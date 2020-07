Ante crisis, piden que cuota escolar se pague en agosto

Aunque están en periodo de vacaciones, a Esperanza Gómez le acaban de notificar que debe pagar 700 pesos de la cuota escolar de su hijo de sexto de primaria. En el grupo de WhatsApp de padres de familia le precisaron que es urgente el desembolso.

“Causó molestia entre las mamás porque ni siquiera sabemos cuándo regresarán a las clases de forma presencial. Es un abuso que se exija el pago, cuando estamos en una crisis económica y no sabemos si regresarán este año a las aulas”.

Pedro Díaz Arias, subsecretario de Educación Básica de Jalisco, explica que recomendaron a los directores y los supervisores que soliciten a las asociaciones de padres de familia que se sensibilicen para que las aportaciones “voluntarias” sean “moderadas” y se paguen hasta agosto, ante los problemas económicos que enfrentan las familias.

“También están pidiendo que compremos la lista de útiles y los uniformes, pero queremos saber qué regalará el Gobierno para no hacer un doble gasto”, pide Esperanza.

El inicio de clases del próximo ciclo escolar 2020-2021, se realizará con base en el semáforo epidemiológico de cada Estado. EL INFORMADOR/Archivo

Cuotas escolares se mantienen pese a crisis y clases virtuales

Pese a la crisis económica generada por el COVID-19 y mientras en otras Entidades como Nuevo León se suspendió el pago de las cuotas escolares, las más de siete mil escuelas públicas de nivel básico de Jalisco podrán solicitar la aportación “voluntaria” a los padres de familia para el próximo ciclo escolar 2020-2021.

Karla Espinosa informa que la Urbana 811, ubicada en Zapopan, ya envió un oficio en el que se informa sobre la cuota escolar (entre 400 y 500 pesos por alumno, dependiendo el número de hijos por familia). Aclara que el depósito del recurso se puede realizar en cualquier momento, pero no se condiciona el ingreso. Además, con ésta se cubre un seguro escolar contra los accidentes.

El subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación en Jalisco (SEJ), Pedro Díaz Arias, informa que recomendaron a los directores y supervisores que soliciten a las asociaciones de padres de familia que se sensibilicen para que las aportaciones sean “moderadas” debido a la contingencia.

“La otra parte tiene que ver con el calendario. No es momento para solicitar las aportaciones voluntarias”. Se recomienda que sea al inicio del curso escolar.

El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, José Luis Sánchez, recuerda que las aportaciones de los papás se utilizan para trabajos de pintura y la instalación de vidrios, entre otros.

Añade que, “por desgracia”, el Gobierno federal no ha considerado esto último, pues el pasado 1 de julio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que no deberán cobrarse las cuotas y, en los casos en los que ya se pagaron, deberán ser reembolsadas.

Sánchez añade que es necesario que los padres de familia tomen en cuenta las necesidades que tienen las escuelas.

De acuerdo con un diagnóstico realizado en Jalisco en 2018, 48% de los siete mil 116 centros escolares tiene una antigüedad mayor a 30 años, por lo que técnicamente ya cumplieron su vida útil y requieren obras de rehabilitación y conservación.

CLAVES

La proyección

Semáforo. La semana pasada, en reunión virtual con autoridades educativas del país, el secretario de Educación Pública Federal, Esteban Moctezuma Barragán, informó que el inicio de clases del próximo ciclo escolar 2020-2021, se realizará con base en el semáforo epidemiológico de cada Entidad, el cual deberá estar en verde para garantizar la seguridad y salud de los alumnos.

Cubrebocas. Declaró que se trabajará para que la comunidad educativa fomente una disciplina basada en “Yo cuido al otro”, con el uso del cubrebocas obligatorio, por lo que la dependencia vigilará que se cumpla con el protocolo de regreso a clases en la “nueva normalidad”.

Alerta. Los estudiantes de educación básica iniciarán la actividad escolar con un curso de nivelación diagnóstica, que durará no más de tres semanas. Además, se activará un Sistema de Alerta Temprana, con el propósito de identificar casos de abandono escolar, para que nadie quede excluido del acceso a la educación.

Apoyos. Para garantizar el acceso del servicio de agua potable y jabón en todas las escuelas y algunas otras medidas de sanitización, dijo, se cuenta con el apoyo de las Entidades federativas, los municipios y del programa “La escuela es nuestra”, el cual atiende a los planteles ubicados en las regiones más vulnerables con recursos que podrán invertirse en agua potable, baños y accesorios de higiene, de acuerdo con lo que se reportó en un comunicado.

Seguro escolar aplicará también en clases virtuales

En el próximo ciclo escolar, el seguro contra accidentes que contrata la Escuela Primaria Urbana 811 “Ignacio Ramos Praslow” para los alumnos vía “aportaciones voluntarias” que pagan los padres de familia, cubrirá también los percances que se tengan en casa durante el horario escolar, en caso de que las clases continúen en línea.

Karla Espinosa, quien tiene a dos hijos estudiando en este plantel ubicado en Zapopan, aclara que el pago de la cuota escolar no está condicionado a la inscripción, por lo que ésta puede realizarse antes o después del inicio de clases.

“Estaba viendo que este nuevo seguro que van a contratar, por ejemplo, ahora que podrían no regresar a clases de manera presencial, si pasa un accidente doméstico en un horario que se supone que deberían estar en la escuela, cubrirá el seguro el accidente”.

Ya se les hizo llegar un oficio con la información de las aportaciones voluntarias (entre 400 y 500 pesos, dependiendo el número de hijos), debido a que el seguro escolar es cubierto a través de éstas y, lo ideal, es que comience a correr desde el primer día de clases.

“Se me hizo súper bien. Aunque apenas estoy conociendo cómo funcionan las escuelas públicas, no creo que en todas partes te ofrezcan eso. Independiente de la aportación, sí veo que la escuela está muy cuidada”.

En el documento que les enviaron, se les informa los avances que se tuvieron durante el ciclo escolar anterior a través de las cuotas de padres de familia, como la cantidad de computadoras y las tabletas a disposición de los alumnos, la instalación de 22 cámaras de seguridad, así como lo que se adquirió para el próximo curso: la instalación de ventiladores y la infraestructura necesaria para un aula digital. En el texto se les comenta que esto ha sido posible con la aportación de “pocos” padres de familia.

Karla añade que no se les entrega un documento en donde se detallen todos los gastos realizados, pero sí se les informa en las juntas sobre el tema y, de ser necesario, pueden solicitar el desglose y comprobantes de las compras.

Asociaciones de padres de familia ya están solicitando la cuota escolar “voluntaria”, pero autoridades piden que sea hasta el arranque del nuevo ciclo educativo. EL INFORMADOR/A. Camacho

Preocupa el regreso a clases

Debido a que las clases presenciales aún se mantienen como una posibilidad para el inicio del próximo ciclo escolar, el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, José Luis Sánchez, declara que están preocupados sobre cómo será este regreso y los insumos que se necesitarán para la protección de los niños.

Por ello pide a los padres de familia que consideren la aportación voluntaria, con el fin de hacer frente a este tipo de temas. “Es donde estamos ahorita tratando de concientizarnos a los padres de familia. Sabemos que está duro el tema de la economía ante la crisis sanitaria”.

Explica que no pueden descartar que los papás también apoyen con la entrega de insumos para cumplir con las medidas sanitarias, “porque sí se ocupará mucho material para limpiar las escuelas, independientemente de la mano de obra que se necesite”.

Recordó que la cuota es voluntaria. “Y la intención es que la misma sociedad de padres de familia se ayude mutuamente, en el sentido de que hay familias que tienen dos niños en la misma escuela y quieren manejar el mismo pago de uno o de otro, y no, es un apoyo por familia, porque ahí estamos generando el apoyo a la familia como sociedad de padres de familia”.

Acentúa que la sociedad de padres de familia se tiene que esperar a que inicie el ciclo para definir el monto de la aportación voluntaria.

Sin embargo, la mayoría de las escuelas maneja los mismos montos de, al menos, los últimos tres ciclos escolares.

Escuelas en Jalisco

De acuerdo con un levantamiento de inmuebles escolares realizado en 2018, se reportó que en Jalisco se contaba con siete mil 116 inmuebles escolares: siete mil 009 de nivel básico, 70 de medio superior y 37 nivel superior.

De éstos, 48% presenta una antigüedad mayor a 30 años de uso. “Por lo que técnicamente cumplieron ya su vida útil; por tal motivo, actualmente presentan necesidades desde el incremento de la cobertura de espacios educativos, así como la rehabilitación y conservación de los planteles existentes que se encuentran en uso”, se destaca en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024.

Hasta ese año, se tenían identificadas 22 mil 687 solicitudes de atención de necesidades realizadas por los docentes, registradas en 12 mil 568 centros escolares de nivel básico.

Para conocer el estado actual de los más de siete mil centros escolares de educación básica en Jalisco, la Secretaría levanta actualmente un censo que le permitirá tomar las decisiones sobre los planteles que requieren una intervención urgente.

A finales del año pasado, el secretario Juan Carlos Flores Miramontes informó que ya se habían visitado 90 municipios. Estas supervisiones arrojaron que ocho de cada 10 escuelas necesitan intervenciones mayores; es decir, la reconstrucción de aulas, en algunos casos.

El funcionario puntualizó que no sólo se tienen que adecuar a las necesidades actuales, sino que tienen que estar vigentes por 20 o 30 años más.

Es posible que a los padres se les pida apoyo para comprar los insumos sanitarios que se necesitarán en el próximo ciclo escolar. EL INFORMADOR/Archivo

Incumplen con transparentar el gasto

La falta de transparencia en el manejo de las aportaciones voluntarias que reciben cada año las escuelas públicas de educación básica, es el principal señalamiento de los padres de familia. En agosto del año pasado, la Secretaría de Educación en Jalisco informó que en los próximos dos meses se actualizaría el portal donde se reporta el gasto, pero no sucedió.

Tras una consulta realizada a la aplicación donde debe subirse la información (http://educacion.app.jalisco.gob.mx/ParticipacionSocial/Default.aspx), se constató que se incumple con esta medida.

En este portal, cada centro escolar transparenta el monto solicitado a los papás como “aportación voluntaria” en cada ciclo escolar, así como el desglose de los movimientos tanto de ingresos como egresos que se realizaron durante el curso.

De acuerdo con una revisión aleatoria de la información disponible, se observa que los datos no están actualizados. Por ejemplo, la primaria Práctica Anexa a la Normal en la zona Centro 1, reporta que durante el ciclo 2018-2019 solicitó una aportación de 400 pesos por familia. Sin embargo, sólo subió la información de los egresos correspondientes al ciclo escolar 2016-2017. En este apartado se reportan gastos con conceptos generales: mantenimiento del edificio escolar, consumibles de limpieza y mano de obra calificada, entre otros.

La primaria “Sara Robert”, también ubicada en la zona Centro 1, informa sobre las cuotas solicitadas en los últimos ciclos escolares. El último fue el antepasado, pero sólo desglosa los egresos del periodo 2015-2016.

En agosto pasado, el director de Planeación de la Secretaría de Educación en Jalisco, Alfonso Oliva Mojica, destacó que el portal se reactivaría y quedaría listo antes de concluir el año, ya que impulsan la rendición de cuentas en las visitas que realizan a los planteles.

Cuestionado sobre el tema, el subsecretario de Educación Básica, Pedro Díaz Arias, reconoce que la Secretaría de Educación recibe los informes de los padres de familia, pero añadió que no se trata de recursos públicos.

“Más bien, son las mismas mesas directivas quienes rinden información a sus propios padres de familia con relación a esos recursos”.

En un sondeo realizado por este medio, un padre de familia hizo una queja sin precisar el plantel. Neftalí Velasco dijo que cada año paga las cuotas escolares de sus hijos y entrega productos de limpieza que le solicitan.

“A pesar de que pago la cuota, no hay mantenimiento… a pesar de que tienen años pidiendo la aportación, no hay transparencia por parte de los maestros y de la sociedad de padres de familia de lo que se hace con todo ese recurso. Si hablamos que cada niño, en promedio, paga entre cuota y material de aseo un aproximado de mil pesos al inicio del ciclo escolar y que cada escuela atiende un promedio de 500 alumnos, me queda duda dónde se invierte el dinero”.

El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, José Luis Sánchez, acentúa que la transparencia del último ciclo escolar se ha retrasado por la pandemia. Sin embargo, la información pendiente es desde hace varios años.

