQUETES

Pérdidas de la CFE 2019 54,845 millones de pesos 2020 78,920 millones de pesos 2021 106,260 millones de pesos 2022 39,800 millones de pesos Total 279,825 millones de pesos

Pierde CFE 19 MDP diarios por el robo de energía

A la Comisión Federal de Electricidad (CFE) las pérdidas no técnicas de energía eléctrica, que incluye la alteración de medidores y las tomas clandestinas, le generaron pérdidas por más de mil 764 millones de pesos (MDP), durante el tercer trimestre del 2022, eso equivale a una pérdida aproximada de 19 millones de pesos al día y además implicó 24.4 por ciento de incremento respecto al mismo periodo de 2021.

En respuesta a una solicitud de información que recibió la CFE, se detalló que en el periodo de referencia se observó que las pérdidas por el uso ilícito de electricidad, el cual engloba el robo, las fallas o daños equipos de medición y errores administrativos, fue de 234 gigavatios-hora entre julio y septiembre del año pasado.

El monto de las pérdidas, que considera el precio promedio de venta acumulado de la empresa, es mayor al presupuesto asignado por el Congreso de la Unión al Instituto Federal de Telecomunicaciones para este año, el cual ascendió a más de mil 662 millones de pesos.

La cantidad de uso indebido de electricidad reportada entre julio y septiembre de 2022 es equivalente al volumen esperado por ventas de corriente eléctrica que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) proyectó para Baja California Sur sólo para junio pasado.

A la pregunta sobre qué hace para evitar el aumento de pérdidas no técnicas, la paraestatal respondió que una de sus prioridades es mantener la disminución sostenida de las pérdidas mediante la ejecución de estrategias que no fueron especificadas.

En el tercer trimestre de 2022 la CFE reportó pérdidas cercanas a mil 800 millones de pesos. EL INFORMADOR/A. Camacho

SABER MÁS

Plan Nacional de Electricidad

Incrementar la capacidad de generación de las plantas, realizar inversiones para el aprovechamiento pleno del parque de generación y establecer una política inteligente en el uso de combustibles por medio de la utilización de todas las fuentes primarias.

Fortalecer la Comisión Federal de Electricidad para garantizar que 43 millones de hogares mexicanos y las empresas e industrias nacionales puedan recibir la electricidad como derecho humano.

Desarrollar todos los recursos hidroeléctricos disponibles en estrecha colaboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que permitirá aumentar la capacidad de generación hidroeléctrica en un 26 por ciento.

Creación de un plan anticorrupción para asegurar a la CFE, sus empresas subsidiarias, filiales y unidades de negocios, un sistema sustentado en políticas y procedimientos de control, vigilancia, supervisión, evaluación, seguimiento y auditoría.

MEDIDAS

Comisión presume ahorro de 24 mil MDP con plan anticorrupción

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que su estrategia implementada para prevenir, detectar, combatir y erradicar la corrupción al interior de la paraestatal, ha generado un ahorro de 24 mil 983 millones de pesos (MDP), en lo que va de la actual administración federal.

Rubén Cuevas Plancarte, director de administración de la CFE, sostuvo que, gracias a la implementación de medidas concretas, se redujeron las contrataciones realizadas a través de adjudicaciones directas, las cuales alcanzaron un 78% durante administraciones anteriores, mientras que en 2021, al tercer trimestre, ese número se redujo a menos de 5%, ya que 95.4% de las contrataciones se realizaron a través de la figura de concurso abierto y simplificado.

El Programa Anticorrupción de la Comisión Federal de Electricidad fue aprobado por el Consejo de Administración en febrero de 2019. En él se establecen principios, estrategias y acciones que tienen como finalidad prevenir, detectar, combatir y erradicar la corrupción. El programa está integrado por tres principios generales: Política de Tolerancia Cero a la Corrupción. Desempeño honesto y transparente en el desempeño de funciones. Promoción del respeto a los derechos de todas las personas y la equidad.

A pesar de los resultados señalados por la CFE, la organización México Evalúa consideró que la dependencia no ha mostrado evidencias sobre avances de su plan anticorrupción desde que fue publicado, esto luego de examinar los procesos de compra de la paraestatal.

En la revisión se advierte que no hay supervisión, ni evaluación de los riesgos anticorrupción o de las medidas tomadas por la compañía.

“Desde su aprobación en 2019, no ha existido ningún reporte de resultados del programa anticorrupción ni actualización de las circunstancias en esta materia. Esto preocupa, puesto que la idea de tener un programa anticorrupción, aunque suene a obviedad, es utilizarlo para llegar a un objetivo, no publicar una serie de principios inoperantes para cumplir con una mejor práctica en el papel", señala la organización.

México Evalúa halló que la información sobre las compras de la paraestatal es difusa, no siempre se da a conocer o se publica de manera que su seguimiento se vuelve complicado.

TELÓN DE FONDO

Cuatro años de pérdidas

Mientras el Gobierno anunció la compra de plantas de energía a Iberdrola, hay boquetes millonarios en la administración federal.

A pesar de la inversión o el presupuesto otorgado por el Gobierno federal a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para mejorar la operación, durante la presente administración acumula pérdidas por más de 279 mil millones de pesos (en el periodo del 2019 al 2022).

Este boquete en las finanzas de la Comisión se divide en dos conceptos: por “pérdidas no técnicas” y por “pérdidas técnicas” de energía eléctrica.

Las primeras se refieren a la electricidad entregada, pero no pagada por los usuarios, por lo que se convierten en pérdidas directas para el proveedor de energía. Aquí hay cuatro conceptos involucrados: por robos (ante los usuarios sin conexiones formales a la red y que son definidas como ilegales), por fraude (cuando se modifican los equipos de medición por parte de los consumidores para registrar niveles más bajos a los reales), por electricidad no contabilizada (principalmente para el alumbrado de las calles y señales de tráfico), así como por problemas de gestión de la administración federal.

Según la revisión trimestral que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), tan sólo el año pasado la Comisión tuvo un rendimiento negativo o pérdidas por 39.8 mil millones de pesos.

Sobre las “pérdidas técnicas” de energía eléctrica, se refiere a las que ocurren en las líneas de transmisión y distribución, relacionadas al transporte de electricidad o las fallas en la infraestructura de la CFE.

Por otra parte, los ingresos totales de la Comisión alcanzaron su mayor nivel en los últimos cinco años. En 2022, la empresa obtuvo ingresos por más de 618 mil millones de pesos, una cantidad 9.1% mayor a lo reportado en el 2021. Sin embargo, las deudas con bancos también representan otro boquete.