Aumenta la matrícula del CUTonalá y apuestan por carreras innovadoras

El Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) apuesta por la creación de planes de estudio innovadores, que atienden las necesidades de la industria local. Además, es el primer campus en la metrópoli que ofrece una diversidad de programas, a diferencia del resto de los centros que son temáticos. “La oferta educativa nos hace diferentes”, destaca el rector Ricardo Villanueva.

Si bien existen carreras tradicionales, están cobrando fuerza las ingenierías en Energía, Nanotecnología, Gerontología, Diseño de Artesanías y Estudios Liberales, que no se ofertan en otro campus de la UdeG. Por otra parte, destaca los programas de Ciencias Computacionales y Ciencias Forenses (éste inicia el próximo ciclo escolar).

Actualmente están en construcción 100 aulas, que se sumarán a las que ya se tienen para aumentar la matrícula en las carreras innovadoras. “El Centro crecerá al doble en los siguientes dos años, con cinco mil espacios nuevos”. Hoy tienen más de seis mil estudiantes.

Los centros con mayor matrícula en la UdeG Centro Universitario Pregrado Posgrado Total CUCEA 17,413 953 18,366 CUCS 13,796 3,082 16,878 CUCEI 14,289 292 14,581 CUCSH 11,109 518 11,627 CUSur 7,246 102 7,348 CUAAD 6,860 163 7,023 CUCBA 6,045 230 6,275 CUCiénega 6,163 48 6,211 CUTonalá 6,030 134 6,164

Fuente: UdeG.

En el CUTonalá se construye la nueva sede del Instituto de Astronomía y Meteorología, la cual colindará con el Instituto de Energías Renovables. EL INFORMADOR/F. Jaramillo

En marcha, nueve proyectos para ampliar el CUTonalá

En 64 hectáreas se ubica el complejo más joven de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá), que desde su fundación en 2013 hasta la fecha ha recibido una inversión de 636 millones 815 mil pesos, a la que se sumarán otros 300 millones que se necesitan para concluir las obras del plan maestro.

Por el momento, para este año se tiene un presupuesto asignado de 40 millones para infraestructura y otros 18 millones más para el equipamiento de los nuevos edificios, de acuerdo con el rector Ricardo Villanueva Lomelí. Son nueve proyectos.

Está en marcha la construcción de diversas obras, entre las que destacan el Centro de Recursos Tecnológicos, el Centro Regional para la Calidad Empresarial, el Edificio de Tutorías y el Instituto de Astronomía y Meteorología, entre otros.

En noviembre de este año, por ejemplo, entrará en operaciones el Centro Regional para la Calidad Empresarial, que tuvo una inversión de 24 millones con recursos de la Secretaría de Economía y del Consejo Estatal de Promoción Económica. “Se trata de un edificio exclusivo para emprendimiento que funcione como aceleradora de negocios y startups… también albergará una galería para los estudiantes de Diseño de Artesanías y tendrá una tienda en línea para vender los diseños en todo el mundo”.

Al asentarse en Tonalá, el campus contempló la creación de la licenciatura en Diseño de Artesanías para adaptarse a la región, pues un alto porcentaje de la población se dedica a esta actividad, por lo que pretende formar diseñadores que le den valor agregado a los productos tradicionales.

Otro de los proyectos en construcción es el Centro de Recursos Tecnológicos, que abrirá sus puertas a inicios del próximo año, con la propuesta de concentrar el acceso a bases de datos de todo el mundo y vincularse con empresas de tecnología nacionales e internacionales.

Para este proyecto, “vamos a tener un convenio con el Inegi y empresas como Cisco, Google y Microsoft, pues a veces una certificación vale más que una ingeniería. La idea es vincularse con las empresas tecnológicas más importantes”.

Asimismo, con un 80% de avance se construye la nueva sede del Instituto de Astronomía y Meteorología, la cual colindará con el Instituto de Energías Renovables para vincular a la comunidad científica e impulsar una agenda de cambio climático. Este proyecto se concretará el año entrante.

En septiembre próximo tendrá lugar la inauguración de una sala de cine que estará conectada a través de fibra óptica con la programación de la Cineteca de la UdeG, “estamos listos para transmitir en vivo lo que se transmita en la Cineteca, desde donde se programarán los contenidos con la idea de abrir la sala al público”.

Se suma el edificio de Tutorías, que con siete niveles será el más alto del municipio de Tonalá, el cual fue construido para que los profesores de tiempo completo puedan brindar asesoría individual a los estudiantes que así lo requieran, como en las universidades de primer mundo.

Finalmente, se contempla iniciar la construcción de una estancia infantil para los trabajadores del campus, que podría funcionar con convenio del IMSS para reducir el costo de operación, aunque por el momento sólo se tienen 5.5 millones de pesos (están pendientes siete millones de gestionar).

En suma, el Centro Universitario de Tonalá registra un avance de 23% en la construcción del plan maestro, por lo que se prevé que el resto de las obras concluyan en los próximos dos años.

Son pioneros en la generación de energía

Con una inversión de 18 millones de pesos, el Centro Universitario de Tonalá alberga la primera planta fotovoltaica de la UdeG, para aprovechar la energía que generan mil 586 paneles, a través de la tecnología de un huerto solar que produce 90% de la energía que se consume.

El rector Ricardo Villanueva explica que una de las principales ventajas del complejo solar, con capacidad de producir hasta 499 kilowatts, es la disminución en el costo de la energía eléctrica, pues el pago mensual a la Comisión Federal de Electricidad pasará de 200 mil a 20 mil pesos mensuales, una vez que la dependencia realice los ajustes en el convenio de pago.

“Desde hace dos meses se logró interconectar la red y ahora estamos peleando que reconozcan el consumo en la CFE, es el primer centro universitario con un huerto solar, pero la idea es que todos lo tengan”.

Como parte de los proyectos que abonan a la sustentabilidad, el rector detalla que todos los nuevos edificios cuentan con iluminación LED y lámparas solares, sensores de audio y movimiento, ventilación natural y baños ecológicos que permiten ahorrar dos millones de litros de agua al año.

En septiembre próximo será inaugurada una sala de cine (a la izquierda), que estará conectada a través de fibra óptica con la programación de la Cineteca de la UdeG. EL INFORMADOR/F. Atilano

Huerto solar

La construcción del huerto solar corrió a cargo de la empresa del sector energético, Global Solare, en un terreno de media hectárea, ubicado a un costado del Instituto de Energías Renovables del plantel.

Además de dejar de emitir 625 toneladas de dióxido de carbono CO2 al ambiente, la planta se ha convertido en un espacio de experimentación para los alumnos, principalmente los que cursan la Ingeniería en Energía, quienes pueden realizar prácticas profesionales, investigaciones y trabajos académicos.

Estudiantes se inscriben para un segundo idioma

En el curso escolar que recién concluyó, más de mil 600 alumnos del Centro Universitario de Tonalá incursionaron en el aprendizaje de una lengua extranjera en horarios fuera de clase en el Centro Global de Idiomas, que ofrece el apoyo de tutores, talleres de conversación, evaluaciones y actividades interactivas, a través de plataformas de auto aprendizaje en línea.

Los alumnos pueden aprender desde idiomas tradicionales como el inglés, francés, alemán, italiano y portugués, hasta ruso, japonés y chino mandarín, en un edificio exclusivo que se adaptó a los nuevos hábitos de consumo de los jóvenes para el estudio de una segunda lengua.

“Funciona como Netflix, porque los estudiantes pueden estudiar el idioma a la carta, cuando ellos quieran, a la hora que se les acomode y cómo quieran… es voluntario, no tiene valor de créditos, sólo reciben una contraseña y se les asigna un tutor”, acentúa el rector Ricardo Villanueva.

El objetivo es que los estudiantes se motiven a estudiar otro idioma para adaptarse a las necesidades de la industria local, pues según el funcionario muchas vacantes de ingenieros no pueden ser ocupadas porque los egresados no hablan inglés u otra lengua, por lo que este tipo de programas da un valor agregado a la currícula de los alumnos de todas las carreras.

Por otra parte, el programa Jobs que maneja Proulex a través del Programa Institucional de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Guadalajara otorga becas a los alumnos donde sólo pagan su material (500 pesos). Actualmente más de 750 alumnos estudian inglés presencial en este programa.

De la infraestructura que ofrece el campus para estudiar un segundo idioma, los alumnos pueden practicar diferentes disciplinas deportivas. “Tenemos a 197 estudiantes seleccionados que entrenan todos los días, contamos con una cancha de futbol rápido y cinco canchas de usos múltiples; nos falta un campo de fútbol y un polideportivo que están en el plan maestro”.

Obtiene beca en idiomas

Aunque no vive en Tonalá, Daniel Luna Bustamante ingresó al CUTonalá después de ser rechazado en el CUCEI por no quedar en las listas de admitidos. Para el joven de 18 años, la distancia es lo de menos cuando se tiene acceso a instalaciones y recursos tecnológicos que sólo se encuentran en las universidades de primer mundo.

Al principio pensaba estar solo un semestre en el CUTonalá, pero acaba de concluir el primer semestre de ingeniería en Ciencias computacionales y está seguro que en ese centro cursará el resto de su carrera.

“Al principio tenía planeado irme, pero me encanta el campus y planeo quedarme aquí. Lo que más me gusta es la biblioteca y el centro global de idiomas, todas las instalaciones y las personas con las que he convivido, los alumnos y maestros siempre disponibles”.

De acuerdo con el joven, el acervo bibliográfico es uno de los grandes atractivos para los estudiantes, pues tienen acceso a todo tipo de libros sobre diferentes especialidades y carreras.

Otra de las ventajas es que los alumnos pueden estudiar un idioma en el centro global de idiomas o en el programa Jobs en la escuela Proulex. Daniel, por ejemplo, ganó una beca para estudiar inglés desde hace un semestre.

“Al principio no tenía la idea de estudiar inglés, pero se abrió el programa Jobs y por eso lo tomé. Con la beca solo hay que pagar el material”.

Asegura que optó por estudiar ese idioma por la necesidad que implica la carrera que estudia, ya que la mayoría de las vacantes de empleo que ha consultado lo exige como requisito.

En el futuro, planea irse de intercambio a Japón para especializarse en la creación de videojuegos.

Además del inglés, Daniel toma clases particulares de japonés todos los sábados desde hace casi tres años, por lo que en el último semestre se ofreció como voluntario para impartir el taller de japonés en el Centro global de idiomas.

El CUTonalá puso en marcha un programa de becarios para los estudiantes interesados en incorporarse a las actividades académicas. EL INFORMADOR/F. Jaramillo

Preparan programa de educación dual

Ricardo Villanueva Lomelí dio a conocer que en el ciclo escolar que iniciará en enero de 2019 lanzará un programa de educación dual que contempla la combinación del estudio con un empleo, con la finalidad de que obtengan experiencia de manera temprana.

En la primera etapa piloto se pretende insertar a todos los estudiantes de la licenciatura de Diseño en Artesanías y tres ingenierías en diversas empresas, con el objetivo de que se formen de mejor manera en su profesión.

“Estamos trabajando con la Coordinación de Educación para que estos programas se manejen bajo el programa piloto de educación dual y los estudiantes puedan hacer créditos en el campus y créditos en la industria, entraría en vigor en el calendario de enero del próximo año porque lo estamos haciendo en conjunto con la administración central de la UdeG”.

El modelo implicar que jóvenes combinen el trabajo con el estudio en diferentes turnos, con el objetivo de que la experiencia en las aulas se pueda aplicar en el ámbito laboral. El semestre pasado, por ejemplo, se puso en práctica un programa similar con una empresa de energías ubicada en el corredor de El Salto.

Durante seis meses, la empresa recogía del plantel a 40 estudiantes de la ingeniería de Energía y los llevaba a sus instalaciones para que laboraran una jornada de cuatro horas, a cambio de seis mil pesos, “el plan de crecimiento de la empresa era bastante agresivo y no tenían ingenieros en Energía, por lo que nos buscaron y nos pidieron alumnos para hacer prácticas, funcionó bien y al final ocho estudiantes fueron contratados”.

Para realizar el programa piloto y que los estudiantes tengan mejores resultados en cuestión de empleo, el rector prevé la firma de convenios de colaboración con diversas industrias de sectores variados.

Entre las ventajas del modelo, destacó que los estudiantes adquieren habilidades prácticas que les permiten incorporarse al mercado laboral con mayores probabilidades de éxito, “alguien con una certificación de Cisco es más fácil que se incorpore al mercado laboral, aumenta la empleabilidad porque empiezas a trabajar en conjunto con la industria, vamos a buscar todo tipo de empresas”.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina del plan de estudios del CUTonalá?

Participa en Twitter en el debate del día @informador