Bienestar, responsable de corregir certificado de vacunación COVID-19

Personas inmunizadas que desean descargar su certificado de vacunación, pero padecen porque los datos capturados en sus documentos son incorrectos o presentan algún otro problema, tienen varias opciones. Una es en línea en https://cvcovid.salud.gob.mx/correccionDatos.html, acudir a la Secretaría de Bienestar o llamar por teléfono, informó la Delegación en Jalisco de la dependencia federal. En la metrópoli, se puede asistir a las oficinas ubicadas en Lerdo de Tejada 2466 en Guadalajara o llamar al 3336166670.

Secretaría de Bienestar, la encargada de corregir los errores en certificados

Los ciudadanos manifiestan que no saben cuáles son las autoridades que los pueden ayudar a corregir los datos en los certificados de vacunación, debido a que no reciben respuesta a sus comentarios.

Aunque la Secretaría de Salud de México lanzó la plataforma para descargar el documento, la dependencia contesta por Transparencia que el tema de la emisión de los certificados de vacunación le compete a la Secretaría de Bienestar porque es la encargada del Operativo Correcaminos.

Según la “Política rectora de vacunación contra COVID-19”, cuando un certificado contiene errores, el personal de la Secretaría de Bienestar recibe las solicitudes de corrección de los datos.

“Estas solicitudes deben estar acompañadas de la documentación para validar los datos, hacer la corrección y que la persona pueda volver a solicitar su certificado”.

El área de comunicación social de la Delegación en Jalisco de la Secretaría de Bienestar contesta que cuando no se obtiene una solución electrónica, los casos se atienden de manera presencial o telefónica.

“Se revisa si sus dosis están capturadas o no. En caso de no encontrarse capturadas, se les solicita que acudan a la delegación con copia de sus certificados, que anoten su correo y su número celular registrado en la plataforma de Mi vacuna, para que posterior a la corrección, el ciudadano por estos medios solicite su certificado”.

Si se capturaron las dosis y todavía así el beneficiario no puede obtener el certificado con la corrección, se pide apoyo a las oficinas centrales para que realicen el cambio, “si el ciudadano ha realizado más de una corrección, tendrá que esperar a que se desahoguen todas las correcciones”.

Acerca de cuánto tiempo se debe esperar para recibir el documento rectificado, añade: “Posterior a una captura simple es en un lapso de 24 a 48 horas… y el beneficiario solicita nuevamente su certificado y lo obtiene ya corregido”.

Código QR, para autoridades migratorias

La Secretaría de Salud Federal informó que el diseño del certificado de vacunación se basó en el formato del documento internacional o del Reglamento Sanitario Internacional, por lo que incluye todos los datos de identificación de la persona, la vacuna aplicada, fecha y el lote.

“Cuenta con un código QR para la verificación de la veracidad de la información del certificado para que, al momento de que se requiera, cualquier autoridad migratoria pueda leer dicho código y verificar los datos del certificado con los de la identificación oficial; por ejemplo, el pasaporte. Y los datos que contiene la página de internet de la Secretaría de Salud para la verificación aleatoria de los datos del certificado”.

El certificado es un documento que emite la Secretaría de Salud para las personas que fueron vacunadas en México y requieren de un comprobante para efectuar un viaje a países que han definido como parte de su política migratoria un comprobante de vacunación para el ingreso de personas extranjeras.

Por este motivo no incluye los biológicos que se han aplicado en otros países.

También se destaca que ningún certificado que incumpla con las características antes mencionadas puede ser tomado como válido emitido por la Secretaría de Salud de México.

“El código QR es vital para la validación de la información contenida en el documento impreso que presente la persona usuaria”.

Este medio dio a conocer que diferentes usuarios de las redes sociales ofrecen a la venta de manera irregular los certificados de vacunación. El documento lo promueven en espacios como Facebook, a un costo de hasta 300 pesos.

Recomendaciones

¿Qué datos debe proporcionar?

Para el registro (https://cvcovid.salud.gob.mx/):

Se debe proporcionar la CURP y posteriormente se manda un correo electrónico con el certificado de vacunación, una vez que las dosis hayan sido capturadas.

“La liga de descarga de su certificado se envía al correo que registró en Mivacuna. Recuerde revisar en la bandeja de entrada y en el correo no deseado. La liga de descarga caduca una hora y media después de enviada, para que no tarde mucho en revisarla y descargarla”, se precisa.

Para personas extranjeras que radican de forma oficial y permanente en México, deben solicitar su CURP para acceder al documento.

Para la corrección (https://cvcovid.salud.gob.mx/correccionDatos.html):

Proporcionar la CURP de la persona para la que se solicita la corrección, correo electrónico de localización del solicitante, teléfono móvil para la localización del solicitante (10 dígitos, sin espacios) y adjuntar copia del comprobante de vacunación, en archivos en formatos png, jpg o pdf.

Se puede rectificar el número de dosis, la corrección de la fecha, las dosis faltantes, la corrección del lote, la corrección de la vacuna y la corrección de los datos de contacto.

No olvidar

La CURP es un requisito indispensable para poder generar el certificado de vacunación del COVID-19.

El certificado puede obtenerse en la página https://cvcovid.salud.gob.mx/ y por medio del WhatsApp al número 56-1713-0557.

Contacto

La Secretaría de Bienestar en Jalisco tiene el siguiente teléfono:

33-3616-6670, en las extensiones 41303, 41309, 41325, 41328, 41329, 41349, 41363 y 41364. Y se ubica en: Lerdo de Tejada 2466, en la colonia Arcos Vallarta, en Guadalajara.

Aumentan las quejas de personas que se vacunaron, pero no pueden acceder al certificado federal. ESPECIAL

Piden soluciones ante errores

Hay usuarios que después de enviar su correo para pedir correcciones, comentan que no reciben una solución.

Rubí Muñoz remarca que, para solicitar su certificado de vacunación, le responden que su CURP no es válida.

“Sin embargo, con la CURP hice el registro en la página de Mi Vacuna. Ya solicité la corrección de datos, pero no me han resuelto el problema. ¿Qué puedo hacer?”.

Jonathan Islas dice que está en la misma situación. “No me contestan el correo con el certificado corregido, ya envié los documentos probatorios”.

Otras personas recomiendan acudir a la Secretaría de Bienestar o las oficinas de Relaciones Exteriores, “pero las dependencias no confirman que atienden los reclamos”. “Ésta página es meramente informativa, no es un perfil personal y nunca contestan. Si su urgencia es de viajar, el canciller Marcelo Ebrard dijo que acudieran a la Secretaría de Relaciones Exteriores, o al consulado, y que obtendrán ayuda”, comparte Rosa María Orozco.

Además, algunos padres de los menores de 17 años que fueron vacunados tras recibir amparos, dieron a conocer que tampoco pudieron conseguir el certificado de vacunación para sus hijos.

Los testimonios

“Seguimos sin poder obtener el certificado. Van varias semanas de haber solicitado la corrección y la expedición del certificado, enviando los datos y evidencias requeridas, incluso un teléfono de contacto, pero nada, no hay avance. Es una pesadilla”.

Jesús Mendoza.

“Tengo la segunda dosis desde junio y es hora que no puedo descargar mi certificado en la web ni en el WhatsApp. Y tampoco han respondido a la solicitud de rectificación de datos”.

Alejandro García.

“¿Algún teléfono para poder comunicarme? Me apliqué en mayo la vacuna de Cansino y desde hace un mes intento bajar mi certificado, pero dice que mi CURP no aparece registrada. Ya hice el registro y no hay respuesta”.

Lorena Hernández.

“¿Por qué me dice que no tengo registro de vacunación? ¡Por favor, ayúdenme! No se vale que me haya vacunado y no pueda obtener el certificado. Para mí es importante el registro”.

Rosalía López.

TELÓN DE FONDO

Los servidores de la nación están en campo

La Política Nacional de Vacunación establece que el Operativo Correcaminos tiene como objetivo lograr la cobertura de toda la población mexicana, susceptible de recibir el biológico.

De acuerdo con el documento, la coordinación general de este operativo está a cargo del Presidente de la República, con la colaboración de 32 subcoordinadores estatales designados por la persona titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de México.

Por un lado, la Secretaría de Salud dirige el operativo, por conducto de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, quien encabeza el Grupo de Coordinación Técnica, que cuenta con la convergencia del esfuerzo de distintas dependencias y entidades del Gobierno federal, pero los servidores de la nación están en campo.

“Cada una de las 32 Entidades federativas cuenta con una persona como coordinador estatal Correcaminos, designado por la persona titular de la Secretaría de Salud Federal. Las personas designadas son profesionales de la salud que estarán bajo la dirección de la Secretaría de Salud y la coordinación general de la Oficina de la Presidencia de la República”.

Pero la operación de campo se realiza a través de los Centros Integradores del Bienestar, distribuidos en todo el territorio nacional, cuya coordinación está a cargo de las personas conocidas como servidores de la nación.

“Se integrarán brigadas que contemplan a 30 mil servidores de la nación adscritos a la Secretaría del Bienestar del Gobierno federal, además del personal de las diversas instituciones del sector salud, de la Sedena, de la Marina y del personal voluntario”.

GUÍA

La OMS ya autorizó seis vacunas

Hasta el mes de septiembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había autorizado las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinopharm y Sinovac.

En México, además de estos biológicos, se han aplicado la rusa Sputnik V y la china Cansino.

La OMS destaca que existen 299 vacunas candidatas contra el COVID-19 en desarrollo en el mundo, siendo 114 las que han llegado a desarrollo clínico; de éstas, 24 se encuentran en la fase 3 de ensayos clínicos, mientras ocho en ensayos clínicos de la fase 4.

Según la “Política de vacunación contra el virus SARS-CoV-2”, actualizado al 28 de septiembre pasado, todas las vacunas aprobadas en México han proporcionado evidencia científica basada en análisis intermedios de los datos obtenidos en estudios clínicos de las fases 2 y 3, incluyendo, por ejemplo, generación de anticuerpos, eficacia y seguridad general. Y en algunos casos, por subgrupos poblacionales. “Esta evidencia ha sido analizada por el Comité de Moléculas Nuevas, un grupo independiente de personas expertas, que hace recomendaciones a la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) previo a su posible autorización”.

La única que tiene una autorización de uso de emergencia en el grupo de 12 a 17 años es Pfizer.

Sigue #DebateInformador

¿Ya tiene el esquema completo de vacunación?

Participa en Twitter en el debate del día @informador