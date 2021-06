Apoyo de tapatíos refrenda mi trabajo: Pablo Lemus

Pablo Lemus Navarro, ganador de la elección por la alcaldía de Guadalajara, dice que el contundente triunfo se debió a dos mensajes muy claros por parte del electorado. El primero: que los tapatíos dieron su apoyo y reconocimiento al Gobierno zapopano, lo cual incidió en la continuidad con Juan José Frangie.

“Nos decían en las colonias: ‘Oiga, yo tengo un amigo, un familiar, que vive en Zapopan. Y me dijeron que usted hizo las cosas muy bien y queremos que las haga acá’. Fue un voto muy importante hacia las personas, más que por los partidos”.

En segundo lugar, acentúa que al analizar cómo ocurrió la votación en los distritos locales y federales, se nota una elección diferenciada. Analiza que, por ejemplo, hubo distritos en los que él triunfó por una diferencia de 28 puntos porcentuales, cuando los candidatos a diputados ganaron por seis u ocho puntos en la misma demarcación. “Es una validación también a mi Gobierno. Llevamos dos elecciones, me refiero a mi reelección en Zapopan (en 2018) y ésta, que se ganan todos los distritos tanto locales como federales en Zapopan. Porque en la primera elección (2015), donde yo no era muy conocido, no se ganaron todos”.

Por ese motivo, subraya que su victoria se debió a una mezcla entre la confianza de los ciudadanos y un rechazo al partido presidencial (Morena). “Hubo un voto masivo a la persona, pero también hay que decirlo: hay un mensaje muy claro en la elección de que aquí Morena no entra, sobre todo en los municipios principales. En Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco es ponerle un muro a Morena. Y lanzar un mensaje a nivel nacional que desde Jalisco estamos iniciando un despertar ciudadano importantísimo”.

Lemus adelanta que sus principales ejes de trabajo estarán relacionados con la prevención del delito y la mejora de la seguridad, pero también en el impulso a la cultura, la educación y el deporte, con la suma de propuestas que le compartan académicos, sociedad civil y funcionarios. “Haremos un Gobierno de puertas abiertas, incluyente, un Gobierno que tendrá un gabinete muy técnico, con perfiles de mucha experiencia, pero quiero hacer esta convocatoria en distintos rubros”.

Lemus busca ser el alcalde que le regrese la paz a Guadalajara

El virtual ganador de la presidencia tapatía, Pablo Lemus Navarro, remarca que uno de sus principales objetivos como funcionario es mejorar la seguridad en Guadalajara. En Zapopan, considera que su principal legado es el espacio público, que incluye la recuperación de Colomos III, que será un bosque urbano; la red de los parques y las unidades deportivas, como El Polvorín, el Parque de las Niñas y los Niños, el Parque de la estación Basílica, así como las mejoras en el andador Aurelio Ortega, entre otros.

“Pero en Guadalajara las cosas cambian, me gustaría ser recordado como el presidente municipal que le regresó la paz y la tranquilidad a la ciudad”.

Adelanta que implementará los programas exitosos en Zapopan, como los centros comunitarios de las “Colmenas”, “Escuelas con Estrella”, “Escuela Segura”, “Zapopan Presente”, “Mujer Segura” y “Pulsos de vida”, por citar algunos. Además, de forma paralela, fortalecerá a la Policía de Guadalajara con 400 nuevas patrullas y mejores salarios, y buscará el reforzamiento del modelo de Policía Metropolitana como un cuerpo de élite.

“Habrá un trabajo de coordinación con el Gobierno del Estado, con los otros municipios y también con la Federación. Necesitamos recuperar la paz”.

Subraya que de los programas exitosos de Guadalajara mantendrá el modelo de Gerencias de Ciudad, pero con menos estructura. Y dará continuidad a la figura del contralor ciudadano independiente, para lo que se lanzará una convocatoria pública.

Anticipa que en los próximos meses estará trabajando en la estructura del Gobierno y recogerá propuestas de la sociedad civil (las pueden enviar a la casa de campaña ubicada en avenida La Paz número 1901).

Retorno

Lemus indica que, en la segunda quincena de agosto, regresará a Zapopan para entregar distintas obras, como la que se realiza en la recuperación de Colomos III. Y la inauguración de una escultura de Gonzalo Lebrija.

A Juan José Frangie, como amigos que somos, quiero entregarle la administración directamente (iniciará el 1 de octubre). De allí irme en Tren Ligero de la Estación del Centro de Zapopan y bajarme en el Centro de Guadalajara. Irme al pleno del Ayuntamiento y tomar la protesta

Tendencia muy clara

—¿Le sorprendió el resultado de las elecciones? Con tantos puntos de ventaja.

—Era una tendencia muy clara. El sábado anterior a la elección, los especialistas que nos estaban manejando las encuestas de salida nos marcaban un número de indecisos del 15%, pero de ese porcentaje, 70% se vendría con nosotros. Así sucedió. Por eso el margen se amplió.

—¿Qué aprendizajes acumula de la gestión pública?

—El poder servir a los demás y tener ese poder de ayudar a una persona para cambiarle la vida con una decisión muy sencilla. El mayor de mis éxitos en Zapopan, que haré lo mismo en Guadalajara, es estar en la calle, cerca de la gente. Se acabó aquel estigma del presidente municipal de traje, recibiendo a personalidades en su oficina. Yo rompí con ese mito y me fui a la calle. Cuando tú le puedes solucionar a una persona con destapar una boca de tormenta para evitar una inundación, para cambiarle la luminaria y darle seguridad, para reforzar la vigilancia en su colonia, es algo que te deja un sabor de vida que te lo llevas para siempre: ayudar a los demás. También voy a tener un proceso de salida del servicio público, no me quiero perpetuar toda la vida. Tengo un proyecto en Guadalajara y el proyecto en 2024, pero después quiero regresar a la iniciativa privada porque creo que las personas que quieren quedarse toda la vida en el poder público se equivocan… hay que saber entrar y retirarse a tiempo.

El mayor de mis éxitos en Zapopan, que haré lo mismo en Guadalajara, es estar en la calle, cerca de la gente

La familia

—¿Qué papel juega la familia en una campaña?

—Tiene distintas aristas. Me ha tocado con mis hijas desde reclamos de por qué las metí en la vida pública, que no les pregunté, que no les gusta aparecer en medios y demás… son de bajo perfil. Pero por otro lado, a mis tres hijas y a mi hijo les ha despertado un sentido social muy bonito porque acompañan a su mamá a las tareas del DIF, y se han dado cuenta de las grandes necesidades que hay en la ciudad, con la gente que menos tiene, con las personas que viven con alguna discapacidad. Los ha hecho más sensibles.

El momento más complicado

—¿Cuál fue el momento más complicado de la campaña?

—Cuando mi esposa recibió en su celular la amenaza de que me iban a matar primero a mí y luego a cada uno de mis hijos, poniendo los nombres de cada uno de ellos. Ese momento fue muy difícil para la familia. Nos reunimos aquí en el comedor para explicarles qué estaba pasando y, por primera vez, voy a decir qué pasó: las amenazas se recibieron a las 12:30 del día en el celular de mi esposa y tomé la decisión de sacarlos de la ciudad. Nunca lo había revelado. Fueron momentos muy complejos.

—¿Le ofrecieron apoyo?

—Sí me lo ofrecieron, la Fiscalía del Estado inmediatamente me ofreció reforzar mi seguridad, enviarme más elementos. Se puso en contacto conmigo la Guardia Nacional, pero nos dimos cuenta que no era un mensaje que viniera de un grupo delictivo o un cártel, tenía un tinte político electoral, querían desestabilizarme para distraerme de la campaña. Y cuando atamos todos los cabos del mensaje, cómo dieron con los contactos y la información, me quedé muy tranquilo porque venía de otra campaña. Preferí no aceptar esa seguridad adicional.

Me han pasado cosas bellísimas. El otro día, una mamá con un hijo que tiene espectro autista nos decía que les cambiamos la vida. Nosotros hicimos el Centro de Autismo más grande de la República mexicana, fue una iniciativa de mi esposa

La cultura, un ente transformador

—Menciona la cultura como un eje fundamental en su Gobierno. ¿Por qué?

—Crecí en el ambiente de la cultura. Mi papá y mi mamá fueron los presidentes de la sociedad de amigos del Museo Regional de Guadalajara. Mi mamá trabajaba mucho allí, tengo recuerdos de estar jugando en los pasillos. Mi papá fue el primer presidente del patronato de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, y creo en la cultura como un ente transformador de nuestra sociedad. La educación, la cultura, el arte, el deporte… es la forma de transformar a la sociedad y no solamente pensar en policías. La prevención del delito a través de estos ejes es muy importante.

—¿La política cultural será en eventos masivos o con la rehabilitación de museos?

—Hay dos cosas muy importantes: la red de museos de Guadalajara se tiene que recuperar, el Museo López Portillo y la Fundación Álvarez del Castillo, que ha dado un gran regalo a la ciudad con la casa donde se encuentra su fundación. Y ver la posibilidad de abrir un nuevo museo para la ciudad, fortalecer a los museos que ya tenemos en la ciudad, reabriendo el Museo del Periodismo inmediatamente, será de mis primeras actividades, pero también es importante llevar la cultura a las calles, porque así le hicimos en Zapopan.

Pensar en un cuarteto que vaya a tocar en San Andrés, que otro día podamos tener una orquesta en Analco. Que una vez al año, la Filarmónica completa, como sucede en Berlín, toque en un concierto público en la Plaza de Armas.

Nunca he ocultado mi intención de ser gobernador, pero no puedo estar con distracciones

—Y para 2024, ¿se prepara para la gubernatura?

—Sí, pero sin distracciones. Nunca he ocultado mi intención de ser gobernador de Jalisco, pero no puedo estar con distracciones. De acuerdo con los resultados que dé en Guadalajara, vendrá el 2024.

Opiniones

"Hizo muchas cosas buenas, eficientes en Zapopan. A la gente le agradó. Espero que dé mucho en Guadalajara, que mejore la economía, con más trabajo.

Y más vigilancia para que el turismo aumente. Ojalá levante Guadalajara".

Ramón, aseador de calzado.

"Los tapatíos votaron por Lemus por las propuestas que traía, por hacer un cambio.

Y porque se dio mucho a conocer. Esperamos que nos traiga mejorías en la ciudad, ya que somos conocidos turísticamente".

Ángela, trabajadora y estudiante.

"Los tapatíos votaron por Pablo Lemus por sus propuestas. Esperamos que sea un cambio para Guadalajara, que arregle bien la ciudad, sus calles; que tengamos más seguridad. Que su Gobierno sea para bien".

Ramón, calandriero.

"Las personas votaron por Lemus por las acciones que realizó en Zapopan. Se le vio muy activo en campaña, en redes sociales y con todas sus propuestas. Espero más seguridad y mejores calles".

Yadira, emprendedora.

"Ganó Lemus porque fue un candidato que conocía la gente, en los seis años que gobernó en Zapopan la gente lo pudo conocer bien. Esperamos que sea un Gobierno diferente, debe tener una estructura y dar soluciones".

Fernando, estudiante y trabajador.

