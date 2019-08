Aumentan árboles en riesgo en Guadalajara

El pasado 8 de mayo, Julio Ramírez manejaba por Lázaro Cárdenas con destino a su casa. Minutos después de las 15:00 horas comenzó a soplar un viento fuerte. Antes de llegar a la calle Fuelle, un árbol cayó encima de su carro. Lo último que recuerda fue el golpe de las ramas sobre el vehículo. Perdió el conocimiento.

A tres meses del accidente, Julio todavía tiene secuelas y sigue su recuperación en cama. “Tuve mucho miedo porque quedé prensado… lo que me dijo el paramédico fue que estaba vivo de milagro”.

El árbol era tan grande que, tras caer, abarcó tres carriles de la vialidad.

Vía Transparencia, la Dirección de Medio Ambiente de Guadalajara informó que 1% de los 929 mil 349 árboles censados en el municipio representa algún tipo de riesgo; es decir, más de nueve mil ejemplares.

Precisó que “las causas más comunes son que están secos y se pueden caer, que éstos tengan el desprendimiento de su base, que tengan algún hongo, que estén podridos por dentro y débiles del anclaje”.

La cifra representa un aumento si se compara con los datos de mayo de 2016, cuando el Ayuntamiento tapatío compartió que había dos mil árboles en riesgo.

El Gobierno contestó que su objetivo es sustituir más de siete mil árboles, entre podas y derribos, lo que significa que quedarían más de dos mil ejemplares.

La administración pasada indicó que, tras el primer censo cuantitativo de árboles, se buscaría agregar información referente a la salud y el estado de éstos. Sin embargo, esos datos aún no pueden consultarse en el mapa publicado en la página oficial.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara, Víctor Manuel Páez, comentó que mucha gente pide el derribo o la poda de los árboles que representan un riesgo para sus viviendas o patrimonio. “Alrededor de 200 personas mensualmente hacen sus reportes, de los cuales, la gran mayoría no se atiende porque le exigen al ciudadano una cuota para los permisos que se emiten”.

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Forestal Metropolitano (Pofmet), en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto y Juanacatlán hay un millón 158 mil árboles. Pero en el documento precisan que en el inventario “sólo se consideraron los espacios públicos correspondientes a vialidades y en muy pocos casos se incluyeron pequeños parques y jardines”.

Expertos recomiendan actualizar los censos de arbolado para prevenir la caída de ejemplares en riesgo durante las lluvias. EL INFORMADOR/G. Gallo

Desechan iniciativa

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de Tlaquepaque, Daniela Chávez, contó que en mayo de 2018 presentó una iniciativa para elaborar un censo de arbolado en el municipio, pero la rechazaron.

“Era importante tener datos como el volumen, la estructura, la distribución, la condición, la ubicación, la clasificación y su especie… sobre todo por lo que estamos viviendo ahorita (derribos por las lluvias)”.

Detalló que en ese entonces calcularon que el proyecto tendría un costo de 250 mil pesos, los cuales no podían erogarse por parte del Ayuntamiento. “Se necesita tener un censo por municipio para que las dependencias, como Servicios Públicos o Parques y Jardines, estén en constante revisión y para hacer un análisis del arbolado que tenemos”.

Otro argumento para rechazar la iniciativa del censo fue que no se contaba con el personal suficiente para realizarlo. La regidora acentuó que, aunque se propusieron distintas vías, no existió voluntad. “Debe ser una prioridad porque es un problema público que causa daños no solamente materiales sino que cobra vidas. Hace poco vimos que sobre Lázaro Cárdenas cayó un árbol sobre un vehículo, lo que pone en riesgo a la población”.

Agregó que las autoridades culpan a la naturaleza de los eventos como la caída de los árboles; sin embargo, hay acciones que pueden mejorar la prevención. “Es una realidad del cambio climático que estamos viviendo, pero no estamos listos para estos fenómenos que se vienen y pueden empeorar. Necesitamos una ciudad preparada, con un censo de arbolado para saber el estado y tener mejor control”.

CLAVES

Fallan los servicios de podas

Argumento. El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara, Víctor Manuel Páez, admitió que muchas veces el trámite de podas o derribos es tardado y rebasa la capacidad de repuesta de las autoridades. “Requerimos un método más rápido de atención, porque en algún momento van a generar un problema para las personas (los árboles). Necesitamos mecanismos para dictámenes más rápidos”.

Duda. Acerca del arbolado en riesgo, consideró que no existe la certeza que 1% del arbolado del municipio esté en ese estado. “Porque en administraciones anteriores existió una inadecuada plantación de especies”.

Externos. Víctor Manuel Páez recordó que el Ayuntamiento le está pagando 9.9 millones de pesos a una empresa para que haga las podas y estos servicios en la ciudad. Acentuó que también aprobaron un plan para que los viveros otorguen especies endémicas. “La meta es, terminando la administración, por lo menos tener un árbol por cada habitante. Requerimos plantar por lo menos medio millón de árboles”.

Promedio

• De acuerdo con el censo municipal, Guadalajara tiene un promedio de 0.64 árboles por habitante, superando lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 0.33.



• La autoridad trabaja más en la Zona Olímpica, Centro, Miravalle, Cruz del Sur y en el Oriente.

Desconocen las características

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco (Semadet) contestó que es obligación de los Gobiernos municipales contar con los datos de arbolado en riesgo, pese a que existe un inventario realizado en el Plan de Ordenamiento Forestal Metropolitano (Pofmet). Sin embargo, los municipios de Zapopan, Tlajomulco y Tonalá no cuentan con información sobre las características del arbolado existente en su territorio, según lo reportado vía Trasparencia.

La Dirección de Parques y Jardines de Zapopan desconoce el dato, mientras que el área de Protección y Sustentabilidad Ambiental del Ayuntamiento de Tlajomulco detalló que “no se cuenta con recursos para elaborar un inventario ni para la contratación del servicio que lo elabore”.

Tampoco el Ayuntamiento de Tonalá tiene registrada la información sobre este tema.

La Dirección de Medio Ambiente de Guadalajara, la única con información, estimó que 1% de los 929 mil 349 árboles censados en el municipio podrían presentar algún tipo de riesgo; es decir, más de nueve mil.

El Ayuntamiento de Tlaquepaque contestó que en su primer censo de arbolado se contabilizaron 69 mil 123 sujetos forestales. Remarcó que las colonias en donde hay arbolado con más riesgo de caer son Miravalle, Guayabitos, Buenos Aires y Nueva Santa María. Además de la avenida Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con el Artículo 5 de la “Ley de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas del Estado de Jalisco y sus Municipios”, es competencia de los Gobiernos municipales integrar y actualizar anualmente un inventario de las áreas verdes urbanas, que deberá tener datos de ubicación y superficie, tipo de área verde y especies, y características de arbolado y palma que la conforman. En la ley se destaca que los datos se deben remitir a la Semadet para la correcta actualización del inventario de áreas verdes.

Para conocer acciones al respecto, este medio buscó a los directores de Parques y Jardines o departamentos correspondientes en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, pero no hubo respuesta a la solicitud de entrevista.

Retiran 180 ejemplares secos

Alfredo Gaviño, coordinador de Servicios Públicos Municipales de Tlaquepaque, explicó que han reforzado las actividades de prevención en el tema del arbolado riesgoso. Comunicó que, antes del inicio del temporal, retiraron 180 árboles secos identificados por vecinos y personal de la Dirección de Parques y Jardines.

Aceptó que tener un inventario es complejo. Detalló que el censo que indica que hay alrededor de 70 mil árboles en el municipio se realizó en el año 2000.

Por otra parte, en el documento del Pofmet se indica que en Tlaquepaque hay un aproximado de 110 mil árboles.

Afirmó que el personal de Parques y Jardines está actualizando un censo. “Va al 50%, están incluyendo áreas verdes, glorietas y áreas urbanas. No se está invirtiendo un recurso propio… es con el mismo personal que labora, con prestadores de servicios”.

Gracias a ese trabajo han identificado que 60% del arbolado en Miravalle tiene muérdago, por lo que están realizando podas preventivas.

Sobre los reportes de árboles en riesgo, indicó que la cifra aumenta durante el temporal.

Recomendó a la población revisar la situación de los árboles ubicados afuera de sus casas. “Hay que estarlos curando, hacer podas preventivas, estéticas, fumigaciones, riego. Para realizar un reporte es únicamente llamar a la Dirección de Parques y Jardines, acude un biólogo que se encarga de dictaminar el árbol en el cual va a arrojar la altura, especie y costo. Estos costos están reflejados en la Ley de Ingresos, desde los 350 pesos que cuesta un derribo hasta los dos mil 500 pesos como máximo. Es propiedad del ciudadano el árbol que está afuera de sus domicilios, entonces tiene que hacerse cargo de los costos”.

Sin embargo, detalló que si el ejemplar se cae, el ciudadano ya no tiene que pagar, debido a que las áreas lo toman como una contingencia. Agregó que también regalan árboles, además, el Ayuntamiento se encarga de realizar las adecuaciones en las banquetas para su correcta plantación.

La Dirección de Medio Ambiente de Guadalajara estimó dos mil árboles en riesgo en 2016, pero la cifra ya supera los nueve mil. En la foto, ejemplar derribado por la lluvia en Colomos esquina con Honorable Colegio Militar. EL INFORMADOR/E. Olvera

“Es grave”

Hiram Torres, presidente de la Comisión de Ecología de Zapopan, calificó como negativo que el municipio no cuente con un censo de arbolado, ya que puede generar criterios diferenciados en las decisiones en torno a las podas o derribos.

“Es grave que Protección Civil no sepa cuántos árboles se pueden caer. Es delicado que no tengamos una base de datos confiable de varios inventarios municipales para poner orden en la administración. En este momento, el tema de árboles en riesgo es por el temporal, pero en una segunda instancia es importante para combatir la plaga del muérdago”.

El regidor indicó que el año pasado les informaron que el 30% del arbolado en el municipio tenía muérdago. Sin embargo, los datos solamente se basaban en un cálculo.

Al respecto, respondió que se votó un punto de acuerdo para impulsar un convenio con la Universidad de Guadalajara, que a su vez tiene un arreglo con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés). “El CUCBA ya tiene un convenio con la NASA para un tema de ordenamiento. Con esa tecnología podríamos determinar cuáles avenidas o calles tienen arbolado con mayor riesgo de caer”.

Agregó que la Presidencia y la Sindicatura podrían convocar a la firma del convenio, pero no hay avance.

TESTIMONIO

Daña cables de la CFE y bloquea cochera

Miguel Navarro contó que el pasado 29 de julio, un árbol cayó frente a la casa de sus suegros, ubicada en la colonia Chapultepec Country. “Fue una tromba, el árbol se partió por la lluvia y cayó agarrando cables de luz, teléfono… tapó toda la fachada, por lo que quedó bloqueado el acceso a la cochera”.

Explicó que el asunto fue turnado a la Dirección de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Guadalajara. “Un día después vinieron, pero adentro del tronco había un panal de abejas, entonces dijeron que teníamos que llamar a los bomberos. Luego, los bomberos respondieron que había cables enredados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.

Miguel relató que hicieron las gestiones entre varias dependencias. Posteriormente, elementos de la Comisión Federal de Electricidad retiraron los cables y también el personal de Parques y Jardines regresó a retirar el ejemplar. “Casi una semana después, mis suegros tuvieron acceso a la cochera. Aunque no nos cobraron, la queja es que sería bueno que tuvieran un inventario de árboles en riesgo, para que los particulares pudiéramos atender esos árboles o que la norma nos obligue a sustituirlos. En Parques y Jardines les comenté esa propuesta y me dijeron que era tema de normatividad, que los regidores debían regularlo”.

Recordó que desde el año pasado su suegro detectó que el ejemplar tenía problemas, pero la autoridad municipal acudió a valorarlo y le respondió que estaba en buen estado.

“Es importante conocer cuáles árboles están en riesgo y regular su sustitución. En la ciudad necesitamos árboles, pero tampoco podemos vivir con el riesgo de que se les caigan a las personas. Necesitamos ese inventario para sustituir los árboles viejos por árboles amigables, que no levanten las banquetas o los camellones”.

Reportan árbol… desde hace dos años

Óscar Jiménez, habitante de Guadalajara, indicó que desde hace dos años reportó un árbol riesgoso, ya que su tronco está doblado. “Es más grande que una casa de dos pisos y la banqueta está toda levantada por sus raíces. Nos preocupa mucho porque cuando llueve se ladea y parece que en cualquier momento se puede caer”.

Detalló que el problema es que el árbol pertenece a un mercado municipal, ubicado en la colonia Insurgentes, en la calle Ana María Sánchez. “Nos contestan que es competencia del mercado, pero el mercado municipal está en total abandono, solamente ocho locales están abiertos. Y en la calle donde está no hay locatarios”.

Afirmó que en este temporal ya se cayó un ejemplar ubicado a una cuadra de distancia, con características similares. “El otro árbol que se cayó derribó un poste de Telmex y otro de la CFE… en toda la colonia nos quedamos sin luz en la vía pública y en las casas”.

También es un foco rojo de inseguridad. “El follaje del árbol sirve de tapadera para las personas que se meten al mercado a hacer cosas ilícitas. Las patrullas no los alcanzan a ver”.

“Apenas me estoy levantando”

Julio Ramírez todavía no puede caminar bien. Cuenta que solamente da pasos para ir al baño. “Apenas me estoy levantando… me hicieron una cirugía en la clavícula y tuve que comprarme un aparato para ponerme de pie, pero sigo sin hacer nada…”.

Su vida cambió hace tres meses, cuando un árbol cayó encima de su automóvil en avenida Lázaro Cárdenas. “Había mucho viento, pero ese día no llovió. Me fracturé la clavícula izquierda, el esternón y la séptima costilla derecha. Todos los días pasaba por esa calle”.

Hay días en que Julio piensa que el accidente fue un sueño. Y es que recuerda que todo pasó tan rápido. “Perdí el conocimiento un momento, nunca antes me había pasado algo así. Para el 14 de agosto próximo, si la tomografía sale bien, empiezo mi rehabilitación”.

Además de los daños físicos, lamentó que los trámites han sido largos y cansados. Aunque tiene incapacidad en su trabajo, explicó que todavía no le han dado dinero por su carro, que estaba asegurado. Calculó que recibirá alrededor de 18 mil pesos, pese a que costaba más de 40 mil pesos. Eso significa que tendrá que ahorrar de nuevo para otro automóvil, ya que recientemente acababa de comprarse el vehículo.

También gastó en la renta de la cama de hospital en la que duerme y en las adecuaciones en su hogar. Por ejemplo, tiene que dormir en la sala para una mayor comodidad.

El muérdago es una planta parásita que se alimenta de los conductos internos de los árboles que invade. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Muérdago, el principal problema

Salvador Castañeda (especialista del Departamento de Educación Ambiental de Bosque Urbano Extra)

El especialista explicó que el principal problema que presenta el arbolado de Guadalajara es la presencia del muérdago, una planta parásita que se alimenta de los conductos internos. Dijo que el tiempo para que un árbol se seque por completo es relativo, ya que depende el grosor.

Recomendó realizar podas de las ramas que tengan muérdago. También remarcó que la termita, el gusano barrenador y las chinches afectan al arbolado.

Otro punto importante tiene que ver con la plantación de árboles nativos o endémicos. Salvador Castañeda mencionó que, por ejemplo, en la ciudad hay muchos eucaliptos y casuarinas de Australia. “Se les llaman árboles extranjeros o exóticos, y los suelos de aquí no les brindan los nutrientes necesarios. La especie endémica tiene más probabilidad de sobrevivir”.

Acerca de cómo identificar los árboles en riesgo, comentó que se nota cuando el tronco se empieza a cuartear. “Si el tronco está segmentado hay algún problema”.

