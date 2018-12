Aumentan salario mínimo a $102; descartan impactos a la inflación

A partir de enero, el salario mínimo en el país se incrementará de 88.66 a 102.68 pesos, con excepción de la Frontera Norte, donde se duplicará a 176.72, tras autorizarse por unanimidad en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

El presidente de la Coparmex en México, Gustavo de Hoyos, aseguró que los aumentos no significan un riesgo de inflación, pues los realizados en 2016 y 2017 no provocaron “guerra” de precios-salarios. Tampoco implica una disminución en la creación de empleos, al contrario: “Esos ‘jinetes de la inflación y del apocalipsis’ son imaginarios. No existen, creemos que el incremento salarial es un paso correcto”.

La titular de la Secretaría de Economía (SE), Graciela Márquez Colín, también descartó posibles riesgos, sobre todo por el nuevo salario mínimo en la Frontera Norte. Afirmó que se tendrán efectos positivos en la capacidad adquisitiva de los trabajadores y “prácticamente efectos nulos en otras dimensiones, como la inflación o el desempleo”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó que inicia una etapa de avance en la política laboral del país, mientras Gustavo de Hoyos resaltó que se debe aspirar a que, a final de sexenio, México ocupe el séptimo lugar mundial, con niveles cercanos a los 290 pesos con valores actuales.

El empresario remarcó que es importante que se adecue la tarifa del Impuesto Sobre la Renta (ISR), para que dichos aumentos salariales no se vayan a convertir en incrementos de impuestos para los trabajadores.

Por su parte, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, también aseguró que no habrá más inflación.

Ayer, el Infonavit negó que los aumentos impacten sobre el monto de los pagos que realicen los trabajadores acreditados. “En el caso del saldo de la deuda, éste se actualizará con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en enero de 2019”. Recordó que desde 2016 existe el decreto en materia de desindexación del salario mínimo y posteriores modificaciones a la Ley del Infonavit, en las que se establece la UMA como referencia. Por lo anterior, expuso, el organismo mantiene mejores condiciones para aquellos derechohabientes que tienen un crédito vigente en veces salario mínimo.

Inicia nueva etapa de la política laboral: AMLO

Con el incremento de 16.21% al salario mínimo inicia una nueva etapa de avance en la política laboral del país, mediante un acuerdo digno de reconocimiento, de unidad y confianza entre los sectores público, privado y obrero, destacó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Subrayó la importancia de que se mantenga ese progreso salarial y exista control de la inflación para procurar que el sueldo nunca se fije por debajo de ésta, porque “fue un compromiso que hicimos”.

Este aumento, logrado por unanimidad en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), “es un acto que fortalece al Gobierno, a la sociedad, sobre todo a la imagen de nuestro país, en lo interno y externo. Es un acto de madurez política, conciliación, acuerdo, que da confianza para seguir adelante y mejorar las condiciones económicas, sociales y laborales de los mexicanos”.

Agradeció el apoyo y compromiso de los dirigentes de centrales obreras y sindicales, así como a los representantes del sector empresarial, “porque son pieza clave en este acuerdo”.

En el evento, que se efectuó en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, expresó que se procurará siempre que el salario mínimo no se fije por debajo de la inflación; que también se actúe con cautela y de manera responsable, ya que no se trata de aumentar el salario por decreto, además de tener siempre en cuenta al Banco de México para qu e no se dispare la inflación.

Recordó que en los últimos años se registró una pérdida en el poder adquisitivo del salario, por lo que enfatizó la importancia de este acuerdo en el que participaron todos los sectores.

De esta manera se fortalece tanto al Gobierno como a la sociedad, “es un acto de madurez política, de mucha responsabilidad, de conciliación, de acuerdo. Es un acto que da confianza para seguir adelante y mejorar las condiciones económicas, sociales y laborales de nuestro país”.

Antes de concluir el evento, dijo que los empresarios de México están apoyando y tienen dimensión social. Añadió que una de las primeras propuestas de incremento al salario mínimo surgió de la Coparmex, y que en campaña se firmó un acuerdo al respecto, por eso reiteró su agradecimiento a los líderes empresariales, “por permitir este avance en la política laboral”.

Claridad

López Obrador dejó claro que no debe existir preocupación por el mayor aumento salarial en la Frontera Norte del país, ya que si bien es cierto que se incrementa casi al doble, también se tiene el compromiso de reducir el IVA e ISR en esa zona, y no habrá problema.

Explicó que esta condición en la Frontera Norte se da con el objetivo de que funcione como una última cortina de desarrollo para retener a nuestros compatriotas en el territorio nacional.

“Que se fortalecerán otras desde el Sur del país, para lograr que la ciudadanía no tenga necesidad de emigrar, y que esto sea una decisión de los individuos, que no sea motivada por la necesidad”.

Negociaciones

El Presidente López Obrador adelantó que se han estado haciendo gestiones con el Gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo un plan de inversiones y enfrentar de esta manera el fenómeno migratorio, pero que corresponderá al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ofrecer este martes los detalles de este plan, que incluye enfrentar el fenómeno migratorio con inversión, proyectos productivos, creando empleos en Centroamérica y en México.

Saldan deuda histórica con los trabajadores

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, destacó que con el consenso de empresarios y el sector obrero se acordó un salario mínimo de 102.68 pesos y 176.72 pesos en la zona libre de la Frontera Norte para 2019.

“Llegó la hora de romper las políticas salariales del pasado y plantearse nuevos paradigmas que nos permitan dignificar el trabajo y rescatar su valor”, dijo la funcionaria, quien agregó que con esta política se comienza a saldar una deuda histórica con los trabajadores de menores ingresos.

Durante la presentación de la Nueva política de salarios mínimos, aseguró que la recuperación gradual de esta percepción es una medida clave impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que permitirá mejorar la distribución del ingreso y avanzar hacia una sociedad más incluyente e igualitaria.

Ante representantes patronales y obreros, afirmó que será una recuperación progresiva, responsable y sostenible del ingreso de los trabajadores, producto de un consenso logrado al interior de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

Al sostener que en México el salario mínimo no alcanza para vivir, recalcó que este esfuerzo, sin pensar que sea suficiente, sí representa un primer paso para ir en la dirección correcta y pasar de un salario mínimo a uno digno, que garantice un piso de bienestar para todas las familias mexicanas.

Añadió que con el alza se incrementará el consumo y se reforzará el mercado interno, lo que dinamizará a la economía nacional y, a su vez, fortalecerá el crecimiento económico de las empresas y negocios.

Con esta decisión, subrayó, el Estado mexicano asume su compromiso de impulsar el desarrollo social con la finalidad de mejorar las condiciones de igualdad de nuestro país.

También, atiende la recomendación 38/18 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para lograr que el salario mínimo cumpla con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) con relación a línea de bienestar.

La secretaria del Trabajo enfatizó que cuando hay consensos entre los sectores de la producción y las instituciones siempre le irá mejor a México.

“La política salarial es fundamentalmente social, con miras a dignificar el mundo del trabajo, es incluyente y tiene como propósito disminuir las desigualdades; es resultado de un esfuerzo de diálogo y acuerdos que ayudarán a mejorar la vida de millones de mexicanos”.

Descartan riesgos inflacionarios en la Frontera Norte

La titular de la Secretaría de Economía (SE), Graciela Márquez Colín, descartó posibles riesgos en la inflación por el incremento a 176.72 pesos diarios al salario mínimo en la Frontera Norte de México.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, anunció que el salario mínimo general de esa región se incrementará a partir del 1 de enero del año próximo. Señaló que se trata de un incremento de 100%, al pasar de 88.36 pesos a 176.72 pesos diarios, lo que permite alcanzar la línea de bienestar determinada por el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Secretaría de Economía dejó en claro que ese aumento “no tendrá implicaciones inflacionarias”. Ello, explicó, porque será relativamente pequeño el impacto en los costos de producción y a las reducciones propuestas sobre las tasas impositivas que también se aplicarán en esa zona del país.

Por el contrario, la funcionaria afirmó, se tendrán efectos positivos en la capacidad adquisitiva de los trabajadores mexicanos radicados en la Frontera y “prácticamente efectos nulos en otras dimensiones, como la inflación o el desempleo”.

Hay diversas razones para pensar que la medida puede ser una poderosa herramienta de política pública que contribuya, de manera simultánea, al mejoramiento de los ingresos de los trabajadores mexicanos y a detener el talento de potenciales migrantes, acentuó Márquez Colín.

Además, se fortalecerá el mercado interno, incluso, reducirán las rotaciones laborales y los costos de entrenamiento para las empresas establecidas en aquella franja fronteriza de México.

La encargada de la política económica y comercial abundó que lo anterior podrá lograrse en combinación con otras medidas de carácter fiscal, sin que ello conlleve a presiones inflacionarias.

“Estamos seguros de que el aumento del salario mínimo será una de las medidas más importantes para reactivar la economía de ese país”. Con ello también se espera contribuir a la “muy necesaria y anhelada pacificación del país”.

Sector obrero ve parteaguas histórico

El incremento al salario mínimo acordado en forma tripartita entre Gobierno, empresarios y trabajadores es un parteaguas en la historia laboral de México, afirmó el presidente del Congreso del Trabajo, Carlos Aceves del Olmo.

En su participación durante la presentación de la Política del Salario Mínimo por parte del Gobierno federal en Palacio Nacional, el dirigente sostuvo que la clase trabajadora está esperanzada en que con acciones de este tipo mejorará su condición de vida.

Aseguró que los trabajadores comparten con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en que en México no debe haber más grandes beneficiados en detrimento de muchos que no reciben ningún beneficio. “Que México no sea un lugar de ricos, pero tampoco uno de pobres. Nadie en su sano juicio puede pensar que una familia puede vivir con un salario de 82 pesos diarios”.

Con el consenso de empresarios y el sector obrero se acordó un salario mínimo de 102.68 pesos y 176.72 pesos en la zona libre de la Frontera Norte para 2019.

Afirmó que en los más de 80 años que tiene la organización se han hecho muchas cosas en el país, pero está seguro que en los próximos seis años se harán muchas más que en décadas pasadas.

El también secretario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) agregó que este acto en el que se oficializó el incremento reviste mucho significado para los trabajadores y el país en general. Acentuó que las organizaciones obreras pugnarán porque “no se den saltitos y luego saltó al vacío, sino pasos seguros hacia el bienestar de la gente”. Insistió en que las acciones tripartitas seguirán funcionando y pidió a la representación de la Organización Internacional del Trabajo que dé testimonio en la próxima Asamblea general a celebrarse en Ginebra, Suiza, sobre cómo se toman decisiones importantes para los trabajadores en México.

Solicitud al Gobierno

El Consejo Coordinador Empresarial pidió al sector público hacer lo necesario para abatir la informalidad de la economía, pues estimó que con ello también se mejora la situación de la población, ya que tanto salarialmente como en prestaciones, un trabajador formal gana hasta 63% más que aquellos que están en la informalidad.

CLAVES

Sin impactos a la economía

Para Julio Madrazo, especialista del Instituto Aspen, aumentar el salario mínimo no generaría un impacto inflacionario significativo que pueda afectar la economía.

Explicó que en el modelo que generamos, parte de ese efecto lo tendrán que absorber las empresas y, otra parte, se tendría que absorber en algún incremento en costos, pero en ambos casos es menor, “no es significativo, y no tendría afectaciones negativas en la economía”.

Sin embargo, para que esto suceda recomienda acompañar el alza salarial de una capacitación permanente de los trabajadores, de mayor vinculación de la educación superior con las necesidades del mercado laboral e inversión en innovación digital.

Entre los sectores económicos que se verán mayormente beneficiados por el incremento del salario mínimo, aseguró que serán aquellos que registran la menor productividad y valor agregado, ya que en estos se concentra el mayor porcentaje de la población que recibe un salario mínimo.

Precisó que no se debe sobredimensionar el impacto del alza salarial. Traerá beneficios en el mercado nacional y mayor capacidad de compra de los segmentos de menores ingresos.

Dan el primer paso hacia una nueva cultura salarial

El incremento del 100% del salario mínimo en la franja fronteriza y del 16% para el resto del país, es el primer paso hacia una nueva cultura salarial, destacó el presidente de la Coparmex en Jalisco, Mauro Garza. “Este es un tema en el cual Coparmex ha venido liderando e impulsando desde hace algunos años”.

Recordó que, el año pasado, cuando se decidió que el “minisalario” fuese de 88 pesos, la Confederación solicitaba que estuviera por encima de los 90 pesos, que marcaba la línea mínima de bienestar, “lo señalamos en su momento que se había logrado un avance, pero un avance a medias. Hoy, por lo menos sí podemos señalar que estamos donde lo señala la línea mínima de bienestar”.

Aunque consideró que se dio un gran paso con el incremento que se tendrá a partir del 1 de enero de 2019, destaca que se debe continuar construyendo una cultura salarial que permita a los trabajadores tener mejores condiciones, “creemos que se tiene que dar de manera paulatina”.

Subrayó que la propuesta de Coparmex es que las nuevas políticas salariales permitan llegar en los siguientes años a niveles por arriba de los 170 pesos, “con incrementos graduales: una parte nominal, otra parte porcentual… pero no de un día para otro, sino en un proyecto a cuatro años. Lo que nos corresponde como país es hacernos más competitivos para fomentar la productividad, y para hacernos más competitivos requerimos certidumbre a la inversión, estado de derecho, inversión en infraestructura y seguir explotando la educación para contar con mejor talento”.

A pesar de destacar que el salario mínimo debería ser prácticamente el doble de lo que es actualmente, el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel, consideró como positivo el incremento.

A diferencia de lo que ocurrirá en la franja fronteriza, donde el incremento será de 100% para alcanzar los 176.72 pesos, subrayó que en el resto del país éste debe ser gradual, “podría hacerse paulatinamente y, en unos cinco años, llevar el salario mínimo a lo que se está llevando hoy (en la Frontera). Es un primer avance para algo que puede ser positivo”.

Si el incremento del salario mínimo es gradual y para 2020 se considera un aumento como el que se tendrá el próximo año en la Frontera, éste podría alcanzar los 119 pesos y el siguiente sería de alrededor de 130 pesos, “y dentro de cinco años llevarlo al doble de lo que es hoy, que sería como 180 pesos”.

¿Qué pasaría si lo subes de golpe al doble?, indicó que “ahí sí puedes tener alguna afectación, no aquí, porque en Jalisco solamente el 1.8% de la gente inscrita en el Seguro Social sería la que tendría ese crecimiento, pero ya vista a nivel país, es probable que sí puedas causar algún tema de descomposición económica, por eso creo que debería ser gradual”.

Por otra parte, debido a que en el anuncio de la nueva política salarial se encontraban los representantes de los diferentes sectores económicos, incluido el empresarial, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendáin, destacó que esto habla de la unidad que hay en el país.

“Nosotros, desde Jalisco, vemos muy conveniente la medida. Más que hablar de un salario mínimo, debemos de hablar en el país de un salario digno”.

Comentó que esta medida fortalecerá el mercado interno, pero lo ven como un primer paso. Explicó que es muy importante que el Gobierno no sólo participe en esta política de elevar el salario sino que también busque complementar este círculo virtuoso, con una revisión de la tasa de Impuesto Sobre la Renta (ISR). “Es precisamente para (favorecer a) los trabajadores. En muchos casos, estos incrementos pudieran impactar también en la parte de los impuestos de algunos trabajadores. Tiene también impactos en algunos de sus créditos del Infonavit…”.

Sin embargo, calificó que es necesario ir por la segunda meta, que sería alcanzar la línea de bienestar familiar, “ojalá que se puedan seguir estas propuestas, de seguir elevando año con año el salario mínimo”.

GUÍA

Recomiendan multiplicarlo cuatro veces

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), una familia de cuatro personas se encuentra actualmente en situación de pobreza por ingresos si su ingreso mensual es inferior a los 11 mil 290.80. Precisa que esta cifra es muy superior al salario mínimo actual, que equivale a los dos mil 401.2 mensuales. “Habría que incrementar 4.7 veces el salario mínimo para cumplir lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Precisa que esta cifra es muy superior al salario mínimo actual, que equivale a los dos mil 401.2 mensuales. “Habría que incrementar 4.7 veces el salario mínimo para cumplir lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. El Coneval refiere que organismos internacionales son menos exigentes para medir la canasta básica y la pobreza. “Para el Banco Mundial, la canasta básica para considerar a un hogar pobre en México es de cuatro mil 322.70 al mes… y la cifra de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) es de nueve mil 172.30. En tanto que para el Coneval es de 11 mil 290.80”.

Recuerda que el Consejo Nacional es la institución que, con más rigor, entiende y mide la pobreza. “Con estos criterios del Coneval, actualmente siete de cada 10 personas en el país tienen un ingreso laboral inferior al costo de la canasta básica familiar. Los análisis muestran con contundencia la problemática del país en términos del bienestar económico de los hogares”.

Los análisis muestran con contundencia la problemática del país en términos del bienestar económico de los hogares”. Añade que México es uno de los países más desiguales del mundo. “Las oportunidades que unos hemos tenido no las han tenido muchos otros. La desigualdad implica, por ejemplo, que el ingreso laboral promedio del 10% que recibe más ingresos sea 40 veces más grande que el del 10% con menos ingresos”.

Expertos coinciden en que, tras la crisis de 1995, los salarios se estancaron y no se han recuperado. EL INFORMADOR/Archivo

Empresarios reconocen compromiso del Presidente

Gustavo de Hoyos, titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), reconoció el compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador con los salarios mínimos.

En su cuenta de Twitter, Gustavo de Hoyos dijo que, en mayo pasado, cuando López Obrador era candidato a la Presidencia, se comprometió a impulsar una nueva cultura salarial y cumplió su palabra.

Enfatizó que el primer paso del compromiso fue fijar el salario mínimo general en la “línea de bienestar” recomendada.

Por su parte, el sector privado en México celebra el incremento convencido de que el país debe ser más equitativo económicamente y colocar este ingreso sobre la línea de bienestar para contribuir con ese propósito, afirmó Juan Pablo Castañón.

Al fijar la postura de los empresarios mexicanos en Palacio Nacional sobre la política de salario mínimo del Gobierno federal, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que este incremento no impactará en la inflación.

Sostuvo que no habrá escalada de precios y que, por el contrario, se reactivará la toda economía nacional, lo que se traducirá en creación de más y mejores empleos en todos los sectores.

“Este incremento, que coloca al salario mínimo un poco por arriba de la línea de bienestar, salvaguarda tres aspectos importantes para la economía nacional: la inflación, el empleo y el poder adquisitivo de los trabajadores”.

Argumentó que el sector privado celebra también que no se den aumentos salariales artificiales, sino que se trata de una mejora realista y responsable, basada en un acuerdo tripartita y con información del Banco de México (Banxico).

Comentó que esta recuperación salarial de los trabajadores sienta las bases para lograr que sea sostenible y sustentable económicamente en el país.

