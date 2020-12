Apoyos municipales evitan desempleo de 143 mil ante crisis

Una joyería de Guadalajara que evitó despedir empleados, o una repostería en Zapopan que con un préstamo se cambió de local, son ejemplos de negocios apoyados con programas impulsados durante la contingencia.

El Ayuntamiento tapatío informa que ayudó a 135 mil 198 personas en su ingreso familiar, de forma directa e indirecta, mientras que el zapopano protegió ocho mil 500 empleos.

Guadalajara tiene más de 87 millones de pesos para los programas Cuidamos tu Empleo, Guadalajara está Contigo, Hecho por Mujeres, Mujeres Emprendedoras, Emprende Guadalajara y La Ciudad te Espera.

En Zapopan se apoya a través de Ánimo Zapopan, Reto Zapopan y el Sistema municipal de financiamiento.

Los programas pretenden extenderse en 2021. La joyería D’Orfebres Saldaña es una de las beneficiadas. EL INFORMADOR/F. Atilano

Joyería utiliza crédito tapatío para mantener empleos ante pandemia

Juan Bernardo cuenta que en la empresa D’Orfebres Saldaña, que tiene 27 años en el sector joyero, solicitó un préstamo al programa Cuidamos tu Empleo, el cual les ayudó para mantener su plantilla en los peores momentos de la pandemia por el nuevo coronavirus.

Dice que hicieron el trámite en mayo y en junio les abonaron el recurso. Les explicaron que si liquidaban antes de los 12 meses tendrían la oportunidad de volver a aplicar otro crédito, pero hasta el momento se mantienen con el primer préstamo.

“La empresa de nosotros está dedicada a la fabricación de joyería, y eso esencialmente fue un apoyo importante para que en esos meses o durante la pandemia por el nuevo coronavirus no nos viéramos en la necesidad de despedir trabajadores. Nosotros aplicamos el recurso para mantener las fuentes de empleo”.

Recuerda que después de varios meses complicados, sobre todo entre abril y mayo pasados, el sector joyero pudo volver a abrir en junio, por lo que tuvieron la oportunidad de elaborar los pedidos que les hicieron los clientes, así como generar nuevas propuestas y diseños.

También aprovecharon las redes sociales para mostrar su catálogo en línea.

“Es importante mencionar que, para desarrollar estas líneas nuevas, el apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara fue de gran ayuda, porque manteniendo las fuentes de empleo pudimos detonar estos nuevos proyectos que implementamos. Tenemos 27 años y lo más importante de conservar los empleos es que el sector joyero requiere de mano de obra calificada”.

Destaca que si contratan nuevas personas, se requiere una capacitación y un tiempo de aprendizaje de hasta cuatro meses para que comiencen a producir de manera normal, porque son habilidades difíciles de encontrar. Por eso, el contar con el recurso les ayudó a que no prescindieran de trabajadores.

Sobre el trámite, considera que fue fácil de hacer, ya que la plataforma es amigable y no requiere hacer acciones complicadas.

“Esperemos que el Ayuntamiento de Guadalajara siga apoyando a los diferentes sectores de la ciudad y todos a las empresas formales. Nosotros lo que referimos es que no se nos regale el dinero, que se nos apoye con créditos blandos, sin intereses, y plazos como lo han hecho... y nos comprometamos a devolverles ese dinero. No queremos nada a fondo perdido, para seguir generando proyectos nuevos y siendo un sector líder aquí en Jalisco”.

Actualmente se encuentran como D'Orfebres Saldaña en el Centro Joyero de la avenida Mariano Otero, junto a la Expo Guadalajara. Y en redes sociales también están como Saldaña Joyería.

BENEFICIARIOS

Rediseñan programas

Fabiola Hernández, directora de Emprendimiento de Guadalajara, explica que el año pasado destinaron 55 millones de pesos para apoyar las ideas de nuevos negocios o de comercios que ya funcionaran, pero a los que se les pudiera inyectar capital semilla para mejorar los resultados.

Sin embargo, aunque a principios de 2020 planteaban continuar con la ruta de apoyos para mujeres, jóvenes y adultos mayores, incluso con capacitación para niños, debido a la crisis sanitaria se vieron obligados a rediseñar.

“Optamos por cambiar los programas e iniciamos con nuevos de apoyo al empleo... vimos que debido a la pandemia se estaba sufriendo mucho por el desempleo, mucha gente se estaba quedando sin trabajo, mientras las empresas ya no podían pagar la nómina de sus empleados y decidimos hacer un programa que se llama Cuidamos tu Empleo”.

Subraya que los giros comerciales que más pidieron los apoyos fueron las empresas de comercio y servicios de todo tipo, como salones de belleza, imprentas, asociaciones civiles, ferreterías o salones fotográficos.

Cuidamos tu Empleo, que tiene un presupuesto de 100 millones de pesos, tiene como objetivo apoyar con 10 mil pesos por cada uno de los trabajadores de una empresa, en un máximo de 15 empleados, con derecho a obtener el recurso en dos ocasiones.

“Fueron dos mil 645 empresas por 15 millones 160 mil pesos. Sabemos que algunas empresas no están en la formalidad de tener a sus empleados en el IMSS, y se están perfilando para contratar a sus empleados con Seguro Social. El programa termina el 31 de diciembre, pero tenemos pensado sacar nuevos programas para seguir apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas”.

Agrega que hay otro programa que se lanzó exclusivamente para zonas comerciales, que sintieron más el golpeteo o mermaron más sus finanzas de acuerdo con la pandemia, en los cuales se enfocaron para darles apoyo, como las zonas de Medrano, Obregón, Centro Histórico o Santa Tere.

“A ellos se les prestaron 25 mil pesos a tasa cero para pagar 16 semanas, con tres meses de gracia. El programa se llama Corredores Comerciales Seguros y está vigente, salió hace dos meses y llevamos 97 empresas apoyadas. Y por lo menos un empleado de cada negocio ha podido ser protegido con los apoyos, estamos hablando de más o menos entre 97 y 100 empleados”.

Detalla que tiene un presupuesto de cinco millones de pesos para ejercer hasta el 31 de diciembre, del cual se ha otorgado la mitad.

PROGRAMAS TAPATÍOS Y SU PRESUPUESTO

La Ciudad te Espera: 40’000,000

Cuidamos tu Empleo: 15’160,000

Hecho por Mujeres: 10’424,000

Guadalajara está Contigo: 9’636,000

Emprende: 6’428,000

Mujeres Emprendedoras: 5’369,000

NUMERALIA

Programas tapatíos y presupuesto

87 millones de pesos entregados por el Gobierno de Guadalajara.

29 mil 391 personas ayudadas directamente en su ingreso familiar.

105 mil 807 personas ayudadas indirectamente en su ingreso familiar.

730 unidades económicas apoyadas.

Con el programa Corredores Comerciales Seguros, el Ayuntamiento de Guadalajara apoyó a zonas como Medrano, Obregón, Centro Histórico y Santa Tere. FACEBOOK/GuadalajaraGob

Usan préstamo para cambiarse de local y reducir las pérdidas

Octavio, de un negocio llamado “La Donería” en Zapopan, cuenta que se enteró por medio de un amigo que el municipio estaba prestando recursos, por lo que decidió solicitar el apoyo a través del programa Ánimo Zapopan. Explica que necesitaba el dinero para buscar otro local, ya que la renta estaba muy cara para la poca venta que se tenía en los primeros meses de la pandemia, además de que cerraron la calle en la que estaban ubicados, por lo que tampoco pasaba gente.

Dice que se cambiaron a la calle Melchor Ocampo 175, donde la gente los siguió y han continuado con el éxito.

Además de que el local está más grande y la renta cuesta tres veces menos que el otro espacio.

“Me dieron un recurso por 15 mil pesos que me sirvió para un cambio de domicilio. Somos una repostería con seis años en Zapopan, pero mi papá tiene 45 años haciendo pan… la gente nos ha aceptado por la calidad que él tiene y su estilo”.

Puntualiza que, con el dinero, hicieron los nuevos contratos y pagaron meses de renta adelantados, además de los sueldos de los trabajadores, que en su mayoría son familiares.

“Nos benefició porque solamente dejamos de laborar dos semanas y los planes de pago han sido bajos y sin intereses. Además, nos otorgaron una terminal que es de Billpocket... tenemos más clientes que pagan con tarjeta. Más allá del apoyo, tuvimos la oportunidad de cobrar con tarjeta. Nos regalaron la terminal y contamos con más de clientes”.

Afirma que otra estrategia que armaron para mantener las ventas es que solamente ofrecen el producto para llevar, por lo que los clientes no hacen filas ni se amontonan. Además de que cumplen con todas las medidas sanitarias.

“Eso permite tener ventas en cierta manera normales para poder pagar el préstamo a tiempo. Nunca había aplicado para préstamos porque pensaba que eso no lo daban a cualquier persona, como nosotros, que no tenemos conocidos en el Gobierno. Me di cuenta que no es necesario ser influyente para recibir el apoyo”.

ZAPOPAN

Protegen empleos

Salvador Villaseñor, coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Zapopan, recuerda que la situación se complicó en marzo con el inicio de la pandemia, por lo que crearon un financiamiento para que los empresarios y comerciantes lo pudieran aprovechar en distintas situaciones.

Hasta el momento, gracias a los esfuerzos, han protegido ocho mil 500 empleos.

El alcalde Pablo Lemus presentó en mayo pasado la estrategia Ánimo Zapopan, que incluía apoyos económicos o en especie, equivalentes a más de 80 millones de pesos en favor de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Según información brindada, al inicio de la pandemia se ofrecieron créditos emergentes a 302 pequeñas empresas y créditos para 208 jóvenes.

Salvador Villaseñor explica que también hicieron una alianza con una empresa de tecnología llamada “Yo te presto”, con un tope de financiamiento de 30 millones de pesos. Actualmente, más de 450 empresas han solicitado el préstamo y llevan erogados entre 12 millones y 14 millones.

Indica que, en caso de que alguno de los zapopanos deje de pagar, el municipio entra con una garantía líquida y respaldando a cada uno de los créditos.

Comenta que en la pandemia, los que más han pedido ayuda debido a las afectaciones son las pequeñas y medianas empresas, que venden ropa en tiendas o locales comerciales, además de panaderías, cocinas económicas, talleres mecánicos, restaurantes o panaderías.

Recuerda el caso de una emprendedora que pudo evitar la quiebra de sus salones de belleza, incluso personas que se han atrevido a iniciar negocios de comida en medio de la pandemia y les va bien.

“El programa Ánimo Zapopan, que nació a raíz del COVID-19, incluye mercados municipales con apoyo de bicicletas para distribuir mercadería, apoyos en condonación de las licencias y la cancelación de multas, así como el programa de Reto Kid. Es todo el entorno que viene como Gobierno”.

COMPARATIVO

Crecen apoyos en la presente administración

Salvador Villaseñor remarca que desde 2015 han impulsado el crecimiento y la creación de nuevos negocios a emprendedores, empresarios y microempresarios en Zapopan. En total han beneficiado a mil 178 ciudadanos.

“En la administración 2015-2018 tenemos más de 490 empresas financiadas con un monto aproximado de 31 millones 217 mil pesos. Y de la administración 2018-2021 hay 688 empresas financiadas con un monto de 20 millones 810 mil pesos aproximadamente”. Esto quiere decir que ya superaron los apoyos de la gestión anterior.

Sobre la cartera vencida, dice que representa un 12% del total de los créditos vigentes, que no superan los 10 millones de pesos.

“No competimos con la banca de primer piso, no somos un banco de desarrollo, es un apoyo al desarrollo de la productividad. Las personas que caen en mora es dinero público, en el cual tenemos que recuperarlo, y ellos sí entran a un proceso de recuperación con un despacho jurídico. Obviamente hay un aval patrimonial, si hay necesidad de llegar a eso, pero también un aval moral... y se procede con el jurídico para la recuperación del recurso”.

Por ejemplo, acentúa que una empresa que hacía barras alimentarias cerró en la pandemia por un exceso de inventario. Tenía un proyecto con una cadena de supermercados, pero el pedido no se consolidó por la contingencia.

“Lo que hicimos fue una quita de dinero, pero lo pagó en especie, que utilizamos para el DIF y los comedores municipales. Somos accesibles para seguir apoyando al emprendimiento y la productividad en el municipio”.

Vía Transparencia se informó que, desde el año de 2016, el programa Reto Zapopan ha creado mil 077 empleos directos y nueve mil 672 empleos indirectos, tras la graduación de 195 emprendedores. Este año están por graduarse otros 60 negocios.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina de los programas para los afectados de la pandemia?

Participa en Twitter en el debate del día @informador