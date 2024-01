Con el fin de mejorar la recolección de basura, el Ayuntamiento de Guadalajara implementará por primera vez un turno de noche a partir del 16 de enero. Serán cuatro camiones compactadores que contarán con choferes y auxiliares, quienes recorrerán los 80 Puntos Limpios más conflictivos y otras zonas estratégicas de las 22:00 a las 05:00 horas.

Para esto, el Gobierno tapatío utilizará camiones propios, cuya flota recibirá 21 nuevas unidades en las siguientes semanas.

La estrategia surge mientras se crea la Agencia Metropolitana de Recolección Residuos, una propuesta del alcalde con licencia, Pablo Lemus Navarro, que cuenta con el apoyo de los presidentes municipales de la zona metropolitana, especialmente de Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga.

“Hemos tenido contacto todos los alcaldes de la zona metropolitana y cada quien está haciendo su parte. Nosotros no podemos parar y esperar a que se haga realidad la Agencia de Residuos, por eso hemos puesto nuestros propios camiones”, indicó Francisco Ramírez Salcido, alcalde interino de Guadalajara.

Los ediles metropolitanos habían acordado retomar el tema durante enero, pero sigue pendiente la primera reunión.

Una de las colonias tapatías donde los vecinos han manifestado sus quejas por este tema es la Americana, donde la empresa concesionaria falla.

“El camión no pasa todos los días, y cuando lo hace, no sabes en qué horario lo hará. Los vecinos dejan la basura, no pasa el camión y se acumula en las calles”, explicó Sergio Garibi, consejero de la asociación vecinal.

Algunos ciudadanos aprovechan los Puntos Limpios para tirar basura no separada; autoridades aumentan la vigilancia. EL INFORMADOR/A. Navarro

Refuerzan videovigilancia por mal uso de Puntos Limpios

Con más camiones recolectores de basura y que pasen con más frecuencia, además con más cámaras de videovigilancia, el Ayuntamiento de Guadalajara espera disminuir la basura que se acumula en algunos de los Puntos Limpios que hay en la ciudad.

Kevin Fraga Moreno, responsable de la Unidad de Proyectos y Construcción de Servicios Públicos, explicó que actualmente existen 60 cámaras en los puntos limpios y se prevé instalar más en los próximos meses.

“Estamos tomando varias acciones, la principal es equiparnos con más camiones recolectores y esto permitirá darle una atención diaria a todos los Puntos Limpios, dado que anteriormente, por la baja cantidad de vehículos que teníamos en aseo público, los camiones que teníamos para los Puntos Limpios de repente nos ayudaban en la mañana a recoger la basura en algunos mercados y por las tardes en los tianguis”, aseguró.

No obstante, aclaró que esto no será suficiente si la ciudadanía no apoya con respetar y no dejar basura fuera de los contenedores.

Actualmente hay 242 Puntos Limpios en diferentes puntos de la ciudad, de los cuales 60 cuentan con cámaras de videovigilancia para monitorear e identificar a las personas que depositan de manera irregular la basura.

Detalló que el promedio de personas infraccionadas por tirar basura de manera irregular es de 50 a 60 personas semanalmente.

De los 242 puntos limpios que hay en la ciudad, la empresa concesionaria SULO se encarga de la recolección de 114 Puntos Limpios y el resto es atendido por el Ayuntamiento.

Hay Puntos Limpios por toda la ciudad para separar la basura

La basura de manera diferenciada: Plástico y PET, papel y cartón, metales y envolturas. Están distribuidos en toda la ciudad, aunque hay una concentración prioritaria en el primer cuadro de la ciudad como el Centro Histórico, Avenida 16 de Septiembre y Paseo Alcalde, entre otras.

Algunas personas tiran hasta muebles en la vía pública, esperando que el camión recolector se los lleve. EL INFORMADOR/Archivo

Ofrecen apoyo para recolección gratuita de residuos voluminosos en el municipio de Guadalajara

Para evitar que haya basura en las esquinas o fuera de los Puntos Limpios, el Ayuntamiento de Guadalajara cuenta con el proyecto de recolección gratuito de residuos voluminosos. Para que los tapatíos puedan acceder a este servicio, deberán comunicarse a la Dirección de Aseo Público en el teléfono 33-31-45-32-87 o a través del chatbot GuaZap. Con este servicio, las personas pueden deshacerse de sus colchones, muebles, refrigeradores y residuos de gran volumen que no se pueden llevar con el camión recolector ordinario.

El municipio de Guadalajara cuenta con 242 Puntos Limpios Soterrados instalados en la vía pública, donde las personas que separan sus residuos en casa pueden depositar los materiales clasificados en cuatro categorías: metales, papel y cartón, plástico y PET, y en el caso de residuos peatonales que no sean reciclables, está el buzón para envolturas. Además, se tienen implementados proyectos para el acopio de vidrio, envases multicapa, textiles, aceite de cocina; así como la separación de residuos en eventos públicos, dependencias y algunas escuelas municipales.

Los Puntos Limpios tienen capacidad de almacenamiento de hasta una tonelada de residuos, lo que equivale a casi 90 contenedores de vía pública convencionales. Esta cualidad ofrece la oportunidad de mejorar radicalmente la imagen urbana relacionada con la recolección de residuos en la vía pública. Sin embargo, esta imagen también depende del usuario.

Además, al tener almacenados en un sólo lugar una mayor cantidad de residuos, se impacta positivamente la eficiencia de la recolección de los desechos en la vía pública, ya que el camión recolector realiza menos pausas y provoca menos molestias viales. Esto se traduce en una reducción en el consumo de combustible, y por consiguiente, en una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas por los vehículos de recolección.

Los Puntos Limpios están disponibles las 24 horas del día. Otra cualidad de los Puntos Limpios es que, al utilizarse de forma correcta y al ser plataformas soterradas, quedan selladas herméticamente a nivel del piso, evitando la liberación de malos olores o la proliferación de fauna nociva y focos de infección.

Esta infraestructura mencionada no es para uso de los negocios; ni para las personas que decidan no separar. Los primeros deben tener un contrato de recolección con empresas autorizadas por la Semadet. Para los segundos, existe el servicio de recolección domiciliaria municipal. El departamento de educación ambiental y las alianzas con asociaciones civiles del gremio de los residuos imparten talleres en escuelas y espacios públicos donde se encuentran los Puntos Limpios para permear un sentido de conciencia con los residuos generados y con el buen uso de este tipo de infraestructura.

TELÓN DE FONDO

Sólo tres de cada 10 son utilizados correctamente

En marzo de 2023, se publicó que sólo 30% de los 234 puntos limpios instalados en la ciudad Guadalajara son utilizados correctamente por la ciudadanía, en ellos no se deja basura afuera de los buzones, ni se revuelven los desechos conforme a lo marcado por cada uno de los contenedores, afirmó el director de Aseo Público del Ayuntamiento tapatío, Fernando Gutiérrez Santos.

En entrevista, el funcionario municipal reconoció que pese a los ajustes del programa y las campañas de comunicación que se han realizado desde el inicio de la presente administración, no se ha podido lograr que los tapatíos hagan correcto uso de estas instalaciones, sólo en 80 de ellos se tiene una recolección de residuos escalonada.

“Luego vamos a las colonias y los vecinos nos dicen que nos llevamos todo junto, pero es justamente porque no se separa nada en los contenedores, la gente avienta todos los desechos juntos, en cambio en las colonias donde sí los usan correctamente vamos por días, unos por vidrio, otros por PET y demás”.

Los Puntos Limpios promueven la separación de la basura, pero no siempre se cumple. EL INFORMADOR/A. Navarro

DIPUTADA EXIGE MAYOR ATENCIÓN AL CASO

Denuncian vecinos de las colonias Moderna, Miravalle y Centro que contenedores están llenos de basura

Basura tirada afuera de los contenedores, puertas de madera, tablaroca, escombro y material de construcción, entre otros objetos, todos los días son abandonados en los diferentes puntos limpios que hay en la ciudad. Los principales Puntos Limpios llenos de basura se encuentran en las colonias Moderna, Chapultepec, Miravalle y Centro. Uno de ellos es el que se encuentra en la esquina de Enrique Díaz de León y Guadalupe Montenegro en Guadalajara.

“Desde que pusieron esas cosas de los contenedores, viene la gente y deja su basura como si fuera un basurero, llegan en la noche y como nosotros no vemos, dejan todo”, dijo Arturo. Explicó que anteriormente el basurero estaba en la otra esquina, pero a raíz de que pusieron los contenedores, ahora el basurero se hace afuera de su negocio.

Johanna Beets también denunció que constantemente el Punto Limpio que se encuentra a unos metros de su departamento, muy cerca de avenida Enrique Díaz de León, se encuentra lleno de basura. “Hace unos meses, cuando arreglaron la calle de Enrique Díaz de León, nos pusieron unos contenedores de basura enfrente de la puerta de la casa y hemos tenido muchos problemas, a cada rato los incendian; es un cochinero y ya hay vagos, contaminación”, explicó. Añadió que ya mandamos un oficio al Ayuntamiento de Guadalajara para que los reubiquen, pero no han tenido respuesta favorable.

Los vecinos piden a las autoridades municipales atender esta problemática, ya que el camión recolector de la basura pasa solamente dos veces por semana. Guillermo Gallegos, vecino de la colonia Mirador, denunció que el Punto Limpio que se encuentra en su casa todos los días está lleno de basura. “El camión pasa a las seis de la mañana y se lleva la basura que durante toda la noche la gente vino a dejar, pero cuando se va, como a las 6:30 horas, otra vez la gente viene a tirar basura, entonces es todo el día”, comentó.

Detalló que el problema se agravó a raíz de que la empresa Caabsa Eagle comenzó a tener problemas con el servicio de recolección. “Caabsa es el que nos da servicio a los vecinos, debe pasar el que da servicio a parques y jardines y el que le da servicio al mercado y de repente de los tres no se hace uno”, sostuvo.

En noviembre pasado, la diputada María Padilla rebautizó los supuestos Puntos Limpios como “puntos cochinos”. “Cuántos días ha dejado de pasar el camión de basura por tu casa gracias a estos ‘puntos cochinos’, ellos los crearon y las cámaras de videovigilancia para multar a quienes ni siquiera tienen un servicio eficiente de recolección de basura”, dijo.