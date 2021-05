Apuestan en Distrito 7 federal a los apoyos para artesanos y salud

Los seis candidatos a la diputación federal por el Distrito 7 en Jalisco coinciden en las propuestas sobre salud, principalmente para mejorar el abasto de medicamentos, el retorno del Seguro Popular, así como ayuda a los padres que tienen hijos hospitalizados, quienes padecen una crisis económica.

Explican que se trata de una situación complicada para las familias, porque en ocasiones uno de los padres debe dejar el trabajo para dedicarse al cuidado y la atención de los hijos.

También proponen crear un fondo para integrar a la mayoría de los alfareros y artesanos afectados durante la pandemia, y que este padrón funcione en favor del gremio tonalteca, el cual permitirá que éstos tengan apoyos que logren reactivar el comercio afectado.

Aunque el distrito se caracteriza por problemas en los servicios públicos, como alumbrado, calles o agua, ninguno de los aspirantes propuso soluciones al respecto.

Según el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), 422 viviendas de este distrito no cuentan con agua entubada y 316 no tienen drenaje. En 2019, se le requirió a Tonalá información sobre el estado de las calles, pero tres direcciones municipales respondieron que no contaban con un diagnóstico.

A pesar de que hay programas federales que se pueden gestionar para mejorar los servicios, los aspirantes no abordaron propuestas para resolver tal rezago en esa demarcación.

Violencia familiar y alumbrado público, problemas en Distrito 7

Inseguridad y problemas en los servicios públicos, son las principales problemáticas de esta zona en Tonalá

Las principales problemáticas del Distrito 7, que está conformado por colonias aledañas a la cabecera municipal de Tonalá, tienen que ver con situaciones de violencia y fallas en los servicios públicos, principalmente en el alumbrado público.

Entre enero de 2020 y marzo de 2021 se registraron cinco mil 248 carpetas de investigación en colonias como Francisco Villa, La Noria, Mirador del Rey, Coyula, La Loma, Arcos de Zalatitán, Alamedas de Zalatitán, Loma Bonita, Las Huertas, El Rosario, Tetlán II, Obeliscos, Nuevo Israel, Jalisco, Loma Dorada, Real Patria, Nueva Central Camionera, Barrio Nuevo, Camichines, Jardines de la Paz, Alameda, San Gaspar, Basilio Badillo, Ciudad Aztlán, Colinas de la Cruz y El Zapote.

De esa cantidad, mil 105 fueron por violencia familiar, otras 959 por lesiones dolosas, así como 911 por el robo de autos, según información sistematizada por el Instituto de Información Estadística y Geográfica.

Además de las situaciones de inseguridad, la zona se caracteriza por presentar problemas en los servicios públicos, principalmente por las fallas en luminarias y calles en mal estado. De las 102 mil 035 viviendas particulares habitadas, 101 mil 254 cuentan con energía eléctrica, pero el Gobierno municipal tiene un proceso jurídico contra la empresa que les hizo “un fraude y no instaló las luminarias”.

El año pasado, el alcalde tonalteca Juan Antonio González, contó que la empresa Mexiled fue contratada para cambiar 100% de las luminarias en el municipio, “lo que no ocurrió”. Informó que la empresa cobraba 3.2 millones de pesos mensuales por cambiar 21 mil 200 lámparas; sin embargo, no cumplió y siguió recibiendo el dinero, lo que provocó un daño a las finanzas de Tonalá por 160 millones de pesos. El proyecto fue autorizado en 2014, cobijado por una administración municipal priista. Entre 2012 y 2015, los ciudadanos también eligieron a diputados federales y estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en alianza con el Partido Verde Ecologista, pero a partir de 2018 cambiaron y ganó la coalición parcial entre el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano para la diputación federal, y el Partido del Trabajo, Morena y Partido Encuentro Social para la diputación local.

En el distrito, según datos actualizados al 2020, hay una población de 390 mil 925 personas. Mil 029 hablan una lengua indígena y 17 mil 412 tienen alguna discapacidad.

En el distrito existen 15 mil 217 establecimientos comerciales, de los cuales 20% se ubican en el sector de comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco.

COMPETENCIA

Partidos políticos nacionales

Partido Acción Nacional (PAN).

Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Partido del Trabajo (PT).

Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Movimiento Ciudadano (MC).

Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Partido Encuentro Solidario (PES).

Redes Sociales Progresistas (RSP).

Fuerza por México.

Coaliciones parciales

Va por México (PAN, PRI y PRD).

Juntos Hacemos Historia (PT, PVEM y Morena).

LAS PROPUESTAS

Laura Berenice Figueroa- Va por México

Apuesta por el regreso del Seguro Popular

Laura Berenice Figueroa propone que regrese la figura del Seguro Popular, tratando de subsanar los errores del pasado. Su interés es que no exista una sola persona que, por falta de recursos económicos, no reciba una atención médica digna y de calidad. Además, gestionará para que la estrategia de vacunación contra el nuevo coronavirus sea más pronta y efectiva, y de acceso gratuito.

En febrero pasado, el Instituto Nacional Electoral autorizó que la coalición Va por México postule candidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa. Según la coalición parcial, las partes acuerdan que una vez concluido el proceso electoral en la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de diputaciones federales o, en su caso, hasta que quede firme la resolución del último medio de impugnación que se resuelva por la autoridad correspondiente, “terminará automáticamente la coalición, sin necesidad de declaratoria alguna, sin menoscabo de la continuación de los procesos de informes de gastos de campaña y fiscalización, así como procedimientos sancionadores ante la autoridad”.

Alberto Villa Villegas- Juntos Hacemos Historia

Propone pasaje gratuito y ley de derechos de autor

Alberto Villa tiene como principales propuestas otorgar pasaje gratuito a los mayores de 65 años, además de la creación de una ley para proteger los derechos de autor de los artesanos.

Trabajará por aumentar el presupuesto a ciencia y tecnología para que pase del 1% al 2% del Producto Interno Bruto. Y creará un apoyo económico para mujeres que sufrieron violencia.

“Continuar impulsando como prioridad la protección de los derechos de las mujeres y de la niñez”.

Presume que, con la cuarta transformación, se logró aumentar al doble la pensión para las personas mayores; las niñas, niños y jóvenes reciben becas para su educación; incrementó el salario mínimo y se apoya a quienes trabajan en el campo. “La corrupción se castiga con cárcel, se acabaron los excesos y lujos de los funcionarios públicos, se garantizó el acceso a la salud como un derecho universal, se eliminó el fuero a funcionarios públicos… ahora el fraude electoral y la compra de votos son delitos graves. Los apoyos se entregan directo al pueblo y están garantizados en la Constitución. Ya no se condonan los impuestos a los que más tienen”.

Ángel Enrique Guzmán- Movimiento Ciudadano

Promete medicamentos y las estancias infantiles

Enrique Guzmán asegura que trabajará por la salud, la energía y las políticas públicas. “Desde la Cámara de Diputados defenderé el presupuesto para que lleguen más recursos al municipio. No al desabasto de los medicamentos. Promoveré reformas para que nunca más se ejecute un recorte al sistema de salud”.

En el tema de políticas públicas, indica que gestionará el apoyo directo para las estancias infantiles.

“Veo con urgencia que podamos salir a trabajar y dejar a nuestros hijos en un lugar seguro”.

Otro rubro que le interesa es la energía. Defenderá el uso de las energías limpias para que el precio sea más bajo.

En economía, promoverá la creación del seguro de desempleo y de igualdad salarial para mujeres, quienes deberán ganar el mismo salario que los hombres cuando estén en puestos iguales.

“Seguiré promoviendo la cultura de la paz, la justicia cívica y fomentando la ciudadanía. Soy un servidor público de piso, siempre estaré contigo, organizaré foros para escucharte y llevar tu voz al Congreso. La organización de la ciudadanía es de vital importancia para, juntos, defender Tonalá”.

Carlos Ibarra Hernández- Partido Encuentro Solidario

Plantea el fondo artesanal y promover las tradiciones

Carlos Ibarra propone crear un fondo para integrar a la mayoría de alfareros y artesanos, “y que este padrón funcione en favor del gremio tonalteca, el cual permitirá que éstos tengan apoyos, que logren reactivar el comercio afectado en situaciones como la pandemia y otras que podrían presentarse”.

También impulsa rescatar la identidad de cada pueblo que conforma el municipio, que se han perdido de manera gradual.

“La idea es promocionar sus diversas culturas, de tal manera que quienes visitan la Zona Metropolitana de Guadalajara, volteen a ver al municipio de Tonalá por su riqueza cultural. Para esto propondré recursos especiales para que se destinen al rubro del turismo y la reactivación de nuestras tradiciones”.

En ese sentido, trabajará para fomentar la creación de un corredor turístico cultural, artesanal y gastronómico, que funcionaría los fines de semana y en periodo vacacional, “de tal manera que se detonaría que los visitantes aumenten y así se reforzaría el sector comercial. Entablar pláticas con el sector para buscar mecanismos y atraer la inversión privada para la creación de empleos en el municipio”.

Brenda Flores Sánchez- Redes Sociales Progresistas

Recursos para padres de hijos hospitalizados

Brenda Flores indica que gestionará un fideicomiso especial para apoyar a los padres con hijos hospitalizados, “ya que se trata de una situación complicada para las familias, que en ocasiones uno de los padres debe dejar el trabajo para dedicarse al cuidado y atención de los hijos, dejando desprotegida la economía de las familias y agravando la situación de vulnerabilidad. Es algo que no se debe permitir”.

Dice que también va a generar una propuesta educativa que permita fortalecer y acrecentar la educación con un presupuesto especial para niños que sean buenos en la tecnología. Esto, con el objetivo de que puedan ser apoyados y no tengan que irse a vivir a otras partes del mundo.

“Que aquellos con talento e inventiva en la rama tecnológica puedan realizar inventos que nos lleven a revolucionar al país en este tema y evitar la fuga de talentos”.

Por último, considera importante crear la infraestructura necesaria que permita la difusión de los programas de apoyos existentes, “que con esto se permita que la ayuda llegue a donde en realidad se necesite, evitando el desvío de recursos”.

Icela Arellano Guzmán- Fuerza por México

Promete salud y capacitación para mejorar a la Policía

Icela Arellano priorizará la implementación de un modelo de salud eficaz, ya que en la pandemia es deficiente. En materia de seguridad, legislará para que se inyecten recursos a las corporaciones y éstos se utilicen principalmente en capacitación.

“Que la sociedad se sienta protegida; de igual forma, brindar a dichas corporaciones los elementos necesarios para que la protección sea eficaz”.

También es importante el tema de brindarle una mejor preparación a la población. “Crear empleos, capacitar para brindarles una forma fácil y digna que los ayude a llevar el pan de cada día a su mesa. Lo que más deseamos es una verdadera igualdad entre las personas. De igual forma, legislar en el ámbito laboral, mejorando las condiciones de trabajo tanto de las mujeres como de los hombres”.

Propone crear leyes relacionadas con salud, educación, seguridad, inclusión, medio ambiente y sustentabilidad. “Pero, sobre todo, vigilar que los recursos lleguen a donde van dirigidos. De sobra sabemos que vivimos en una sociedad elitista. Propongo legislar al respecto para que de verdad todos seamos tratados como iguales”.

Elección federal

¿Qué opina de las propuestas de los candidatos?

JL