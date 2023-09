Javier Alcántar Ferrer trabaja lavando vehículos en la colonia Monraz, en Guadalajara, y para él no es raro que haya bolsas de basura abandonadas en la vía pública.

“No llega el camión de la basura y el montonsote se ve ahí ya topado. Dura tiempo sin pasar, a veces. De hecho, por lo mismo la vuelven a meter, como lo hizo un vecino, porque después llegan los perros y hacen el tiradero. Unos 10, 15 días a veces se avientan sin pasar”.

La Monraz es una de las 24 colonias identificadas en territorio tapatío con más reportes generados por las fallas en el servicio de recolección de basura durante el mes de agosto, según respondió, vía Transparencia, el Área de Aseo Público.

Entre las calles en las que se observaron bolsas en banquetas y camellones estuvieron Aztecas, Tarascos, Toltecas y Mayas.

Kevin Fraga, jefe de Proyectos y Concesiones del Gobierno de Guadalajara, reconoció que hay retrasos en el servicio de recolección de basura desde hace varios meses y los atribuyó a la concesionaria.

“Presentan una serie de retrasos en la recolección, no quiere decir que tengan retrasos desde agosto, sino que no se han atendido por parte de la concesionaria de manera puntual”, destacó el funcionario.

En agosto reportan más de 700 quejas por falta de servicio

Durante el mes de agosto, fueron 24 colonias las que acumularon la mayor cantidad de reportes de fallas en el servicio de recolección de basura en el municipio de Guadalajara, según informó vía transparencia el Ayuntamiento tapatío.

En total, el área de Aseo Público recibió 724 quejas durante el mes de agosto en estas 24 colonias del municipio de Guadalajara. Las tres colonias con mayor número de quejas son las siguientes:

Bosques de la Victoria, con un total de 92.

Centro, con 59 reportes.

Jardines de la Cruz Primera Sección, con 55 reportes en total.

Alejandra, residente de la colonia Monraz, una de las 24 colonias identificadas en la lista, reclamó que los camiones de la basura no tienen horarios para pasar y recoger la basura de aquella colonia y que tienen más de dos meses con esta situación.

“Los camiones no están pasando, no hay como un orden en el horario de los camiones y pasan cuando quieren. Si escuchamos que está pasando, tenemos que salir a tirar la basura. Unos meses, dos o tres meses así”.

Miguel, quien administra un estacionamiento, explicó que van varios meses en los que hay problemas en la recolección de la basura y que es usual que pase el carretón, pero que no se lleve los residuos.

“Yo la saco cada dos semanas y la otra la metía allá (en el estacionamiento), la acabo de sacar el viernes, por lo menos tenía dos semanas que no recolectaban basura. Se me hace raro, porque el carretón pasa, pero se va de largo: a veces no se detiene, se pasa y en los condominios ocurre igual”.

Andrés Castillo, empleado de una barbería de la misma colonia, comentó que no es frecuente el paso del camión de la basura y tienen que guardar sus residuos en el negocio para evitar que los perros u otros animales los rieguen en la calle.

“No frecuenta mucho el paso del camión de la basura, a veces se saca la basura que uno estima que va a pasar y resulta que no pasa. Ya van varios meses que está el tema de la basura, de vez en cuando sí pasa, pero hay unos días que tenemos estipulado que va a pasar, pero no”.

Bolsas de basura se acumulan bajo los árboles. EL INFORMADOR/A. Navarro

Alistan plan metropolitano de recolección de basura

Pablo Lemus anunció que los presidentes municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara buscan un acuerdo entre sus demarcaciones para la recolección, transferencia y disposición final de la basura.

El edil tapatío comentó que se trata de un sistema intermunicipal para atender la recolección de basura, el cual iniciaría con los cuatro municipios que tienen concesión para el servicio con la empresa encargada: Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto.

“Buscar un esquema público, de recolección metropolitana. La idea es iniciar los cuatro municipios que tenemos la concesión bajo un esquema que les vamos a presentar en varios días más. La idea es que lo tengamos perfeccionado y podamos invitar a otros municipios del Área Metropolitana para que se incorporen, principalmente Tlaquepaque y Zapopan, pero estaríamos hablando de un servicio público. Estaríamos hablando de una especie de SIAPA de la recolección, transferencia y disposición de la basura”.

Lemus Navarro declaró que el sistema intermunicipal funcionaría como un organismo público descentralizado y sería integral, es decir, no sólo de recolección, sino con nuevos puntos de transferencia de residuos y dos nuevos vertederos.

“Les vamos a presentar un sistema integral que tenga un nuevo esquema de recolección, nuevo esquema de puntos de transferencia en la ciudad y dos nuevos vertederos”.

El alcalde tapatío dijo que se necesitan nuevos puntos de transferencia en los municipios para trasladar paulatinamente grandes cantidades de residuos en góndolas y mejorar las rutas, tanto comerciales como de los hogares, para evitar fallas en la recolección de basura.

Lemus expresó que “la idea es sacar a CaabsA por completo, pero todos (los alcaldes) coincidimos en lo mismo y le hemos dejado muy claro a Caabsa que su tiempo para la recolección en el Área Metropolitana de Guadalajara se terminó, ya no hay más futuro para ellos”.

La concesión del municipio de Guadalajara con la empresa Caabsa Eagle termina en diciembre de 2024, por lo que será la siguiente administración municipal la que determine si se renueva o no el contrato.

Los desechos pasan días enteros sin que una góndola del servicio de recolección los traslade a un basurero. EL INFORMADOR/A. Navarro

TELÓN DE FONDO

Guadalajara aportará más de la mitad del soporte financiero del plan

El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, afirmó que el nuevo plan metropolitano para la recolección de basura alcanzaría una cobertura del 100% en el servicio para los municipios de Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto.

Detalló que el municipio tapatío tendría poco más del 50 por ciento de la responsabilidad financiera del nuevo esquema de recolección de basura, debido a que es la demarcación que más basura genera entre los cuatro municipios que tienen concesionado el servicio de recolección.

“Guadalajara tiene aproximadamente el 55 por ciento total de la responsabilidad financiera de ese esquema. Es proporcionalmente a la cantidad de residuos que se genera de cada uno de los municipios: juntamos los cuatro, hicimos un gran pastel, vimos cuántas toneladas se genera por cada uno de los municipios y Guadalajara tiene más o menos el 55, 56 por ciento de la rebanada del pastel”.

La cifra

2 mil 700 toneladas de basura recolectada al día reporta la empresa a la cual los municipios de Guadalajara, Tonalá, El Salto y Tlajomulco han concesionado este servicio. El contrato con la misma vence a finales de 2024.

Los puntos limpios ubicados en la ciudad son todo menos eso, pues se incumple con su propósito. EL INFORMADOR/Archivo

Vertederos metropolitanos

Los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara cuentan con algunos rellenos sanitarios a los que llevar su basura, entre ellos: