Bajan multas y saneamiento del río Santiago

Aunque la estrategia para la recuperación del río Santiago inició en la actual administración, el año pasado disminuyeron las multas contra los que contaminan la cuenca. También bajó el saneamiento en la zona.

De acuerdo con la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), entre 2019 y 2021 se iniciaron mil 100 procedimientos administrativos contra unidades económicas y particulares que contaminan ese cuerpo de agua. Sin embargo, en ese periodo sólo se aplicaron 28 multas: 22 en 2019.

En el área de intervención prioritaria hay 741 empresas o industrias de los sectores electrónico, químico, plástico, mueblero, alimenticio y agropecuario, entre otros. Al anunciar el plan, el Gobierno de Jalisco aceptó que “generan residuos, emisiones y descargas, que en su mayoría no cumplen con el marco legal”.

En el Informe de Actividades 2021 “Revivamos el Río Santiago”, del Ejecutivo estatal, se destaca que se han desarrollado acciones encaminadas a impulsar la sostenibilidad de los sectores económicos.

A la fecha, el Gobierno de Jalisco invirtió mil 800 millones de pesos en la instalación y rehabilitación de 17 plantas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca y sus afluentes. Pero Juan Guillermo Márquez, integrante del Observatorio Ciudadano de Gestión Integral del Agua, apunta que sólo tratan las aguas residuales de uso doméstico y se desconoce si se está cumpliendo con las normas ambientales. “No se está impulsando el reúso del agua. Todavía quedan mucho a deber como un verdadero programa de saneamiento”.

Tan sólo el año pasado no se cumplió con la meta del volumen de saneamiento, la cual se había establecido en 10 mil 832 litros por segundo de agua en la cuenca del río. Aunque en julio se registró un aumento, los siguientes tres meses continuaron a la baja: de acuerdo con el último corte, se quedaron en nueve mil 158 litros por segundo saneados.

Se solicitó entrevista sobre el tema a la Secretaría de Gestión Integral del Agua, pero hasta el cierre de esta edición no se otorgó.

Organizaciones civiles continúan denunciando enfermedades entre vecinos de la zona, principalmente en El Salto y Juanacatlán.

Datos de 600 giros comerciales que contaminan el río fueron reservados por la Proepa. EL INFORMADOR/Archivo

Procuraduría niega información sobre empresas contaminantes

Entre 2019 y 2021, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) inició mil 100 procedimientos administrativos contra empresas, industrias y particulares que contaminan la cuenca del río Santiago. De ese total, tiene reservada la información de 600 casos, según informó por Transparencia.

En todos se argumenta que los casos no han causado estado o no se ha emitido la resolución administrativa. De ese total, 124 corresponden a procedimientos que se iniciaron en 2019; 219 se emitieron en 2020 y el resto durante el año pasado.

Juan Guillermo Márquez, integrante del Observatorio Ciudadano de Gestión Integral del Agua, declaró que es difícil poder tener un juicio de qué es lo que está sucediendo en el trabajo que realiza la autoridad para poner orden en el área de intervención prioritaria de la cuenca, “porque se desconocen los alcances de esas inspecciones y si se está resolviendo la situación por la que fueron sancionadas o fueron observadas esas empresas”.

Destacó que se puede reservar la información en materia de protección de datos personales, pero no de las faltas o violaciones ambientales que se están cometiendo. “No debe reservarse el avance que se esté teniendo. El resto debe ser información que conozcamos todos para poder evaluar si se está avanzando o sólo es una simulación”.

En general, dijo, se desconocen los informes técnicos sobre la intervención del cuerpo de agua. “Lo desconocemos porque todo lo centran a una estrategia política, en donde se palomea que, con relación a la inversión que se hace, es el grado de saneamiento. No es la forma de evaluarlo”.

En el documento de la estrategia integral para recuperar el río Santiago, se subraya que el principal obstáculo para lograr el cumplimiento del sector productivo, especialmente las industrias más contaminantes, es la ausencia y omisión de la autoridad federal para ejercer sus atribuciones para la inspección de descargas y la emisión de sanciones.

Las cifras

Entre 2019 y 2021, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) realizó mil 814 visitas de inspección a empresas ubicadas en el Área de Intervención Prioritaria de la cuenca del río Santiago. Se iniciaron mil 100 procedimientos administrativos:

28 multas

2 se absolvieron

470 sin sanción

600 casos reservados (no han causado estado o no se emitió la resolución administrativa)

Por municipio

Procedimientos administrativos por municipios donde se ubican las unidades económicas y particulares inspeccionados:

187 en Zapopan

184 en Guadalajara

152 en Tlaquepaque

137 en El Salto

124 en Tlajomulco de Zúñiga

58 en Tonalá

56 en Tepatitlán

El resto se aplicaron en Arandas, Atotonilco El Alto, Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Ocotlán, Poncitlán, San Ignacio Cerro Gordo, Tototlán y Zapotlanejo.

El agua del río Santiago tiene una mala calidad y es peligrosa para el consumo humano; todavía no se ha logrado sanear como se prometió. EL INFORMADOR/Archivo

Guía de Industrias contaminantes en torno al río

De acuerdo con el documento sobre la problemática de contaminación que presenta el río Santiago, en 1866 se instalaron las dos primeras fábricas de textiles en torno de este cuerpo de agua y del río Blanco e inició el funcionamiento de la primera planta hidroeléctrica, a nivel nacional, en la cascada El Salto de Juanacatlán

En la década de los setenta se sumaron más de nueve grandes plantas (Ciba-Geigy Mexicana y Celulosa y Derivados, entre otras) al corredor industrial asociado al Alto Santiago

“La falta de regulación de actividades como las ladrilleras y los bancos de material, sumados a la emisión de gases del Río, generan un impacto sinérgico en la disminución de la calidad del aire”, se señala en el documento

En 2012, se registraron 556 ladrilleras en el área del Polígono de Fragilidad Ambiental (POFA), de las cuales cerca del 80% se ubican en El Salto, Zapopan, Tala y Tonalá

Se identificó también la presencia de alrededor de 73 bancos de materiales. “Dichos sitios en operación o en abandono son considerados como fuentes de re-suspensión de partículas en especial por acción de los vientos”

Pese a que se han desarrollado muchos estudios relacionados a la problemática que se presenta, se agrega que faltan análisis enfocados a temas como el impacto de las actividades agropecuarias o las afectaciones a la biodiversidad en la región, y fortalecer el monitoreo epidemiológico de enfermedades

En el diagnóstico que se realizó para la implementación de la estrategia, sabemos que el número de empresas que se encuentran en el Área de Intervención Prioritaria (AIP) asciende a 741, las cuales comprenden giros como: metálica, electrónica, química, plásticos, mueblera, alimentos, entre otros. Por lo menos el 10% son de capital extranjero. Estas empresas generan residuos, emisiones y descargas, que en su mayoría no cumplen con el marco legal y normativo.

DATO

Inversión millonaria

El Gobierno estatal invirtió alrededor de mil 800 millones de pesos para la construcción y rehabilitación de 17 plantas de tratamiento en la cuenca del río Santiago y sus afluentes, con las cuales se aumentó el saneamiento en 797 litros por segundo, al pasar del 64%, previo a esta intervención, al 71% una vez que comenzaron a operar. En el arranque de la actual administración se trataban siete mil 764 litros por segundo de agua residual doméstica dentro de la cuenta, según se reportó en el último informe de Gobierno.

Calidad del agua es “mala”

Una de las principales acciones de la estrategia para recuperar el río Santiago fue el desarrollo del Índice de Calidad del Agua (ICA), definido por las autoridades actuales como una herramienta para analizar de forma integral el cuerpo de agua. A tres años de la actual administración, éste presentó una baja durante el ejercicio anterior.

En 2020, éste índice se ubicaba en 44.6%; es decir, en una clasificación “mala”. El año pasado bajó a 42 por ciento (con corte a junio), según datos publicados por el Gobierno estatal en el portal habilitado para reportar los avances de la estrategia.

En éste último se informa que la recuperación integral del río exige implementar una política transversal de gran alcance. “Para su evaluación y seguimiento fue necesario desarrollar un índice simple, capaz de expresar la información generada por las campañas de monitoreo, y construido con rigurosidad científica”.

Se indica que el índice es un sistema inteligente que se encuentra en constante actualización, permite identificar el estado de la contaminación del agua en puntos específicos aunado al conocimiento de los niveles de los diferentes contaminantes.

Actualmente con la ampliación a la cobertura del monitoreo, de manera mensual se toman muestras y se analiza en 20 sitios de monitoreo diferentes.

El índice permite agrupar los indicadores físicos, químicos y biológicos más importantes que reflejan la calidad del agua.

Además, permite valorar el impacto de los diferentes contaminantes; evalúa en una escala que clasifica los segmentos del río Santiago de acuerdo a la calidad del agua; refleja los cambios de tendencias y mejoras en la calidad del agua; permite comparar los diferentes puntos de muestreo del cuerpo de agua.

En el portal se añade que es una herramienta desarrollada específicamente para las condiciones del río Santiago y con criterios de protección para la vida acuática.

Activistas han luchado por años y hasta el momento no hay resultados de las autoridades. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Sin respuestas

Se solicitó entrevista sobre el tema con la Secretaría de Gestión Integral del Agua del Gobierno del Estado, pero no se otorgó.

También se remitieron preguntas por escrito, pero no dio respuesta:

¿Por qué no se logró en 2021 cumplir con la meta y mantener los litros por segundo de agua saneada en la cuenca del río Santiago que se proyectaron para el año pasado?

¿Qué hace falta para que esto se logre y cuándo se proyecta tener un saneamiento adecuado de la cuenca?

¿Cuándo se darán a conocer nuevos avances sobre la estrategia de recuperación del río Santiago?

¿Cuántas empresas están atendiendo el llamado del Gobierno estatal a no contaminar el río y cuál es el total de las instaladas en el área de intervención prioritaria?

¿Ya están coordinados con el Gobierno federal para llevar a cabo las inspecciones en esta área?

¿Cuál ha sido la respuesta y el trabajo desarrollado por la Federación en esta materia?

LA VOZ DEL EXPERTO

“Las plantas no son aptas”

Juan Guillermo Márquez, integrante del Observatorio Ciudadano de Gestión Integral del Agua

Las plantas de tratamiento que están funcionando para sanear la cuenca del río Santiago, no están tratando todas las aguas que se vierten a este cuerpo de agua, y sólo trabajan las aguas de uso doméstico, señaló el integrante del Observatorio Ciudadano de Gestión Integral del Agua.

“Ahí van mezclados aguas de diferentes orígenes: de uso industrial, comercial, y en esas condiciones las plantas no las pueden tratar al cien por ciento”. Añadió que las autoridades estatales tal vez defienden un cierto margen de mejoría, pero no se está brindando el tratamiento adecuado, “puesto que les plantas no son aptas”.

Márquez resaltó que tampoco se ha informado qué está pasando con las plantas de tratamiento de las industrias, porque esas descargas requieren un tratamiento especial y muchos contaminantes que vierten”. Por ello consideró que es difícil de hablar de un porcentaje de avance, “porque vemos la calidad de agua todavía, a simple vista, con las espumas, el olor que despiden… pues está muy lejos que se alcancen esos objetivos que se habían planteado”.

Sigue #DebateInformador

¿Considera que se debería invertir más dinero para el saneamiento?

Participa en Twitter en el debate del día @informador