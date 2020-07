Bajan los precios y aumenta demanda de renta de casas

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Guadalajara, Óscar Reyes, declara que la demanda de renta de casas aumentó en la metrópoli.

De colocar 150 inmuebles al mes, actualmente son 200. “Esto es empujado por las personas que, a lo mejor, tenían pensado comprar y están optando por la renta, por la incertidumbre del futuro en sus trabajos o de sus ingresos”, ante la crisis sanitaria y económica.

Reconoce que durante la contingencia, la mayoría de los dueños tuvo que aplicar descuentos de 30% en las rentas.

Ahora los arrendamientos que más se mueven son entre los cinco mil y 10 mil pesos mensuales. El nivel residencial es el más difícil de colocar, pues son rentas superiores a los 20 mil.

CLAVES

Apuestan a la tecnología

Vivienda. Para evitar que el impacto de la contingencia sea mayor en la venta de propiedades, desde abril pasado el sector inmobiliario apostó por la tecnología con recorridos virtuales, videos de las propiedades y actualización de información en las redes sociales, “para que las personas sin la necesidad de salir de casa tengan la información a la mano y su decisión sea más sencilla”, informa Óscar Reyes Dueñas, presidente de la AMPI.

Reporte. Acentúa que el nivel de interés social no ha tenido tantas afectaciones. “Nos comentan nuestros compañeros que se dedican al sector inmobiliario que su afectación ha sido únicamente del 20%. En el medio residencial, las ventas han caído hasta en 50%”.

Inversionistas. Reyes Dueñas reconoce que en materia de compra-venta de viviendas no hay mucho que se pueda hacer frente a la crisis generada por el COVID-19. “Realmente los inversionistas o quienes tienen liquidez para invertir en bienes raíces, pues tienen una buena oportunidad de comprar en estos momentos, ya sea porque algunos desarrolladores han optado por hacer algunos descuentos o por las mismas personas que están vendiendo inmuebles seminuevos y que están dispuestos a negociar un descuento mayor con tal de tomar esa liquidez que requieren en el momento”.

Los arrendamientos más buscados son los que se encuentran entre cinco mil y 10 mil pesos mensuales. El nivel residencial es el más difícil de colocar. EL INFORMADOR/Archivo

TESTIMONIO

Optan por casa más económica

Desde hace nueve años, Magdalena Diego y su hija rentan una casa por dos mil 800 pesos mensuales en la colonia Insurgentes, en Guadalajara. Y por la crisis provocada por la emergencia sanitaria, deberán mudarse a una más barata.

La señora paga la educación de su hija y los servicios básicos con el sueldo que percibe en trabajos eventuales. Actualmente labora con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pero será sólo por tres semanas. Regularmente la contrataban por más tiempo.

“Había solventado el costo de la renta, pero por la situación sanitaria se han recortado los proyectos. Ya terminó el ahorro que tenía programado y ya no puedo costear la próxima renta”.

La vivienda a la que se mudará le costará dos mil pesos mensuales en la misma zona. “Donde vivo es una casa con dos recámaras y una cochera, y nos vamos a cambiar a una vivienda de una sola recámara. Es muy reducido el espacio”.

Desde que inició la contingencia sanitaria, Magdalena buscó ser beneficiaria de varios programas del Gobierno estatal, pero no ha sido aceptada. “Es absurdo, porque conozco gente que han apoyado y son mujeres casadas, que viven con el esposo, que no pagan renta”.

También solicitó una beca educativa para su hija y le respondieron que la documentación estaba incompleta. No ha solicitado apoyo del Gobierno federal.

Impulsan exentar pagos

El senador Ricardo Monreal Ávila propone modificar el Código Civil Federal para que, en las crisis extraordinarias, tanto arrendatarios como arrendadores tengan certidumbre y puedan acordar la exención del pago o la reducción del monto pactado por el alquiler.

Tras presentarse la iniciativa se emitió un comunicado en el que se puntualiza que una vez que el Consejo de Salubridad General ordenó detener las actividades no esenciales para evitar la propagación del virus, se comenzaron a registrar dificultades para el pago de la renta de los inmuebles, ya sea por la pérdida o la suspensión del empleo, o por el recorte en las remuneraciones.

El coordinador de los legisladores de Morena reconoció que el Código Civil Federal ya describe los supuestos para reducir los pagos cuando se tenga la imposibilidad para cubrirlos de manera total o parcial, “en caso fortuito o de fuerza mayor”. Sin embargo, es necesario hacer cambios para que en las crisis extraordinarias se pueda proteger a las dos partes en el contrato de arrendamiento.

GUÍA

Disminuye construcción de viviendas en Jalisco

El año pasado, la edificación de casas nuevas se desplomó 30.8% en Jalisco. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), en 2019 se construyeron 27 mil 724 casas, mientras que en 2018 fueron 40 mil 068. “La realidad es que 2019 para Jalisco fue muy malo. Tanto en colocación de créditos como en construcción, tenemos un déficit”, reconoció Diego López de Lara, presidente de la Canadevi en Jalisco.

Desde octubre pasado, este medio documentó que los apoyos del Gobierno federal para la vivienda se fueron a la baja en el primer semestre. Y Jalisco era uno de los más afectados.

La edificación de vivienda popular fue la que tuvo un mayor impacto. Ésta va dirigida a los trabajadores que menos salarios ganan y se otorga con un subsidio. Según datos de la Canadevi, entre enero y diciembre de 2019 apenas se construyeron nueve mil 792 viviendas de tipo social en la Entidad. En 2018 fueron 25 mil 861.

Ante la crisis económica, los que rentan locales o casas buscan opciones más económicas en la metrópoli. EL INFORMADOR/A. Camacho

Ofrecen locales comerciales con planes de renta a largo plazo

Para evitar que la desocupación de los locales comerciales continúe en aumento en la metrópoli, los dueños han optado por ofrecer planes de renta a largo plazo a los empresarios que se han visto afectados por la crisis provocada por el COVID-19, informa el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Guadalajara, Óscar Reyes Dueñas.

“Nos hemos encontrado con planes comerciales que te ofrecen hasta un 50% de descuento en este año… el próximo año pagar sólo 75% y, en 2022, pagarse al 100%. Es con el objetivo de tener una renta garantizada por tres años”.

Destaca que son estrategias interesantes para que la gente se anime a reactivar sus negocios o emprender.

La AMPI reporta que durante la pandemia se ha tenido 15% de desocupación de estos locales comerciales, de una muestra de dos mil ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El mayor problema se presenta en las plazas comerciales.

“Hemos tenido, por un lado, el decremento normal o esperado en el tema de locales comerciales, en espacios de oficina, empujado por el tema del trabajo desde casa y de los locales que no pudieron abrir por un tiempo o que todavía no los dejan abrir, más enfocados a los temas de servicio: gimnasios, estudios de danza y clases, entre otros”. La propuesta del sector inmobiliario es para evitar más cierres de negocios.

De acuerdo con datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), en abril y mayo pasados, 831 patrones se dieron de baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de los cuales, 60 corresponden al sector del comercio.

Bernardo Flores, asesor inmobiliario independiente, informa que la crisis afecta incluso a las grandes franquicias, las cuales dejaron de pagar durante tres meses la renta porque debían mantener también la plantilla laboral.

En muchos casos, explica, los propietarios decidieron recibir los inmuebles y condonar las rentas porque había inquilinos que ni siquiera querían quedarse. “Tengo varios amigos restauranteros que tenían más de 40 años en una plaza y no pudieron pagar la renta”.

Preocupa “botón de emergencia”

Luego que el Gobierno de Jalisco anunció que se prevé aplicar un confinamiento por 14 días, si los contagios por el COVID-19 continúan en aumento, el sector inmobiliario muestra su preocupación.

El presidente de la AMPI subraya que se proyectaba tener una recuperación en el ramo para finales del año o el primer trimestre de 2021. “Todavía no hay certeza sobre esto y si hay el ‘botón de emergencia’, pues seguramente nos empujaría más las fechas para que fuera dentro del primer o segundo trimestre del próximo año”.

Bernardo Flores, agente inmobiliario independiente, explica que esto provocaría un impacto importante en el sector, pues ésta era una de las temporadas fuertes. “La gente aprovecha los fines del curso escolar para hacer sus cambios. En estos dos meses de vacaciones hacían sus mudanzas y definitivamente ya no se está presentando esa situación”.

Las medidas anunciadas por el Ejecutivo estatal se implementarán si la ocupación del sistema hospitalario por personas afectadas del coronavirus llega al 50% y la tasa de incidencia semanal es de 400 contagios por cada millón de habitantes. Hasta el martes, la primera se encontraba en 26% y la segunda, en 290.

De aplicarse el “botón de emergencia” sólo continuarán activos los servicios de salud, seguridad y la producción de comida. Se frenarán las actividades industriales, de comercio y servicios.

Durante la pandemia se han desocupado 15% de los locales comerciales de Guadalajara. EL INFORMADOR/E. Barrera

TESTIMONIO

Sin ganancia

Desde hace 12 años, Eduardo Pujol renta un local comercial en una plaza en la zona de Paseos del Sol. Pese a la contingencia, tiene una óptica que ha mantenido gracias a que no se vio obligado a cerrar y porque su arrendadora lo apoya.

“La persona que me renta sí me ha dado facilidades. En los primeros dos meses (marzo y abril) me cobró 50% menos (la renta es de nueve mil pesos mensuales)”.

En el tercer mes le dijo que debía pagar 100%. “Se entiende, porque la dueña también vive de eso. Con los descuentos que me hizo mi arrendataria, salí tablas. No cerré porque soy de primera necesidad y pude abrir… ahora sí que la libré, no para ahorrar, pero sí para pagar gastos básicos”.

Su arrendadora no sólo le hizo descuentos sino que le permite pagar después de la fecha establecida. “Me ha esperado”.

Otros comerciantes ubicados en la misma zona no han corrido con esa suerte. Cuenta que el negocio que funcionaba a un costado de su local “tronó” porque no pudo pagar el tercer mes completo.

“Veo los locales con letreros de: ‘Se renta’. Hay como siete en la zona”.

Recuerda que durante los 12 años que tiene con su negocio, le había tocado ver el cierre de pocos locales. “Paseos del Sol es una zona muy comercial, por Copérnico y Ladrón de Guevara… pero ahorita sí he visto muchos locales cerrados, como estéticas y de masajes”.

Acentúa que las ventas bajaron 50% y, aunque la reactivación económica permite más movimiento, aún no se observa una buena recuperación. “Hace 15 días pasé una semana completa sin vender más que 80 pesos. Gastaba más de gasolina y comida. Sí está difícil la cosa”.

Pese a la crítica situación decidió no optar por los apoyos anunciados por los Gobiernos. “No me quise endeudar y están muy complicados todos los trámites… piden muchas cosas”.

Indica que mejorarán las ventas, aunque desconoce cuándo serán las temporadas fuertes. En su caso es durante las vacaciones de verano, previo al inicio del ciclo escolar, porque es cuando la gente acude a cambiar sus anteojos.

“Es una incertidumbre de cómo estará el próximo mes, cuando llevaba 12 años y ya sabía cuáles eran mis meses buenos y malos… y podía planear en cuanto a eso. Ahorita todo es una incertidumbre”.

Bajan precios

En términos anuales, todos los mercados, con excepción de Tijuana, reflejan ajustes a la baja en los precios de las rentas de oficinas, siendo los más pronunciados en Monterrey, Guadalajara y Querétaro, con 19%, 11% y 10%, respectivamente, se destaca en el Reporte Nacional de Oficinas correspondiente al segundo trimestre de 2020, de la Inmobiliaria Solili.

siendo los más pronunciados en Monterrey, Guadalajara y Querétaro, con 19%, 11% y 10%, respectivamente, se destaca en el Reporte Nacional de Oficinas correspondiente al segundo trimestre de 2020, de la Inmobiliaria Solili. Pese a esto, la plataforma inmobiliaria aclara que durante el segundo trimestre se observó que los precios de las rentas se ajustaron al alza en la mayoría de las ciudades, con respecto al trimestre anterior. “Siendo esto un resultado de la apreciación de la moneda local con respecto al dólar y no motivado al aumento deliberado de los desarrolladores en los precios de los espacios de oficina”.

Se añade que la demanda bruta de oficinas, que es el principal detonador del mercado, se vio afectada ante la pandemia.

La mayoría de los mercados de oficina a nivel nacional reportó escenarios negativos en este indicador: Querétaro registró una contracción trimestral de 91%, mientras Guadalajara fue de 86% y en la Ciudad de México de 61 por ciento.

