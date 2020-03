Atlas dará la vida ante Chivas

Por su técnico, por la playera, por los colores y por el escudo, pero más que nada por su afición, los rojinegros jugarán mañana el Clásico Tapatío contra el Guadalajara con la vida, y es que los argumentos futbolísticos han quedado de lado, es un partido que se disputa diferente, que motiva con sólo ingresar a la cancha y apreciar un Estadio Jalisco pletórico, por lo menos eso comentó el delantero de los rojinegros, Ignacio Jeraldino.

“Se juega con la vida, hay que darlo todo por la camiseta y entregarse 100% por el equipo”, dijo el ariete chileno, quien suma tres goles vistiendo la playera rojinegra.

Además, señaló que para él anotarle a Chivas en el Clásico no tiene un sabor distinto a los goles que pudiera hacer en cualquier otro partido, no obstante para los seguidores de los Zorros sí, esto por la rivalidad que se da en la tribuna y en el entorno a este compromiso.

“Para mí no sabe diferente, pero para el público sí, por la rivalidad. Todavía no lo entiendo, pero el entorno estará hermoso, con un lleno y ahora hay que disfrutarlo”.

Pero por otro lado, Jeraldino aclaró que sí se vive diferente, con otro latir del corazón y con más emoción que cualquier otra semana; pero no solamente los jugadores viven así, la afición también, a quienes pidió mesura antes, durante y después del partido.

“Es una semana diferente a todas las demás, se vive con el corazón a ‘full’, y deberíamos vivirlo todos así y que el partido en sí sea algo lindo y que las barras lo disfruten igual, pero que no pase nada a mayores”.

Por su parte, el otro delantero del Atlas, Javier Correa, señaló que estos partidos se juegan más con motivación que con buen futbol y con cuestiones tácticas, ya que si no se siente ese empuje, simplemente no se tiene vida.

“Si no te motivas con un Clásico estarías muerto. Trataremos de dar lo mejor, estamos convencidos y somos responsables de la situación que estamos viviendo, pero esto nos puede servir para dar mucho más”, afirmó Correa, autor de cinco anotaciones con los Zorros desde que llegó en el Torneo Apertura 2019.

Quieren que el Rebaño les sirva de trampolín

Si bien llegan al Clásico Tapatío en desigualdad de condiciones en cuanto a posición en la tabla general, motivación y números se refiere, en Atlas esperan que un eventual triunfo sobre Chivas sirva de trampolín para la segunda parte del Torneo Clausura 2020, tal y como lo explicó Ismael Govea, canterano de los Zorros.

“La verdad es que para nosotros es muy importante ganar este Clásico por el momento en el que estamos y creo que nos va a ayudar mucho ganar, hay que pensar positivo, dejarlo todo por el momento en el que estamos, tenemos que salir de esta y así es como podemos conseguir el triunfo”.

Como locales, los rojinegros tienen un triunfo y tres derrotas en cuatro partidos disputados en el Estadio Jalisco, con tres goles a favor y siete en contra, por lo que ahora esperan que frente a Chivas se haga pesar la localía y que el Rebaño pague los platos rotos.

“Es buen momento para hacer pesar que estamos en casa, que tenemos el apoyo de la afición, que tenemos que revertir la situación en la que estamos, que tenemos que pensar positivo y seguir adelante, que es lo más importante”, concluyó el juvenil atlista.

Ellos (Chivas) pueden decir lo que ellos piensan, no hay problema; nosotros estamos enfocados y concentrados en lo de nosotros”

Edson Rivera, jugador del Atlas

EL DATO

Operativo especial

Mil 703 policías integrarán el cuerpo de seguridad que custodiará el Clásico Tapatío mañana en el Estadio Jalisco, entre elementos de la Comisaría de Guadalajara y de Protección Civil y Bomberos; además se cerrarán las vialidades cercanas al inmueble desde esta noche.

El Clásico en la voz de los expertos

Protagonistas. José Guadalupe Cruz (izq.) y Camilo Romero (der.) visitaron esta casa editorial para hablar sobre el encuentro que divide a todo Guadalajara. EL INFORMADOR/A. Navarro.

El “Profe” respalda a Puente

Quien hasta hace no mucho tiempo fue entrenador del Atlas, José Guadalupe Cruz, espera que el próximo sábado los Zorros se queden con los tres puntos, principalmente por Rafael Puente del Río, a quien considera un técnico con capacidad.

“Deseo mucho que gane Rafa Puente, es un muchacho joven, mexicano que sabe de futbol, ha demostrado capacidad con Lobos BUAP, Querétaro, hoy está en una situación difícil, de la que no dudo que salga adelante”.

Aunque acepta que Chivas llega como favorito, el entrenador declara que un triunfo de los rojinegros ya es necesario.

“El Atlas debe ganar por su afición, es un equipo que le viene bien a la ciudad cuando anda mejor, esta no es la realidad que represente a lo que es una institución con tantos años de existencia y tradición”.

Cruz negó un posible regreso al banquillo de los Zorros.

Romero vislumbra goleada

El ex jugador de Chivas, Camilo Romero, no tiene problema en reconocer que los rojiblancos son favoritos para llevarse el triunfo mañana ante Atlas, e incluso aseguró que no ve descabellado pensar en una goleada a favor del Rebaño.

“Es muy difícil dar un marcador, si Atlas gana lo hará por un gol, y si Chivas le hace uno en el primer tiempo, creo que pueden golear. La pasión va con la inteligencia y si Atlas quiere matar el partido a puro corazón, le pueden hacer cuatro. Deseo que gane el Guadalajara”.

Surgido del Rebaño y campeón en el Verano 1997, el “Chavalón” admitió que sabe más el Clásico frente a los Zorros por encima del nacional contra América.

“Sabes que en estos partidos no puedes perder, si pierdes te tienes que meter a la cama, no debes de salir ni a comer por vergüenza”.

Esperan un encuentro sin violencia

Paz. Es lo que esperan las autoridades. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Autoridades de Guadalajara, encabezadas por el presidente municipal, Ismael del Toro Castro, directivos de los clubes Atlas y Guadalajara, así como representantes de las barras de ambos equipos acordaron impulsar la cultura de paz en el Clásico Tapatío de mañana, a celebrarse en el Estadio Jalisco, y para el que se implementará un operativo de seguridad con la participaron de más de mil 700 elementos, en coordinación con el Gobierno de Jalisco.

“Hay todo el interés de la autoridad municipal de que este Clásico Tapatío del próximo sábado sea ejemplo a nivel nacional, de calidad futbolística, de calidad de organización, de la relación entre autoridades del municipio con las instituciones (…), todos como gobierno, el comisario, las áreas de Protección Civil, Servicios Médicos, todas las coordinaciones que tenemos una ardua tarea para que sea el mejor trabajo y que la afición disfrute de nuestro clásico”, afirmó el primer edil.

El alcalde también agradeció a las barras de aficionados del Guadalajara y del Atlas su disposición a impulsar una agenda de paz, “y que todo lo que se dé en la cancha y en la tribuna, sea esa máxima expresión de la pasión por cada uno de los equipos, una pasión bien entendida, poniendo y ponderando a la ciudad de Guadalajara, a nuestra familias, a todo el equipo”.

PLETÓRICO. El Estadio Jalisco acogerá una edición más del Clásico Tapatío. IMAGO7

