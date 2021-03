Benefician becas federales a 364 mil estudiantes de Jalisco

Bruno González recibe 800 pesos mensuales de su beca educativa, la cual usa para comprar libros y materiales para la preparatoria. Explica que el año pasado le ayudó mucho, sobre todo porque la situación económica de su familia empeoró debido a la pandemia. “Creo que sin la beca me hubiera salido de estudiar para trabajar y ayudar en la casa porque mis papás no me dieron nada porque ganan menos”, lamenta el joven de Tlaquepaque.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informa en su portal de Transparencia que, el año pasado, 364 mil alumnos jaliscienses recibieron un apoyo económico en educación básica, preparatoria y universidad. Los principales beneficiados fueron los de preparatoria, con el 68 por ciento.

Sobre los que asisten a las primarias, Rocío Becerra, por ejemplo, cuenta que su hijo es otro de los beneficiarios. La mujer, quien vive en El Salto, acentúa que el apoyo le sirve porque el menor es autista y ella es la única encargada de su desarrollo.

A nivel nacional fueron 11.6 millones los beneficiados a través de los cuatro tipos de programas federales del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador: Bienestar Benito Juárez de Educación Básica y Media Superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro, y Elisa Acuña. Por tipo de localidad, sólo el programa de apoyos para primarias se otorgó más en zonas rurales y el resto en zonas urbanas, pese a que la intención era que la ayuda llegara principalmente a los alumnos indígenas.

Los beneficiarios continúan con los mismos apoyos en este año. Incluso, debido a las muertes causadas por el COVID-19, a principios del año se informó que las niñas, niños o adolescentes en situación de orfandad derivada de la pandemia tendrán acceso prioritario a las becas.

Víctimas de la crisis sanitaria

Para tramitar apoyos por orfandad ante la crisis sanitaria: https://bit.ly/3csqkhF.

Educación Básica para el Bienestar

Beneficia a niñas, niños y adolescentes inscritos en el nivel básico, que abarca la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria.

Consta de 800 pesos mensuales entregados bimestralmente por familia durante los 10 meses que dura el ciclo escolar.

El apoyo se da directamente a la madre, padre o tutor del estudiante mediante una tarjeta bancaria o en mesas de pago establecidas en localidades sin cobertura bancaria.

Más información: https://bit.ly/3cwqjch.

Beca Universal para Estudiantes de Educación Media

Está dirigida a estudiantes de educación media superior, de modalidad escolarizada o mixta, cuya residencia sea en localidades o municipios indígenas o en zonas de atención prioritaria.

La beca es de 800 pesos mensuales, que serán entregados a la becaria o becario de manera bimestral; es decir, mil 600 pesos.

Más información: https://bit.ly/38DDRlm.

Beca Elisa Acuña

La asignación de esta beca se realiza de acuerdo con los requisitos de sus respectivas convocatorias, que realizan cada una de las unidades administrativas responsables del nivel superior.

El monto de la beca varía entre tres mil 600 y 12 mil pesos.

Tiene como objetivo apoyar a la población escolar que realiza cursos académicos, servicio social, estudios en el extranjero o inician o concluyen titulación.

Más información: https://bit.ly/3rLtHGI.

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Es una beca para que estudiantes concluyan sus estudios a nivel licenciatura y está dirigida a la población preferentemente indígena, siendo prioritarias las Universidades Interculturales, Universidades para el Bienestar Benito Juárez, Escuelas Normales Indígenas, Interculturales y Rurales.

Los requisitos para obtener la beca son: ser menor de 29 años, tener un ingreso mensual per cápita menor a la línea de pobreza por ingresos y estar inscritos en las instituciones señaladas.

Más información: https://bit.ly/3rKE7GH.

El saldo en Jalisco

Becas entregadas en Jalisco en 2020

Educación Básica: 94 mil 919.

Media Superior: 246 mil 965.

Jóvenes Escribiendo el Futuro: 7 mil 896.

Beca Elisa Acuña: 14 mil 441.

Total: 364 mil 221.

Fuente: Gobierno federal.

Federación aumenta apoyos

A excepción de la Beca Elisa Acuña, los otros tres programas federales tuvieron un aumento de recursos para este 2021. Mientras el año pasado se gastaron 72 mil 526 millones de pesos, el presupuesto actual es de 77 mil 663 millones.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que se basa en datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el año pasado se ejerció el 101.6% del presupuesto, una mejora comparado con el periodo anterior, en donde el 85.3% de los recursos fueron gastados.

El Centro recuerda que el antiguo Programa de Inclusión Social, conocido como Prospera, desapareció, y en su lugar crearon los actuales programas de becas estudiantiles dirigidos a la población en condiciones de pobreza, que por falta de recursos abandona los estudios.

“Los programas analizados en la nota son instrumentos de política que junto con la modificación al Artículo 4 Constitucional, en el sector educativo, tienen como finalidad, por un lado, detener la deserción escolar en los diferentes niveles educativos, primordialmente en zonas indígenas y urbanas de alta marginación, y por otro lado, hacer equitativa la educación en las distintas regiones del país”.

Para hacer más eficiente la operación y entrega de estos apoyos, se reestructuró el sistema de becas y se creó un organismo desconcentrado encargado, llamado Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el cual pertenece a la estructura orgánica del Ramo 11 “Educación Pública” y “se encarga de normar, coordinar y administrar los recursos presupuestales para las becas del Sistema Educativo Nacional de los distintos niveles educativos: básico, medio superior, superior y posgrado”.

Como consecuencia de la reforma de 2019, se modificaron los Artículos 3, 31 y 73 Constitucionales, que derivaron en la abrogación de la Ley del Servicio Profesional Docente y la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que fue sustituido por el “Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación”.

Las becas educativas federales benefician a 364 mil alumnos de todos los niveles en Jalisco. EL INFORMADOR/Archivo

Alertan por robos y fraudes contra beneficiarios de becas educativas

Beneficiarios de las becas alertan sobre los robos sufridos cuando acuden a sacar su dinero. Axel Estrada contó que su hermana fue a retirar el dinero a una tienda de conveniencia y cuando dio su código le dijeron que había un problema con el sistema, por lo que se movió a un banco.

“Después de 20 minutos se enteró que ya estaba cobrada su beca. Fue a reclamar y no le hicieron caso. Marcó a los teléfonos del programa federal y respondieron que en ese día habían recibido 27 reportes de lo mismo, lamentablemente le han robado el dinero a muchos. Los de la beca federal le comentaron que denunciara”.

Por otra parte, la Coordinación Nacional de Becas del Gobierno federal pidió a los beneficiarios que estuvieran atentos a los canales oficiales y no dieran datos personales a páginas falsas. “La página Becas México no pertenece a la Coordinación Nacional de Becas y utiliza nuestros logotipos oficiales sin autorización. No accedan a mensajes de personas desconocidas que se ofrecen por WhatsApp o redes sociales para hacer su registro, entregando tus datos personales. Puede ser un fraude”, alerta.

En caso de haber sido víctimas, los beneficiarios pueden presentar una denuncia en el sitio oficial de la Secretaría de la Función Pública, en la parte de denuncia ciudadana por corrupción.

Por otro lado, aunque las becas pueden beneficiar a los estudiantes más necesitados, al igual que otros programas del Gobierno federal, no hay certeza de que los beneficiarios lo utilicen para actividades educativas.

Por ejemplo, en un grupo de Facebook creado para compartir experiencias entre los beneficiarios, una joven expuso: “Yo sé que todos estamos bien emocionados porque nos adelantaron la beca (ante el periodo electoral) y estamos pensando en cómo gastar ese dinero. Pero hay que tomar buenas decisiones que nos beneficien a largo plazo, ya que ese dinero no durará mucho. Hay que poner un negocio”.

Baja abandono escolar en las prepas

Aunque en Jalisco los alumnos de preparatoria son los que más dejan sus actividades escolares antes de concluir algún grado o nivel educativo, disminuyó el abandono escolar en el ciclo 2019-2020, pese a que todavía alcanza al periodo cuando comenzó la pandemia por el nuevo coronavirus.

Del total de estudiantes inscritos al principio del ciclo escolar, el 7.42% abandonó los estudios, lo que representa la cifra más baja desde 2015, según los datos reportados por la Secretaría de Educación en Jalisco (SEJ), con corte a diciembre pasado. Todavía falta medir lo que pasará con el periodo actual.

En 2019, el 11.25% de los alumnos de preparatoria se salieron, y en 2018 fue el 18.52%, de acuerdo con el Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE).

Mientras que en el caso de las primarias, el abandono aumentó al pasar de 0.66% al 0.72% entre los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020, y en las secundarias bajó de 5.1% a 4.47 por ciento.

Esto significa que la Entidad está por debajo de la media, ya que a nivel nacional el abandono escolar en educación primaria alcanzó el 0.7%, en educación secundaria fue de 4.8%, mientras que para educación media superior fue de 13 por ciento.

El incremento del abandono escolar en primarias coincide con testimonios de padres de familia, quienes señalaron que los menores de esa edad tienen más dificultad para concentrarse.

Por ejemplo, Natalia Matallana contó que su hijo Dante, que cursa tercero de primaria, empezó a mostrar problemas de aprendizaje, sobre todo en matemáticas.

Además, la falta de convivencia con sus amigos y familiares provocó hartazgo y aburrimiento en el menor, quien ya no quiere hacer actividades ni tareas.

Incluso, dijo, llegaron a contemplar la idea de sacarlo de la escuela y contratarle un profesor particular, pero no les conviene por los costos y porque el niño no quiere dejar de ver a sus amigos.

Aunque en Jalisco se suspendieron las clases presenciales para estudiantes del nivel básico a medio superior el 1 de marzo de 2020, un año después de la primera medida anunciaron “grupos de seguimiento académico”, que consisten en que grupos de hasta nueve niños puedan acudir de manera presencial a las escuelas de educación básica para recibir “acompañamiento académico” de parte de los maestros. El titular de la Secretaría de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, afirmó que no se trata de una autorización para el regreso a las clases presenciales, sino de facilitar la creación de “grupos de seguimiento académico” para realizar diagnósticos, retroalimentación y complementos a la evaluación de la modalidad en línea.

La deserción en el ciclo escolar 2019- 2020 alcanzó 10% de la matrícula en el país. AFP/V. Pinto

Crisis por la pandemia

Los efectos de la pandemia en la educación serán peores en el presente ciclo escolar 2020-2021, advierte la Secretaría de Educación Pública, quien señaló que la deserción en el ciclo escolar 2019- 2020 alcanzó 10% de la matrícula en el país.

Esa matrícula representa dos millones 525 mil 330 alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

En cuanto al nivel de media superior, esperan que alrededor de 800 mil adolescentes no puedan acceder o seguir sus estudios en bachillerato, ya sea por falta de interés o por la crisis económica que dejó la pandemia.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, aseguró que la pandemia provocará que “los niños y niñas de más bajos recursos tengan casi cinco veces más probabilidades de no regresar a la escuela primaria que los estudiantes con más recursos”.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, México es el segundo país que tras la pandemia tendrá el mayor abandono escolar entre los seis y 17 años, de los cuales 16% lo hará por motivos económicos, mientras que 9% será por razones académicas. “En el caso de México, la influencia de la caída del Producto Interno Bruto es determinante”, indicó el estudio.

