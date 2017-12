Aumentan sanciones por tala irregular de árboles

Las infracciones por la tala o poda irregular de árboles en Guadalajara y Zapopan alcanzaron este año su registro más alto en la presente administración. Suman 291 sanciones entre enero y octubre (200 y 91, respectivamente), que representan el doble de las registradas en todo 2015, cuando fueron 120 en total (82 y 38).

Ambas alcaldías suman mil 683 infracciones entre enero de 2010 y octubre del presente año: mil 94 en la Perla tapatía y 589 en Zapopan. Los directores de Medio Ambiente concuerdan que el incremento se debe a que existe una mayor vigilancia y coordinación entre las áreas de los Ayuntamientos.

“Tenemos un programa permanente, con una brigada que se mueve de manera aleatoria ubicando las malas prácticas, desde Tesistán hasta Chapalita. Encontramos a los infractores en flagrancia. Actuamos tanto de oficio como por denuncia”, explica Alfredo Martín Ochoa, director de Medio Ambiente de Zapopan.

Recuerda que una situación crítica que padecen son los derribos o podas excesivas relacionadas con los espectaculares, ya que algunos empresarios cometen estos actos para mejorar la visibilidad de los anuncios en corredores como López Mateos, Patria, Tepeyac y Lázaro Cárdenas.

También son frecuentes las sanciones por talas en obras de construcción. Por ejemplo, el 17 de octubre pasado infraccionaron a una empresa por no tener el permiso actualizado para el derribo de nueve árboles adultos frente a la Preparatoria 15, donde la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) realiza retornos a la altura de Periférico y 5 de Mayo. “En esa parte vigilamos el plan de mitigación para compensar el retiro del arbolado. Exigimos una compensación (de 150 ejemplares)”, subraya Ochoa.

Al respecto, el titular de la SIOP, Netzahualcóyotl Ornelas, confirma que ya está cubierta la reposición de arbolado. Y si hay algún pendiente se comprometió a solucionarlo.

Tlaquepaque y Tonalá informan que han levantado 59 y 41 infracciones, respectivamente, en la presente administración. No tienen información anterior a 2015.

Chapalita, la colonia con más tala irregular de árboles

Zapopan subraya que los derribos son generalmente porque se amplían cocheras o se construyen edificios. También para beneficiar la vista de espectaculares. EL INFORMADOR/Archivo

De enero de 2010 a octubre de 2017, el Ayuntamiento de Zapopan ha emitido 589 infracciones por daño a los árboles, principalmente por tala o derribo irregular. Chapalita es la colonia con más infracciones, con 20 sanciones, seguida de Paseos del Sol, con 16; La Calma, 14; Arboledas, 14, y Las Águilas, 13 sanciones.

Alfredo Martín Ochoa, director de Medio Ambiente de Zapopan, señala que el fenómeno se da más en estas zonas porque cuentan con más arbolado y presión inmobiliaria. “Tanto los derribos legales como los no legales son generalmente porque amplían cocheras o hay desarrollo vertical”.

Indica que han trabajado con las mesas directivas de las asociaciones de vecinos para generar esquemas de capacitación de educación ambiental, en donde se comparte la relevancia que tiene el arbolado urbano a los ciudadanos. “Sobre todo por la generación de servicios ambientales, me refiero a la captura de carbono, oxígeno, agua, regulación climática... Lo que hemos ofrecido es fortalecer esa parte, pero también las áreas de verificación e inspección y vigilancia”.

También recordó algunos casos emblemáticos. Uno fue en diciembre de 2015, cuando detectaron una poda y el intento del derribo ilegal de ocho ficus de más de 10 metros de altura, en el fraccionamiento Los Olivos. Refiere que alcanzaron a detener la acción e impusieron una multa a los responsables por una cantidad que se acercó a los 300 mil pesos.

En otra ocasión encontraron en Avenida Américas, a la altura de Ávila Camacho, que una persona hacía el derribo de un árbol grande. “Gracias a la oportuna denuncia de los ciudadanos pudimos activar en menos de cinco minutos el protocolo con la Comisaría y la Dirección de Medio Ambiente, entonces detuvimos al sujeto e iniciamos un proceso contra el negocio”.

Añade dos casos en los que afectaron al arbolado para beneficiar la vista de espectaculares en Bugambilias, en camellones centrales. Explica que en el primero obligaron a que el particular plantara más de 17 sujetos forestales, cuando los derribados fueron cuatro. La última infracción en ese fraccionamiento fue por la tala de otros cuatro árboles también en el camellón, con la intención de abrir el espacio visual de un espectacular ubicado en un vivero. “Clausuramos ese espectacular y hoy no está funcionando. Ese es el mensaje: actuamos de manera contundente contra ese tipo de prácticas”.

Alfredo Martín Ochoa enfatiza que el reglamento de arbolado de Zapopan establece que, para una poda, el derribo o el trasplante de algún ejemplar debe existir un dictamen emitido por la Dirección de Parques y Jardines, además de la autorización de Medio Ambiente cuando exista una acción urbanística.

Resalta que hay meses en donde reciben más de 30 solicitudes de derribo. “A veces nos piden el derribo de cinco árboles porque habrá una acción urbanística, pero hemos logrado que, de esos cinco, solamente se derriben dos… y los otros tres se incorporan al proyecto arquitectónico”.

Hoy cuentan con 10 verificadores ambientales, cuya misión es revisar que se cumplan las normas, como la protección de arbolado urbano. Acentuó que para aprobar una solicitud acuden al lugar para verificar que los datos sean verídicos. “A veces nos dicen que los sujetos tienen plaga, pero en la visita vemos que no. En promedio, tardamos 15 días en dar el visto bueno, el cual también es con la anuencia de los representantes de colonias”.

Tipo de daños en Zapopan Acción Sanciones Tala 324 Otras causas (muerte de árbol o quema) 48 Poda 217 Total 589

Periodo: enero de 2010-octubre de 2017.

Crean padrón de especialistas

Para cuidar más los temas de la tala y poda de árboles, Juan Luis Sube, director de Medio Ambiente de Guadalajara, informa que crearon un padrón de especialistas forestales, quienes cuentan con experiencia y compromiso para realizar los trabajos adecuadamente.

Aunque desconoce los precios por los servicios, señala que en Parques y Jardines el permiso de poda o derribo es de 176 pesos, pero a los solicitantes se les pide que restituyan el ejemplar o hagan un donativo en la materia.

Los que prefieren solicitar el servicio al Ayuntamiento deben erogar el dinero que marca la Ley de Ingresos. “Una poda de un árbol de entre seis a 10 metros es de 483 pesos. Para un árbol de 10 a 14 metros es de 648 pesos. De 14 a 20 metros, mil 62 pesos, y de más de 20 metros de altura cuesta mil 700 pesos más el pago de permiso”.

En caso de derribo, el costo para ejemplares de 10 metros o menos es de mil 200 pesos; de 10 a 20 metros, dos mil 400 pesos, y mayor a 20 metros, tres mil 562 pesos. “El trámite es más eficiente, entre 10 y 15 días hábiles”.

El director de Medio Ambiente resalta que el incremento de infracciones se debe a una mayor vigilancia y concientización. “Estamos siendo más cuidadosos con este tema. Operamos con personal de Medio Ambiente, denuncias ciudadanas en redes o telefónicas”.

Recomienda a la ciudadanía que se informe y acuda al Ayuntamiento cuando necesite un servicio de arbolado. “Se debe evitar suponer que cualquier persona puede hacer ese trabajo”.

¿Dónde solicitar permisos?

La Dirección de Medio Ambiente de Guadalajara, por ejemplo, expide los permisos de poda, trasplante y derribo para árboles.

Personas físicas o morales deberán presentar una solicitud con datos como nombre, identificación, comprobante de domicilio, acreditación de propiedad del predio y fotos de los ejemplares.

En el caso de obras de construcción se requiere presentar lo anterior y el dictamen de trazos, usos y destinos, la licencia de construcción o la evaluación del impacto ambiental.

Para permisos de árboles que se encuentren en la banqueta de lotes baldíos o fincas en abandono, los vecinos colindantes deben firmar la solicitud.

Para las podas de ramas menores a 7.5 centímetros de diámetro o 23.5 centímetros de perímetro no se necesita permiso.

Las multas por infracciones que contempla el Reglamento de Áreas Verdes y Recursos Forestales van de los 20 a los mil días de salario mínimo. Si son servidores públicos se les aplica también la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

Fuente: Reglamento de Áreas Verdes y Recursos Forestales.

No se conoce con exactitud cuántos árboles hay en la ciudad y cuáles son sus condiciones. EL INFORMADOR/Archivo

Incumplen con censo metropolitano

Magdalena Ruiz Mejía, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), prometió en 2014 que al siguiente año quedaría listo el Plan de Reordenamiento de Arbolado Metropolitano, que ayudaría a identificar las especies que se tienen y las condiciones de las mismas. También sería una guía para actuar correctamente con ejemplares en riesgo o atacar correctamente las plagas. Sin embargo, no hay avances sobre el tema.

Por su parte, Guadalajara y Zapopan indican en sus reglamentos que se haría un censo en cada municipio, pero no se cuentan con documentos completos.

El Gobierno tapatío contesta que cuentan solamente con información del arbolado correspondiente a esta administración en la página web de Mapa Guadalajara.

Zapopan responde que trabaja en el listado del arbolado urbano, el cual hasta octubre de 2017 tenía contabilizados 169 mil 38 sujetos forestales, entre los que destacan las especies rosa morada, pino michoacano douglaciano, palma abanico, palma cocoplumosa, naranjo, laurel de la india, jacaranda, guayabo, fresno, ficus, eucalipto, ceiba, cedro blanco, casuarina y alamillo.

Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de plano no contestaron al respecto.

La Semadet no respondió a la solicitud de una entrevista al respecto. El pasado 30 de noviembre remitió a través de la Dirección de Comunicación Social que se encontraba trabajando en el censo en conjunto con el Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal y el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental.

“Este proyecto ayudará a conocer la situación en que se encuentra el patrimonio arbolado del AMG (Área Metropolitana de Guadalajara), constituye una actividad estadística que tiene por objeto el levantamiento de un conjunto de datos básicos asociados a las características morfológicas, silviculturales, fitosanitarias, de ubicación georreferenciada y entorno de la población de árboles de la ciudad”.

Detallan que el área de estudio comprende una superficie aproximada de 687 kilómetros cuadrados y que está integrado por los municipios de El Salto, Guadalajara, Juanacatlán, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan.

“Los resultados de este diagnóstico serán el insumo principal para llevar a cabo el Programa de Ordenamiento Forestal Metropolitano, que en conjunto con otros insumos geoespaciales, los instrumentos de planeación y la regulación, tienen como propósito constituirse en un instrumento de política pública”.

OBRAS EN PERIFÉRICO Y CINCO DE MAYO

Zapopan infraccionó a una empresa por no tener el permiso actualizado para el derribo de nueve árboles adultos frente a la Preparatoria 15, donde la SIOP construye retornos. Hay una compensación de 150 ejemplares.

Sorprenden derribos en la zona de la Prepa 15

Ya han desaparecido varios árboles. Mario Silva, quien cursa la Preparatoria número 15, localizada en San Juan de Ocotán, recuerda que en pocos días derribaron muchos de los arbustos que se encontraban en las laterales del Periférico, donde construyen una obra de retornos aledaños al cruce con la calle 5 de Mayo.

“La verdad no me fijaba mucho, solamente veía que estaban haciendo los trabajos en las esquinas, pero de pronto me di cuenta que la parte de una esquina de la escuela quedó pelona, sin árboles”.

Personas en redes sociales también manifestaron la sorpresa por el cambio en ese espacio.

Alfredo Martín Ochoa, director de Medio Ambiente de Zapopan, expuso que en ese tipo de obras existen planes de mitigación para compensar el retiro del arbolado.

“Quien pretenda tirar un árbol de forma legal o ilegal, le va a costar mucho. En el caso del corredor de Periférico (en el cruce con 5 de Mayo) las especies son exóticas, como eucaliptos… allí era complicado hacer un trasplante, entonces la opción era solamente el derribo. También se detectó que el arbolado de la avenida tiene muchas plagas”.



Desconectados y sin confianza

Salvador Peniche (investigador de la Universidad de Guadalajara)

El especialista Salvador Peniche considera que el fenómeno de la tala ilegal o daño que realizan los habitantes y empresas al arbolado se debe principalmente a tres factores: que están desconectados de su entorno, desconfían de la autoridad y no hay claridad en las políticas públicas ni educación al respecto.

“Tiene que ver con una desatención ciudadana. Los ciudadanos o las empresas realizan estas acciones porque no hay conexión con el medio ambiente”.

Subraya que muchas personas desconocen que los árboles inciden directamente en los aspectos que se pueden medir, como el clima o la calidad del aire. Aunque a largo plazo también impacta la recarga de acuíferos o el suelo.

“Cuando cortan los ejemplares, la misma gente es la que paga las consecuencias: se enferman y dejan de recibir los beneficios que no se ven a simple vista”.

La corrupción que existe al respecto, lamenta, es otro punto a resaltar. Comenta que los tapatíos perciben que las autoridades talan y derriban árboles sin consecuencias, por lo que se les hace fácil seguir ese ejemplo. Eso, aunado a la falta de estrategias serias de arbolado a nivel municipal y estatal.

“El aumento en las sanciones podría obedecer más a una tendencia clara a la recaudación, porque no hay acciones o programas que acompañen las infracciones”.

Para revertir la situación, pide contar con una estrategia para saber cuántos ejemplares hay y en qué condiciones están para actuar debidamente en reubicaciones o plagas.

“Si la gente estuviera informada de la crisis de árboles, si aplicaran campañas serias… pero no hay un buen reordenamiento y seguimos con los índices más bajos de zonas arboladas: en lugar de nueve metros por persona tenemos tres metros, en promedio”.

