Bomberos tapatíos ganarán igual que los de CDMX; en Tonalá, el menor sueldo

GUADALAJARA, JALISCO.- Bomberos de Guadalajara se igualará al de sus homólogos de la Ciudad de México. El Ayuntamiento tapatío plantea una remuneración mensual de 18 mil 184 pesos. Los capitalinos perciben 18 mil 540 pesos.

Agustín Araujo, coordinador de Administración e Innovación Gubernamental de Guadalajara, explica que se trata de un reconocimiento a su labor. Por eso planean una inversión de 44 millones 600 mil pesos, obtenida a partir de ahorros.

En contraste, si hay un municipio en la metrópoli en donde los bomberos registran serias carencias es Tonalá. Los oficiales ni siquiera se acercan a los ocho mil pesos.

El Ayuntamiento de Guadalajara, además, invertirá 50 millones de pesos en 2018 para rehabilitar las bases de la Unidad de Protección Civil y Bomberos. Agustín Araujo, coordinador de Administración e Innovación Gubernamental, explica que estos recursos se destinarán para el acondicionamiento de los espacios y mejoramiento de áreas.

“Revisaremos todas las áreas donde se guardan insumos, equipos y motobombas, así como los patios de maniobras. Haremos mejoramiento de los baños, comedores, dormitorios y las áreas de mejoramiento físico. También de los espacios donde hay resguardo de vehículos. Tenemos cinco bases, con sus 11 unidades intermedias”.

Acentúa que durante varios años se han descuidado a las bases y el equipamiento, lo que ha provocado la molestia de algunos bomberos al ver condiciones menos que ideales para realizar su labor.

“La inconformidad de los bomberos ya era muy grande y es algo que hemos tenido que ir solucionando junto a ellos, pues las condiciones no las generamos nosotros, pero tenemos que resolverlas”.

Subraya que también se comprarán equipos de protección personal, así como uniformes. Y se sumará el incremento en el arrendamiento de motobombas.

El funcionario detalla que la bolsa de 50 millones son recursos propios, que se verán reflejados en el Presupuesto de Egresos 2018 en el capítulo de Obra Pública.

Atienden a dos mil 865 personas en dos años

Del 1 de octubre de 2015 al 26 de septiembre de 2017, los brigadistas tapatíos han apoyado a dos mil 865 heridos en incidentes de menores a graves.

Los bomberos tapatíos atienden un promedio de 118 servicios diarios en la ciudad y, a veces, en otros municipios. Éstos van desde fugas de gas en el hogar o rescate de animales hasta explosiones e inundaciones.

El servicio que más ocupa a los bomberos es la captura de enjambres, con al menos ocho todos los días, así como los incendios sin pérdidas con cuatro diariamente.

Aunque las falsas alarmas también los ocupan, pues diario reciben entre una o dos.

En estos casi dos años de administración han atendido 38 mil 596 servicios de todo tipo.

VOCES

“Hay servicios que no puedes olvidar”

Eduardo Ascencio, primer oficial en Guadalajara, será uno de los beneficiarios del próximo aumento salarial. EL INFORMADOR/E. Barrera

Una volcadura de un autobús que se dirigía a Tijuana es uno de los servicios que Eduardo Ascencio, primer oficial de la Dirección de Bomberos de Guadalajara, no podrá olvidar aunque ocurrió hace varios años.

“Fue un incidente muy difícil para mí. Era un camión que se volteó y traía a gente que iba para Tijuana… venía del Estado de Chiapas y fallecieron muchos niños y bebés. Fue en la salida por la Carretera a Zapotlanejo”.

Apunta que “son de los servicios que no puedes olvidar, que ahí están siempre en la mente. He visto muchas personas fallecidas, pero ese día lo recuerdo porque no llevaba mucho tiempo aquí y porque había muchos bebés”.

Eduardo entró en 1996 a la corporación. Tenía formación como paramédico en la Cruz Verde y como enfermero. Antes de entrar fue miembro del Comité de Juventud en la Cruz Roja.

Comenta que el amor por los bomberos comenzó desde que era niño. “Desde pequeño me llamaban mucho la atención los camiones de bomberos. Me acuerdo que cuando pasaban yo salía a verlos. Cuando entré fue algo magnífico porque siempre quise estar aquí, fue algo muy grande conocer. En aquel entonces había muchísimos servicios, todo el tiempo. La cantidad de incendios y choques que atendíamos era muy grande”.

El primer servicio que atendió fue un incendio en un tiradero de árboles en Periférico y Calzada Independencia. Ni siquiera tenía uniforme. Tardaron 36 horas en controlarlo. “Fue algo impactante. Tenía mucha adrenalina, aunque no sentí miedo porque sabía que iba con gente experimentada”.

La formación de los bomberos es permanente. Todo el tiempo reciben instrucción militar, deportiva, técnica y teórica en el aula.

“Sucedió algo muy curioso el mes pasado —recuerda—. Fuimos citados por una familia que sufrió graves pérdidas en un incendio allá por la calle de Monte Blanco. Por primera vez en los 21 años que tengo una familia se ocupa en dar las gracias por un servicio recibido, nunca se había registrado algo así”.

Eduardo está casado y tiene dos hijos. Será uno de los beneficiados con el aumento de sueldo del siguiente año. Sus percepciones subirán al menos un 67%. Recuerda que desde la administración de Fernando Garza no recibía un aumento significativo (2001-2003).

LA VOZ DEL EXPERTO

El sueldo debe ir en función del riesgo

Martín Romero Morett (jefe del Departamento de Economía del CUCEA)

El experto de la UdeG señala que el sueldo de los bomberos y de otras corporaciones de seguridad debe ser acorde al riesgo a la vida que implican sus funciones.

“Su trabajo consiste en arriesgar la vida por los demás. A la hora de fijarles un sueldo a los trabajadores se tiene que considerar en cuánto se valora una vida. Corren el riesgo de perder la vida o quedar incapacitados”.

Indica que el trabajo de los bomberos es dar su vida y salvar la de otros, por lo que en función de ello se debe fijarles su salario.

“Tener buenos policías y bomberos está relacionado con sus condiciones laborales, que esto vaya acorde con el riesgo. No van a arriesgar su vida por salarios bajos”.

Salarios mensuales de los bomberos

Puesto Guadalajara Zapopan Tlaquepaque Tonalá Tlajomulco Puerto Vallarta Comandante 28,602 32,922 14,060 14,300 19,050 22,300 Primer oficial 18,142 27,760 13,386 9,070 * * Segundo oficial 17,332 21,646 13,048 8,666 * 22,300 Tercer oficial-chofer 17,158 19,036 12,710 8,578 14,724 13,354 Oficial bombero 15,140 16,530 12,372 7,570 14,724 12,170

* Sin información.

Percepciones

• Según la página www.misalario.org, en México, un bombero que recién se incorpora al campo laboral recibe un promedio de siete mil 782 pesos al mes.

CLAVES

Mejora salarial para operativos

Con la iniciativa para incrementar los sueldos de los brigadistas y bomberos, las autoridades metropolitanas reafirman que hay un interés, por lo menos expuesto públicamente, en dignificar el estilo de vida de quienes trabajan en las calles para proteger a la ciudadanía.

A principios de este mes, el titular de la Agencia Metropolitana de Seguridad, Marco Valerio Pérez, reveló que hay una propuesta para homologar los sueldos de los agentes de Policía en los nueve municipios del Área Metropolitana de Guadalajara.

La base sería el sueldo más alto: el que reciben los policías de Zapopan, de 17 mil pesos mensuales.

De esa forma, en la primera quincena de enero próximo los agentes de seguridad pública en Ixtlahuacán de los Membrillos —la que menos paga a sus oficiales— crecerían casi al triple sus ingresos. Actualmente ganan seis mil pesos.

Eduardo Almaguer, fiscal del Estado, indicó que tanto el Gobierno del Estado como los municipios viajan en la misma línea. De hecho, argumentó que hay un análisis de lo que ocurrirá cuando cada corporación en la ciudad tenga un sueldo base de 17 mil pesos: se cubrirán todas las plazas pendientes.

TEMBLOR DEL 19 DE SEPTIEMBRE

El viernes regresan rescatistas del sismo

Los rescatistas jaliscienses que trabajan en la zona de desastre de la Ciudad de México han logrado recuperar 17 cuerpos de víctimas que fallecieron atrapadas entre los escombros. Jaime Alberto Moreno Cacho, director de operaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, expone que para conseguirlo han trabajado coordinadamente con rescatistas de Israel, Colombia y España.

Tras más de una semana de trabajo ininterrumpida en el edificio de Álvaro Obregón 286, Colonia Roma, este jueves los oficiales iniciaron la etapa de rescate pesado con el movimiento de losas. De acuerdo con la corporación, aún se trabajan para entregar los cuerpos de otras siete personas que han sido localizadas, pero aún se encuentran atrapadas entre escombros.

El grupo USAR (Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano) partió a la zona afectada desde el pasado 19 de septiembre, cuando ocurrió el sismo de 7.1 grados, para asistir con su personal y sus conocimientos tras la contingencia.

Según Jaime Alberto Moreno, son muchos los grupos de rescatistas que aún se encuentran (y permanecerán) en la zona, para los trabajos de retiro y escombro y apuntalamiento.

