Aprovechan pandemia para invadir con escombro el Lago de Chapala

INVASIÓN. Particulares han aprovechado para invadir con escombro al menos ocho terrenos que colindan con el lago. Esta actividad irregular, que se ha incrementado durante la pandemia, la han observado las alcaldías de Jocotepec y Chapala. EL INFORMADOR • F. Atilano Omisión. A pesar de las invasiones, personal de la Conagua no interviene. ESPECIAL Omisión. A pesar de las invasiones, personal de la Conagua no interviene. ESPECIAL Tolerancia. Autoridades municipales indican que las invasiones deben ser sancionadas por la Conagua. ESPECIAL

Un trascabo remolca tierra y escombro dentro de una propiedad sobre la calle Cuauhtémoc, en la población de El Chante, en Jocotepec, trabajos que evidencian el propósito de los particulares para ganarle terreno al Lago de Chapala.

Vecinos han visto esa escena en diversas ocasiones, como José, quien reside en ese poblado desde hace 10 años.

Por lo menos hay ocho terrenos que colindan con el Lago de Chapala, donde particulares han aprovechado para invadirlo. Rellenan con estos materiales, una práctica que aumentó los meses de pandemia, pues mientras en marzo se veían estas acciones sólo los sábados y domingos, comenzaron a realizar estas invasiones toda la semana.

“Aquí en El Chante durante seis meses han pasado fácilmente mil camiones para rellenar terrenos”, lamentó José.

Luis Iván Santana, secretario del Consejo del Colegio de Abogados del Estado de Jalisco, coincidió en que estas prácticas tienen el propósito de invadir el lago.

Además de ser ilegal construir en la zona federal, las descargas del material de construcción son una actividad regulada por ser residuos.

El presidente municipal de Jocotepec, José Miguel López, afirmó que sí atienden estos reportes y que cada vez que recibe una denuncia se actúa de inmediato con la fuerza pública. El problema es que no siempre les avisan a tiempo.

“Por lo regular, las escrituras (de las casas) traen 600 metros, pero al último resulta que tienen mil 500 metros cuadrados”.

La misma práctica se acentuó en Chapala, donde su alcalde, Moisés Anaya, justificó que si bien han sancionado en un par de ocasiones, en la mayor parte de las veces prefieren no intervenir debido a que los particulares pueden demandarlos.

El alcalde de Chapala dice que no puede hacer nada contra invasiones

El Chante. En esta población de Jocotepec hay ocho terrenos que invadieron la zona federal para ampliar sus propiedades. EL INFORMADOR• F. Atilano

Autoridades municipales se deslindan de las irregularidades de los invasores. Y la Conagua también tolera las anomalías

“La gente con dinero viene y abusa mucho de la pandemia… ya hicieron muros de contención con la justificación de dar trabajo a la gente. Pero era día y noche, camiones, góndolas, para rellenar las partes que se rellenaron en la laguna”, lamenta Raúl, habitante de la comunidad de Ajijic, en Chapala.

Señala que desde hace 25 años se han acentuado las invasiones impunes en terrenos federales del lago por parte de particulares provenientes de la Zona Metropolitana de Guadalajara y extranjeros, a causa de la corrupción, la impunidad y la omisión o complicidad de las autoridades.

Sin embargo, el presidente de Chapala, Moisés Anaya, argumenta que las autoridades municipales no pueden hacer nada, pues no es atribución del municipio. “La autoridad competente es la Comisión Nacional del Agua (Conagua)... debe sancionar, demoler. Nosotros, municipalmente, tratamos de clausurar, pero no es nuestra facultad”.

Contesta que ni siquiera por arrojar escombros los pueden sancionar. “Lo que estamos tratando de hacer es detenerlos por el movimiento de tierras, pero es un concepto muy básico donde nos pueden denunciar, incluso por abuso de autoridad porque no estamos facultados para accionar en temas federales”.

Sin embargo, el Reglamento de Ecología y Desarrollo Sustentable de Chapala, recién publicado en febrero pasado, establece que sí cuentan con facultades, según el artículo 62.

“Para prevenir y controlar la contaminación en el territorio municipal queda estrictamente prohibido: I.- Contaminar el suelo con residuos sólidos de todo tipo. II.- Contaminar las aguas dentro del municipio”, señala el reglamento.

El documento define como residuo “cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó”.

Luis Iván Santana, secretario del consejo del Colegio de Abogados del Estado de Jalisco, explica que tanto las autoridades municipales, estatales y federales están conscientes del problema, pero buscan justificarse al señalar que la responsabilidad es de otro.

“Aunque sean estas cosas sencillas, tienes que pedir permiso. Si bien el lago no es competencia del municipio, los permisos para rellenar sí son del municipio; sin embargo, van peloteando la cosa”.

Las zonas en Ajijic en las que han visto más invasiones y rellenos con material y escombro son La Cristina, Canacinta y Villa Lucerna, además de la franja entre Ajijic y la cabecera municipal.

Conagua

“Le vale gorro”

“Están con todo y nadie dice algo. Están trabajando sin permiso, sin licencias de construcción, y a la Conagua le vale gorro”, lamenta Raúl, ante las repercusiones de que la Comisión Nacional del Agua no ha vigilado ni sancionado los excesos de los particulares.

Por ejemplo, las concesiones que ha otorgado la dependencia federal sólo avalan el desarrollo de actividades que no alteren el terreno, como el uso agrícola; incluso, actividades recreativas, pero con estructuras no fijas, como tejabanes desmontables.

La forma de operar es la misma por parte de invasores: primero rodean con malla ciclónica, con lo que se impide el libre ingreso a la ribera; posteriormente rellenan, bardean, construyen y hasta levantan los muelles y los embarcaderos.

“Ahorita están haciendo ocho o nueve casas en un terreno grande en esta zona. Quiero tomar fotos y no me dejan, entonces le pregunté al arquitecto sobre la licencia y me dijo: ‘Es que no hay licencia’”.

La Conagua también ha sido omisa en hacer pública la delimitación precisa del terreno federal, para así actuar en contra de las invasiones por la vía penal.

Cuando es escombro con basura nosotros actuamos, sancionamos y multamos, pero si sólo es escombro, ladrillo, arena o enjarres, pues no se hace nada. En nuestro reglamento no está estipulado

- Moisés Anaya, presidente municipal de Chapala.

Irregularidades. Los dueños de fincas aprovecharon la pandemia para invadir el lago. EL INFORMADOR• F. Atilano

El Chante

Descargan tierra y escombro

La calle Cuauhtémoc, en la población de El Chante, es una brecha que anteriormente era el límite con el Lago de Chapala, al sur, pues de ahí hacia el lago había una pronunciada pendiente llena de vegetación que llegaba hasta el agua.

Ahora es una franja que se volvió horizontal y está invadida de fincas y propiedades, porque particulares han descargado tierra y escombros para ganar terreno al lago, denuncia don José, quien tiene un par de décadas de habitar en la comunidad.

El hombre recorrió la calle y describió cómo ha sido alterado el entorno, desde las brechas que servían de cauce al agua que baja del cerro, pero que fueron ocupadas por las fincas, también predios municipales que fueron vendidos y hasta la calle que recorría, donde el empedrado se hundió unos 30 centímetros por el constante paso de los cientos de camiones que cargan toneladas de materiales y escombros.

Aún quedan las pruebas de la orografía original en los baldíos donde se ve la pendiente de unos 13 metros que termina en el lago, junto con las propiedades horizontales que se extienden por 50 metros dentro del vaso lacustre, pero las cuales ya comienzan a rellenarse, señala don José.

Explica que una inmobiliaria provocó las invasiones en El Chante, pues comenzó a construir un fraccionamiento sobre el cerro, al otro lado de la carretera, y que el material que extraían al emparejar lo depositaron en una pequeña franja de terreno que terminó por ser una especie de península dentro del lago. “Le dan al municipio esa parte de la laguna que rellenan con sus propios desechos (como área de cesión por el fraccionamiento) y después el Ayuntamiento hizo ahí un parquecito, pero lo dejaron deteriorarse y lo ofrecieron después y lo vendieron”.

Lo sabe porque a un amigo suyo se lo ofertó la autoridad municipal.

Ahora, con esta invasión como referente, los particulares que poseen algún espacio al otro lado de la calle Cuauhtémoc han aprovechado para hacer lo mismo.

Lo que ocurre, acentúa, es que las autoridades federales no han sido claras en definir con precisión el área federal de la laguna, lo que ha permitido que intereses privados la invadan.

Jocotepec

Recibe hasta dos reportes de rellenos cada mes

A través de llamadas telefónicas o por denuncia en su página de Facebook, el alcalde de Jocotepec, José Miguel Gómez López, recibe unas dos llamadas al mes de pobladores donde le denuncian actividades irregulares en los predios junto al Lago de Chapala, como rellenar con escombro o talar.

“Se reciben dos por mes, son muchos, no son sólo de lotes, también de restaurantes. Si vas a Piedra Barrenada, ves que así se fueron, de poco a poquito. Vas a las aguas termales y checas las escrituras y compruebas que tienen como tres o cuatro veces más de terreno sobre la zona federal... tienen circulado, todos empiezan rellenando”.

Las zonas donde más se presentan casos de invasiones del lago, explica, son las que colindan entre Jocotepec y Chapala, porque es el área de mayor plusvalía, pero ya comenzarán a reactivar la zona que colinda con Tuxcueca, por lo que prevén que el fenómeno se detone en esos límites.

El presidente asegura que cuando les denuncian la actividad ellos actúan, pero para esto deben denunciar de manera oportuna.

“Acabo de hacer un procedimiento administrativo contra una persona que taló y a la hora de talar prendió fuego para limpiar 32 hectáreas. Le hicimos un procedimiento legal con todo y le metimos una multa de más de 800 mil pesos. Ahorita anda el hombre que no lo calienta ni el Sol… es el primer procedimiento que hacemos en Jocotepec”.

También han intervenido sobre el desarrollo El Cardenal, proyecto inmobiliario autorizado en la pasada administración y que, según Gómez, ya fue parado por las Procuradurías de Medio Ambiente estatal y federal. Ahora la empresa tiene de resarcir el daño.

Sin embargo, en internet se puede ver que el proyecto está por agotar su oferta en la zona oeste y que aún ofrecen terrenos en la zona sureste a mil 299 pesos el metro cuadrado.

“Son quejas y quejas… y cuando va uno ve que sólo están limpiando o que sí tiraron material. Entonces obviamente les metemos sanciones, porque rellenar el vaso detona que al rato se registren inundaciones. Yo recibo llamadas a cada rato y cuando voy no hay nadie. A veces sí es cierto; a veces, no”.

Quieren ganarle terreno al lago. Si te metes más a fondo, todas las casas que están pegadas al lago están en zona federal, pero en los años 70 sacaron escrituras. Me arriesgo a decir que el lago colindaba con la carretera

-José Miguel Gómez López, presidente municipal de Jocotepec.

LA VOZ DEL EXPERTO

Luis Iván Santana (secretario del Consejo del Colegio de Abogados de Jalisco).

“Cualquiera puede denunciar daños”

No sólo los vecinos inmediatos de los municipios del Lago de Chapala pueden tener interés en denunciar ante las autoridades correspondientes las invasiones o las descargas de residuos contaminantes, sino cualquier persona que aproveche el agua tiene interés legítimo, expuso Luis Iván Santana, del consejo del Colegio de Abogados del Estado de Jalisco.

“Ya con la cuestión de la crisis del agua que es de carácter global, cualquier persona que aproveche esa cuenca o el Lago de Chapala podría traer legitimación. Cuando aprovechan para tratar de apropiarse, ganarle metros y metros, impide que el lago tenga su volumen de captación... eso es un daño irreversible y nos va a cobrar factura no sólo a los habitantes de la cuenca, sino a todos los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara”.

También existe un interés ambiental, pues se trata de preservar en las condiciones óptimas el derecho constitucional al desarrollo en un medio ambiente sano. “Obvio que no habrá un medio ambiente sano si estamos contaminando los cuerpos de agua tan importantes, como es el Lago de Chapala. En ese sentido se pueden interponer denuncias penales tanto en Jalisco como a nivel federal”.

Pero si aún con las denuncias y las pruebas respectivas las autoridades no actúan, entonces las mismas son copartícipes del daño que se le hace al lago, las cuales pueden ser denunciadas, además de los particulares que invaden y contaminen. “Puede ser un delito federal que puede ser perseguido por la Fiscalía General de la República. No están cumpliendo con su mandato y sus atribuciones”.

GUÍA

Ley de Aguas Nacionales

Artículo 86 bis 2

Se prohíbe arrojar o depositar en los cuerpos receptores y las zonas federales, en contravención a las disposiciones legales y reglamentarias en materia ambiental, basura y materiales.

Artículo 3

Se prohíbe arrojar o depositar en los cuerpos receptores y zonas federales, los materiales pétreos, tales como arena, grava, piedra y/o cualquier otro tipo de material utilizado en la construcción.

Ley de Bienes Nacionales

Artículo 76

Las concesiones sobre los inmuebles federales podrán ser revocadas por cualquiera de estas causas:

I.- Dejar de cumplir con el fin para el que fue otorgada la concesión, dar al bien objeto de la misma un uso distinto al autorizado.

Código Penal Federal

Artículo 420 bis

Se impondrá una pena de dos a 10 años de prisión y por el equivalente de 300 a tres mil días de multa, a quien ilícitamente:

I. Dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos.

Código Penal de Jalisco

Artículo 296

Se impondrá pena de uno a tres años de prisión y de 300 a tres mil días de salario mínimo general vigente, a quien:

I. Transporte o consienta, autorice y ordene que se transporte cualquier residuo no reservado a la Federación, que por su clase, calidad o cantidad, sea apto para contaminar o alterar el suelo, la atmósfera o las aguas, o que genere daños a la población, a un destino para el que no se tenga autorización para recibirlo, almacenarlo, desecharlo o abandonarlo.

CRONOLOGÍA

El historial

Mayo de 2013

El Ayuntamiento de Jocotepec inició un estudio sobre las invasiones a la zona federal del lago, donde encontraron que 40% de la playa en ese municipio tenía edificaciones. Los focos rojos estaban en El Chante, San Juan Cosalá y Piedra Barrenada. Se identificó que particulares extendieron malla ciclónica hacia el lago, con el argumento de que contaban con una concesión.

Junio de 2010

El Ayuntamiento de Chapala solicitó a la Conagua que resuelva las edificaciones irregulares sobre terreno federal.

La dependencia responde que sí habrá demoliciones, pero hasta concluir los procesos jurídicos. Uno de los objetivos era Ribera del Pilar, un desarrollo que se levantó sobre terrenos del lago. Se habían detectado unas 60 invasiones.

Mayo de 2016

Aún sin atacar el problema de las invasiones, expertos señalan que esta práctica tiene sanciones de carácter penal por aprovechar un área de acceso público para un dominio particular. La Conagua confirma que ha detectado 96 invasiones al lago.

Abril de 2017

El Congreso del Estado emite un exhorto al presidente de Jocotepec para que ataque por la vía legal las invasiones sobre el Lago de Chapala tras detectar un foco rojo en San Juan Cosalá.

Noviembre de 2018

El nivel del lago aumentó debido al buen temporal, lo que provocó que el agua subiera hasta el malecón de Jocotepec e inundó Riberas del Pilar. Las autoridades municipales piden a los particulares en la zona federal que abandonen propiedades.

Sigue #DebateInformador, participa en Twitter en el debate del día @informador

¿Qué opina de las invasiones en el lago?

JL