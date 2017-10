Ante recorte federal, proyecto de Paseo Alcalde será prioritario

GUADALAJARA, JALISCO.- Uno de los proyectos prioritarios que se realizará con recursos del Fondo Metropolitano de Guadalajara en el paquete 2016-2018 es Paseo Alcalde. Será el que reciba el mayor monto de inversión con 245 millones de pesos.

La primera etapa de la obra, que se ejecuta en el corazón de Guadalajara, está en proceso. Aunque estaba previsto terminarla a finales de septiembre, será hasta la segunda semana de octubre cuando esté lista. Se trata de la primera fase del proyecto, que comprende de Jesús García a la calle Juan Álvarez.

“Hubo revisión de obra tanto del Gobierno del Estado como por nosotros… originalmente ellos traían como fecha tentativa (concluir) a finales de septiembre, pero parece ser que se está recorriendo a la segunda mitad de octubre”, informa Hugo Luna Vázquez, jefe de Gabinete en el Ayuntamiento de Guadalajara.

Una vez concluida la primera fase de Paseo Alcalde comenzaría la intervención para la segunda etapa, de El Santuario a la calle Independencia.

En febrero pasado arrancaron las obras de Paseo Alcalde. Abarca desde la Glorieta La Normal hasta Avenida Revolución, sobre una longitud de 2.5 kilómetros. A lo largo del Paseo se contará con accesibilidad universal, fuentes, jardineras, arbolado y equipamiento urbano. Tendrá cambio de pavimentos con terminados en concreto estampado y concreto lavado, con agregados expuestos, fuentes a nivel del andador y se colocarán luminarias led.

Con recursos del Fondo se pretende para 2018 realizar una intervención en la calle Libertad y el entorno de Guadalupe y Niños Héroes, en Chapalita. En este segundo caso están revisando los gobiernos de Guadalajara y Zapopan la posibilidad de arrancar los trabajos con recursos municipales, “estamos tratando de compensarnos entre todos para que no detengamos proyectos”.

Luna comenta que, con el Fondo 2017, se cuenta con 100 millones de pesos, de los cuales 18 millones de pesos le corresponden a Guadalajara; por su parte el municipio asignó otros 30 millones de pesos este año.

Las obras a realizar con los recursos estatales corresponderán a una intervención en la calle 5 de Febrero, en el entorno de la Antigua Central Camionera, considerado un corredor comercial. También habrá obras en los corredores comerciales: Obregón, Medrano, Industria, Longinos Cadena y en el entorno del Hospital Civil Viejo.

La posibilidad de una ampliación a la bolsa es complicada, ya que se requerirá hacer ajustes para destinar recursos a los Estados afectados por los recientes sismos. EL INFORMADOR/Archivo

Recorte federal trastoca obra metropolitana

El Fondo Metropolitano de Guadalajara recibía anualmente más de mil millones de pesos. Con base en esta tendencia se hizo la proyección del paquete trianual referido, recuerda Joel Ruiz Martínez, director de Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). Pero desde 2016 se aplicó el primer recorte federal de 30%, por lo que sólo se recibieron 723 millones de pesos. La situación empeoró para 2017, ya que la bolsa apenas fue de 327.9 millones de pesos. Y para el próximo año todavía no existe la certeza de cuánto obtendrán los municipios que integran el Fondo, al estar en análisis el presupuesto federal. Sin embargo, la autoridad estatal proyecta un monto similar al que se recibirá este año.

Para el gasto 2018, la Secretaría de Hacienda presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta de tres mil 268.6 millones de pesos para las 48 zonas metropolitanas del país, cantidad que crece apenas en 28.5 millones de pesos, respecto a este año. Por lo anterior, el secretario de Planeación, Administración y Finanzas de Jalisco, Héctor Pérez Partida, confirma que la expectativa es que al Fondo para Guadalajara se le autorice prácticamente el mismo monto que este año. “Acaso (recibiríamos) un millón de pesos más, lo cual es insignificante para la cantidad de proyectos que tenemos programados”.

La posibilidad de una ampliación a la bolsa es complicada, considera el funcionario, ya que se requerirá hacer ajustes para destinar recursos a los Estados afectados por los recientes sismos.

En el paquete trianual del Fondo, autoridades estatales y municipales aprobaron inicialmente la realización de más de 50 acciones: 34 obras, 18 proyectos y un estudio. En el caso de los dos últimos conceptos se efectuarán en su totalidad, en tanto que 16 obras de las originalmente programadas no obtendrán recursos federales, confirma la SIOP.

Los recortes exhiben los planes de los Gobiernos estatal y municipales, pues en su momento resaltaron que se trataba de una inversión “histórica” y un cambio de paradigma, al programar 77% de los tres mil 157 millones para una inversión “verde” o para beneficiar la movilidad no motorizada: transporte y espacio públicos. Son los proyectos afectados.

La conexión troncal de transporte público para extender la Línea 2 del Tren Ligero de Tetlán al Parque de la Solidaridad no recibirá dinero del Fondo Metroppolitano. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Hay 12 grandes obras afectadas

La reducción a la bolsa 2016-2018 del Fondo Metropolitano de Guadalajara afectará a 12 grandes obras a las que se pretendían destinar montos que van desde 60 millones hasta alrededor de 300 millones de pesos.

Entre la infraestructura que no se realizará destaca el módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Colón y Periférico Sur, en Laureles y Periférico Norte, en Federalismo y Periférico Norte, así como en Avenida Concepción-Unión del Cuatro y Bulevar Santa Fe, en Tlajomulco, conforme a información proporcionada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). También la conexión troncal de transporte público, para extender la Línea 2 del Tren Ligero de Tetlán al Parque de la Solidaridad.

De las 34 obras proyectadas en el paquete original, con los ajustes realizados ante el recorte presupuestal, son 16 las que en total no se realizarán con recursos federales del Fondo Metropolitano.

Sin embargo, de acuerdo con la SIOP, se incorporaron al programa cuatro obras que inicialmente no estaban previstas, aunque se trata de acciones que no implican una inversión cuantiosa. Aunque hay obras que no aparecen programadas para realizarse con recursos federales del Fondo Metropolitano de Guadalajara, hay algunas que los municipios tratarán de desarrollar; además, conforme haya disponibilidad de recursos se intentará realizarlas, manifestó Joel Ruiz Martínez, director de Obras Públicas de SIOP.

“Las obras como tal no quiere decir que no se realicen este año o el próximo, algunas de ellas las tomaron también los municipios como parte de su consejo. El Parque Morelos es una muestra de ello, en la que el municipio de Guadalajara está haciendo pequeñas intervenciones, pero al fin de al cabo está sacando esto como se había generado en el Fondo Metropolitano”.

PROGRAMA TRIANUAL 2016-2018

Proyectos que no recibirán recursos federales

1.- Módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Colón y Periférico Sur: 303 millones 572 mil 190 pesos.

2.- Extensión de la Línea 2 del Tren Ligero: 199 millones 472 mil 190 pesos.

3.- Conexión troncal de transporte público de Juan Gil Preciado: 170 millones de pesos.

4.- Módulo de transferencia disuasoria en Federalismo y Periférico Norte: 120 millones de pesos.

5.- Recuperación de carriles laterales y paisaje urbano en Carretera a Chapala, en los municipios de Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos: 120 millones de pesos.

6.- Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en López Mateos: 100 millones 500 mil pesos.

7.- Construcción del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Laureles y Periférico Norte (primera etapa): 86 millones 400 mil pesos.

8.- Solución vial de Carretera a Tesistán, en el cruce de la Carretera Colotlán: 80 millones de pesos.

9.- Construcción del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Concepción-Unión del Cuatro y Bulevar Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga: 75 millones de pesos.

10.- Conexión vial intermunicipal (primera etapa), en municipios de Juanacatlán, Zapotlanejo, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto: 70 millones 24 mil pesos.

11.- Rehabilitación de la Carretera Santa Rosa, en Ixtlahuacán de los Membrillos: 70 millones de pesos.

12.- Cruceros seguros e infraestructura vial en Lázaro Cárdenas-Vallarta: 62 millones de pesos.

13.- Construcción del paisaje urbano en las inmediaciones de la Glorieta de La Normal: 34 millones de pesos.

14.- Paisaje urbano en espacios públicos en la Zona Metropolitana de Guadalajara: 25 millones de pesos.

15.- Construcción de la glorieta en el entronque Santa Fe-Juanacatlán-Tonalá, en Zapotlanejo: 20 millones de pesos.

16.- Construcción de infraestructura para la conexión vial de transporte público SiTren Línea 2-Línea 3, en Tonalá: 10 millones 220 mil pesos.

Llegan los primeros recursos de 2017

De los 327.9 millones de pesos etiquetados para Fondo Metropolitano de Guadalajara este 2017, a principios de este mes el Gobierno del Estado recibió los primeros 101.1 millones de pesos. La expectativa es que, a inicios de octubre, se complete la transferencia del monto total.

“Ya nos transfirió la Federación en el mes de septiembre 101.1 millones de pesos para la Zona Metropolitana de Guadalajara; para la Zona Metropolitana de Ocotlán nos transfirió 5.3 millones de pesos”, explica Héctor Pérez Partida, titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf). El año pasado, el dinero del Fondo se retrasó hasta el mes de diciembre.

Los proyectos en los que se invertirá este año ya los presentaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se han efectuado varias revisiones. “Ya aclaramos las últimas observaciones y esperamos que ya en la próxima semana nos llegue ese recurso”.

La meta era lograr que Hacienda entregara los recursos a más tardar entre junio y agosto; sin embargo, la dependencia siempre se retrasa, señaló.

Con los recursos transferidos a Jalisco en septiembre se hizo posible la emisión de las primeras seis convocatorias para la realización de obras, informa Joel Ruiz Martínez, director de Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

Los concursos corresponden a las segundas etapas de Paseo Alcalde y la solución vial en 5 de Mayo y Periférico; y de la conexión troncal de transporte público en Avenida Tonaltecas.

Asimismo, se licitan las primeras fases de la construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en Avenida Revolución, y el paisaje urbano y andador en la calle Independencia-Hidalgo, en Tlaquepaque.

Además, está en concurso la infraestructura vial y equipamiento urbano y renovación del paisaje urbano en arterias del Centro Histórico de Guadalajara.

Municipios que integran el Fondo Metropolitano de Guadalajara

• Guadalajara

• Zapopan

• San Pedro Tlaquepaque

• Tlajomulco de Zúñiga

• Tonalá

• El Salto

• Zapotlanejo

• Ixtlahuacán de los Membrillos

• Juanacatlán

• Zapotlanejo

PODER LEGISLATIVO

Diputados federales por Jalisco prometen gestionar una mayor bolsa; legisladores locales se comprometen a analizar el presupuesto en el Estado para retomar los proyectos afectados con el recorte federal. FACEBOOK/legislativojal

Diputados prometen apoyo

Ante la reducción de los recursos del Fondo Metropolitano de Guadalajara, diputados locales plantean que desde el presupuesto 2018 del Gobierno del Estado se destinen recursos a las obras fuera del paquete.

Ellos revisarán cuáles partidas se pueden modificar para atender algunos proyectos prioritarios y realizarlos el año entrante, menciona el coordinador de los diputados emecistas, Ismael del Toro.

Por su parte, el coordinador priista, Hugo Contreras, acentúa que buscarán cómo favorecer los proyectos, pero de forma realista conscientes de que son años difíciles.

Por lo que toca al análisis del presupuesto 2018 de la Federación, diputados federales por Jalisco buscarán ampliar la bolsa planteada para el Fondo Metropolitano, aunque admiten que a la propuesta se le tendrán que realizar ajustes para atender a los estados afectados por los recientes sismos. Y eso resta margen de maniobra.

“Vamos a buscar cómo defender que el Fondo Metropolitano para las zonas metropolitanas de Jalisco no tengan ningún recorte, y seguiremos impulsando para que particularmente el Fondo Metropolitano de Guadalajara se incremente para que se siga trabajando en los proyectos en las obras adyacentes al Tren Ligero (Línea 3)”, manifestó el diputado emecista, Salvador Zamora, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados.

La fracción emecista no se quedará de brazos cruzados, afirma, pues insistirá para que el Fondo Metropolitano se incremente y vuelva a ubicarse en los mil 52 millones de pesos para Guadalajara.

El legislador federal priista, Rafael Yerena Zambrano, responde que se buscaráampliar la bolsa, pero ésta “ya viene muy ajustada”. Subraya que esta semana comenzarán a analizar el presupuesto para tratar de crecer el monto del Fondo.

“Será una prioridad”, promete.

En el caso de Jalisco cuenta con tres zonas metropolitanas: Guadalajara, Ocotlán y Puerto Vallarta.

El año pasado, a los legisladores federales les correspondió realizar la distribución de los recursos del Fondo Metropolitano, ya que se presentó a la Cámara de Diputados una sola bolsa para todo el país. Asignaron más de tres mil millones de pesos para las 48 zonas metropolitanas de la República Mexicana; este 2017, la propuesta llegó de manera similar.

PROYECTOS POSIBLES

La cartera de proyectos para 2018 toma como referencia el presupuesto aprobado para este año, 327.9 millones de pesos; sin embargo, su realización dependerá de la bolsa que se autorice por parte de los legisladores federales.

Los siguientes son parte de los proyectos que podrían tener recursos:

25 millones de pesos para la construcción del paisaje urbano, andador y ciclovía en Alcalde-16 de Septiembre, segunda etapa.

20 millones de pesos para la construcción de paisaje urbano en Libertad, primera etapa, en Guadalajara.

5 millones de pesos para infraestructura vial, equipamiento urbano y renovación de paisaje urbano en vialidades del Centro Histórico de Guadalajara, primera etapa.

50 millones de pesos para la construcción del paisaje urbano, andador y ciclovía en Laureles, en Zapopan.

15 millones de pesos para la solución vial en el Álamo Industrial-Fraccionamiento Revolución, primera etapa, en Tlaquepaque.

5 millones de pesos para la construcción del paisaje urbano y andador de la calle Independencia-Hidalgo, primera etapa, en Tlaquepaque.

30 millones de pesos para la construcción de la conexión troncal de transporte público en

Avenida Tonalá, segunda etapa.

30.9 millones de pesos para la construcción del paisaje urbano, andador y ciclovía en Revolución, primera etapa (Guadalajara y Tlaquepaque).

35 millones de pesos para la construcción del paisaje urbano, andador y ciclovía en Guadalupe-Niños Héroes, primera etapa (Guadalajara y Zapopan).

87 millones de pesos para la solución vial y troncal de transporte público circuito en Adolf Horn, primera etapa (Tlaquepaque y Tlajomulco).

10 millones de pesos para la construcción del Libramiento Zapotlanejo-Guadalajara (ruta Juanacatlán-Tonalá), primera etapa, en Zapotlanejo.

5 millones de pesos para la construcción de infraestructura vial y ciclovía en Hidalgo, primera etapa, en San José del Castillo, municipio de El Salto.

5 millones de pesos para la construcción de infraestructura vial y equipamiento urbano en la calle Donato Tovar, primera etapa, en Juanacatlán.

5 millones de pesos para la construcción de infraestructura vial y ciclovía en Hidalgo, localidad de Atequiza, en Ixtlahuacán de los Membrillos.

