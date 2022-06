Ante la crisis, más trabajo: Raymundo Gómez Flores

Con más de 55 años de trayectoria empresarial, Raymundo Gómez Flores se define como un hombre echado para adelante, que no se dio por vencido cuando hubo vientos en contra.

Al recapitular los años de trabajo, el destacado empresario jalisciense acentúa haber incursionado en el sector inmobiliario y de servicios, así como en la política. Pero no olvida su primer trabajo como ayudante de mantenimiento de fuentes y monumentos del Departamento de Parques y Jardines de Guadalajara.

Socio y fundador de empresas como Minsa, Dina y GIG, refiere que las crisis recurrentes en la economía del país no dejan de ser áreas de oportunidad y posibilidades que se pueden capitalizar. “El camino se hace al andar, no hay crisis que te aguante 24 horas de trabajo diario. Del tamaño que te pongan la crisis métele más trabajo, tardarás un poco más, pero la vas a resolver”.

Este jueves, el Gobierno de Jalisco entregará a Raymundo Gómez Flores el reconocimiento “René Justin Rivial León”, por su trayectoria empresarial y por ser ejemplo de inspiración, excelencia y liderazgo.

“En estos años estuve entero para lo que se ofrezca. Como decía mi abuela, soy quien soy y no me parezco a nadie. Agua le pido a mi Dios y a los aguadores ni eso”.

Reconocimiento

Política

De cara al proceso electoral del 2024, el ex senador deseó que haya buenos candidatos con proyectos definidos y que tengan claro que “cambiar” la situación del país es muy complicado.

La familia es piedra angular del éxito: Raymundo Gómez Flores

El trabajo en equipo con la familia ha sido la base para el éxito empresarial en diferentes sectores, considera Raymundo Gómez Flores. Recuerda que, en 1968 tras la muerte de su padre Alfonso Gómez Somellera, asumió la responsabilidad de los negocios familiares, que consistían en la empresa Panoramex, con un camión que hacía recorridos turísticos, así como la lavandería Roma.

“Nos organizamos todos los hermanos, que somos ocho. De una manera muy natural, cada quien fue tomando responsabilidades del tamaño de sus posibilidades y desarrollando diferentes áreas del negocio, de forma de que funcionamos todos como un equipo y lo logramos”.

El empresario subrayó que el trabajo es otro elemento del éxito empresarial. Explica que con la venta de algunas propiedades familiares tuvieron un “capital semilla” para empezar desarrollos inmobiliarios, sector en el que dijo destacaron con base en el esfuerzo y el ingenio. Entre sus innovaciones está que desarrollaron proyectos a mejores precios y mejor infraestructura. Entraron en otros sectores de lo inmobiliario, como el desarrollo de parques industriales y complejos turísticos.

Gómez Flores acentúa que la etapa de privatización de empresas públicas, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari entre 1988-1994, fue una oportunidad de expansión, pues participaron en diversos procesos y, aunque no fueron favorecidos en algunos, lograron ganar la adjudicación de la Almacenadora Centro Occidente, que convirtieron en un negocio exitoso y ejemplar en el rubro. También adquirieron la marca y activos de Minsa.

“Como todo, hay vientos a favor y en contra. Y seguimos los hermanos que hacemos la empresa que sigue siendo familiar y exitosa. Yo tengo algunas características personales, pero no hubiera sido igual si no estuviera complementado por mis hermanos Alfonso, Armando, Guillermo y Rafael. Hubiera sido muy difícil consolidar el modelo completo”, por eso, la familia es piedra angular del éxito.

Sobre el reconocimiento que le entregará el Gobierno de Jalisco, el empresario platica que en general es renuente a ese tipo de homenajes. Precisa que aceptó por tratarse de un distintivo que tiene el nombre del empresario René Justin Rivial, con quien se identifica por ser un “hombre producto de la cultura del esfuerzo”.

“Me habría gustado ser gobernador o alcalde de Zapopan”

Aunque señala que su incursión en la política se dio de forma abrupta y sin intención de su parte, el exsenador Raymundo Gómez Flores comenta que sí le hubiera gustado ser presidente municipal de Zapopan o gobernador, cargos a los que aspiró, pero dijo que, después de evaluar todas las circunstancias, decidió no meterse a fondo.

“Sí me hubiera gustado ser presidente municipal de Zapopan o ser gobernador, pero se necesita tiempo, encauzar la vida para eso y una serie de cosas. La verdad es que dije: esta agua no es para mí… y mejor no meterse. Sobre todo, en los aspectos de seguridad y por mi personalidad, creo que se pondría en riesgo a toda mi familia”.

Sobre su paso por el Senado de la República destaca la elaboración de la Ley Federal de Vivienda, la declaratoria de zona de reserva natural de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico y porque participó en los trabajos para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y los 100 años de la Revolución. Enfatiza que el actual gobernador está haciendo cosas interesantes y considera que tiene madera para aspirar a la candidatura presidencial, pero debe valorar los apoyos que tiene y cómo se mueve el escenario nacional. De la actual administración estatal destaca la conclusión de la Línea 3 del Tren Ligero y el inicio de obras para la Línea 4 hacia Tlajomulco. Explica que la movilidad es una prioridad. Por último, añade que habrá planes que no alcanzará a terminar.

La unión familiar les permitió enfrentar las condiciones adversas. EL INFORMADOR/A. Camacho

PERFIL

La trayectoria e innovación

Raymundo Gómez Flores nació el 24 de junio de 1952 en Guadalajara. Es el segundo de ocho hijos del matrimonio de don Alfonso Gómez Somellera y doña Altagracia Flores Fletes.

Ha sido distinguido con el Reconocimiento al Mérito Industrial (CCIJ), el Premio Nacional Agroalimentario, la Presea Ocho Columnas de Oro y el Reconocimiento de la Fundación Pedro Sarquis Merrewe. También recibió el premio Obras Cemex.

GIG ha realizado más de 138 desarrollos inmobiliarios de vivienda, industriales y turísticos en más de 16 estados del país y en Estados Unidos.

El empresario consolidó el primer modelo de negocio de servicios de transporte en autobús turístico con frecuencia regular en la región. Abrió las rutas de Guadalajara-Jocotepec-Ajijic-Chulavista-Chapala, y Guadalajara-Arenal-Tequila-Magdalena.

Participó en las privatizaciones de empresas públicas, donde entre otras cosas obtuvo la marca y activos de Minsa.

Como senador concretó el decreto que declaró a la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico como Zona en Restauración Ecológica y Reserva de Agua. Además, fue uno de los creadores de la actual Ley de Vivienda.

México necesita una reforma hacendaria

Para redistribuir la riqueza del país es necesaria una reforma hacendaria y ajustes al régimen fiscal, afirmó el empresario jalisciense Raymundo Gómez Flores, considera que el tema suele asustar a los empresarios y sostuvo que medidas como imposiciones tributarias a las herencias se deben aplicar.

“Hay que hacer cosas que asustan, particularmente a los empresarios. La mejor forma de repartir la riqueza es a través del sistema fiscal y es algo que no nos gusta, a nadie le gusta pagar más impuestos, pero no hay otra forma”.

Cuestionado sobre la gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, apunta que en términos generales ha sido buena, o al menos no tan mala como señalan sus detractores. El empresario indica que una administración con el perfil de la actual era necesaria para frenar las políticas neoliberales.

“Se dice que abandonaremos el modelo neoliberal, pero no dicen a dónde vamos. Algunos dicen que a la izquierda o que al socialismo… nomás que digan por dónde. El tema es la indefinición, porque no nos queda claro a nadie a dónde vamos.

CRONOLOGÍA

Político y empresario

1952. Nació el 24 de junio de ese año en Guadalajara. Es el segundo de ocho hijos del matrimonio de don Alfonso Gómez Somellera y doña Altagracia Flores Fletes.

1981. Fundó la empresa GIG, que ha realizado más de 138 desarrollos inmobiliarios de vivienda, industriales y turísticos en más de 16 estados del país y en Estados Unidos.

1989. La paraestatal Diésel Nacional (camiones, motores, plásticos y autobuses) es adquirida por Consorcio Grupo G S.A. de C.V. propiedad de los hermanos jaliscienses Rafael, Armando, Guillermo, Alonso y Raymundo Gómez Flores y de su padre Alfonso Gómez Somellera.

1993. Participó en las privatizaciones de empresas públicas, donde entre otras cosas obtuvo la marca y activos de Minsa.

1996. Es socio fundador de compañías como Dina, AP Solutions y Almer.

2014. A partir de 2014 se desempeñó como Senador de las Legislaturas LVIII y LIX del Congreso en representación de Jalisco. Como senador de la República, concretó el decreto que declaró a la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico como Zona en Restauración Ecológica y Reserva de Agua. Además, fue uno de los creadores de la actual Ley de Vivienda.

2016. Fue distinguido con el Reconocimiento al Mérito Industrial (CCIJ). Otros reconocimientos recibidos son: el Premio Nacional Agroalimentario, la Presea Ocho Columnas de Oro y el Reconocimiento de la Fundación Pedro Sarquis Merrewe y el premio Obras Cemex.

HISTORIA

Destacado en la política, en la empresa y el compromiso social

13 de agosto de 1997. Grupo Minsa se posiciona como el segundo productor más importante del país.

16 de diciembre de 2003. Raymundo Gómez participa en la creación del Consejo Económico y Social.

25 de julio de 2005. Raymundo Gómez se perfila como candidato para competir por la gubernatura.

